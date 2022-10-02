Тур: 24. Стадион: Varberg Energi Arena.
1:1
Конец матча
Ход матча
36'
49'
1:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 4
-
5 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 60
22
Боман
Андре
19
Filip
Bohman
17
Лушаку
Исмет
21
Filipe
Sisse
27
Amane
Romeo
37
Садик
Ибраим
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Боман АндреЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Filip BohmanПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Filipe SisseПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Лукич СтоянВратарь
-
15 Менса ГидеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Joakim Persson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Amane RomeoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Садик ИбраимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Ходжич КадирЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
История личных встреч
Варберг БоИС
Хеккен
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симович Робин
|5 (2)
|0.21
|Йоханссон Александр
|3
|0.13
|Filipe Sisse
|2
|0.08
|Карлссон Тобиас III
|1
|0.04
|Линднер Йоаким
|1
|0.04
|Eliton Junior
|1
|0.04
|Винбо Альбин
|1
|0.04
|Транберг Робин
|1
|0.04
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0.04
|Менса Гидеон
|1
|0.04
|Станисич Оливер
|1
|0.04
|Альфонси Оливер
|1
|0.04
|Filip Bohman
|1
|0.04
|Jaheem Burke
|1 (1)
|0.04
|Лильенбэк Антон
|0
|0
|Лушаку Исмет
|0
|0
|Боман Андре
|0
|0
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Еремеефф Александер
|21 (4)
|0.88
|Рюгор Миккель
|7
|0.29
|Удденес Оскар
|7
|0.29
|Садик Ибраим
|5
|0.21
|Ховланд Эвен
|3
|0.13
|Берггрен Густав
|2
|0.08
|Тёрготт Блэйр
|1
|0.04
|Хаммар Юхан
|1
|0.04
|Бенгтссон Лео
|1
|0.04
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0.04
|Юссеф Али
|1
|0.04
|Густафссон Симон
|0
|0
|Густафссон Самуэль
|0
|0
|Kristoffer Lund Hansen
|0
|0
|Тотлэнд Томас
|0
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|0
|0
|Фрайберг Эрик
|0
|0
|Franklin Uchenna
|0
|0
|Amane Romeo
|0
|0
Карточки
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биркфельдт Йон
|8
|0
|Станисич Оливер
|7
|0
|Транберг Робин
|6
|0
|Ле Ру Люк
|5
|0
|Лушаку Исмет
|5
|0
|Симович Робин
|4
|0
|Менса Гидеон
|4
|0
|Альфонси Оливер
|4
|0
|Мэтьюз Ташрик
|2
|1
|Линднер Йоаким
|3
|0
|Filipe Sisse
|1
|1
|Закриссон Хампус
|2
|0
|Сверриссон Оскар
|2
|0
|Лильенбэк Антон
|2
|0
|Йоханссон Александр
|2
|0
|Eliton Junior
|2
|0
|Боман Андре
|2
|0
|Винбо Альбин
|2
|0
|Jaheem Burke
|2
|0
|Карлссон Тобиас III
|1
|0
|Андерссон Фредрик
|1
|0
|Карлссон Виктор
|1
|0
|Filip Bohman
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаммар Юхан
|4
|0
|Еремеефф Александер
|4
|0
|Густафссон Самуэль
|4
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|4
|0
|Рюгор Миккель
|3
|0
|Берггрен Густав
|3
|0
|Kristoffer Lund Hansen
|3
|0
|Абрахамссон Петер
|1
|1
|Ходжич Кадир
|1
|1
|Удденес Оскар
|2
|0
|Сана Тобиас
|1
|0
|Рашид Джонатан
|1
|0
|Тотлэнд Томас
|1
|0
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0
|Садик Ибраим
|1
|0
|Amane Romeo
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
24
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 12
2
15%
4
17%
1-15
2
15%
1
4%
16-30
3
23%
1
4%
31-45
1
8%
9
38%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
5
38%
6
25%
76-90
Пропущено
17
15
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 11
2
12%
2
13%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
2
12%
4
27%
31-45
6
35%
2
13%
46-60
2
12%
1
7%
61-75
3
18%
5
33%
76-90
Забито
8
30
4 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 9
18 Не забивали 14
2
25%
4
13%
1-15
1
13%
2
7%
16-30
1
13%
7
23%
31-45
0
0%
6
20%
46-60
3
38%
2
7%
61-75
1
13%
9
30%
76-90
Пропущено
20
15
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
2
10%
2
13%
1-15
1
5%
3
20%
16-30
6
30%
0
0%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
3
15%
1
7%
61-75
6
30%
7
47%
76-90
Забито
21
54
11 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 35
10 Забивали первыми 18
11 Не забивали 2
4
19%
8
15%
1-15
3
14%
3
6%
16-30
4
19%
8
15%
31-45
1
5%
15
28%
46-60
3
14%
5
9%
61-75
6
29%
15
28%
76-90
Пропущено
37
30
15 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 20
4
11%
4
13%
1-15
3
8%
4
13%
16-30
8
22%
4
13%
31-45
8
22%
4
13%
46-60
5
14%
2
7%
61-75
9
24%
12
40%
76-90
Результаты последних матчей
Варберг БоИС
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вернаму - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - АИК 2:0 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Юнгшиле - Варберг БоИС 0:4
Варберг БоИС - Норрчёпинг 1:1 Варберг БоИС - Юргорден 2:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Гётеборг 0:4 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:3 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:3 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1 Варберг БоИС - Норрбю 1:1 Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1
Хеккен
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Хеккен - Хаммарбю 1:1 Кальмар - Хеккен 1:1 Хеккен - Дегерфорс 2:2 Эльмхульт - Хеккен 1:2
Хеккен - Вернаму 4:1 Сириус - Хеккен 0:1 Хеккен - Мьельбю 1:0 Хеккен - Хельсинборг 5:0 Эльфсборг - Хеккен 4:4 Хеккен - Юргорден 1:2 Сундсвалль - Хеккен 1:5 Мьельбю - Хеккен 1:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2 Хеккен - Хальмстад 2:0 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Хеккен - Сириус 4:3 Мальмё - Хеккен 1:2 Хеккен - Кальмар 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|24
|14
|6
|4
|46 - 19
|48
|2.
|Хеккен
|24
|13
|9
|2
|53 - 31
|48
|3.
|Хаммарбю
|24
|12
|7
|5
|44 - 21
|43
|4.
|Мальмё
|24
|12
|5
|7
|33 - 23
|41
|5.
|Кальмар
|1:0
|24
|12
|5
|7
|28 - 20
|41
|6.
|АИК
|23
|11
|7
|5
|37 - 29
|40
|7.
|Гётеборг
|23
|11
|3
|9
|31 - 24
|36
|8.
|Мьельбю
|23
|8
|9
|6
|22 - 22
|33
|9.
|Эльфсборг
|23
|8
|9
|6
|42 - 30
|33
|10.
|Норрчёпинг
|24
|7
|7
|10
|32 - 33
|28
|11.
|Вернаму
|23
|7
|7
|9
|27 - 37
|28
|12.
|Сириус
|23
|7
|4
|12
|22 - 35
|25
|13.
|Варберг БоИС
|24
|6
|7
|11
|21 - 37
|25
|14.
|Дегерфорс
|24
|5
|6
|13
|24 - 44
|21
|15.
|Хельсинборг
|0:1
|24
|4
|5
|15
|20 - 37
|17
|16.
|Сундсвалль
|24
|3
|2
|19
|21 - 61
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|11
|10
|1
|0
|33 - 7
|31
|2.
|Кальмар
|1:0
|13
|9
|2
|2
|14 - 5
|29
|3.
|Мальмё
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|4.
|АИК
|12
|7
|4
|1
|18 - 8
|25
|5.
|Хаммарбю
|12
|7
|4
|1
|27 - 9
|25
|6.
|Хеккен
|12
|7
|3
|2
|29 - 16
|24
|7.
|Эльфсборг
|11
|6
|4
|1
|27 - 15
|22
|8.
|Гётеборг
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|9.
|Мьельбю
|12
|4
|6
|2
|16 - 14
|18
|10.
|Варберг БоИС
|13
|4
|5
|4
|13 - 17
|17
|11.
|Вернаму
|11
|4
|5
|2
|12 - 9
|17
|12.
|Дегерфорс
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|13.
|Сириус
|11
|5
|0
|6
|12 - 13
|15
|14.
|Норрчёпинг
|12
|4
|3
|5
|20 - 17
|15
|15.
|Хельсинборг
|0:1
|12
|2
|3
|7
|7 - 15
|9
|16.
|Сундсвалль
|12
|3
|0
|9
|14 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|12
|6
|6
|0
|24 - 15
|24
|2.
|Хаммарбю
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|3.
|Гётеборг
|12
|6
|0
|6
|16 - 14
|18
|4.
|Юргорден
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|5.
|Мальмё
|12
|4
|3
|5
|12 - 15
|15
|6.
|Мьельбю
|11
|4
|3
|4
|6 - 8
|15
|7.
|АИК
|11
|4
|3
|4
|19 - 21
|15
|8.
|Норрчёпинг
|12
|3
|4
|5
|12 - 16
|13
|9.
|Кальмар
|1:0
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|10.
|Эльфсборг
|12
|2
|5
|5
|15 - 15
|11
|11.
|Вернаму
|12
|3
|2
|7
|15 - 28
|11
|12.
|Сириус
|12
|2
|4
|6
|10 - 22
|10
|13.
|Варберг БоИС
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|14.
|Хельсинборг
|0:1
|12
|2
|2
|8
|13 - 22
|8
|15.
|Дегерфорс
|12
|1
|2
|9
|10 - 27
|5
|16.
|Сундсвалль
|12
|0
|2
|10
|7 - 30
|2
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|Хеккен
|Еремеефф Александер
|25 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|19
|Гётеборг
|Берг Маркус
|11 (5)
|Норрчёпинг
|Нюман Кристоффер
|10 (2)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (2)
|Сириус
|Матисен Маркус
|8
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|8
|Дегерфорс
|Джурджич Никола
|1 6
|АИК
|Ларссон Себастьян
|7
|Эльфсборг
|Рёмер Андре
|7