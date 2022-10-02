Тур: 1. Стадион: Ред Булл Арена.
1:1
Второй тайм: 76'
0'
0:1
47' ГолТоррес Факундо
57' Желтая карточкаCesar Araujo
1:1
66' ГолКалленс Александр
69' Желтая карточкаМоралес Максимильяно
Ход матча
47'
0:1
57'
66'
24
Грей
Тэйвон
43
Talles
Magno
11
Урсо
Жуниор
77
Ангуло
Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Talles MagnoНападающий
- Запасные игроки
-
13 Барраса ЛуисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
-
80 Хаак ДжастинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Nick Cushing
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Мишель БенжиНападающий
-
Главный тренер: Oscar Pareja
История личных встреч
Нью-Йорк Сити
Орландо Сити
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 4 победы
21 матч
28.6%
28.6%
42.8%
6 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.6%
52.4%
19%
6 побед 11 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|13 (5)
|0.39
|Перейра Габриэл
|7
|0.21
|Эбер Араужо
|7 (1)
|0.21
|Talles Magno
|6 (1)
|0.18
|Хавьер Тиаго
|5
|0.15
|Калленс Александр
|5
|0.15
|Родригес Сантьяго
|4
|0.12
|Моралес Максимильяно
|2
|0.06
|Паркс Китон
|2
|0.06
|Шано Максим
|1
|0.03
|Глостер Кристофер
|1
|0.03
|Моралес Альфредо
|0
|0
|Амундсен Мальте
|0
|0
|Грей Тэйвон
|0
|0
|Жассон Андрес
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Эркан
|10 (1)
|0.31
|Торрес Факундо
|8
|0.25
|Урсо Жуниор
|4
|0.13
|Пато Алешандре
|3 (1)
|0.09
|Акинделе Тешо
|3
|0.09
|Моутинью Жоау
|2
|0.06
|Тейшейра Руан
|2
|0.06
|Смит Кайл
|2
|0.06
|Перейра Маурисио
|1
|0.03
|Янссон Робин
|1
|0.03
|Шлегель Родриго
|1
|0.03
|Мишель Бенжи
|1
|0.03
|Перея Андрес
|1
|0.03
|Ангуло Иван
|0
|0
|Карлос Антонио
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Сантьяго
|11
|0
|Моралес Альфредо
|8
|1
|Кастельянос Валентин
|9
|0
|Асеведо Николас
|8
|0
|Калленс Александр
|6
|0
|Моралес Максимильяно
|5
|0
|Шано Максим
|5
|0
|Мартинс Тьяго II
|3
|1
|Амундсен Мальте
|4
|0
|Хаак Джастин
|3
|0
|Паркс Китон
|2
|0
|Talles Magno
|2
|0
|Жассон Андрес
|2
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Перейра Габриэл
|1
|0
|Джонсон Шон
|1
|0
|Зелалем Гедион
|1
|0
|Грей Тэйвон
|1
|0
|Vuk Latinovich
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссон Робин
|10
|1
|Шлегель Родриго
|7
|1
|Cesar Araujo
|7
|1
|Моутинью Жоау
|8
|0
|Карлос Антонио
|5
|0
|Перейра Маурисио
|5
|0
|Урсо Жуниор
|4
|0
|Смит Кайл
|4
|0
|Гальесе Педро
|3
|0
|Тейшейра Руан
|3
|0
|Мишель Бенжи
|3
|0
|Малрейни Джейк
|2
|0
|Мендес Джегсон
|2
|0
|Кара Эркан
|2
|0
|Холлидей Майкл
|1
|0
|Вильдер Картахена
|1
|0
|Торрес Факундо
|1
|0
|Перея Андрес
|1
|0
|Уильямс Томас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
36
17
18 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 11
18 Не забивали 18
7
19%
4
24%
1-15
6
17%
3
18%
16-30
5
14%
3
18%
31-45
8
22%
2
12%
46-60
5
14%
3
18%
61-75
5
14%
2
12%
76-90
Пропущено
17
18
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 10
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
3
18%
2
11%
46-60
1
6%
6
33%
61-75
6
35%
7
39%
76-90
Забито
18
22
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
21 Не забивали 20
1
6%
2
9%
1-15
3
17%
3
14%
16-30
7
39%
5
23%
31-45
3
17%
6
27%
46-60
2
11%
2
9%
61-75
2
11%
4
18%
76-90
Пропущено
21
29
13 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 14
6
29%
3
10%
1-15
4
19%
4
14%
16-30
3
14%
2
7%
31-45
0
0%
10
34%
46-60
4
19%
5
17%
61-75
4
19%
5
17%
76-90
Забито
54
39
29 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 18
7 Не забивали 7
8
15%
6
15%
1-15
9
17%
6
15%
16-30
12
22%
8
21%
31-45
11
20%
8
21%
46-60
7
13%
5
13%
61-75
7
13%
6
15%
76-90
Пропущено
38
47
20 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 35
13 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 24
9
24%
3
6%
1-15
7
18%
6
13%
16-30
4
11%
3
6%
31-45
3
8%
12
26%
46-60
5
13%
11
23%
61-75
10
26%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 3:0
Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 2:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:3 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 3:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1
Орландо Сити
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Орландо Сити - Торонто 4:0 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 5:1 Орландо Сити - Сакраменто Репаблик 3:0
Орландо Сити - Сиэтл Саундерс 3:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 2:1 Шарлотт - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 0:1 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|33
|18
|10
|5
|68 - 26
|64
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|33
|19
|5
|9
|60 - 49
|62
|3.
|Нью-Йорк Сити
|1:1
|33
|14
|8
|11
|54 - 40
|50
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|33
|14
|8
|11
|48 - 41
|50
|5.
|Цинциннати
|33
|11
|13
|9
|59 - 54
|46
|6.
|Орландо Сити
|1:1
|32
|13
|7
|12
|41 - 47
|46
|7.
|Коламбус Кру
|31
|10
|15
|6
|43 - 35
|45
|8.
|Интер Майами
|32
|13
|6
|13
|42 - 52
|45
|9.
|Шарлотт
|32
|13
|2
|17
|42 - 48
|41
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|33
|10
|11
|12
|46 - 49
|41
|11.
|Атланта Юнайтед
|33
|10
|10
|13
|47 - 52
|40
|12.
|Чикаго Файр
|33
|10
|8
|15
|38 - 47
|38
|13.
|Торонто
|33
|9
|7
|17
|49 - 62
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|33
|7
|6
|20
|34 - 66
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|31
|19
|4
|8
|62 - 36
|61
|2.
|Остин
|33
|16
|7
|10
|64 - 48
|55
|3.
|Даллас
|33
|13
|11
|9
|46 - 36
|50
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|33
|13
|8
|12
|55 - 50
|47
|5.
|Нэшвилл
|32
|12
|11
|9
|50 - 39
|47
|6.
|Портленд Тимберс
|32
|11
|13
|8
|51 - 48
|46
|7.
|Миннесота Юнайтед
|33
|13
|6
|14
|46 - 51
|45
|8.
|Реал Солт-Лейк
|33
|11
|11
|11
|40 - 44
|44
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|33
|12
|7
|14
|40 - 55
|43
|10.
|Колорадо Рэпидс
|33
|11
|9
|13
|45 - 56
|42
|11.
|Сиэтл Саундерс
|32
|12
|4
|16
|45 - 43
|40
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|32
|10
|7
|15
|40 - 52
|37
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|33
|8
|10
|15
|50 - 67
|34
|14.
|Хьюстон Динамо
|32
|9
|6
|17
|40 - 52
|33
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|16
|11
|5
|0
|45 - 9
|38
|2.
|Нью-Йорк Сити
|1:1
|17
|9
|5
|3
|36 - 19
|32
|3.
|Шарлотт
|16
|10
|0
|6
|26 - 14
|30
|4.
|Интер Майами
|15
|9
|3
|3
|29 - 24
|30
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|17
|9
|3
|5
|30 - 21
|30
|6.
|Атланта Юнайтед
|16
|8
|5
|3
|30 - 22
|29
|7.
|Коламбус Кру
|16
|7
|6
|3
|22 - 13
|27
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|7
|6
|4
|22 - 16
|27
|9.
|Цинциннати
|17
|6
|6
|5
|37 - 27
|24
|10.
|Орландо Сити
|1:1
|16
|8
|0
|8
|24 - 27
|24
|11.
|Торонто
|17
|7
|3
|7
|30 - 29
|24
|12.
|Чикаго Файр
|16
|6
|4
|6
|17 - 16
|22
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|5
|5
|6
|24 - 22
|20
|14.
|Ди Си Юнайтед
|16
|4
|4
|8
|20 - 29
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|16
|13
|2
|1
|39 - 14
|41
|2.
|Колорадо Рэпидс
|17
|10
|5
|2
|29 - 15
|35
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|17
|10
|3
|4
|25 - 20
|33
|4.
|Даллас
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|5.
|Портленд Тимберс
|16
|8
|6
|2
|27 - 17
|30
|6.
|Остин
|16
|8
|5
|3
|41 - 22
|29
|7.
|Реал Солт-Лейк
|16
|8
|5
|3
|24 - 14
|29
|8.
|Сиэтл Саундерс
|16
|9
|2
|5
|27 - 17
|29
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|17
|8
|4
|5
|35 - 25
|28
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|17
|7
|6
|4
|31 - 27
|27
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|8
|2
|6
|24 - 17
|26
|12.
|Миннесота Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|25 - 20
|26
|13.
|Нэшвилл
|16
|6
|6
|4
|29 - 19
|24
|14.
|Хьюстон Динамо
|16
|6
|5
|5
|23 - 19
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|10
|2
|4
|30 - 28
|32
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|9
|3
|5
|24 - 19
|30
|3.
|Филадельфия Юнион
|17
|7
|5
|5
|23 - 17
|26
|4.
|Цинциннати
|16
|5
|7
|4
|22 - 27
|22
|5.
|Орландо Сити
|1:1
|16
|5
|7
|4
|17 - 20
|22
|6.
|Нью-Йорк Сити
|1:1
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|7.
|Коламбус Кру
|15
|3
|9
|3
|21 - 22
|18
|8.
|Чикаго Файр
|17
|4
|4
|9
|21 - 31
|16
|9.
|Интер Майами
|17
|4
|3
|10
|13 - 28
|15
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|3
|5
|8
|24 - 33
|14
|11.
|Шарлотт
|16
|3
|2
|11
|16 - 34
|11
|12.
|Атланта Юнайтед
|17
|2
|5
|10
|17 - 30
|11
|13.
|Ди Си Юнайтед
|17
|3
|2
|12
|14 - 37
|11
|14.
|Торонто
|16
|2
|4
|10
|19 - 33
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|17
|8
|2
|7
|23 - 26
|26
|2.
|Нэшвилл
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|3.
|Лос-Анджелес
|15
|6
|2
|7
|23 - 22
|20
|4.
|Даллас
|17
|4
|7
|6
|20 - 22
|19
|5.
|Миннесота Юнайтед
|17
|6
|1
|10
|21 - 31
|19
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|5
|4
|7
|20 - 25
|19
|7.
|Портленд Тимберс
|16
|3
|7
|6
|24 - 31
|16
|8.
|Реал Солт-Лейк
|17
|3
|6
|8
|16 - 30
|15
|9.
|Сиэтл Саундерс
|16
|3
|2
|11
|18 - 26
|11
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|2
|5
|9
|16 - 35
|11
|11.
|Хьюстон Динамо
|16
|3
|1
|12
|17 - 33
|10
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|2
|4
|10
|15 - 35
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|1
|4
|11
|19 - 40
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|16
|1
|4
|11
|16 - 41
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|29 (7)
|Остин
|Дриусси Себастьян
|24 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|25 (5)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|18 (5)
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|17 (5)
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|1 11
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|12
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|1 10
|Орландо Сити
|Янссон Робин
|1 10