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Швеция: Суперэттан
2022

Тур: 25.
Утсиктенс
0:2
Конец матча
Вестерос
0'
0:1
7' Гол
Herman Magnusson
31' Желтая карточка
Рибейро Педро
36' Желтая карточка
Бом Карл
46' Желтая карточка
Albin Skoglund
0:2
57' Гол
Йоханссон Саймон
90'+5
1
Пальмовски
Флориан
6
Erik
Westermark
3
Брандт
Йеспер
2
Wilhelm
Nilsson
4
Allan
Mohideen
7
Бом
Карл
18
Милованович
Вилльям
10
Albin
Skoglund
22
Predrag
Randjelovic
II
9
Lucas
Hedlund
21
Jonathan
Quintero
1
Фагерстрём
Антон
30
Раск
Теодор
18
Нсабиумва
Фредерик
7
Рибейро
Педро
III
11
Гефверт
Симон
8
Daniel
Ask
20
Гамбош
Мартин
2
Herman
Magnusson
15
Эдлунд
Олле
6
Йоханссон
Саймон
14
Viktor
Granath
Утсиктенс
5-3-2
Вестерос
3-5-2

История личных встреч

Утсиктенс
Вестерос

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бом Карл 5 (1) 0.2
Albin Skoglund 4 0.16
Lucas Hedlund 4 0.16
Allan Mohideen 3 0.12
Nsima Peter 3 0.12
Jakob Hedenquist 3 0.12
Брандт Йеспер 2 0.08
Erik Westermark 2 0.08
Бьорквист Маркус 2 0.08
Jonathan Quintero 1 0.04
Боувин Маттиас 1 0.04
Diocounda Gory 1 0.04
Wilhelm Nilsson 1 0.04
Милованович Вилльям 0 0
Predrag Randjelovic II 0 0
Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Viktor Granath 20 (2) 0.8
Йоханссон Саймон 7 0.28
Dusan Jajic 2 0.08
Daniel Ask 1 0.04
Гефверт Симон 1 0.04
Эдлунд Олле 1 0.04
Max Larsson 1 0.04
Рибейро Педро III 1 (1) 0.04
Проделль Виктор 1 0.04
Herman Magnusson 1 0.04
Адольфссон Йеспер 1 (1) 0.04
Троне Филип 0 0
Mohammed Yousef 0 0
Ског Эмиль 0 0
Alex Douglas 0 0
Гамбош Мартин 0 0
Раск Теодор 0 0

Карточки

Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бом Карл 10 0
Wilhelm Nilsson 8 0
Брандт Йеспер 6 1
Lucas Hedlund 7 0
Nsima Peter 5 1
Аньебо Марвин 2 2
Милованович Вилльям 5 0
Allan Mohideen 5 0
Albin Skoglund 5 0
Predrag Randjelovic II 4 0
Erik Westermark 4 0
Jakob Hedenquist 4 0
Бьорквист Маркус 3 0
Diocounda Gory 3 0
Jonathan Quintero 1 1
Айрам Сет 2 0
Конрадсен-Сейде Миккель 1 0
Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рибейро Педро III 5 0
Daniel Ask 3 1
Dusan Jajic 4 0
Раск Теодор 4 0
Alex Douglas 2 1
Гефверт Симон 3 0
Max Larsson 3 0
Йоханссон Саймон 2 0
Фагерстрём Антон 2 0
Viktor Granath 2 0
Ahmad Faqa 2 0
Троне Филип 1 0
Ског Эмиль 1 0
Павлик Михал 1 0
Эдлунд Олле 1 0
Гамбош Мартин 1 0
Miguel Sandberg 1 0
Mohammed Yousef 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
14
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
2
14%
1
7%
1-15
5
36%
5
36%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
2
14%
76-90

Пропущено

15
25
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
7%
2
8%
1-15
4
27%
3
12%
16-30
2
13%
4
16%
31-45
1
7%
3
12%
46-60
1
7%
3
12%
61-75
6
40%
10
40%
76-90

Забито

19
22
5 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
1
5%
4
18%
1-15
2
11%
4
18%
16-30
2
11%
4
18%
31-45
7
37%
1
5%
46-60
4
21%
2
9%
61-75
3
16%
7
32%
76-90

Пропущено

22
21
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 12
2
9%
2
10%
1-15
4
18%
1
5%
16-30
6
27%
4
19%
31-45
1
5%
6
29%
46-60
3
14%
2
10%
61-75
6
27%
6
29%
76-90

Забито

33
36
12 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 14
5 Не забивали 4
3
9%
5
14%
1-15
7
21%
9
25%
16-30
2
6%
8
22%
31-45
9
27%
3
8%
46-60
6
18%
2
6%
61-75
6
18%
9
25%
76-90

Пропущено

37
46
19 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 30
13 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 23
3
8%
4
9%
1-15
8
22%
4
9%
16-30
8
22%
8
17%
31-45
2
5%
9
20%
46-60
4
11%
5
11%
61-75
12
32%
16
35%
76-90

Результаты последних матчей

Утсиктенс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Далкурд - Утсиктенс 4:1 Утсиктенс - Йёнчёпинг 0:1 Браге - Утсиктенс 1:2 Вестра Фрёлунда - Утсиктенс 1:2
Утсиктенс - Эребру 1:2 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Норрбю 1:1 Утсиктенс - Треллеборг 0:0 Эстер - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:1 Эребру - Утсиктенс 2:0 Хальмстад - Утсиктенс 4:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Браге 1:0 Утсиктенс - Сковде АИК 1:1 Норрбю - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Утсиктенс - Далкурд 3:0
Вестерос
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Эребру - Вестерос 5:2 Вестерос - Сковде АИК 4:1 Эстерсунд - Вестерос 2:2 Карлштад - Вестерос 1:3
Вестерос - Эргрюте 1:1 Хальмстад - Вестерос 1:1 Вестерос - Треллеборг 4:4 Вестерос - Броммапойкарна 0:1 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Вестерос - Эстер 2:2 Эргрюте - Вестерос 1:1 Вестерос - Ландскруна 3:0 Норрбю - Вестерос 1:0 Вестерос - Браге 1:3 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Хальмстад 2:2 Далкурд - Вестерос 1:2 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Вестерос 3:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 5:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 25 16 4 5 53 - 25 52
2. Броммапойкарна 24 15 5 4 52 - 31 50
3. Эстер 24 11 7 6 39 - 28 40
4. Браге 25 11 7 7 41 - 33 40
5. Треллеборг 24 11 6 7 40 - 38 39
6. Сковде АИК 24 10 7 7 34 - 32 37
7. Ландскруна 25 9 8 8 34 - 39 35
8. Эребру 25 10 4 11 28 - 30 34
9. Сирианска Эскильстуна 25 10 3 12 42 - 41 33
10. Утсиктенс 25 8 5 12 33 - 39 29
11. Вестерос 25 6 10 9 39 - 45 28
12. Эргрюте 25 6 9 10 36 - 37 27
13. Йёнчёпинг 24 7 6 11 32 - 42 27
14. Норрбю 24 7 6 11 28 - 38 27
15. Эстерсунд 25 5 8 12 25 - 38 23
16. Далкурд 25 6 3 16 25 - 45 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 12 10 2 0 33 - 12 32
2. Хальмстад 12 9 1 2 26 - 11 28
3. Сирианска Эскильстуна 13 7 1 5 26 - 18 22
4. Ландскруна 12 6 4 2 22 - 18 22
5. Треллеборг 12 6 3 3 19 - 16 21
6. Эребру 13 6 2 5 17 - 15 20
7. Эстер 11 6 2 3 20 - 15 20
8. Норрбю 12 5 4 3 15 - 12 19
9. Браге 13 5 3 5 19 - 15 18
10. Сковде АИК 12 4 5 3 15 - 12 17
11. Вестерос 12 3 6 3 22 - 21 15
12. Далкурд 13 5 0 8 17 - 20 15
13. Утсиктенс 13 3 5 5 15 - 16 14
14. Эстерсунд 12 3 5 4 15 - 17 14
15. Эргрюте 13 3 5 5 21 - 17 14
16. Йёнчёпинг 12 4 1 7 19 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 13 7 3 3 27 - 14 24
2. Браге 12 6 4 2 22 - 18 22
3. Сковде АИК 12 6 2 4 19 - 20 20
4. Эстер 13 5 5 3 19 - 13 20
5. Броммапойкарна 12 5 3 4 19 - 19 18
6. Треллеборг 12 5 3 4 21 - 22 18
7. Утсиктенс 12 5 0 7 18 - 23 15
8. Эребру 12 4 2 6 11 - 15 14
9. Йёнчёпинг 12 3 5 4 13 - 17 14
10. Эргрюте 12 3 4 5 15 - 20 13
11. Вестерос 13 3 4 6 17 - 24 13
12. Ландскруна 13 3 4 6 12 - 21 13
13. Сирианска Эскильстуна 12 3 2 7 16 - 23 11
14. Эстерсунд 13 2 3 8 10 - 21 9
15. Норрбю 12 2 2 8 13 - 26 8
16. Далкурд 12 1 3 8 8 - 25 6
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Топ бомбардиров
Вестерос Viktor Granath 22 (1)
Хальмстад Йоханссон Александр II 15
Сковде АИК Лав Джек Купер 16 (3)
Сирианска Эскильстуна Amar Muhsin 13 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Бом Карл 10
Сирианска Эскильстуна Шауш Абделькарим Маммар 1 8
Йёнчёпинг Ламин Адам Бен 1 8
Треллеборг Амин Симон 9
Норрбю Пекальски Иво 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Бом Карл получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Рибейро Педро III получил желтую карточку от судьи
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    • Описание гола
      7'
      Г О О О О Л - Herman Magnusson бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Утсиктенс 0:2 Вестерос онлайн

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