Тур: 9. Стадион: Стад де л'Об. Главный судья: Мийо Бенуа
0'
0:1
12' ГолБалогун Фоларин
19' Желтая карточкаСальмье Йоанн
1:1
51' ГолОдоберт Уилсон
1:2
54' ГолИто Дзюнъя
56' Красная карточкаИто Дзюнъя
57' Желтая карточкаГаллон Готье
83' Желтая карточкаБруус Андреас
2:2
90' ГолПоросо Джаксон
90' Желтая карточкаДиаките Ибрахим
90' Желтая карточкаПалмер-Браун Эрик
90' Желтая карточкаАгбаду Эммануэль
90'+9
Ход матча
12'
0:1
19'
51'
1:1
54'
1:2
56'
57'
83'
90'
2:2
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
6 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
10 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 4
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
30
Галлон
Готье
39
Ларуси
Яссер
20
Рипар
Рено
94
Диуф
Йеванн
28
Локо
Брэдли
39
Ито
Дзюнъя
- Основной состав
-
30 Галлон ГотьеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Ларуси ЯссерЗащитник
-
20 Рипар РеноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Конте АбдуЗащитник
- Защитник
-
23 Рами АдильЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Угбо ИкеНападающий
-
Главный тренер: Ирлес Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Локо БрэдлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Ито ДзюнъяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
43 Кейта ШейкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Адлен МартинПолузащитник
-
10 Зенели АрберПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Труа
Реймс
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
18 матчей
61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальде Мама
|5
|0.56
|Одоберт Уилсон
|3
|0.33
|Тардьё Флориан
|3 (3)
|0.33
|Рипар Рено
|2
|0.22
|Угбо Ике
|1
|0.11
|Сальмье Йоанн
|1
|0.11
|Поросо Джаксон
|1
|0.11
|Лопеш Рони
|0
|0
|Шавалерин Ксавье
|0
|0
|Куаме Роминигуе
|0
|0
|Бруус Андреас
|0
|0
|Яде Папа Ндиага
|0
|0
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балогун Фоларин
|6 (2)
|0.67
|Ито Дзюнъя
|3
|0.33
|Флипс Алексис
|1
|0.11
|Думбия Камори
|1 (1)
|0.11
|Манетси Маршал
|1
|0.11
|Зенели Арбер
|0
|0
|Каюсте Йенс
|0
|0
|Бузи Максим
|0
|0
Карточки
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальмье Йоанн
|2
|1
|Тардьё Флориан
|2
|0
|Куаме Роминигуе
|2
|0
|Палмер-Браун Эрик
|2
|0
|Галлон Готье
|2
|0
|Бруус Андреас
|2
|0
|Рами Адиль
|1
|0
|Шавалерин Ксавье
|1
|0
|Агум Люсьен
|1
|0
|Яде Папа Ндиага
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Оскар
|4
|0
|Каюсте Йенс
|2
|1
|Лопи Дион
|2
|1
|Манетси Маршал
|3
|0
|Бузи Максим
|3
|0
|Агбаду Эммануэль
|1
|1
|Локо Брэдли
|1
|1
|Фас Ваут
|2
|0
|Гравильон Эндрю
|2
|0
|Ито Дзюнъя
|0
|1
|Флипс Алексис
|0
|1
|Абдельамид Юнис
|1
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
|Адлен Мартин
|1
|0
|Диаките Ибрахим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
29%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
2
29%
3
33%
76-90
Пропущено
6
9
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
3
50%
2
22%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
Забито
10
4
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
3
75%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
11
9
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
5
45%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
1
9%
5
56%
76-90
Забито
17
13
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
3
18%
2
15%
1-15
3
18%
4
31%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
4
24%
3
23%
76-90
Пропущено
17
18
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
6
35%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
6%
3
17%
31-45
5
29%
29%
4
22%
46-60
3
18%
4
22%
61-75
2
12%
7
39%
76-90
Результаты последних матчей
Труа
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Клермон - Труа 1:3 Ланс - Труа 1:0 Труа - Ренн 1:1 Монако - Труа 2:4
Труа - Анже 3:1 Лион - Труа 4:1 Труа - Тулуза 0:3 Монпелье - Труа 3:2 Труа - Нанси 5:4 Осер - Труа 1:0 Гавр - Труа 0:3 Мец - Труа 4:0 Тулуза - Труа 6:1 Лорьян - Труа 1:1 Труа - Ланс 1:3 ПСЖ - Труа 2:2 Труа - Лилль 3:0 Ницца - Труа 1:0 Труа - Клермон 0:1 Труа - Страсбург 1:1
Реймс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Реймс - Монако 0:3 Тулуза - Реймс 1:0 Реймс - Ланс 1:1 Анже - Реймс 2:4
Реймс - Лион 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Клермон 2:4 Марсель - Реймс 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Реймс - Мец 1:0 Осер - Реймс 0:2 Ломмель - Реймс 1:2 Реймс - Paris 13 Atl. 1:2 Реймс - Ницца 2:3 Сент-Этьен - Реймс 1:2 Реймс - Ланс 1:2 Лорьян - Реймс 1:2 Реймс - Марсель 0:1 Реймс - Лилль 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|28 - 5
|25
|2.
|Марсель
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|19 - 5
|23
|3.
|Лорьян
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 13
|22
|4.
|Ланс
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|16 - 7
|18
|5.
|Монако
|3:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|6.
|Ренн
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 9
|15
|7.
|Лион
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 10
|13
|8.
|Лилль
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 18
|13
|9.
|Клермон
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|10.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|21 - 19
|12
|11.
|Тулуза
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 15
|11
|12.
|Труа
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 18
|11
|13.
|Ницца
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|14.
|Анже
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 21
|8
|15.
|Осер
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 20
|8
|16.
|Нант
|0:3 Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 14
|7
|17.
|Реймс
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 19
|7
|18.
|Брест
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 19
|6
|19.
|Страсбург
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|7 - 12
|5
|20.
|Аяччо
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|2.
|Лион
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|3.
|Ланс
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|4.
|Лорьян
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 5
|12
|5.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|6.
|Ренн
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|7.
|Монпелье
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|8.
|Тулуза
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|9.
|Монако
|3:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|10.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 11
|6
|11.
|Клермон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|12.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|13.
|Нант
|0:3 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|Осер
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Анже
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|16.
|Страсбург
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|17.
|Реймс
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|18.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 10
|2
|19.
|Ницца
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|20.
|Аяччо
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|19 - 1
|15
|2.
|Марсель
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|3.
|Монако
|3:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Лорьян
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|5.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|6.
|Лилль
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|7.
|Ницца
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Ланс
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|9.
|Ренн
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|10.
|Труа
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 11
|6
|11.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|12.
|Брест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|13.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|14.
|Монпелье
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|12 - 11
|3
|15.
|Тулуза
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|16.
|Аяччо
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|17.
|Осер
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|18.
|Страсбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|19.
|Нант
|0:3 Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|20.
|Лион
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
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- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Неймар
|10 (7)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|8
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|6 (2)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|8 (1)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|7
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 2
|Марсель
|Жиго Самуэль
|1 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 3
|Марсель
|Игорь Тудор
|4
Прогнозы на матч Труа 2:2 Реймс
Исход игры
Труа
59.7% (71)
Ничья
26.1% (31)
Реймс
14.3% (17)
Тотал 2.5
Больше
43.59% (51)
Меньше
56.41% (66)
Обе команды забьют
Да
65.81% (77)
Нет
34.19% (40)
Популярный счёт
2:1 Труа
30.3% (36)
1:0 Труа
23.5% (28)
1:1 Ничья
22.7% (27)
1:2 Реймс
8.4% (10)
0:2 Реймс
2.5% (3)
0:1 Реймс
2.5% (3)
0:0 Ничья
2.5% (3)
2:0 Труа
1.7% (2)
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