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  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 24. Стадион: .
Варберг БоИС
1:1
Конец матча
Хеккен
0'
1:0
36' Гол
Filip Bohman
1:1
49' Гол
Садик Ибраим
90' Желтая карточка
Ларсен Ларс Олден
90'+5

Ход матча

36'
Filip Bohman
(Йоханссон Александр)
1:0
46'
 
Ларсен Ларс Олден
Удденес Оскар
49'
1:1
Садик Ибраим
(Густафссон Симон)
66'
Транберг Робин
Filipe Sisse
 
79'
Альфонси Оливер
Лушаку Исмет
 
79'
Менса Гидеон
Йоханссон Александр
 
80'
 
Momodou Sonko
Фрайберг Эрик
85'
 
William Nilsson
Садик Ибраим
86'
 
Ходжич Кадир
Kristoffer Lund Hansen
90'
 
Ларсен Ларс Олден
90'
Flamur Dzelili
Боман Андре
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 60
29
Андерссон
Фредрик
22
Боман
Андре
18
Линднер
Йоаким
20
Карлссон
Тобиас
III
23
Лильенбэк
Антон
19
Filip
Bohman
8
Ле
Ру
Люк
17
Лушаку
Исмет
16
Йоханссон
Александр
21
Filipe
Sisse
9
Симович
Робин
26
Абрахамссон
Петер
21
Тотлэнд
Томас
5
Ховланд
Эвен
3
Хаммар
Юхан
25
Kristoffer
Lund
Hansen
8
Фрайберг
Эрик
27
Amane
Romeo
14
Густафссон
Симон
19
Удденес
Оскар
20
Тёрготт
Блэйр
37
Садик
Ибраим
Варберг БоИС
4-4-1-1
Хеккен
4-3-3

История личных встреч

Варберг БоИС
Хеккен

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

История матчей

А
3:1
А
1:1
А
3:1
ТМК
4:1
А
2:1
А
1:3
ТМС
4:2
ТМК
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симович Робин 5 (2) 0.21
Йоханссон Александр 3 0.13
Filipe Sisse 2 0.08
Карлссон Тобиас III 1 0.04
Линднер Йоаким 1 0.04
Eliton Junior 1 0.04
Винбо Альбин 1 0.04
Транберг Робин 1 0.04
Карлссон Аджей Симон 1 0.04
Менса Гидеон 1 0.04
Станисич Оливер 1 0.04
Альфонси Оливер 1 0.04
Filip Bohman 1 0.04
Jaheem Burke 1 (1) 0.04
Лильенбэк Антон 0 0
Лушаку Исмет 0 0
Боман Андре 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Еремеефф Александер 21 (4) 0.88
Рюгор Миккель 7 0.29
Удденес Оскар 7 0.29
Садик Ибраим 5 0.21
Ховланд Эвен 3 0.13
Берггрен Густав 2 0.08
Тёрготт Блэйр 1 0.04
Хаммар Юхан 1 0.04
Бенгтссон Лео 1 0.04
Ларсен Ларс Олден 1 0.04
Юссеф Али 1 0.04
Густафссон Симон 0 0
Густафссон Самуэль 0 0
Kristoffer Lund Hansen 0 0
Тотлэнд Томас 0 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 0 0
Фрайберг Эрик 0 0
Franklin Uchenna 0 0
Amane Romeo 0 0

Карточки

Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биркфельдт Йон 8 0
Станисич Оливер 7 0
Транберг Робин 6 0
Ле Ру Люк 5 0
Лушаку Исмет 5 0
Симович Робин 4 0
Менса Гидеон 4 0
Альфонси Оливер 4 0
Мэтьюз Ташрик 2 1
Линднер Йоаким 3 0
Filipe Sisse 1 1
Закриссон Хампус 2 0
Сверриссон Оскар 2 0
Лильенбэк Антон 2 0
Йоханссон Александр 2 0
Eliton Junior 2 0
Боман Андре 2 0
Винбо Альбин 2 0
Jaheem Burke 2 0
Карлссон Тобиас III 1 0
Андерссон Фредрик 1 0
Карлссон Виктор 1 0
Filip Bohman 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаммар Юхан 4 0
Еремеефф Александер 4 0
Густафссон Самуэль 4 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 4 0
Рюгор Миккель 3 0
Берггрен Густав 3 0
Kristoffer Lund Hansen 3 0
Абрахамссон Петер 1 1
Ходжич Кадир 1 1
Удденес Оскар 2 0
Сана Тобиас 1 0
Рашид Джонатан 1 0
Тотлэнд Томас 1 0
Ларсен Ларс Олден 1 0
Садик Ибраим 1 0
Amane Romeo 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
24
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 12
2
15%
4
17%
1-15
2
15%
1
4%
16-30
3
23%
1
4%
31-45
1
8%
9
38%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
5
38%
6
25%
76-90

Пропущено

17
15
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 11
2
12%
2
13%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
2
12%
4
27%
31-45
6
35%
2
13%
46-60
2
12%
1
7%
61-75
3
18%
5
33%
76-90

Забито

8
30
4 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 9
18 Не забивали 14
2
25%
4
13%
1-15
1
13%
2
7%
16-30
1
13%
7
23%
31-45
0
0%
6
20%
46-60
3
38%
2
7%
61-75
1
13%
9
30%
76-90

Пропущено

20
15
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
2
10%
2
13%
1-15
1
5%
3
20%
16-30
6
30%
0
0%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
3
15%
1
7%
61-75
6
30%
7
47%
76-90

Забито

21
54
11 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 35
10 Забивали первыми 18
11 Не забивали 2
4
19%
8
15%
1-15
3
14%
3
6%
16-30
4
19%
8
15%
31-45
1
5%
15
28%
46-60
3
14%
5
9%
61-75
6
29%
15
28%
76-90

Пропущено

37
30
15 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 20
4
11%
4
13%
1-15
3
8%
4
13%
16-30
8
22%
4
13%
31-45
8
22%
4
13%
46-60
5
14%
2
7%
61-75
9
24%
12
40%
76-90

Результаты последних матчей

Варберг БоИС
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вернаму - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - АИК 2:0 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Юнгшиле - Варберг БоИС 0:4
Варберг БоИС - Норрчёпинг 1:1 Варберг БоИС - Юргорден 2:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Гётеборг 0:4 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:3 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:3 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1 Варберг БоИС - Норрбю 1:1 Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1
Хеккен
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Хеккен - Хаммарбю 1:1 Кальмар - Хеккен 1:1 Хеккен - Дегерфорс 2:2 Эльмхульт - Хеккен 1:2
Хеккен - Вернаму 4:1 Сириус - Хеккен 0:1 Хеккен - Мьельбю 1:0 Хеккен - Хельсинборг 5:0 Эльфсборг - Хеккен 4:4 Хеккен - Юргорден 1:2 Сундсвалль - Хеккен 1:5 Мьельбю - Хеккен 1:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2 Хеккен - Хальмстад 2:0 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Хеккен - Сириус 4:3 Мальмё - Хеккен 1:2 Хеккен - Кальмар 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 24 14 6 4 46 - 19 48
2. Хеккен 24 13 9 2 53 - 31 48
3. Хаммарбю 24 12 7 5 44 - 21 43
4. Мальмё 24 12 5 7 33 - 23 41
5. Кальмар 1:0 24 12 5 7 28 - 20 41
6. АИК 23 11 7 5 37 - 29 40
7. Гётеборг 23 11 3 9 31 - 24 36
8. Мьельбю 23 8 9 6 22 - 22 33
9. Эльфсборг 23 8 9 6 42 - 30 33
10. Норрчёпинг 24 7 7 10 32 - 33 28
11. Вернаму 23 7 7 9 27 - 37 28
12. Сириус 23 7 4 12 22 - 35 25
13. Варберг БоИС 24 6 7 11 21 - 37 25
14. Дегерфорс 24 5 6 13 24 - 44 21
15. Хельсинборг 0:1 24 4 5 15 20 - 37 17
16. Сундсвалль 24 3 2 19 21 - 61 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 11 10 1 0 33 - 7 31
2. Кальмар 1:0 13 9 2 2 14 - 5 29
3. Мальмё 12 8 2 2 21 - 8 26
4. АИК 12 7 4 1 18 - 8 25
5. Хаммарбю 12 7 4 1 27 - 9 25
6. Хеккен 12 7 3 2 29 - 16 24
7. Эльфсборг 11 6 4 1 27 - 15 22
8. Гётеборг 11 5 3 3 15 - 10 18
9. Мьельбю 12 4 6 2 16 - 14 18
10. Варберг БоИС 13 4 5 4 13 - 17 17
11. Вернаму 11 4 5 2 12 - 9 17
12. Дегерфорс 12 4 4 4 14 - 17 16
13. Сириус 11 5 0 6 12 - 13 15
14. Норрчёпинг 12 4 3 5 20 - 17 15
15. Хельсинборг 0:1 12 2 3 7 7 - 15 9
16. Сундсвалль 12 3 0 9 14 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 12 6 6 0 24 - 15 24
2. Хаммарбю 12 5 3 4 17 - 12 18
3. Гётеборг 12 6 0 6 16 - 14 18
4. Юргорден 13 4 5 4 13 - 12 17
5. Мальмё 12 4 3 5 12 - 15 15
6. Мьельбю 11 4 3 4 6 - 8 15
7. АИК 11 4 3 4 19 - 21 15
8. Норрчёпинг 12 3 4 5 12 - 16 13
9. Кальмар 1:0 11 3 3 5 14 - 15 12
10. Эльфсборг 12 2 5 5 15 - 15 11
11. Вернаму 12 3 2 7 15 - 28 11
12. Сириус 12 2 4 6 10 - 22 10
13. Варберг БоИС 11 2 2 7 8 - 20 8
14. Хельсинборг 0:1 12 2 2 8 13 - 22 8
15. Дегерфорс 12 1 2 9 10 - 27 5
16. Сундсвалль 12 0 2 10 7 - 30 2
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Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 25 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 19
Гётеборг Берг Маркус 11 (5)
Норрчёпинг Нюман Кристоффер 10 (2)
Мальмё Телин Исаак 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сириус Матисен Маркус 8
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 8
Дегерфорс Джурджич Никола 1 6
АИК Ларссон Себастьян 7
Эльфсборг Рёмер Андре 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Filip Bohman бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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