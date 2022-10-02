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Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 24. Стадион: . Зрители: 9331
Сириус
1:1
Конец матча
АИК
0'
49' Желтая карточка
Ларссон Себастьян
52' Желтая карточка
Стефанелли Николас
1:0
62' Гол
Бьоркстрем Тим
65' Желтая карточка
Видгрен Деннис
67' Желтая карточка
Айяри Ясин
1:1
76' Гол
Папаяннопулос Сотирис
88' Желтая карточка
Куаку Крис
90'+8

Ход матча

49'
 
Ларссон Себастьян
52'
 
Стефанелли Николас
62'
Бьоркстрем Тим
(Рогич Филип)
1:0
65'
Видгрен Деннис
 
67'
 
Айяри Ясин
70'
Да Грака Кристофер
Видгрен Деннис
 
71'
 
Ринг Эрик
Бауи Набиль
76'
1:1
Папаяннопулос Сотирис
(Ларссон Себастьян)
82'
Oli Omarsson
Мэтьюз Ташрик
 
88'
Куаку Крис
 
90'
Силисуфай Эди
Сугита Юкия
 
90'
Вельчерлинг-Перссон Якоб
Куаку Крис
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 6
  • 12 Угловые 9
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
1
Нильссон
Давид
21
Видгрен
Деннис
8
Бьоркстрем
Тим
6
Матисен
Маркус
14
Aron
Bjarnason
I
23
Мэтьюз
Ташрик
18
Стенссон
Даниэль
5
Роше
Джейми
7
Рогич
Филип
9
Куаку
Кристиан
III
10
Сугита
Юкия
15
Нордфельдт
Кристоффер
2
Мендес
Юсафат
33
Люстиг
Микаэль
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Оума
Эрик
9
Стефанелли
Николас
7
Ларссон
Себастьян
8
Хуссейн
Билаль
26
Айяри
Ясин
11
Гвидетти
Йон
10
Бауи
Набиль
Сириус
3-5-2
АИК
4-3-3

История личных встреч

Сириус
АИК

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
400%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед

История матчей

А
2:2
А
4:2
А
0:1
ТМК
3:3
А
0:0
А
1:0
А
0:2
А
2:1
А
2:3
А
2:0
А
1:4
А
1:0
ТМК
0:1
ШК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куаку Кристиан III 6 0.25
Aron Bjarnason I 3 0.13
Зейдан Мустафа 2 0.08
Матисен Маркус 2 0.08
Хелльборг Адам 1 0.04
Рогич Филип 1 (1) 0.04
Видгрен Деннис 1 0.04
Карлссон-Лагемюр Патрик 1 0.04
Шабани Лаорент 1 0.04
Бьоркстрем Тим 1 0.04
Сугита Юкия 1 0.04
Вельчерлинг-Перссон Якоб 1 0.04
Ларсон Карл 1 0.04
Стенссон Даниэль 0 0
Райт Кевин 0 0
АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефанелли Николас 7 0.29
Бауи Набиль 6 0.25
Ларссон Себастьян 5 (5) 0.21
Ларссон Джордан 3 0.13
Айяри Ясин 3 0.13
Оума Эрик 2 0.08
Люстиг Микаэль 2 0.08
Гвидетти Йон 2 0.08
Милошевич Александер 2 0.08
Тиль Венсан 1 0.04
Амар Абдирахман Ахмед Фатах 1 0.04
Папаяннопулос Сотирис 1 0.04
Мбунга-Кимпиока Бенджамин 1 0.04
Ринг Эрик 0 0
Хуссейн Билаль 0 0
Бьорнстрем Аксель 0 0
Мендес Юсафат 0 0

Карточки

Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матисен Маркус 8 0
Бьоркстрем Тим 4 0
Куаку Кристиан III 4 0
Силисуфай Эди 4 0
Видгрен Деннис 2 1
Рогич Филип 3 0
Стенссон Даниэль 3 0
Хелльборг Адам 3 0
Шабани Лаорент 3 0
Олссон Филип 3 0
Ссеванкамбо Исак 2 0
Роше Джейми 2 0
Карлссон-Лагемюр Патрик 2 0
Aron Bjarnason I 2 0
Да Грака Кристофер 2 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 2 0
Нильссон Давид 1 0
Сугита Юкия 1 0
Зейдан Мустафа 1 0
Райт Кевин 1 0
АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Себастьян 8 0
Милошевич Александер 5 0
Папаяннопулос Сотирис 5 0
Оума Эрик 4 0
Айяри Ясин 4 0
Хуссейн Билаль 3 0
Бьорнстрем Аксель 3 0
Тиль Венсан 1 1
Нордфельдт Кристоффер 2 0
Бауи Набиль 2 0
Гвидетти Йон 2 0
Стефанелли Николас 2 0
Сисей Йеспер 2 0
Люстиг Микаэль 1 0
Яношевич Будимир 1 0
Эльбузеди Закари 1 0
Ринг Эрик 1 0
Мендес Юсафат 1 0
Атола Генри 1 0
Коллинс Шичендже 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
20
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
0
0%
2
10%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
2
17%
3
15%
31-45
4
33%
3
15%
46-60
3
25%
5
25%
61-75
2
17%
4
20%
76-90

Пропущено

15
22
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
1
7%
4
18%
1-15
3
20%
1
5%
16-30
4
27%
4
18%
31-45
3
20%
5
23%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
3
20%
5
23%
76-90

Забито

10
17
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 13
1
10%
3
18%
1-15
3
30%
1
6%
16-30
1
10%
6
35%
31-45
2
20%
2
12%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
2
20%
4
24%
76-90

Пропущено

22
9
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
5%
0
0%
1-15
2
9%
3
33%
16-30
8
36%
3
33%
31-45
4
18%
2
22%
46-60
2
9%
1
11%
61-75
5
23%
0
0%
76-90

Забито

22
37
8 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 13
10 Не забивали 4
1
5%
5
14%
1-15
4
18%
4
11%
16-30
3
14%
9
24%
31-45
6
27%
5
14%
46-60
4
18%
6
16%
61-75
4
18%
8
22%
76-90

Пропущено

37
31
19 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 17
2
5%
4
13%
1-15
5
14%
4
13%
16-30
12
32%
7
23%
31-45
7
19%
7
23%
46-60
3
8%
4
13%
61-75
8
22%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Эльфсборг - Сириус 3:0 Сириус - Вернаму 2:3 Сириус - Юргорден 0:1 Сандвикен Берген - Сириус 0:2
Гётеборг - Сириус 2:0 Сириус - Хеккен 0:1 Хельсинборг - Сириус 0:0 Сириус - Мальмё 2:1 Сириус - Мьельбю 0:1 Мальмё - Сириус 3:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Кальмар - Сириус 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1 Сириус - Гётеборг 1:2 Юргорден - Сириус 3:3 Хеккен - Сириус 4:3 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Эльфсборг 2:0 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Юргорден - Сириус 4:0
АИК
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
АИК - Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС - АИК 2:0 АИК - Сундсвалль 4:0 Худиксвалль - АИК 2:4
АИК - Хаммарбю 2:2 АИК - Словацко 0:1 Норрчёпинг - АИК 2:4 Словацко - АИК 3:0 АИК - Вернаму 2:2 Шкендия - АИК 1:1 Кальмар - АИК 1:0 АИК - Шкендия 1:1 АИК - Ворскла 2:0 Вернаму - АИК 2:3 Ворскла - АИК 3:2 АИК - Кальмар 1:0 Эльфсборг - АИК 2:2 АИК - Мьельбю 0:1 Дегерфорс - АИК 1:1 АИК - Эребру 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 24 14 6 4 46 - 19 48
2. Хеккен 24 13 9 2 53 - 31 48
3. Хаммарбю 24 12 7 5 44 - 21 43
4. Мальмё 24 12 5 7 33 - 23 41
5. Кальмар 24 12 5 7 29 - 20 41
6. АИК 24 11 8 5 38 - 30 41
7. Гётеборг 23 11 3 9 31 - 24 36
8. Мьельбю 23 8 9 6 22 - 22 33
9. Эльфсборг 23 8 9 6 42 - 30 33
10. Норрчёпинг 24 7 7 10 32 - 33 28
11. Вернаму 23 7 7 9 27 - 37 28
12. Сириус 24 7 5 12 23 - 36 26
13. Варберг БоИС 24 6 7 11 21 - 37 25
14. Дегерфорс 24 5 6 13 24 - 44 21
15. Хельсинборг 24 4 5 15 20 - 38 17
16. Сундсвалль 24 3 2 19 21 - 61 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 11 10 1 0 33 - 7 31
2. Кальмар 13 9 2 2 15 - 5 29
3. Мальмё 12 8 2 2 21 - 8 26
4. АИК 12 7 4 1 18 - 8 25
5. Хаммарбю 12 7 4 1 27 - 9 25
6. Хеккен 12 7 3 2 29 - 16 24
7. Эльфсборг 11 6 4 1 27 - 15 22
8. Гётеборг 11 5 3 3 15 - 10 18
9. Мьельбю 12 4 6 2 16 - 14 18
10. Варберг БоИС 13 4 5 4 13 - 17 17
11. Вернаму 11 4 5 2 12 - 9 17
12. Сириус 12 5 1 6 13 - 14 16
13. Дегерфорс 12 4 4 4 14 - 17 16
14. Норрчёпинг 12 4 3 5 20 - 17 15
15. Хельсинборг 12 2 3 7 7 - 15 9
16. Сундсвалль 12 3 0 9 14 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 12 6 6 0 24 - 15 24
2. Хаммарбю 12 5 3 4 17 - 12 18
3. Гётеборг 12 6 0 6 16 - 14 18
4. Юргорден 13 4 5 4 13 - 12 17
5. АИК 12 4 4 4 20 - 22 16
6. Мальмё 12 4 3 5 12 - 15 15
7. Мьельбю 11 4 3 4 6 - 8 15
8. Норрчёпинг 12 3 4 5 12 - 16 13
9. Кальмар 11 3 3 5 14 - 15 12
10. Эльфсборг 12 2 5 5 15 - 15 11
11. Вернаму 12 3 2 7 15 - 28 11
12. Сириус 12 2 4 6 10 - 22 10
13. Варберг БоИС 11 2 2 7 8 - 20 8
14. Хельсинборг 12 2 2 8 13 - 23 8
15. Дегерфорс 12 1 2 9 10 - 27 5
16. Сундсвалль 12 0 2 10 7 - 30 2
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Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 25 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 19
Гётеборг Берг Маркус 11 (5)
Норрчёпинг Нюман Кристоффер 10 (2)
Мальмё Телин Исаак 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АИК Ларссон Себастьян 8
Сириус Матисен Маркус 8
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 8
Дегерфорс Джурджич Никола 1 6
Эльфсборг Рёмер Андре 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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