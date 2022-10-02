Тур: 25.
0'
0:1
7' ГолHerman Magnusson
31' Желтая карточкаРибейро Педро
36' Желтая карточкаБом Карл
46' Желтая карточкаAlbin Skoglund
0:2
57' ГолЙоханссон Саймон
90'+5
Ход матча
7'
31'
36'
46'
57'
0:2
7
Бом
Карл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
7 Бом КарлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Айрам СетНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Раск ТеодорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Павлик МихалПолузащитник
-
23 Dusan JajicПолузащитник
- Нападающий
-
-
31 Max Larsson
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
История личных встреч
Утсиктенс
Вестерос
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бом Карл
|5 (1)
|0.2
|Albin Skoglund
|4
|0.16
|Lucas Hedlund
|4
|0.16
|Allan Mohideen
|3
|0.12
|Nsima Peter
|3
|0.12
|Jakob Hedenquist
|3
|0.12
|Брандт Йеспер
|2
|0.08
|Erik Westermark
|2
|0.08
|Бьорквист Маркус
|2
|0.08
|Jonathan Quintero
|1
|0.04
|Боувин Маттиас
|1
|0.04
|Diocounda Gory
|1
|0.04
|Wilhelm Nilsson
|1
|0.04
|Милованович Вилльям
|0
|0
|Predrag Randjelovic II
|0
|0
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Viktor Granath
|20 (2)
|0.8
|Йоханссон Саймон
|7
|0.28
|Dusan Jajic
|2
|0.08
|Daniel Ask
|1
|0.04
|Гефверт Симон
|1
|0.04
|Эдлунд Олле
|1
|0.04
|Max Larsson
|1
|0.04
|Рибейро Педро III
|1 (1)
|0.04
|Проделль Виктор
|1
|0.04
|Herman Magnusson
|1
|0.04
|Адольфссон Йеспер
|1 (1)
|0.04
|Троне Филип
|0
|0
|Mohammed Yousef
|0
|0
|Ског Эмиль
|0
|0
|Alex Douglas
|0
|0
|Гамбош Мартин
|0
|0
|Раск Теодор
|0
|0
Карточки
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бом Карл
|10
|0
|Wilhelm Nilsson
|8
|0
|Брандт Йеспер
|6
|1
|Lucas Hedlund
|7
|0
|Nsima Peter
|5
|1
|Аньебо Марвин
|2
|2
|Милованович Вилльям
|5
|0
|Allan Mohideen
|5
|0
|Albin Skoglund
|5
|0
|Predrag Randjelovic II
|4
|0
|Erik Westermark
|4
|0
|Jakob Hedenquist
|4
|0
|Бьорквист Маркус
|3
|0
|Diocounda Gory
|3
|0
|Jonathan Quintero
|1
|1
|Айрам Сет
|2
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|1
|0
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рибейро Педро III
|5
|0
|Daniel Ask
|3
|1
|Dusan Jajic
|4
|0
|Раск Теодор
|4
|0
|Alex Douglas
|2
|1
|Гефверт Симон
|3
|0
|Max Larsson
|3
|0
|Йоханссон Саймон
|2
|0
|Фагерстрём Антон
|2
|0
|Viktor Granath
|2
|0
|Ahmad Faqa
|2
|0
|Троне Филип
|1
|0
|Ског Эмиль
|1
|0
|Павлик Михал
|1
|0
|Эдлунд Олле
|1
|0
|Гамбош Мартин
|1
|0
|Miguel Sandberg
|1
|0
|Mohammed Yousef
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
14
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
2
14%
1
7%
1-15
5
36%
5
36%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
2
14%
76-90
Пропущено
15
25
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
7%
2
8%
1-15
4
27%
3
12%
16-30
2
13%
4
16%
31-45
1
7%
3
12%
46-60
1
7%
3
12%
61-75
6
40%
10
40%
76-90
Забито
19
22
5 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
1
5%
4
18%
1-15
2
11%
4
18%
16-30
2
11%
4
18%
31-45
7
37%
1
5%
46-60
4
21%
2
9%
61-75
3
16%
7
32%
76-90
Пропущено
22
21
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 12
2
9%
2
10%
1-15
4
18%
1
5%
16-30
6
27%
4
19%
31-45
1
5%
6
29%
46-60
3
14%
2
10%
61-75
6
27%
6
29%
76-90
Забито
33
36
12 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 14
5 Не забивали 4
3
9%
5
14%
1-15
7
21%
9
25%
16-30
2
6%
8
22%
31-45
9
27%
3
8%
46-60
6
18%
2
6%
61-75
6
18%
9
25%
76-90
Пропущено
37
46
19 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 30
13 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 23
3
8%
4
9%
1-15
8
22%
4
9%
16-30
8
22%
8
17%
31-45
2
5%
9
20%
46-60
4
11%
5
11%
61-75
12
32%
16
35%
76-90
Результаты последних матчей
Утсиктенс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Далкурд - Утсиктенс 4:1 Утсиктенс - Йёнчёпинг 0:1 Браге - Утсиктенс 1:2 Вестра Фрёлунда - Утсиктенс 1:2
Утсиктенс - Эребру 1:2 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Норрбю 1:1 Утсиктенс - Треллеборг 0:0 Эстер - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:1 Эребру - Утсиктенс 2:0 Хальмстад - Утсиктенс 4:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Браге 1:0 Утсиктенс - Сковде АИК 1:1 Норрбю - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Утсиктенс - Далкурд 3:0
Вестерос
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Эребру - Вестерос 5:2 Вестерос - Сковде АИК 4:1 Эстерсунд - Вестерос 2:2 Карлштад - Вестерос 1:3
Вестерос - Эргрюте 1:1 Хальмстад - Вестерос 1:1 Вестерос - Треллеборг 4:4 Вестерос - Броммапойкарна 0:1 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Вестерос - Эстер 2:2 Эргрюте - Вестерос 1:1 Вестерос - Ландскруна 3:0 Норрбю - Вестерос 1:0 Вестерос - Браге 1:3 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Хальмстад 2:2 Далкурд - Вестерос 1:2 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Вестерос 3:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 5:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|25
|16
|4
|5
|53 - 25
|52
|2.
|Броммапойкарна
|24
|15
|5
|4
|52 - 31
|50
|3.
|Эстер
|24
|11
|7
|6
|39 - 28
|40
|4.
|Браге
|25
|11
|7
|7
|41 - 33
|40
|5.
|Треллеборг
|24
|11
|6
|7
|40 - 38
|39
|6.
|Сковде АИК
|24
|10
|7
|7
|34 - 32
|37
|7.
|Ландскруна
|25
|9
|8
|8
|34 - 39
|35
|8.
|Эребру
|25
|10
|4
|11
|28 - 30
|34
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|25
|10
|3
|12
|42 - 41
|33
|10.
|Утсиктенс
|25
|8
|5
|12
|33 - 39
|29
|11.
|Вестерос
|25
|6
|10
|9
|39 - 45
|28
|12.
|Эргрюте
|25
|6
|9
|10
|36 - 37
|27
|13.
|Йёнчёпинг
|24
|7
|6
|11
|32 - 42
|27
|14.
|Норрбю
|24
|7
|6
|11
|28 - 38
|27
|15.
|Эстерсунд
|25
|5
|8
|12
|25 - 38
|23
|16.
|Далкурд
|25
|6
|3
|16
|25 - 45
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|12
|10
|2
|0
|33 - 12
|32
|2.
|Хальмстад
|12
|9
|1
|2
|26 - 11
|28
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|13
|7
|1
|5
|26 - 18
|22
|4.
|Ландскруна
|12
|6
|4
|2
|22 - 18
|22
|5.
|Треллеборг
|12
|6
|3
|3
|19 - 16
|21
|6.
|Эребру
|13
|6
|2
|5
|17 - 15
|20
|7.
|Эстер
|11
|6
|2
|3
|20 - 15
|20
|8.
|Норрбю
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|9.
|Браге
|13
|5
|3
|5
|19 - 15
|18
|10.
|Сковде АИК
|12
|4
|5
|3
|15 - 12
|17
|11.
|Вестерос
|12
|3
|6
|3
|22 - 21
|15
|12.
|Далкурд
|13
|5
|0
|8
|17 - 20
|15
|13.
|Утсиктенс
|13
|3
|5
|5
|15 - 16
|14
|14.
|Эстерсунд
|12
|3
|5
|4
|15 - 17
|14
|15.
|Эргрюте
|13
|3
|5
|5
|21 - 17
|14
|16.
|Йёнчёпинг
|12
|4
|1
|7
|19 - 25
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|13
|7
|3
|3
|27 - 14
|24
|2.
|Браге
|12
|6
|4
|2
|22 - 18
|22
|3.
|Сковде АИК
|12
|6
|2
|4
|19 - 20
|20
|4.
|Эстер
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|5.
|Броммапойкарна
|12
|5
|3
|4
|19 - 19
|18
|6.
|Треллеборг
|12
|5
|3
|4
|21 - 22
|18
|7.
|Утсиктенс
|12
|5
|0
|7
|18 - 23
|15
|8.
|Эребру
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|9.
|Йёнчёпинг
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|10.
|Эргрюте
|12
|3
|4
|5
|15 - 20
|13
|11.
|Вестерос
|13
|3
|4
|6
|17 - 24
|13
|12.
|Ландскруна
|13
|3
|4
|6
|12 - 21
|13
|13.
|Сирианска Эскильстуна
|12
|3
|2
|7
|16 - 23
|11
|14.
|Эстерсунд
|13
|2
|3
|8
|10 - 21
|9
|15.
|Норрбю
|12
|2
|2
|8
|13 - 26
|8
|16.
|Далкурд
|12
|1
|3
|8
|8 - 25
|6
- — Выход в Аллсвенскан
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- — Вылет в Эттан
|Вестерос
|Viktor Granath
|22 (1)
|Хальмстад
|Йоханссон Александр II
|15
|Сковде АИК
|Лав Джек Купер
|16 (3)
|Сирианска Эскильстуна
|Amar Muhsin
|13 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (3)
|Утсиктенс
|Бом Карл
|10
|Сирианска Эскильстуна
|Шауш Абделькарим Маммар
|1 8
|Йёнчёпинг
|Ламин Адам Бен
|1 8
|Треллеборг
|Амин Симон
|9
|Норрбю
|Пекальски Иво
|1 7