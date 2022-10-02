Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Клермон имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Гастьен Йоан тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

45' Матч возобновится спорным мячом

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

44' Эль-Идрисси Мунем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Матч возобновится спорным мячом

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Матч возобновится спорным мячом

38' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

35' Киминьяни Янис пробует нанести удар издали, но Mory Diaw держит все под контролем

34' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Спадануда Кевин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Удар от ворот произведет Клермон

28' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Удар от ворот произведет Клермон

27' Эль-Идрисси Мунем пробует нанести удар издали, но Mory Diaw держит все под контролем

27' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Клермон

24' Маршетти Венсан не смог попасть в створ ударом издали

24' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Удар от ворот произведет Клермон

22' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Матч возобновится спорным мячом

19' Ох, нехорошо это выглядит. Гастьен Йоан получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Ох, нехорошо это выглядит. Киминьяни Янис получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Киминьяни Янис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Гастьен Йоан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Кутадьер Матьё выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Команда Клермон забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

11' Г О О О О Л - Киэ Грежон точно бьет ножницами и забивает гол левой ногой! Кайф!

11' Гастьен Йоан из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Клеман Видаль ослабляет давление, выбив мяч.

11' Клеман Видаль ослабляет давление, выбив мяч.

10' Клеман Видаль ослабляет давление, выбив мяч.

8' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Гастьен Йоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Клермон

6' Эль-Идрисси Мунем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Игрок из команды Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

4' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Ветеска Матеуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Удар от ворот произведет Клермон

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Аяччо начинает с центра поля