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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Аяччо
1:3
Конец матча
Клермон
0'
0:1
11' Гол
Киэ Грежон
45' Желтая карточка
Гастьен Йоан
64' Желтая карточка
Альфонс Микаэль
1:1
70' Гол
Авинель Седрик
73' Желтая карточка
Зеффан Мехди
76' Желтая карточка
Кофрие Максимилиано
76' Желтая карточка
Баяла Сириль
88' Желтая карточка
Диалло Исмаэль
1:2
89' Гол
Рашани Эльбасан
1:3
90' Гол
Доссу Жодель
90'+4

Ход матча

11'
0:1
Киэ Грежон
(Гастьен Йоан)
45'
 
Гастьен Йоан
46'
Нури Рияд
Спадануда Кевин
 
62'
Мангани Тома
Маршетти Венсан
 
62'
Муссити-Око Бевик
Тузгар Йоанн
 
63'
 
Рашани Эльбасан
Киэ Грежон
64'
Альфонс Микаэль
 
70'
Авинель Седрик
1:1
71'
 
Хауи Саиф-Эдин
Чам Мухаммед
71'
 
Зеффан Мехди
Гастьен Йоан
71'
Альфонс Микаэль
Киминьяни Янис
 
71'
Баяла Сириль
Юссуф Мохамед
 
73'
 
Зеффан Мехди
76'
 
Кофрие Максимилиано
76'
Баяла Сириль
 
84'
 
Байе Брандон
Гоналон Максим
85'
 
Доссу Жодель
Андрич Комнен
88'
Диалло Исмаэль
 
89'
1:2
Рашани Эльбасан
(Ветеска Матеуш)
90'
1:3
Доссу Жодель
(Хауи Саиф-Эдин)

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Аяччо 45.8% (54)
X 35.6% (42)
Клермон 18.6% (22)
0
выиграет Клермон, со счетом 0:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
16
Соллакаро
Франсуа-Жозеф
2
Альфонс
Микаэль
15
Видаль
Клеман
21
Авинель
Седрик
3
Диалло
Исмаэль
22
Киминьяни
Янис
6
Кутадьер
Матьё
8
Маршетти
Венсан
27
Спадануда
Кевин
9
Тузгар
Йоанн
7
Эль-Идрисси
Мунем
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
5
Кофрие
Максимилиано
4
Ветеска
Матеуш
7
Маньен
Йоанн
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
12
Гоналон
Максим
25
Гастьен
Йоан
70
Чам
Мухаммед
95
Киэ
Грежон
9
Андрич
Комнен
Аяччо
4-4-2
Клермон
3-4-2-1

История личных встреч

Аяччо
Клермон

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

20 матчей

30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

Л2
0:2
Л2
0:2
Л2
1:1
Л2
0:0
Л2
0:0
Л2
2:1
Л2
1:1
Л2
2:1
Л2
2:1
Л2
3:1
Л2
2:1
Л2
1:2
Л2
1:1
Л2
1:0
Л2
2:0
Л2
3:0
Л2
1:1
Л2
1:1
Л2
5:1
Л2
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Аяччо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мангани Тома 1 (1) 0.11
Амума Ромен 1 0.11
Авинель Седрик 1 0.11
Баяла Сириль 1 0.11
Эль-Идрисси Мунем 1 0.11
Нури Рияд 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 3 0.33
Андрич Комнен 2 (1) 0.22
Гастьен Йоан 1 0.11
Хауи Саиф-Эдин 1 0.11
Гоналон Максим 1 0.11
Рашани Эльбасан 1 0.11
Бела Жереми 1 0.11
Доссу Жодель 1 0.11
Киэ Грежон 1 0.11
Ожье Флоран 0 0
Ветеска Матеуш 0 0

Карточки

Аяччо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амума Ромен 3 2
Гонсалес Омар II 4 0
Эль-Идрисси Мунем 4 0
Диалло Исмаэль 3 0
Баяла Сириль 3 0
Мангани Тома 2 0
Маршетти Венсан 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Юссуф Мохамед 1 0
Нури Рияд 1 0
Авинель Седрик 1 0
Альфонс Микаэль 1 0
Майембо Фернан 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоналон Максим 3 0
Гастьен Йоан 3 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 1 1
Андрич Комнен 2 0
Кофрие Максимилиано 2 0
Сейду Алиду 2 0
Ожье Флоран 1 0
Зеффан Мехди 1 0
Ветеска Матеуш 1 0
Киэ Грежон 1 0
Маньен Йоанн 1 0
Аллевина Джим 1 0
Pascal Gastien 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
8
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
50%
3
38%
61-75
1
50%
3
38%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
50%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
1
13%
1-15
3
50%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
38%
76-90

Забито

5
12
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
2
40%
3
25%
61-75
1
20%
4
33%
76-90

Пропущено

14
14
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
14%
1
7%
1-15
4
29%
5
36%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
1
7%
2
14%
46-60
3
21%
1
7%
61-75
3
21%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Аяччо
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Брест - Аяччо 0:1 Аяччо - Ницца 0:1 Аяччо - Лорьян 0:1 Монпелье - Аяччо 2:0
Аяччо - Лилль 1:3 Ренн - Аяччо 2:1 Аяччо - Ланс 0:0 Лион - Аяччо 2:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Париж - Аяччо 1:0 Шоле - Аяччо 1:3 Аяччо - Ньор 2:0 Кан - Аяччо 1:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Гренобль - Аяччо 1:1 Аяччо - Гавр 2:1 Валансьен - Аяччо 0:0 Аяччо - Дюнкерк 2:1 Дижон - Аяччо 0:3 Аяччо - По 2:1
Клермон
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Бордо - Клермон 2:3 Клермон - Труа 1:3 Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Тулуза 2:0
Марсель - Клермон 1:0 Лорьян - Клермон 2:1 Клермон - Ницца 1:0 Реймс - Клермон 2:4 Клермон - ПСЖ 0:5 Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Родез 2:0 Монпелье - Клермон 0:2 Ланс - Клермон 3:1 Клермон - ФППФ 4:2 Гренобль - Клермон 1:0 Клермон - Лион 1:2 Страсбург - Клермон 1:0 Клермон - Монпелье 2:1 Брест - Клермон 2:0 Клермон - Анже 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 8 1 0 28 - 5 25
2. Марсель Заявка 9 7 2 0 19 - 5 23
3. Лорьян Заявка 9 7 1 1 19 - 13 22
4. Ланс Заявка 8 5 3 0 16 - 7 18
5. Монако 3:0 Заявка 9 5 2 2 16 - 12 17
6. Ренн Заявка 9 4 3 2 17 - 9 15
7. Лион Заявка 8 4 1 3 16 - 10 13
8. Лилль Заявка 9 4 1 4 17 - 18 13
9. Клермон Заявка 9 4 1 4 12 - 14 13
10. Монпелье Заявка 9 4 0 5 21 - 19 12
11. Тулуза Заявка 9 3 2 4 13 - 15 11
12. Труа Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
13. Ницца Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
14. Анже Заявка 9 2 2 5 9 - 21 8
15. Осер Заявка 9 2 2 5 9 - 20 8
16. Нант 0:3 Заявка 9 1 4 4 8 - 14 7
17. Реймс Заявка 9 1 4 4 12 - 19 7
18. Брест Заявка 9 1 3 5 9 - 19 6
19. Страсбург Заявка 9 0 5 4 7 - 12 5
20. Аяччо Заявка 9 1 1 7 5 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
2. Лион Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
3. Ланс Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
4. Лорьян Заявка 4 4 0 0 10 - 5 12
5. ПСЖ Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
6. Ренн Заявка 4 3 0 1 10 - 3 9
7. Монпелье Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
8. Тулуза Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
9. Монако 3:0 Заявка 5 2 1 2 9 - 10 7
10. Лилль Заявка 4 2 0 2 8 - 11 6
11. Клермон Заявка 4 2 0 2 4 - 8 6
12. Труа Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
13. Нант 0:3 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
14. Осер Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Анже Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
16. Страсбург Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
17. Реймс Заявка 4 0 2 2 4 - 9 2
18. Брест Заявка 4 0 2 2 2 - 10 2
19. Ницца Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
20. Аяччо Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 19 - 1 15
2. Марсель Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
3. Монако 3:0 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Лорьян Заявка 5 3 1 1 9 - 8 10
5. Клермон Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
6. Лилль Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
7. Ницца Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
8. Ланс Заявка 4 1 3 0 5 - 2 6
9. Ренн Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
10. Труа Заявка 5 2 0 3 10 - 11 6
11. Реймс Заявка 5 1 2 2 8 - 10 5
12. Брест Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
13. Анже Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
14. Монпелье Заявка 4 1 0 3 12 - 11 3
15. Тулуза Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
16. Аяччо Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
17. Осер Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
18. Страсбург Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
19. Нант 0:3 Заявка 5 0 2 3 4 - 9 2
20. Лион Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 10 (7)
ПСЖ Мбаппе Килиан 8
Лилль Дэвид Джонатан 6 (2)
Реймс Балогун Фоларин 8 (1)
Лорьян Моффи Теремас 7
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Марсель Жиго Самуэль 1 3
Анже Менди Батиста 1 3
Марсель Игорь Тудор 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Клермон заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Аяччо: 52%, Клермон: 48%.
  • Фол, нарушение
    94'
    Юссуф Мохамед наказан за толчок Рашани Эльбасан
  • Описание гола
    93'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 93'
    Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 93'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Клермон будет все-таки засчитан.
  • 92'
    Команда Клермон забила решающий гол в последние минуты игры!
  • 91'
    Хауи Саиф-Эдин сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    91'
    Г О О О О Л - Доссу Жодель забивает с правой ноги!
  • 91'
    Хауи Саиф-Эдин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 91'
    Хауи Саиф-Эдин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 91'
    Удар от ворот произведет Клермон
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francois Coty. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Аяччо 45.8% (54)
    X 35.6% (42)
    Клермон 18.6% (22)
    0
    выиграет Клермон, со счетом 0:1
    да
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Аяччо 1:3 Клермон онлайн

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    Прогнозы на матч Аяччо 1:3 Клермон

    Исход игры
    Аяччо
    45.8% (54)
    Ничья
    35.6% (42)
    Клермон
    18.6% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.35% (32)
    Меньше
    72.65% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    61.54% (72)
    Нет
    38.46% (45)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.9% (40)
    1:0 Аяччо
    22% (26)
    2:1 Аяччо
    18.6% (22)
    0:1 Клермон
    10.2% (12)
    1:2 Клермон
    7.6% (9)
    2:0 Аяччо
    4.2% (5)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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