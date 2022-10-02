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США: МЛС
2022

Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Сити
1:1
Второй тайм: 76'
Орландо Сити
0'
0:1
47' Гол
Торрес Факундо
57' Желтая карточка
Cesar Araujo
1:1
66' Гол
Калленс Александр
69' Желтая карточка
Моралес Максимильяно
1
Джонсон
Шон
24
Грей
Тэйвон
5
Мартинс
Тьяго
II
4
Шано
Максим
6
Калленс
Александр
26
Асеведо
Николас
10
Моралес
Максимильяно
38
Перейра
Габриэл
20
Родригес
Сантьяго
22
Kevin
O`Toole
43
Talles
Magno
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
25
Карлос
Антонио
15
Шлегель
Родриго
4
Моутинью
Жоау
5
Cesar
Araujo
10
Перейра
Маурисио
17
Торрес
Факундо
11
Урсо
Жуниор
77
Ангуло
Иван
9
Кара
Эркан
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Орландо Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Нью-Йорк Сити
Орландо Сити

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 4 победы

21 матч

28.6%
28.6%
42.8%
6 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
52.4%
19%
6 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

М
2:1
М
5:0
М
1:1
М
1:1
М
1:1
М
1:3
ОК
1:1
М
1:1
М
2:2
М
0:2
М
3:0
М
2:0
М
0:3
М
1:2
М
1:0
М
2:1
М
2:2
М
0:1
М
2:1
М
5:3
М
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 13 (5) 0.39
Перейра Габриэл 7 0.21
Эбер Араужо 7 (1) 0.21
Talles Magno 6 (1) 0.18
Хавьер Тиаго 5 0.15
Калленс Александр 5 0.15
Родригес Сантьяго 4 0.12
Моралес Максимильяно 2 0.06
Паркс Китон 2 0.06
Шано Максим 1 0.03
Глостер Кристофер 1 0.03
Моралес Альфредо 0 0
Амундсен Мальте 0 0
Грей Тэйвон 0 0
Жассон Андрес 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Эркан 10 (1) 0.31
Торрес Факундо 8 0.25
Урсо Жуниор 4 0.13
Пато Алешандре 3 (1) 0.09
Акинделе Тешо 3 0.09
Моутинью Жоау 2 0.06
Тейшейра Руан 2 0.06
Смит Кайл 2 0.06
Перейра Маурисио 1 0.03
Янссон Робин 1 0.03
Шлегель Родриго 1 0.03
Мишель Бенжи 1 0.03
Перея Андрес 1 0.03
Ангуло Иван 0 0
Карлос Антонио 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Сантьяго 11 0
Моралес Альфредо 8 1
Кастельянос Валентин 9 0
Асеведо Николас 8 0
Калленс Александр 6 0
Моралес Максимильяно 5 0
Шано Максим 5 0
Мартинс Тьяго II 3 1
Амундсен Мальте 4 0
Хаак Джастин 3 0
Паркс Китон 2 0
Talles Magno 2 0
Жассон Андрес 2 0
Хавьер Тиаго 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Перейра Габриэл 1 0
Джонсон Шон 1 0
Зелалем Гедион 1 0
Грей Тэйвон 1 0
Vuk Latinovich 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссон Робин 10 1
Шлегель Родриго 7 1
Cesar Araujo 7 1
Моутинью Жоау 8 0
Карлос Антонио 5 0
Перейра Маурисио 5 0
Урсо Жуниор 4 0
Смит Кайл 4 0
Гальесе Педро 3 0
Тейшейра Руан 3 0
Мишель Бенжи 3 0
Малрейни Джейк 2 0
Мендес Джегсон 2 0
Кара Эркан 2 0
Холлидей Майкл 1 0
Вильдер Картахена 1 0
Торрес Факундо 1 0
Перея Андрес 1 0
Уильямс Томас 1 0

Голы по времени матча

Забито

36
17
18 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 11
18 Не забивали 18
7
19%
4
24%
1-15
6
17%
3
18%
16-30
5
14%
3
18%
31-45
8
22%
2
12%
46-60
5
14%
3
18%
61-75
5
14%
2
12%
76-90

Пропущено

17
18
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 10
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
3
18%
2
11%
46-60
1
6%
6
33%
61-75
6
35%
7
39%
76-90

Забито

18
22
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
21 Не забивали 20
1
6%
2
9%
1-15
3
17%
3
14%
16-30
7
39%
5
23%
31-45
3
17%
6
27%
46-60
2
11%
2
9%
61-75
2
11%
4
18%
76-90

Пропущено

21
29
13 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 14
6
29%
3
10%
1-15
4
19%
4
14%
16-30
3
14%
2
7%
31-45
0
0%
10
34%
46-60
4
19%
5
17%
61-75
4
19%
5
17%
76-90

Забито

54
39
29 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 18
7 Не забивали 7
8
15%
6
15%
1-15
9
17%
6
15%
16-30
12
22%
8
21%
31-45
11
20%
8
21%
46-60
7
13%
5
13%
61-75
7
13%
6
15%
76-90

Пропущено

38
47
20 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 35
13 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 24
9
24%
3
6%
1-15
7
18%
6
13%
16-30
4
11%
3
6%
31-45
3
8%
12
26%
46-60
5
13%
11
23%
61-75
10
26%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 3:0
Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 2:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:3 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 3:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1
Орландо Сити
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Орландо Сити - Торонто 4:0 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 5:1 Орландо Сити - Сакраменто Репаблик 3:0
Орландо Сити - Сиэтл Саундерс 3:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 2:1 Шарлотт - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 0:1 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 33 18 10 5 68 - 26 64
2. Клёб де Фут Монреаль 33 19 5 9 60 - 49 62
3. Нью-Йорк Сити 1:1 33 14 8 11 54 - 40 50
4. Нью-Йорк Ред Буллз 33 14 8 11 48 - 41 50
5. Цинциннати 33 11 13 9 59 - 54 46
6. Орландо Сити 1:1 32 13 7 12 41 - 47 46
7. Коламбус Кру 31 10 15 6 43 - 35 45
8. Интер Майами 32 13 6 13 42 - 52 45
9. Шарлотт 32 13 2 17 42 - 48 41
10. Нью-Инглэнд Революшн 33 10 11 12 46 - 49 41
11. Атланта Юнайтед 33 10 10 13 47 - 52 40
12. Чикаго Файр 33 10 8 15 38 - 47 38
13. Торонто 33 9 7 17 49 - 62 34
14. Ди Си Юнайтед 33 7 6 20 34 - 66 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 31 19 4 8 62 - 36 61
2. Остин 33 16 7 10 64 - 48 55
3. Даллас 33 13 11 9 46 - 36 50
4. Лос-Анджелес Гэлакси 33 13 8 12 55 - 50 47
5. Нэшвилл 32 12 11 9 50 - 39 47
6. Портленд Тимберс 32 11 13 8 51 - 48 46
7. Миннесота Юнайтед 33 13 6 14 46 - 51 45
8. Реал Солт-Лейк 33 11 11 11 40 - 44 44
9. Ванкувер Уайткэпс 33 12 7 14 40 - 55 43
10. Колорадо Рэпидс 33 11 9 13 45 - 56 42
11. Сиэтл Саундерс 32 12 4 16 45 - 43 40
12. Спортинг Канзас-Сити 32 10 7 15 40 - 52 37
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 33 8 10 15 50 - 67 34
14. Хьюстон Динамо 32 9 6 17 40 - 52 33

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 16 11 5 0 45 - 9 38
2. Нью-Йорк Сити 1:1 17 9 5 3 36 - 19 32
3. Шарлотт 16 10 0 6 26 - 14 30
4. Интер Майами 15 9 3 3 29 - 24 30
5. Клёб де Фут Монреаль 17 9 3 5 30 - 21 30
6. Атланта Юнайтед 16 8 5 3 30 - 22 29
7. Коламбус Кру 16 7 6 3 22 - 13 27
8. Нью-Инглэнд Революшн 17 7 6 4 22 - 16 27
9. Цинциннати 17 6 6 5 37 - 27 24
10. Орландо Сити 1:1 16 8 0 8 24 - 27 24
11. Торонто 17 7 3 7 30 - 29 24
12. Чикаго Файр 16 6 4 6 17 - 16 22
13. Нью-Йорк Ред Буллз 16 5 5 6 24 - 22 20
14. Ди Си Юнайтед 16 4 4 8 20 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 16 13 2 1 39 - 14 41
2. Колорадо Рэпидс 17 10 5 2 29 - 15 35
3. Ванкувер Уайткэпс 17 10 3 4 25 - 20 33
4. Даллас 16 9 4 3 26 - 14 31
5. Портленд Тимберс 16 8 6 2 27 - 17 30
6. Остин 16 8 5 3 41 - 22 29
7. Реал Солт-Лейк 16 8 5 3 24 - 14 29
8. Сиэтл Саундерс 16 9 2 5 27 - 17 29
9. Лос-Анджелес Гэлакси 17 8 4 5 35 - 25 28
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 17 7 6 4 31 - 27 27
11. Спортинг Канзас-Сити 16 8 2 6 24 - 17 26
12. Миннесота Юнайтед 16 7 5 4 25 - 20 26
13. Нэшвилл 16 6 6 4 29 - 19 24
14. Хьюстон Динамо 16 6 5 5 23 - 19 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль 16 10 2 4 30 - 28 32
2. Нью-Йорк Ред Буллз 17 9 3 5 24 - 19 30
3. Филадельфия Юнион 17 7 5 5 23 - 17 26
4. Цинциннати 16 5 7 4 22 - 27 22
5. Орландо Сити 1:1 16 5 7 4 17 - 20 22
6. Нью-Йорк Сити 1:1 16 5 3 8 18 - 21 18
7. Коламбус Кру 15 3 9 3 21 - 22 18
8. Чикаго Файр 17 4 4 9 21 - 31 16
9. Интер Майами 17 4 3 10 13 - 28 15
10. Нью-Инглэнд Революшн 16 3 5 8 24 - 33 14
11. Шарлотт 16 3 2 11 16 - 34 11
12. Атланта Юнайтед 17 2 5 10 17 - 30 11
13. Ди Си Юнайтед 17 3 2 12 14 - 37 11
14. Торонто 16 2 4 10 19 - 33 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 17 8 2 7 23 - 26 26
2. Нэшвилл 16 6 5 5 21 - 20 23
3. Лос-Анджелес 15 6 2 7 23 - 22 20
4. Даллас 17 4 7 6 20 - 22 19
5. Миннесота Юнайтед 17 6 1 10 21 - 31 19
6. Лос-Анджелес Гэлакси 16 5 4 7 20 - 25 19
7. Портленд Тимберс 16 3 7 6 24 - 31 16
8. Реал Солт-Лейк 17 3 6 8 16 - 30 15
9. Сиэтл Саундерс 16 3 2 11 18 - 26 11
10. Спортинг Канзас-Сити 16 2 5 9 16 - 35 11
11. Хьюстон Динамо 16 3 1 12 17 - 33 10
12. Ванкувер Уайткэпс 16 2 4 10 15 - 35 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 1 4 11 19 - 40 7
14. Колорадо Рэпидс 16 1 4 11 16 - 41 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 29 (7)
Остин Дриусси Себастьян 24 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 25 (5)
Даллас Феррейра Хесус 18 (5)
Цинциннати Васкес Брэндон 17 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 1 11
Интер Майами Грегоре 12
Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 12
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 1 10
Орландо Сити Янссон Робин 1 10
Весь список
  • Желтая карточка
    57'
    Cesar Araujo получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Факундо Торрес бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Сити
Ничья
Орландо Сити
8.50
3.58
6.37
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нью-Йорк Сити 1:1 Орландо Сити онлайн

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