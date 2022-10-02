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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Ланс
1:0
Конец матча
Лион
0'
27' Желтая карточка
Тальяфико Николас
78' Желтая карточка
Сотока Флориан
79' Желтая карточка
Рен-Аделед Жефф
1:0
82' Пенальти
Сотока Флориан
90' Желтая карточка
Саид Уэсли
90'+5

Ход матча

27'
 
Тальяфико Николас
71'
Клод-Морис Алексис
Да Коста Давид Перейра
 
72'
Саид Уэсли
Опенда Луис
 
74'
 
Кумбеди Саэль
Тальяфико Николас
74'
 
Рен-Аделед Жефф
Шерки Райан
74'
 
Баркола Бредли
Ляказетт Александр
78'
Сотока Флориан
 
78'
Франковски Пшемыслав
Мачадо Дейвер
 
79'
 
Рен-Аделед Жефф
82'
Сотока Флориан
1:0
87'
Букса Адам
Сотока Флориан
 
87'
Онана Жан
Фофана Секо
 
90'
Саид Уэсли
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Ланс 30.6% (38)
X 31.5% (39)
Лион 37.9% (47)
+1
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Самба
Брис
21
Айдара
Массадио
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
19
Кабо
Джимми
26
Абдул-Самед
Салис
8
Фофана
Секо
3
Мачадо
Дейвер
7
Сотока
Флориан
11
Опенда
Луис
20
Да
Коста
Давид
Перейра
1
Лопеш
Антони
12
Милагрес
Энрике
23
Мендес
Тьяго
2
Диоманде
Синали
3
Тальяфико
Николас
6
Какере
Максанс
24
Лепнан
Йоанн
11
Тете
18
Шерки
Райан
7
Токо-Экамби
Карл
10
Ляказетт
Александр
Ланс
3-4-3
Лион
4-2-3-1

История личных встреч

Ланс
Лион

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

14 матчей

21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
3:2
Л1
0:2
К
2:3
Л1
0:1
К
1:2
Л1
3:0
Л1
1:3
Л1
1:0
Л1
0:2
ТМС
2:2
Л1
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотока Флориан 6 (1) 0.67
Опенда Луис 4 0.44
Фофана Секо 2 (1) 0.22
Саид Уэсли 2 0.22
Мачадо Дейвер 1 0.11
Дансо Кевин 1 0.11
Абдул-Самед Салис 1 0.11
Да Коста Давид Перейра 0 0
Франковски Пшемыслав 0 0
Кабо Джимми 0 0
Гради Жонатан 0 0
Пореба Лукаш 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тете 4 0.44
Токо-Экамби Карл 4 0.44
Ляказетт Александр 4 (1) 0.44
Дембеле Мусса II 2 0.22
Тальяфико Николас 1 0.11
Люкеба Кастелло 1 0.11
Шерки Райан 0 0
Гюсто Мало 0 0
Мендес Тьяго 0 0
Февр Ромен 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гради Жонатан 2 0
Сотока Флориан 2 0
Дансо Кевин 2 0
Мачадо Дейвер 0 1
Саид Уэсли 1 0
Кабо Джимми 1 0
Медина Факундо 1 0
Пореба Лукаш 1 0
Абдул-Самед Салис 1 0
Да Коста Давид Перейра 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляказетт Александр 2 0
Лопеш Антони 0 1
Да Сильва Дамьен 1 0
Тальяфико Николас 1 0
Мендес Тьяго 1 0
Рен-Аделед Жефф 1 0
Дембеле Мусса II 1 0
Какере Максанс 1 0
Гюсто Мало 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
Тете 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
3
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
1
33%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
3
25%
2
67%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Забито

5
13
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
20%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
20%
2
15%
31-45
1
20%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
40%
1
8%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

17
16
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
6%
2
13%
1-15
3
18%
3
19%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
2
12%
3
19%
46-60
4
24%
3
19%
61-75
5
29%
29%
3
19%
76-90

Пропущено

7
11
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
2
29%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 поражений
Нант - Ланс 0:0 Ланс - Труа 1:0 Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Лорьян 5:2
Ланс - Ренн 2:1 Монако - Ланс 1:4 Аяччо - Ланс 0:0 Ланс - Брест 3:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Ланс - Интер Милан 1:0 Ланс - Клермон 3:1 Родез - Ланс 0:1 Ланс - Валансьен 3:0 Ланс - Париж 0:0 Ланс - Монако 2:2 Труа - Ланс 1:3 Реймс - Ланс 1:2 Ланс - Нант 2:2 ПСЖ - Ланс 1:1 Ланс - Монпелье 2:0
Лион
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Лион - ПСЖ 0:1 Монако - Лион 2:1 Лорьян - Лион 3:1 Лион - Анже 5:0
Лион - Осер 2:1 Реймс - Лион 1:1 Лион - Труа 4:1 Лион - Аяччо 2:1 Интер Милан - Лион 2:2 Фейеноорд - Лион 0:2 Виллем II - Лион 5:0 Андерлехт - Лион 3:0 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Бур-Перонна - Лион 2:4 Клермон - Лион 1:2 Лион - Нант 3:2 Мец - Лион 3:2 Марсель - Лион 0:3 Лион - Монпелье 5:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 8 1 0 28 - 5 25
2. Марсель Заявка 9 7 2 0 19 - 5 23
3. Лорьян Заявка 9 7 1 1 19 - 13 22
4. Ланс Заявка 9 6 3 0 17 - 7 21
5. Монако Заявка 9 5 2 2 17 - 13 17
6. Ренн Заявка 9 4 3 2 17 - 9 15
7. Лион Заявка 9 4 1 4 16 - 11 13
8. Лилль Заявка 9 4 1 4 17 - 18 13
9. Клермон Заявка 9 4 1 4 12 - 14 13
10. Монпелье Заявка 9 4 0 5 21 - 19 12
11. Тулуза Заявка 9 3 2 4 13 - 15 11
12. Труа Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
13. Ницца Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
14. Анже Заявка 9 2 2 5 9 - 21 8
15. Осер Заявка 9 2 2 5 9 - 20 8
16. Нант Заявка 9 1 4 4 9 - 15 7
17. Реймс Заявка 9 1 4 4 12 - 19 7
18. Брест Заявка 9 1 3 5 9 - 19 6
19. Страсбург Заявка 9 0 5 4 7 - 12 5
20. Аяччо Заявка 9 1 1 7 5 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 5 5 0 0 12 - 5 15
2. Марсель Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
3. Лион Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Лорьян Заявка 4 4 0 0 10 - 5 12
5. ПСЖ Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
6. Ренн Заявка 4 3 0 1 10 - 3 9
7. Монпелье Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
8. Тулуза Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
9. Монако Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
10. Лилль Заявка 4 2 0 2 8 - 11 6
11. Клермон Заявка 4 2 0 2 4 - 8 6
12. Труа Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
13. Нант Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
14. Осер Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Анже Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
16. Страсбург Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
17. Реймс Заявка 4 0 2 2 4 - 9 2
18. Брест Заявка 4 0 2 2 2 - 10 2
19. Ницца Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
20. Аяччо Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 19 - 1 15
2. Марсель Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
3. Монако Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Лорьян Заявка 5 3 1 1 9 - 8 10
5. Клермон Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
6. Лилль Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
7. Ницца Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
8. Ланс Заявка 4 1 3 0 5 - 2 6
9. Ренн Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
10. Труа Заявка 5 2 0 3 10 - 11 6
11. Реймс Заявка 5 1 2 2 8 - 10 5
12. Брест Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
13. Анже Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
14. Монпелье Заявка 4 1 0 3 12 - 11 3
15. Тулуза Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
16. Аяччо Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
17. Осер Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
18. Страсбург Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
19. Нант Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Лион Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 10 (7)
ПСЖ Мбаппе Килиан 8
Лилль Дэвид Джонатан 6 (2)
Ланс Сотока Флориан 7 (2)
Реймс Балогун Фоларин 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Марсель Жиго Самуэль 1 3
Анже Менди Батиста 1 3
Марсель Игорь Тудор 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Ланс заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Ланс: 55%, Лион: 45%.
  • 94'
    Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
  • 94'
    Ланс контролирует мяч.
  • 93'
    Лион пытается что-то создать.
  • 93'
    Дансо Кевин из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Лион пытается что-то создать.
  • 93'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Кабо Джимми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Фол, нарушение
    92'
    Букса Адам наказан за толчок Кумбеди Саэль
  • 91'
    Лион контролирует мяч.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Лион пытается что-то создать.
  • 90'
    Контроль мяча: Ланс: 54%, Лион: 46%.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      90'
      Саид Уэсли - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      90'
      Судья сигнализирует, что Саид Уэсли из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Милагрес Энрике
    • 89'
      Кумбеди Саэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 89'
      Ланс контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      89'
      Судья сигнализирует, что Брэдли Баркола из команды Лион поставил подножку. Пострадал Онана Жан
    • 88'
      Johann Lepenant выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 88'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      88'
      Рен-Аделед Жефф из команды Лион заходит слишком далеко, он валит Онана Жан.
    • 87'
      Кабо Джимми из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 87'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 87'
      Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
    • 87'
      Тактическая замена. Фофана Секо уходит с поля и его заменяет Онана Жан
    • 87'
      Тактическая замена. Сотока Флориан уходит с поля и его заменяет Букса Адам
    • 86'
      Франковски Пшемыслав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      85'
      Судья сигнализирует, что Сотока Флориан из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Милагрес Энрике
    • 85'
      Айдара Массадио выиграл воздушное противоборство у Брэдли Баркола.
    • Фол, нарушение
      85'
      Судья сигнализирует, что Саид Уэсли из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Какере Максанс
    • 85'
      Контроль мяча: Ланс: 54%, Лион: 46%.
    • 84'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 84'
      Клод-Морис Алексис не смог попасть в створ ударом издали
    • 84'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 83'
      Лион контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      83'
      Судья сигнализирует, что Саид Уэсли из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
    • 83'
      Фофана Секо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 83'
      Айдара Массадио выиграл воздушное противоборство у Токо-Экамби Карл.
    • 83'
      Лион контролирует мяч.
    • Описание гола
      82'
      'Г О О О О О Л - Сотока Флориан из команды Ланс забивает с пенальти! Он пробил правой. Антони Лопеш был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • 81'
      После проверки VAR судья не изменил решения - Ланс пробьет пенальти!
    • 81'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 81'
      Контроль мяча: Ланс: 55%, Лион: 45%.
    • Фол, нарушение
      80'
      ПЕНАЛЬТИ! - Мендес Тьяго играет рукой в штрафной! Мендес Тьяго вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
    • 80'
      Кабо Джимми из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 80'
      Матч возобновлен
    • 80'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Желтая карточка
      79'
      Рен-Аделед Жефф - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      79'
      Рен-Аделед Жефф наказан за толчок Сотока Флориан
    • 79'
      Сотока Флориан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 78'
      Лион контролирует мяч.
    • 78'
      Матч возобновлен
    • 78'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 78'
      Тактическая замена. Мачадо Дейвер уходит с поля и его заменяет Франковски Пшемыслав
    • Желтая карточка
      78'
      Сотока Флориан получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      78'
      Безумный фол. Сотока Флориан грубо играет против соперника. Пострадал Милагрес Энрике
    • 77'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 77'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 77'
      Шанс! Дансо Кевин из команды Ланс пробил головой, но мимо
    • 77'
      Мачадо Дейвер из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Угловой
      77'
      Кабо Джимми из команды Ланс разыграл угловой с левого угла.
    • 77'
      Милагрес Энрике ослабляет давление, выбив мяч.
    • 76'
      Лопеш Антони делает важнейший сейв!
    • 76'
      Хорошую попытку сделал Саид Уэсли. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 76'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 76'
      Контроль мяча: Ланс: 55%, Лион: 45%.
    • 76'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 76'
      Мендес Тьяго из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 76'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 75'
      Близко! Кабо Джимми нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
    • 75'
      Johann Lepenant ослабляет давление, выбив мяч.
    • 75'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 75'
      Кабо Джимми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 75'
      Синали Диоманде выиграл воздушное противоборство у Саид Уэсли.
    • 75'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 74'
      Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
    • 74'
      Тактическая замена. Ляказетт Александр уходит с поля и его заменяет Брэдли Баркола
    • 74'
      Тактическая замена. Шерки Райан уходит с поля и его заменяет Рен-Аделед Жефф
    • 74'
      Тактическая замена. Тальяфико Николас уходит с поля и его заменяет Кумбеди Саэль
    • 73'
      Ляказетт Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 73'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 72'
      Айдара Массадио выиграл воздушное противоборство у Токо-Экамби Карл.
    • 72'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 72'
      Тактическая замена. Опенда Луис уходит с поля и его заменяет Саид Уэсли
    • 71'
      Тактическая замена. Давид Коста уходит с поля и его заменяет Клод-Морис Алексис
    • 71'
      Ланс пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      70'
      Судья сигнализирует, что Ляказетт Александр из команды Лион поставил подножку. Пострадал Мачадо Дейвер
    • 70'
      Синали Диоманде из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 70'
      Медина Факундо нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 70'
      Контроль мяча: Ланс: 55%, Лион: 45%.
    • 70'
      Ланс контролирует мяч.
    • 70'
      Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
    • 70'
      Токо-Экамби Карл выиграл воздушное противоборство у Айдара Массадио.
    • 69'
      Хорошую попытку сделал Фофана Секо. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 69'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 69'
      Дансо Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 68'
      Johann Lepenant ослабляет давление, выбив мяч.
    • 68'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 68'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      67'
      Судья сигнализирует, что Абдул-Самед Салис из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Тете
    • 67'
      Мачадо Дейвер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 66'
      Лион пытается что-то создать.
    • 66'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      66'
      Тете из команды Лион заходит слишком далеко, он валит Мачадо Дейвер.
    • 65'
      Контроль мяча: Ланс: 55%, Лион: 45%.
    • 65'
      Токо-Экамби Карл выиграл воздушное противоборство у Айдара Массадио.
    • 65'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 65'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 64'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 64'
      Давид Коста оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 64'
      Опенда Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 64'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 64'
      Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 64'
      Синали Диоманде успешно блокирует удар.
    • 63'
      Абдул-Самед Салис нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 63'
      Милагрес Энрике из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 63'
      Ланс контролирует мяч.
    • 63'
      Мендес Тьяго ослабляет давление, выбив мяч.
    • 62'
      Ланс контролирует мяч.
    • 62'
      Айдара Массадио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 61'
      Лион пытается что-то создать.
    • 61'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 61'
      Ланс контролирует мяч.
    • 61'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 61'
      Лион пытается что-то создать.
    • 61'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 61'
      Дансо Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 60'
      Лион контролирует мяч.
    • 60'
      Johann Lepenant ослабляет давление, выбив мяч.
    • 60'
      Абдул-Самед Салис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 60'
      Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 60'
      Контроль мяча: Ланс: 56%, Лион: 44%.
    • 60'
      Хорошую попытку сделал Опенда Луис. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 59'
      Ланс начинает контратаку
    • 59'
      Сотока Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Угловой
      59'
      Шерки Райан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 59'
      Айдара Массадио ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      58'
      Судья сигнализирует, что Давид Коста из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Тете
    • 58'
      Мендес Тьяго ослабляет давление, выбив мяч.
    • 58'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 58'
      Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 57'
      Johann Lepenant выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 57'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 57'
      Синали Диоманде из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 56'
      Ланс контролирует мяч.
    • 56'
      Сотока Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 56'
      Абдул-Самед Салис создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Угловой
      56'
      Кабо Джимми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 55'
      Синали Диоманде ослабляет давление, выбив мяч.
    • 55'
      Контроль мяча: Ланс: 55%, Лион: 45%.
    • Фол, нарушение
      54'
      Ляказетт Александр наказан за толчок Айдара Массадио
    • 54'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      53'
      Абдул-Самед Салис из команды Ланс заходит слишком далеко, он валит Johann Lepenant.
    • 53'
      Лион контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      53'
      Судья сигнализирует, что Опенда Луис из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Какере Максанс
    • 52'
      Мендес Тьяго из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 52'
      Ланс контролирует мяч.
    • 52'
      Лион контролирует мяч.
    • 52'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 51'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 51'
      Тальяфико Николас успешно блокирует удар.
    • 51'
      Абдул-Самед Салис нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      51'
      Кабо Джимми навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 51'
      Тальяфико Николас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 50'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 50'
      Сотока Флориан из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Контроль мяча: Ланс: 56%, Лион: 44%.
    • Фол, нарушение
      50'
      Судья сигнализирует, что Сотока Флориан из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Милагрес Энрике
    • 49'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 49'
      Шерки Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 49'
      Лион пытается что-то создать.
    • 48'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 48'
      Ланс контролирует мяч.
    • 48'
      Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
    • 47'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 47'
      Мендес Тьяго из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Токо-Экамби Карл ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      47'
      Судья сигнализирует, что Шерки Райан из команды Лион поставил подножку. Пострадал Дансо Кевин
    • Угловой
      46'
      Кабо Джимми навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 46'
      Хорошую попытку сделал Опенда Луис. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 46'
      Ланс контролирует мяч.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Команда Ланс играла лучше в этом тайме.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 45'
      Контроль мяча: Ланс: 55%, Лион: 45%.
    • Офсайд
      45'
      Опенда Луис из команды Ланс в офсайде
    • 45'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 44'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 44'
      Опенда Луис из команды Ланс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 44'
      Мачадо Дейвер из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 44'
      Ланс пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      44'
      Тете наказан за толчок Дансо Кевин
    • 43'
      Синали Диоманде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Ланс контролирует мяч.
    • 43'
      Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
    • 42'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 42'
      Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
    • 42'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 42'
      Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
    • 42'
      Шерки Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Ланс контролирует мяч.
    • 41'
      Медина Факундо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Лион контролирует мяч.
    • 41'
      Матч возобновлен
    • 40'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      40'
      Безумный фол. Мачадо Дейвер грубо играет против соперника. Пострадал Мендес Тьяго
    • 40'
      Синали Диоманде из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Ланс начинает контратаку
    • 40'
      Фофана Секо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Контроль мяча: Ланс: 55%, Лион: 45%.
    • 40'
      Лион пытается что-то создать.
    • 39'
      Абдул-Самед Салис выиграл воздушное противоборство у Токо-Экамби Карл.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 39'
      Давид Коста оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 39'
      Мачадо Дейвер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 39'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 38'
      Мендес Тьяго из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Лопеш Антони делает важнейший сейв!
    • 38'
      Хорошую попытку сделал Медина Факундо. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 38'
      Опенда Луис создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 38'
      Ланс начинает контратаку
    • 38'
      Шерки Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 38'
      Лион пытается что-то создать.
    • 37'
      Дансо Кевин из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Лион пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      36'
      Абдул-Самед Салис из команды Ланс заходит слишком далеко, он валит Тальяфико Николас.
    • 36'
      Тальяфико Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 36'
      Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
    • 36'
      Ланс начинает контратаку
    • 35'
      Мачадо Дейвер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Лион пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      35'
      Дансо Кевин наказан за толчок Тальяфико Николас
    • 35'
      Контроль мяча: Ланс: 58%, Лион: 42%.
    • Фол, нарушение
      34'
      Мендес Тьяго наказан за толчок Давид Коста
    • 34'
      Опенда Луис выиграл воздушное противоборство у Johann Lepenant.
    • 34'
      Ланс контролирует мяч.
    • 33'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 32'
      Лион контролирует мяч.
    • 32'
      Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
    • Фол, нарушение
      32'
      Какере Максанс наказан за толчок Кабо Джимми
    • Фол, нарушение
      31'
      Безумный фол. Милагрес Энрике грубо играет против соперника. Пострадал Медина Факундо
    • 31'
      Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Милагрес Энрике выиграл воздушное противоборство у Давид Коста.
    • 31'
      Лион контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      31'
      Кабо Джимми из команды Ланс опасно и грубо сыграл. Тальяфико Николас пострадал.
    • 30'
      Милагрес Энрике выиграл воздушное противоборство у Давид Коста.
    • 30'
      Контроль мяча: Ланс: 60%, Лион: 40%.
    • 29'
      Лион пытается что-то создать.
    • 29'
      Тальяфико Николас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 29'
      Матч возобновлен
    • 28'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Желтая карточка
      27'
      Тальяфико Николас получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      27'
      Безумный фол. Тальяфико Николас грубо играет против соперника. Пострадал Давид Коста
    • 27'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Ляказетт Александр!
    • 27'
      Лион пытается что-то создать.
    • 27'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 26'
      Ланс контролирует мяч.
    • 26'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      26'
      Ляказетт Александр наказан за толчок Дансо Кевин
    • 26'
      Сотока Флориан выиграл воздушное противоборство у Johann Lepenant.
    • 25'
      Лион контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Ланс: 63%, Лион: 37%.
    • Фол, нарушение
      25'
      Опенда Луис наказан за толчок Мендес Тьяго
    • 24'
      Самба Брис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 24'
      Шанс! Дансо Кевин из команды Ланс пробил головой, но мимо
    • Угловой
      24'
      Кабо Джимми из команды Ланс подал угловой справа.
    • 24'
      Синали Диоманде ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Сотока Флориан выиграл воздушное противоборство у Тальяфико Николас.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 23'
      Лион пытается что-то создать.
    • 22'
      Лион контролирует мяч.
    • 22'
      Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Синали Диоманде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Опенда Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Айдара Массадио из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Лион пытается что-то создать.
    • 21'
      Тальяфико Николас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 21'
      Ланс контролирует мяч.
    • 21'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 20'
      Токо-Экамби Карл выиграл воздушное противоборство у Кабо Джимми.
    • Фол, нарушение
      20'
      Абдул-Самед Салис из команды Ланс заходит слишком далеко, он валит Ляказетт Александр.
    • 20'
      Контроль мяча: Ланс: 63%, Лион: 37%.
    • 20'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 19'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 19'
      Милагрес Энрике выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Ланс контролирует мяч.
    • 18'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 18'
      Мендес Тьяго выиграл воздушное противоборство у Опенда Луис.
    • 17'
      Ланс контролирует мяч.
    • 17'
      Тете ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      17'
      Кабо Джимми навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 16'
      Синали Диоманде ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Мендес Тьяго ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Ланс контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Ланс: 60%, Лион: 40%.
    • 15'
      Дансо Кевин выиграл воздушное противоборство у Токо-Экамби Карл.
    • Фол, нарушение
      15'
      Сотока Флориан наказан за толчок Тальяфико Николас
    • 14'
      Кабо Джимми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Ланс контролирует мяч.
    • 13'
      Давид Коста ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Тете выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Абдул-Самед Салис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Тете выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
    • 11'
      Ланс пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      11'
      Милагрес Энрике наказан за толчок Давид Коста
    • 11'
      Ланс контролирует мяч.
    • 10'
      Лион контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Ланс: 49%, Лион: 51%.
    • 10'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      9'
      Шерки Райан задерживает мяч рукой
    • 9'
      Кабо Джимми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      9'
      Судья сигнализирует, что Мачадо Дейвер из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Какере Максанс
    • 9'
      Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Johann Lepenant выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Лион пытается что-то создать.
    • 8'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Матч возобновлен
    • 7'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • Угловой
      7'
      Ляказетт Александр навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Айдара Массадио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Лион контролирует мяч.
    • 5'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Ляказетт Александр выиграл воздушное противоборство у Фофана Секо.
    • 5'
      Какере Максанс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Тальяфико Николас из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 5'
      Контроль мяча: Ланс: 55%, Лион: 45%.
    • 5'
      Ланс контролирует мяч.
    • 4'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 4'
      Лион контролирует мяч.
    • 3'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 3'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 3'
      Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
    • 3'
      Милагрес Энрике из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Какере Максанс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Тальяфико Николас из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 1'
      Давид Коста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Токо-Экамби Карл нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 1'
      Лион пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Лион начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Ланс 30.6% (38)
    X 31.5% (39)
    Лион 37.9% (47)
    +1
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    да
    Arii #
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    Прогнозы на матч Ланс 1:0 Лион

    Исход игры
    Ланс
    30.6% (38)
    Ничья
    31.5% (39)
    Лион
    37.9% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.93% (66)
    Меньше
    44.07% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    85.59% (101)
    Нет
    14.41% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.2% (35)
    1:2 Лион
    24.2% (30)
    2:1 Ланс
    21.8% (27)
    0:1 Лион
    5.6% (7)
    1:0 Ланс
    4% (5)
    0:2 Лион
    3.2% (4)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    1:3 Лион
    1.6% (2)
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