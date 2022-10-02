Тур: 24. Стадион: Студентернас. Зрители: 9331
0'
49' Желтая карточкаЛарссон Себастьян
52' Желтая карточкаСтефанелли Николас
1:0
62' ГолБьоркстрем Тим
65' Желтая карточкаВидгрен Деннис
67' Желтая карточкаАйяри Ясин
1:1
76' ГолПапаяннопулос Сотирис
88' Желтая карточкаКуаку Крис
90'+8
Ход матча
62'
1:0
65'
67'
71'
76'
88'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 6
-
12 Угловые 9
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
10
Сугита
Юкия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Сугита ЮкияНападающий
- Запасные игроки
-
34 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Oli Omarsson
-
Главный тренер: Daniel Baeckstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Айяри ЯсинНападающий
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
-
10 Бауи НабильНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Тиль ВенсанПолузащитник
-
24 Сисей ЙесперПолузащитник
-
34 Ринг ЭрикНападающий
-
38 Taha Ayari
-
Главный тренер: Энок Гойтом
История личных встреч
Сириус
АИК
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
400%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куаку Кристиан III
|6
|0.25
|Aron Bjarnason I
|3
|0.13
|Зейдан Мустафа
|2
|0.08
|Матисен Маркус
|2
|0.08
|Хелльборг Адам
|1
|0.04
|Рогич Филип
|1 (1)
|0.04
|Видгрен Деннис
|1
|0.04
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|1
|0.04
|Шабани Лаорент
|1
|0.04
|Бьоркстрем Тим
|1
|0.04
|Сугита Юкия
|1
|0.04
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|1
|0.04
|Ларсон Карл
|1
|0.04
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|Райт Кевин
|0
|0
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стефанелли Николас
|7
|0.29
|Бауи Набиль
|6
|0.25
|Ларссон Себастьян
|5 (5)
|0.21
|Ларссон Джордан
|3
|0.13
|Айяри Ясин
|3
|0.13
|Оума Эрик
|2
|0.08
|Люстиг Микаэль
|2
|0.08
|Гвидетти Йон
|2
|0.08
|Милошевич Александер
|2
|0.08
|Тиль Венсан
|1
|0.04
|Амар Абдирахман Ахмед Фатах
|1
|0.04
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0.04
|Мбунга-Кимпиока Бенджамин
|1
|0.04
|Ринг Эрик
|0
|0
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Бьорнстрем Аксель
|0
|0
|Мендес Юсафат
|0
|0
Карточки
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матисен Маркус
|8
|0
|Бьоркстрем Тим
|4
|0
|Куаку Кристиан III
|4
|0
|Силисуфай Эди
|4
|0
|Видгрен Деннис
|2
|1
|Рогич Филип
|3
|0
|Стенссон Даниэль
|3
|0
|Хелльборг Адам
|3
|0
|Шабани Лаорент
|3
|0
|Олссон Филип
|3
|0
|Ссеванкамбо Исак
|2
|0
|Роше Джейми
|2
|0
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|2
|0
|Aron Bjarnason I
|2
|0
|Да Грака Кристофер
|2
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|2
|0
|Нильссон Давид
|1
|0
|Сугита Юкия
|1
|0
|Зейдан Мустафа
|1
|0
|Райт Кевин
|1
|0
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Себастьян
|8
|0
|Милошевич Александер
|5
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|5
|0
|Оума Эрик
|4
|0
|Айяри Ясин
|4
|0
|Хуссейн Билаль
|3
|0
|Бьорнстрем Аксель
|3
|0
|Тиль Венсан
|1
|1
|Нордфельдт Кристоффер
|2
|0
|Бауи Набиль
|2
|0
|Гвидетти Йон
|2
|0
|Стефанелли Николас
|2
|0
|Сисей Йеспер
|2
|0
|Люстиг Микаэль
|1
|0
|Яношевич Будимир
|1
|0
|Эльбузеди Закари
|1
|0
|Ринг Эрик
|1
|0
|Мендес Юсафат
|1
|0
|Атола Генри
|1
|0
|Коллинс Шичендже
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
20
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
0
0%
2
10%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
2
17%
3
15%
31-45
4
33%
3
15%
46-60
3
25%
5
25%
61-75
2
17%
4
20%
76-90
Пропущено
15
22
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
1
7%
4
18%
1-15
3
20%
1
5%
16-30
4
27%
4
18%
31-45
3
20%
5
23%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
3
20%
5
23%
76-90
Забито
10
17
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 13
1
10%
3
18%
1-15
3
30%
1
6%
16-30
1
10%
6
35%
31-45
2
20%
2
12%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
2
20%
4
24%
76-90
Пропущено
22
9
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
5%
0
0%
1-15
2
9%
3
33%
16-30
8
36%
3
33%
31-45
4
18%
2
22%
46-60
2
9%
1
11%
61-75
5
23%
0
0%
76-90
Забито
22
37
8 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 13
10 Не забивали 4
1
5%
5
14%
1-15
4
18%
4
11%
16-30
3
14%
9
24%
31-45
6
27%
5
14%
46-60
4
18%
6
16%
61-75
4
18%
8
22%
76-90
Пропущено
37
31
19 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 17
2
5%
4
13%
1-15
5
14%
4
13%
16-30
12
32%
7
23%
31-45
7
19%
7
23%
46-60
3
8%
4
13%
61-75
8
22%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Сириус
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Эльфсборг - Сириус 3:0 Сириус - Вернаму 2:3 Сириус - Юргорден 0:1 Сандвикен Берген - Сириус 0:2
Гётеборг - Сириус 2:0 Сириус - Хеккен 0:1 Хельсинборг - Сириус 0:0 Сириус - Мальмё 2:1 Сириус - Мьельбю 0:1 Мальмё - Сириус 3:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Кальмар - Сириус 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1 Сириус - Гётеборг 1:2 Юргорден - Сириус 3:3 Хеккен - Сириус 4:3 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Эльфсборг 2:0 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Юргорден - Сириус 4:0
АИК
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
АИК - Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС - АИК 2:0 АИК - Сундсвалль 4:0 Худиксвалль - АИК 2:4
АИК - Хаммарбю 2:2 АИК - Словацко 0:1 Норрчёпинг - АИК 2:4 Словацко - АИК 3:0 АИК - Вернаму 2:2 Шкендия - АИК 1:1 Кальмар - АИК 1:0 АИК - Шкендия 1:1 АИК - Ворскла 2:0 Вернаму - АИК 2:3 Ворскла - АИК 3:2 АИК - Кальмар 1:0 Эльфсборг - АИК 2:2 АИК - Мьельбю 0:1 Дегерфорс - АИК 1:1 АИК - Эребру 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|24
|14
|6
|4
|46 - 19
|48
|2.
|Хеккен
|24
|13
|9
|2
|53 - 31
|48
|3.
|Хаммарбю
|24
|12
|7
|5
|44 - 21
|43
|4.
|Мальмё
|24
|12
|5
|7
|33 - 23
|41
|5.
|Кальмар
|24
|12
|5
|7
|29 - 20
|41
|6.
|АИК
|24
|11
|8
|5
|38 - 30
|41
|7.
|Гётеборг
|23
|11
|3
|9
|31 - 24
|36
|8.
|Мьельбю
|23
|8
|9
|6
|22 - 22
|33
|9.
|Эльфсборг
|23
|8
|9
|6
|42 - 30
|33
|10.
|Норрчёпинг
|24
|7
|7
|10
|32 - 33
|28
|11.
|Вернаму
|23
|7
|7
|9
|27 - 37
|28
|12.
|Сириус
|24
|7
|5
|12
|23 - 36
|26
|13.
|Варберг БоИС
|24
|6
|7
|11
|21 - 37
|25
|14.
|Дегерфорс
|24
|5
|6
|13
|24 - 44
|21
|15.
|Хельсинборг
|24
|4
|5
|15
|20 - 38
|17
|16.
|Сундсвалль
|24
|3
|2
|19
|21 - 61
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|11
|10
|1
|0
|33 - 7
|31
|2.
|Кальмар
|13
|9
|2
|2
|15 - 5
|29
|3.
|Мальмё
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|4.
|АИК
|12
|7
|4
|1
|18 - 8
|25
|5.
|Хаммарбю
|12
|7
|4
|1
|27 - 9
|25
|6.
|Хеккен
|12
|7
|3
|2
|29 - 16
|24
|7.
|Эльфсборг
|11
|6
|4
|1
|27 - 15
|22
|8.
|Гётеборг
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|9.
|Мьельбю
|12
|4
|6
|2
|16 - 14
|18
|10.
|Варберг БоИС
|13
|4
|5
|4
|13 - 17
|17
|11.
|Вернаму
|11
|4
|5
|2
|12 - 9
|17
|12.
|Сириус
|12
|5
|1
|6
|13 - 14
|16
|13.
|Дегерфорс
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|14.
|Норрчёпинг
|12
|4
|3
|5
|20 - 17
|15
|15.
|Хельсинборг
|12
|2
|3
|7
|7 - 15
|9
|16.
|Сундсвалль
|12
|3
|0
|9
|14 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|12
|6
|6
|0
|24 - 15
|24
|2.
|Хаммарбю
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|3.
|Гётеборг
|12
|6
|0
|6
|16 - 14
|18
|4.
|Юргорден
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|5.
|АИК
|12
|4
|4
|4
|20 - 22
|16
|6.
|Мальмё
|12
|4
|3
|5
|12 - 15
|15
|7.
|Мьельбю
|11
|4
|3
|4
|6 - 8
|15
|8.
|Норрчёпинг
|12
|3
|4
|5
|12 - 16
|13
|9.
|Кальмар
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|10.
|Эльфсборг
|12
|2
|5
|5
|15 - 15
|11
|11.
|Вернаму
|12
|3
|2
|7
|15 - 28
|11
|12.
|Сириус
|12
|2
|4
|6
|10 - 22
|10
|13.
|Варберг БоИС
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|14.
|Хельсинборг
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|15.
|Дегерфорс
|12
|1
|2
|9
|10 - 27
|5
|16.
|Сундсвалль
|12
|0
|2
|10
|7 - 30
|2
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|Хеккен
|Еремеефф Александер
|25 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|19
|Гётеборг
|Берг Маркус
|11 (5)
|Норрчёпинг
|Нюман Кристоффер
|10 (2)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (2)
|АИК
|Ларссон Себастьян
|8
|Сириус
|Матисен Маркус
|8
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|8
|Дегерфорс
|Джурджич Никола
|1 6
|Эльфсборг
|Рёмер Андре
|7