Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Яссер Ларуси пробует нанести удар издали, но Йеванн Диуф держит все под контролем

Тактическая замена. Фоларин Балогун уходит с поля и его заменяет Martin Adeline

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Удар от ворот произведет Реймс

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Тардьё Флориан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

42' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Реймс

39' Бальде Мама из команды Труа не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

38' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

37' Судья сигнализирует, что Фоларин Балогун из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Тьерно Бальде

36' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Палмер-Браун Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Матч возобновится спорным мячом

33' Ох, нехорошо это выглядит. Агум Люсьен получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Агум Люсьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' О, нет. Из многообещающей позиции Агум Люсьен из команды Труа наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

31' Яссер Ларуси из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Рипар Рено выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

25' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Удар от ворот произведет Труа

22' Фоларин Балогун оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Ван Берген Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Сальмье Йоанн - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

19' Гравильон Эндрю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Удар от ворот произведет Реймс

16' Бальде Мама оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Тардьё Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Г О О О О Л - Фоларин Балогун забивает с правой ноги!

12' Ито Дзюнъя создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Тардьё Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

7' Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Флипс Алексис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Каюсте Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Поросо Джаксон нанес удар головой, но Йеванн Диуф спокойно отбил мяч.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Реймс начинает с центра поля