Тур: 9. Стадион: Боллар-Делелис. Главный судья: Бастьен Бенуа
0'
27' Желтая карточкаТальяфико Николас
78' Желтая карточкаСотока Флориан
79' Желтая карточкаРен-Аделед Жефф
1:0
82' ПенальтиСотока Флориан
90' Желтая карточкаСаид Уэсли
90'+5
Ход матча
78'
79'
82'
1:0
87'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 0
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
30
Самба
Брис
19
Кабо
Джимми
11
Опенда
Луис
23
Мендес
Тьяго
24
Лепнан
Йоанн
11
Тете
18
Шерки
Райан
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кабо ДжиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Опенда ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
-
13 Пореба ЛукашПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Саид УэслиНападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Мендес ТьягоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Лепнан ЙоаннПолузащитник
-
11 ТетеПолузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Риу РемиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Ланс
Лион
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
14 матчей
21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сотока Флориан
|6 (1)
|0.67
|Опенда Луис
|4
|0.44
|Фофана Секо
|2 (1)
|0.22
|Саид Уэсли
|2
|0.22
|Мачадо Дейвер
|1
|0.11
|Дансо Кевин
|1
|0.11
|Абдул-Самед Салис
|1
|0.11
|Да Коста Давид Перейра
|0
|0
|Франковски Пшемыслав
|0
|0
|Кабо Джимми
|0
|0
|Гради Жонатан
|0
|0
|Пореба Лукаш
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тете
|4
|0.44
|Токо-Экамби Карл
|4
|0.44
|Ляказетт Александр
|4 (1)
|0.44
|Дембеле Мусса II
|2
|0.22
|Тальяфико Николас
|1
|0.11
|Люкеба Кастелло
|1
|0.11
|Шерки Райан
|0
|0
|Гюсто Мало
|0
|0
|Мендес Тьяго
|0
|0
|Февр Ромен
|0
|0
Карточки
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гради Жонатан
|2
|0
|Сотока Флориан
|2
|0
|Дансо Кевин
|2
|0
|Мачадо Дейвер
|0
|1
|Саид Уэсли
|1
|0
|Кабо Джимми
|1
|0
|Медина Факундо
|1
|0
|Пореба Лукаш
|1
|0
|Абдул-Самед Салис
|1
|0
|Да Коста Давид Перейра
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляказетт Александр
|2
|0
|Лопеш Антони
|0
|1
|Да Сильва Дамьен
|1
|0
|Тальяфико Николас
|1
|0
|Мендес Тьяго
|1
|0
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|Дембеле Мусса II
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Гюсто Мало
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
|Тете
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
3
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
1
33%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
3
25%
2
67%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Забито
5
13
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
20%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
20%
2
15%
31-45
1
20%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
40%
1
8%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
17
16
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
6%
2
13%
1-15
3
18%
3
19%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
2
12%
3
19%
46-60
4
24%
3
19%
61-75
5
29%
29%
3
19%
76-90
Пропущено
7
11
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
2
29%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 поражений
Нант - Ланс 0:0 Ланс - Труа 1:0 Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Лорьян 5:2
Ланс - Ренн 2:1 Монако - Ланс 1:4 Аяччо - Ланс 0:0 Ланс - Брест 3:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Ланс - Интер Милан 1:0 Ланс - Клермон 3:1 Родез - Ланс 0:1 Ланс - Валансьен 3:0 Ланс - Париж 0:0 Ланс - Монако 2:2 Труа - Ланс 1:3 Реймс - Ланс 1:2 Ланс - Нант 2:2 ПСЖ - Ланс 1:1 Ланс - Монпелье 2:0
Лион
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Лион - ПСЖ 0:1 Монако - Лион 2:1 Лорьян - Лион 3:1 Лион - Анже 5:0
Лион - Осер 2:1 Реймс - Лион 1:1 Лион - Труа 4:1 Лион - Аяччо 2:1 Интер Милан - Лион 2:2 Фейеноорд - Лион 0:2 Виллем II - Лион 5:0 Андерлехт - Лион 3:0 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Бур-Перонна - Лион 2:4 Клермон - Лион 1:2 Лион - Нант 3:2 Мец - Лион 3:2 Марсель - Лион 0:3 Лион - Монпелье 5:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|28 - 5
|25
|2.
|Марсель
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|19 - 5
|23
|3.
|Лорьян
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 13
|22
|4.
|Ланс
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|17 - 7
|21
|5.
|Монако
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 13
|17
|6.
|Ренн
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 9
|15
|7.
|Лион
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 11
|13
|8.
|Лилль
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 18
|13
|9.
|Клермон
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|10.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|21 - 19
|12
|11.
|Тулуза
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 15
|11
|12.
|Труа
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 18
|11
|13.
|Ницца
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|14.
|Анже
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 21
|8
|15.
|Осер
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 20
|8
|16.
|Нант
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 15
|7
|17.
|Реймс
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 19
|7
|18.
|Брест
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 19
|6
|19.
|Страсбург
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|7 - 12
|5
|20.
|Аяччо
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 5
|15
|2.
|Марсель
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|3.
|Лион
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|4.
|Лорьян
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 5
|12
|5.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|6.
|Ренн
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|7.
|Монпелье
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|8.
|Тулуза
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|9.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 11
|7
|10.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 11
|6
|11.
|Клермон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|12.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|13.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|Осер
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Анже
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|16.
|Страсбург
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|17.
|Реймс
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|18.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 10
|2
|19.
|Ницца
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|20.
|Аяччо
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|19 - 1
|15
|2.
|Марсель
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|3.
|Монако
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Лорьян
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|5.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|6.
|Лилль
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|7.
|Ницца
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Ланс
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|9.
|Ренн
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|10.
|Труа
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 11
|6
|11.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|12.
|Брест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|13.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|14.
|Монпелье
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|12 - 11
|3
|15.
|Тулуза
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|16.
|Аяччо
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|17.
|Осер
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|18.
|Страсбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|19.
|Нант
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|Лион
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
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- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Неймар
|10 (7)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|8
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|6 (2)
|Ланс
|Сотока Флориан
|7 (2)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|8 (1)
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 2
|Марсель
|Жиго Самуэль
|1 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 3
|Марсель
|Игорь Тудор
|4
Прогнозы на матч Ланс 1:0 Лион
Исход игры
Ланс
30.6% (38)
Ничья
31.5% (39)
Лион
37.9% (47)
Тотал 2.5
Больше
55.93% (66)
Меньше
44.07% (52)
Обе команды забьют
Да
85.59% (101)
Нет
14.41% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.2% (35)
1:2 Лион
24.2% (30)
2:1 Ланс
21.8% (27)
0:1 Лион
5.6% (7)
1:0 Ланс
4% (5)
0:2 Лион
3.2% (4)
2:2 Ничья
2.4% (3)
1:3 Лион
1.6% (2)
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