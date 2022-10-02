Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Johann Lepenant выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

86' Франковски Пшемыслав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Айдара Массадио выиграл воздушное противоборство у Брэдли Баркола.

84' Удар от ворот произведет Лион

84' Клод-Морис Алексис не смог попасть в створ ударом издали

83' Фофана Секо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' 'Г О О О О О Л - Сотока Флориан из команды Ланс забивает с пенальти! Он пробил правой. Антони Лопеш был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

81' После проверки VAR судья не изменил решения - Ланс пробьет пенальти!

81' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

80' Кабо Джимми из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Матч возобновлен

80' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

79' Рен-Аделед Жефф - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

78' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Сотока Флориан получил желтую карточку от судьи

77' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Удар от ворот произведет Лион

77' Мачадо Дейвер из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Хорошую попытку сделал Саид Уэсли . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Близко! Кабо Джимми нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

75' Johann Lepenant ослабляет давление, выбив мяч.

75' Кабо Джимми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Синали Диоманде выиграл воздушное противоборство у Саид Уэсли

75' Удар от ворот произведет Ланс

74' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

74' Тактическая замена. Ляказетт Александр уходит с поля и его заменяет Брэдли Баркола

73' Ляказетт Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Удар от ворот произведет Лион

71' Тактическая замена. Давид Коста уходит с поля и его заменяет Клод-Морис Алексис

70' Синали Диоманде из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

70' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

69' Хорошую попытку сделал Фофана Секо . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Johann Lepenant ослабляет давление, выбив мяч.

68' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Мачадо Дейвер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Удар от ворот произведет Лион

65' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

64' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

64' Давид Коста оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Синали Диоманде успешно блокирует удар.

61' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Johann Lepenant ослабляет давление, выбив мяч.

60' Абдул-Самед Салис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Хорошую попытку сделал Опенда Луис . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Сотока Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Шерки Райан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Судья сигнализирует, что Давид Коста из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Тете

58' Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Johann Lepenant выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Синали Диоманде из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

56' Абдул-Самед Салис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Кабо Джимми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Синали Диоманде ослабляет давление, выбив мяч.

54' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Кабо Джимми навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Шерки Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

47' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Кабо Джимми навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Хорошую попытку сделал Опенда Луис . Удар в створ, но вратарь начеку