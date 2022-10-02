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Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 24. Стадион: . Зрители: 3283 Главный судья: Хаген Том Харальд
Саннефьёрд
1:1
Конец матча
Сарпсборг-08
0'
28' Желтая карточка
Торп Виктор
1:0
43' Гол
Офкир Мохамед
53' Желтая карточка
Вега Дейвер
71' Желтая карточка
Тибблинг Симон
1:1
78' Гол
Энгвалль Густав
87' Желтая карточка
Янсен Квинт
90'+4
1
Стуревик
Якоб
18
Fredrik
Mani
Paalerud
4
Ian
Smeulers
3
Янсен
Квинт
13
Маркманруд
Ларс
19
Ордагич
Амер
8
Куртович
Виллиам
28
Эррайс
Руфо
10
Вега
Дейвер
14
Тветер
Александер
Рууд
7
Офкир
Мохамед
21
Кристиансен
Андерс
II
7
Хальворсен
Уле
Йорген
5
Эдегор
Магнар
13
Хагельскьер
Андерс
17
Солтведт
Йоахим
29
Торп
Виктор
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
25
Майгор
Миккел
20
Салетрос
Антон
41
Хейнтс
Тобиас
30
Энгвалль
Густав
Саннефьёрд
4-3-3
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Саннефьёрд
Сарпсборг-08

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
125%
4 победы 5 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 6 побед

18 матчей

22.2%
16.7%
61.1%
4 победы 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

11.1%
38.9%
50%
2 победы 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

Т
4:3
Т
5:0
Т
2:0
Т
0:0
Т
0:3
ТМС
3:1
Т
1:1
Т
0:1
Т
5:0
Т
1:0
ТМК
1:1
Т
2:1
Т
1:0
ТМС
0:3
ТМК
0:3
ТМС
3:0
ПД
0:3
А
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Офкир Мохамед 12 0.5
Тветер Александер Рууд 8 0.33
Айер Кинин 3 0.13
Вега Дейвер 2 0.08
Ньенету Франклин 2 0.08
Хокенстад Матс 2 0.08
Jesper Taaje 2 0.08
Янсен Квинт 1 0.04
Куртович Виллиам 1 0.04
Фло Фредрик 1 0.04
Youseff Chaib 1 0.04
Маркманруд Ларс 1 0.04
Ian Smeulers 0 0
Эррайс Руфо 0 0
Гуссиос Сиверт 0 0
Рисан Сандер 0 0
Нильссон Александер II 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейнтс Тобиас 11 (1) 0.46
Майгор Миккел 7 0.29
Молинс Гильермо 5 0.21
Салетрос Антон 5 (3) 0.21
Солтведт Йоахим 3 0.13
Линнсет Йонатан 2 0.08
Сколевик Стеффен 2 0.08
Эдегор Магнар 1 0.04
Энгвалль Густав 1 0.04
Упсет Кристиан 1 0.04
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0.04
Тибблинг Симон 1 0.04
Торп Виктор 1 0.04
Вишне Эйрик 0 0
Утвик Бьорн 0 0
Martin Hoeyland 0 0
Конте Абубакар 0 0

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesper Taaje 3 1
Куртович Виллиам 4 0
Ian Smeulers 4 0
Офкир Мохамед 3 0
Нильссон Александер II 3 0
Сингх Хармет 2 0
Хокенстад Матс 2 0
Вега Дейвер 2 0
Айер Кинин 2 0
Винбо Альбин 2 0
Маркманруд Ларс 2 0
Ордагич Амер 1 0
Youseff Chaib 1 0
Янсен Квинт 1 0
Кето Хуго 1 0
Гуссиос Сиверт 1 0
Рисан Сандер 1 0
Ньенету Франклин 1 0
Эгели Ветле Валле 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скиппер Антон 3 2
Хорн Йорген 4 1
Салетрос Антон 2 1
Хальворсен Уле Йорген 3 0
Солтведт Йоахим 3 0
Сколевик Стеффен 3 0
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0
Эдегор Магнар 2 0
Майгор Миккел 2 0
Утвик Бьорн 2 0
Вишне Эйрик 2 0
Хейнтс Тобиас 2 0
Мухаммед Рашад 2 0
Видтун-Нильсен Симен 0 1
Молинс Гильермо 1 0
Томассен Йоахим 1 0
Кристиансен Андерс II 1 0
Тибблинг Симон 1 0
Энгвалль Густав 1 0
Линнсет Йонатан 1 0
Martin Hoeyland 1 0
Торп Виктор 1 0
Менди Лоран 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
22
14 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
12 Не забивали 14
7
32%
3
14%
1-15
3
14%
6
27%
16-30
4
18%
4
18%
31-45
1
5%
5
23%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
3
14%
4
18%
76-90

Пропущено

26
26
8 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
3
12%
2
8%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
5
19%
8
31%
31-45
7
27%
1
4%
46-60
4
15%
5
19%
61-75
7
27%
5
19%
76-90

Забито

17
20
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
2
12%
4
20%
1-15
3
18%
3
15%
16-30
3
18%
3
15%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
5
29%
29%
5
25%
61-75
3
18%
4
20%
76-90

Пропущено

26
21
12 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
4
15%
2
10%
1-15
2
8%
3
14%
16-30
6
23%
6
29%
31-45
5
19%
1
5%
46-60
4
15%
4
19%
61-75
5
19%
5
24%
76-90

Забито

39
42
22 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 11
5 Не забивали 5
9
23%
7
17%
1-15
6
15%
9
21%
16-30
7
18%
7
17%
31-45
2
5%
6
14%
46-60
9
23%
5
12%
61-75
6
15%
8
19%
76-90

Пропущено

52
47
20 В 1-м тайме 26
32 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 22
7
13%
4
9%
1-15
2
4%
8
17%
16-30
11
21%
14
30%
30%
31-45
12
23%
2
4%
46-60
8
15%
9
19%
61-75
12
23%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Волеренга - Саннефьёрд 4:0 Саннефьёрд - Одд 1:3 Кристиансунд - Саннефьёрд 3:1 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2
Лиллестрём - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Русенборг 2:5 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Бьясен - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Флинт - Саннефьёрд 1:5 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Русенборг - Саннефьёрд 3:0
Сарпсборг-08
(20 матчей)
35%
65%
7 побед 0 ничьих 13 поражений
Сарпсборг-08 - Дьерв 4:3 Олесунн - Сарпсборг-08 1:3 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:1
Одд - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Мосс - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Эстсиден - Сарпсборг-08 0:7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 24 19 3 2 55 - 21 60
2. Русенборг 4:3 24 13 7 4 53 - 34 46
3. Будё-Глимт 24 13 6 5 60 - 31 45
4. Лиллестрём 24 13 5 6 41 - 28 44
5. Волеренга 24 13 3 8 46 - 32 42
6. Одд 24 10 4 10 30 - 38 34
7. Викинг 24 9 6 9 40 - 38 33
8. Стрёмсгодсет 24 9 5 10 38 - 38 32
9. Тромсё 24 7 10 7 34 - 40 31
10. Хёугесунн 24 8 6 10 36 - 37 30
11. Сарпсборг-08 24 9 2 13 43 - 46 29
12. Олесунн 24 7 7 10 26 - 38 28
13. Хам-Кам 24 5 11 8 28 - 31 26
14. Саннефьёрд 24 6 5 13 36 - 55 23
15. Кристиансунд 3:4 24 4 4 16 28 - 50 16
16. Дьерв 24 4 2 18 21 - 58 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 4:3 11 9 2 0 27 - 10 29
2. Мольде 12 9 1 2 30 - 11 28
3. Волеренга 12 9 1 2 27 - 10 28
4. Лиллестрём 12 8 2 2 21 - 9 26
5. Тромсё 12 7 3 2 22 - 17 24
6. Стрёмсгодсет 12 7 2 3 28 - 17 23
7. Будё-Глимт 12 5 6 1 33 - 15 21
8. Хёугесунн 13 6 3 4 23 - 20 21
9. Викинг 11 5 4 2 19 - 10 19
10. Одд 12 6 0 6 18 - 19 18
11. Хам-Кам 13 4 5 4 15 - 14 17
12. Сарпсборг-08 12 5 1 6 20 - 21 16
13. Олесунн 12 4 4 4 14 - 16 16
14. Дьерв 12 4 1 7 11 - 22 13
15. Кристиансунд 3:4 12 3 3 6 21 - 27 12
16. Саннефьёрд 12 1 5 6 19 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 12 10 2 0 25 - 10 32
2. Будё-Глимт 12 8 0 4 27 - 16 24
3. Лиллестрём 12 5 3 4 20 - 19 18
4. Русенборг 4:3 13 4 5 4 26 - 24 17
5. Одд 12 4 4 4 12 - 19 16
6. Саннефьёрд 12 5 0 7 17 - 26 15
7. Волеренга 12 4 2 6 19 - 22 14
8. Викинг 13 4 2 7 21 - 28 14
9. Сарпсборг-08 12 4 1 7 23 - 25 13
10. Олесунн 12 3 3 6 12 - 22 12
11. Хам-Кам 11 1 6 4 13 - 17 9
12. Стрёмсгодсет 12 2 3 7 10 - 21 9
13. Хёугесунн 11 2 3 6 13 - 17 9
14. Тромсё 12 0 7 5 12 - 23 7
15. Кристиансунд 3:4 12 1 1 10 7 - 23 4
16. Дьерв 12 0 1 11 10 - 36 1
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 23 (6)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 15 (5)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 12 (5)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 12 (3)
Стрёмсгодсет Хове Йохан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 6
Олесунн Чанаджия Дарио 7
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 3
Сарпсборг-08 Скиппер Антон 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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