Тур: 9. Стадион: Стад Франсуа Коти. Главный судья: Тюрпен Клеман
0'
0:1
11' ГолКиэ Грежон
45' Желтая карточкаГастьен Йоан
64' Желтая карточкаАльфонс Микаэль
1:1
70' ГолАвинель Седрик
73' Желтая карточкаЗеффан Мехди
76' Желтая карточкаКофрие Максимилиано
76' Желтая карточкаБаяла Сириль
88' Желтая карточкаДиалло Исмаэль
1:2
89' ГолРашани Эльбасан
1:3
90' ГолДоссу Жодель
90'+4
Ход матча
11'
0:1
45'
64'
70'
1:1
73'
76'
88'
89'
90'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
5 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
99 Коне ЮссуфЗащитник
- Защитник
-
14 Баяла СирильПолузащитник
-
23 Мангани ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Ботье ЖанНападающий
-
Главный тренер: Панталони Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
-
99 Диао МориВратарь
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
-
70 Чам МухаммедПолузащитник
-
95 Киэ ГрежонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Джоко УпаринВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
-
19 Менди АриалПолузащитник
-
23 Байе БрандонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Доссу ЖодельНападающий
-
Главный тренер: Гастьен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Аяччо
Клермон
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
20 матчей
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аяччо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мангани Тома
|1 (1)
|0.11
|Амума Ромен
|1
|0.11
|Авинель Седрик
|1
|0.11
|Баяла Сириль
|1
|0.11
|Эль-Идрисси Мунем
|1
|0.11
|Нури Рияд
|0
|0
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чам Мухаммед
|3
|0.33
|Андрич Комнен
|2 (1)
|0.22
|Гастьен Йоан
|1
|0.11
|Хауи Саиф-Эдин
|1
|0.11
|Гоналон Максим
|1
|0.11
|Рашани Эльбасан
|1
|0.11
|Бела Жереми
|1
|0.11
|Доссу Жодель
|1
|0.11
|Киэ Грежон
|1
|0.11
|Ожье Флоран
|0
|0
|Ветеска Матеуш
|0
|0
Карточки
Аяччо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амума Ромен
|3
|2
|Гонсалес Омар II
|4
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|4
|0
|Диалло Исмаэль
|3
|0
|Баяла Сириль
|3
|0
|Мангани Тома
|2
|0
|Маршетти Венсан
|2
|0
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Юссуф Мохамед
|1
|0
|Нури Рияд
|1
|0
|Авинель Седрик
|1
|0
|Альфонс Микаэль
|1
|0
|Майембо Фернан
|1
|0
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гоналон Максим
|3
|0
|Гастьен Йоан
|3
|0
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|1
|1
|Андрич Комнен
|2
|0
|Кофрие Максимилиано
|2
|0
|Сейду Алиду
|2
|0
|Ожье Флоран
|1
|0
|Зеффан Мехди
|1
|0
|Ветеска Матеуш
|1
|0
|Киэ Грежон
|1
|0
|Маньен Йоанн
|1
|0
|Аллевина Джим
|1
|0
|Pascal Gastien
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
8
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
50%
3
38%
61-75
1
50%
3
38%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
50%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
1
13%
1-15
3
50%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
38%
76-90
Забито
5
12
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
2
40%
3
25%
61-75
1
20%
4
33%
76-90
Пропущено
14
14
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
14%
1
7%
1-15
4
29%
5
36%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
1
7%
2
14%
46-60
3
21%
1
7%
61-75
3
21%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Аяччо
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Брест - Аяччо 0:1 Аяччо - Ницца 0:1 Аяччо - Лорьян 0:1 Монпелье - Аяччо 2:0
Аяччо - Лилль 1:3 Ренн - Аяччо 2:1 Аяччо - Ланс 0:0 Лион - Аяччо 2:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Париж - Аяччо 1:0 Шоле - Аяччо 1:3 Аяччо - Ньор 2:0 Кан - Аяччо 1:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Гренобль - Аяччо 1:1 Аяччо - Гавр 2:1 Валансьен - Аяччо 0:0 Аяччо - Дюнкерк 2:1 Дижон - Аяччо 0:3 Аяччо - По 2:1
Клермон
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Бордо - Клермон 2:3 Клермон - Труа 1:3 Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Тулуза 2:0
Марсель - Клермон 1:0 Лорьян - Клермон 2:1 Клермон - Ницца 1:0 Реймс - Клермон 2:4 Клермон - ПСЖ 0:5 Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Родез 2:0 Монпелье - Клермон 0:2 Ланс - Клермон 3:1 Клермон - ФППФ 4:2 Гренобль - Клермон 1:0 Клермон - Лион 1:2 Страсбург - Клермон 1:0 Клермон - Монпелье 2:1 Брест - Клермон 2:0 Клермон - Анже 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|28 - 5
|25
|2.
|Марсель
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|19 - 5
|23
|3.
|Лорьян
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 13
|22
|4.
|Ланс
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|16 - 7
|18
|5.
|Монако
|3:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|6.
|Ренн
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 9
|15
|7.
|Лион
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 10
|13
|8.
|Лилль
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 18
|13
|9.
|Клермон
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|10.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|21 - 19
|12
|11.
|Тулуза
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 15
|11
|12.
|Труа
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 18
|11
|13.
|Ницца
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|14.
|Анже
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 21
|8
|15.
|Осер
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 20
|8
|16.
|Нант
|0:3 Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 14
|7
|17.
|Реймс
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 19
|7
|18.
|Брест
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 19
|6
|19.
|Страсбург
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|7 - 12
|5
|20.
|Аяччо
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|2.
|Лион
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|3.
|Ланс
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|4.
|Лорьян
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 5
|12
|5.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|6.
|Ренн
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|7.
|Монпелье
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|8.
|Тулуза
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|9.
|Монако
|3:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|10.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 11
|6
|11.
|Клермон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|12.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|13.
|Нант
|0:3 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|Осер
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Анже
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|16.
|Страсбург
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|17.
|Реймс
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|18.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 10
|2
|19.
|Ницца
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|20.
|Аяччо
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|19 - 1
|15
|2.
|Марсель
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|3.
|Монако
|3:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Лорьян
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|5.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|6.
|Лилль
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|7.
|Ницца
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Ланс
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|9.
|Ренн
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|10.
|Труа
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 11
|6
|11.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|12.
|Брест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|13.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|14.
|Монпелье
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|12 - 11
|3
|15.
|Тулуза
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|16.
|Аяччо
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|17.
|Осер
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|18.
|Страсбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|19.
|Нант
|0:3 Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|20.
|Лион
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
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|ПСЖ
|Неймар
|10 (7)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|8
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|6 (2)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|8 (1)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|7
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 2
|Марсель
|Жиго Самуэль
|1 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 3
|Марсель
|Игорь Тудор
|4
Прогнозы на матч Аяччо 1:3 Клермон
Исход игры
Аяччо
45.8% (54)
Ничья
35.6% (42)
Клермон
18.6% (22)
Тотал 2.5
Больше
27.35% (32)
Меньше
72.65% (85)
Обе команды забьют
Да
61.54% (72)
Нет
38.46% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.9% (40)
1:0 Аяччо
22% (26)
2:1 Аяччо
18.6% (22)
0:1 Клермон
10.2% (12)
1:2 Клермон
7.6% (9)
2:0 Аяччо
4.2% (5)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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