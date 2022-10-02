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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Мийо Бенуа
Труа
2:2
Конец матча
Реймс
0'
0:1
12' Гол
Балогун Фоларин
19' Желтая карточка
Сальмье Йоанн
1:1
51' Гол
Одоберт Уилсон
1:2
54' Гол
Ито Дзюнъя
56' Красная карточка
Ито Дзюнъя
57' Желтая карточка
Галлон Готье
83' Желтая карточка
Бруус Андреас
2:2
90' Гол
Поросо Джаксон
90' Желтая карточка
Диаките Ибрахим
90' Желтая карточка
Палмер-Браун Эрик
90' Желтая карточка
Агбаду Эммануэль
90'+9

Ход матча

12'
0:1
Балогун Фоларин
(Ито Дзюнъя)
19'
Сальмье Йоанн
 
34'
Одоберт Уилсон
Агум Люсьен
 
51'
Одоберт Уилсон
1:1
54'
1:2
Ито Дзюнъя
(Флипс Алексис)
56'
 
Ито Дзюнъя
57'
Галлон Готье
 
64'
 
Хольм Ноа
Флипс Алексис
64'
 
Адлен Мартин
Балогун Фоларин
64'
Угбо Ике
Сальмье Йоанн
 
64'
Бруус Андреас
Бальде Тьерно
 
73'
 
Диаките Ибрахим
Ван Берген Митчелл
79'
 
Думбия Камори
Матусива Азор
83'
Бруус Андреас
 
90'
Поросо Джаксон
2:2
90'
 
Диаките Ибрахим
90'
Палмер-Браун Эрик
 
90'
 
Агбаду Эммануэль

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 4
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Труа 59.7% (71)
X 26.1% (31)
Реймс 14.3% (17)
0
выиграет Труа, со счетом 1:0
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Галлон
Готье
2
Поросо
Джаксон
17
Сальмье
Йоанн
4
Палмер-Браун
Эрик
18
Бальде
Тьерно
39
Ларуси
Яссер
20
Рипар
Рено
6
Куаме
Роминигуе
8
Агум
Люсьен
10
Тардьё
Флориан
7
Бальде
Мама
94
Диуф
Йеванн
6
Гравильон
Эндрю
24
Агбаду
Эммануэль
5
Абдельамид
Юнис
70
Флипс
Алексис
28
Локо
Брэдли
21
Матусива
Азор
8
Каюсте
Йенс
19
Ван
Берген
Митчелл
39
Ито
Дзюнъя
29
Балогун
Фоларин
Труа
5-3-2
Реймс
3-4-1-2

История личных встреч

Труа
Реймс

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

18 матчей

61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 1 победа

История матчей

Л1
1:0
Л1
1:2
ТМС
3:1
Л2
2:0
Л2
2:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
4:2
Л1
1:1
КЛ
1:2
Л2
1:0
Л2
1:0
Л2
3:2
Л2
0:1
КЛ
1:1
Л2
0:0
Л2
1:0
Л2
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальде Мама 5 0.56
Одоберт Уилсон 3 0.33
Тардьё Флориан 3 (3) 0.33
Рипар Рено 2 0.22
Угбо Ике 1 0.11
Сальмье Йоанн 1 0.11
Поросо Джаксон 1 0.11
Лопеш Рони 0 0
Шавалерин Ксавье 0 0
Куаме Роминигуе 0 0
Бруус Андреас 0 0
Яде Папа Ндиага 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балогун Фоларин 6 (2) 0.67
Ито Дзюнъя 3 0.33
Флипс Алексис 1 0.11
Думбия Камори 1 (1) 0.11
Манетси Маршал 1 0.11
Зенели Арбер 0 0
Каюсте Йенс 0 0
Бузи Максим 0 0

Карточки

Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальмье Йоанн 2 1
Тардьё Флориан 2 0
Куаме Роминигуе 2 0
Палмер-Браун Эрик 2 0
Галлон Готье 2 0
Бруус Андреас 2 0
Рами Адиль 1 0
Шавалерин Ксавье 1 0
Агум Люсьен 1 0
Яде Папа Ндиага 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Оскар 4 0
Каюсте Йенс 2 1
Лопи Дион 2 1
Манетси Маршал 3 0
Бузи Максим 3 0
Агбаду Эммануэль 1 1
Локо Брэдли 1 1
Фас Ваут 2 0
Гравильон Эндрю 2 0
Ито Дзюнъя 0 1
Флипс Алексис 0 1
Абдельамид Юнис 1 0
Пенц Патрик 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Адлен Мартин 1 0
Диаките Ибрахим 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
29%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
2
29%
3
33%
76-90

Пропущено

6
9
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
3
50%
2
22%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Забито

10
4
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
3
75%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

11
9
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
5
45%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
1
9%
5
56%
76-90

Забито

17
13
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
3
18%
2
15%
1-15
3
18%
4
31%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
4
24%
3
23%
76-90

Пропущено

17
18
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
6
35%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
6%
3
17%
31-45
5
29%
29%
4
22%
46-60
3
18%
4
22%
61-75
2
12%
7
39%
76-90

Результаты последних матчей

Труа
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Клермон - Труа 1:3 Ланс - Труа 1:0 Труа - Ренн 1:1 Монако - Труа 2:4
Труа - Анже 3:1 Лион - Труа 4:1 Труа - Тулуза 0:3 Монпелье - Труа 3:2 Труа - Нанси 5:4 Осер - Труа 1:0 Гавр - Труа 0:3 Мец - Труа 4:0 Тулуза - Труа 6:1 Лорьян - Труа 1:1 Труа - Ланс 1:3 ПСЖ - Труа 2:2 Труа - Лилль 3:0 Ницца - Труа 1:0 Труа - Клермон 0:1 Труа - Страсбург 1:1
Реймс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Реймс - Монако 0:3 Тулуза - Реймс 1:0 Реймс - Ланс 1:1 Анже - Реймс 2:4
Реймс - Лион 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Клермон 2:4 Марсель - Реймс 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Реймс - Мец 1:0 Осер - Реймс 0:2 Ломмель - Реймс 1:2 Реймс - Paris 13 Atl. 1:2 Реймс - Ницца 2:3 Сент-Этьен - Реймс 1:2 Реймс - Ланс 1:2 Лорьян - Реймс 1:2 Реймс - Марсель 0:1 Реймс - Лилль 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 8 1 0 28 - 5 25
2. Марсель Заявка 9 7 2 0 19 - 5 23
3. Лорьян Заявка 9 7 1 1 19 - 13 22
4. Ланс Заявка 8 5 3 0 16 - 7 18
5. Монако 3:0 Заявка 9 5 2 2 16 - 12 17
6. Ренн Заявка 9 4 3 2 17 - 9 15
7. Лион Заявка 8 4 1 3 16 - 10 13
8. Лилль Заявка 9 4 1 4 17 - 18 13
9. Клермон Заявка 9 4 1 4 12 - 14 13
10. Монпелье Заявка 9 4 0 5 21 - 19 12
11. Тулуза Заявка 9 3 2 4 13 - 15 11
12. Труа Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
13. Ницца Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
14. Анже Заявка 9 2 2 5 9 - 21 8
15. Осер Заявка 9 2 2 5 9 - 20 8
16. Нант 0:3 Заявка 9 1 4 4 8 - 14 7
17. Реймс Заявка 9 1 4 4 12 - 19 7
18. Брест Заявка 9 1 3 5 9 - 19 6
19. Страсбург Заявка 9 0 5 4 7 - 12 5
20. Аяччо Заявка 9 1 1 7 5 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
2. Лион Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
3. Ланс Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
4. Лорьян Заявка 4 4 0 0 10 - 5 12
5. ПСЖ Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
6. Ренн Заявка 4 3 0 1 10 - 3 9
7. Монпелье Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
8. Тулуза Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
9. Монако 3:0 Заявка 5 2 1 2 9 - 10 7
10. Лилль Заявка 4 2 0 2 8 - 11 6
11. Клермон Заявка 4 2 0 2 4 - 8 6
12. Труа Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
13. Нант 0:3 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
14. Осер Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Анже Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
16. Страсбург Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
17. Реймс Заявка 4 0 2 2 4 - 9 2
18. Брест Заявка 4 0 2 2 2 - 10 2
19. Ницца Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
20. Аяччо Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 19 - 1 15
2. Марсель Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
3. Монако 3:0 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Лорьян Заявка 5 3 1 1 9 - 8 10
5. Клермон Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
6. Лилль Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
7. Ницца Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
8. Ланс Заявка 4 1 3 0 5 - 2 6
9. Ренн Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
10. Труа Заявка 5 2 0 3 10 - 11 6
11. Реймс Заявка 5 1 2 2 8 - 10 5
12. Брест Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
13. Анже Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
14. Монпелье Заявка 4 1 0 3 12 - 11 3
15. Тулуза Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
16. Аяччо Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
17. Осер Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
18. Страсбург Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
19. Нант 0:3 Заявка 5 0 2 3 4 - 9 2
20. Лион Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
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Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 10 (7)
ПСЖ Мбаппе Килиан 8
Лилль Дэвид Джонатан 6 (2)
Реймс Балогун Фоларин 8 (1)
Лорьян Моффи Теремас 7
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Марсель Жиго Самуэль 1 3
Анже Менди Батиста 1 3
Марсель Игорь Тудор 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • Свисток
    99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Труа: 67%, Реймс: 33%.
  • Фол, нарушение
    98'
    Поросо Джаксон наказан за толчок Диуф Йеванн
  • Желтая карточка
    97'
    Агбаду Эммануэль грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • Желтая карточка
    97'
    Палмер-Браун Эрик грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • 96'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • Желтая карточка
    95'
    Диаките Ибрахим совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    95'
    Диаките Ибрахим наказан за толчок Поросо Джаксон
  • 94'
    Шанс! Поросо Джаксон из команды Труа пробил головой, но мимо
  • Фол, нарушение
    94'
    Локо Брэдли задерживает мяч рукой
  • 93'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
  • Описание гола
    90'
    Г О О О О Л - Поросо Джаксон первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
  • 90'
    ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Труа!
  • Описание гола
    90'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Офсайд
      90'
      Бальде Мама из команды Труа в офсайде
    • 90'
      Контроль мяча: Труа: 67%, Реймс: 33%.
    • 89'
      Яссер Ларуси пробует нанести удар издали, но Йеванн Диуф держит все под контролем
    • 89'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Офсайд
      88'
      Бальде Мама из команды Труа в офсайде
    • 88'
      Труа пытается что-то создать.
    • 88'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 87'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      86'
      Судья сигнализирует, что Рипар Рено из команды Труа поставил подножку. Пострадал Noah Holm
    • Офсайд
      85'
      Бальде Мама из команды Труа в офсайде
    • 85'
      Контроль мяча: Труа: 67%, Реймс: 33%.
    • Фол, нарушение
      85'
      Судья сигнализирует, что Martin Adeline из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Тардьё Флориан
    • Желтая карточка
      83'
      Рефери не любит споров - именно за это Бруус Андреас сейчас получил желтую
    • 83'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      83'
      Судья сигнализирует, что Куаме Роминигуе из команды Труа поставил подножку. Пострадал Noah Holm
    • Фол, нарушение
      82'
      Martin Adeline задерживает мяч рукой
    • 82'
      Диуф Йеванн из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 81'
      Диуф Йеванн из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 81'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      80'
      Диаките Ибрахим из команды Реймс толкнул локтем оппонента. Это Тардьё Флориан заработал фол
    • 80'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 80'
      Контроль мяча: Труа: 66%, Реймс: 34%.
    • 80'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 79'
      Труа пытается что-то создать.
    • 79'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 79'
      Тактическая замена. Матусива Азор уходит с поля и его заменяет Kamory Doumbia
    • Травма, повреждение
      77'
      Диуф Йеванн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 77'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      77'
      Поросо Джаксон наказан за толчок Диуф Йеванн
    • 76'
      Диуф Йеванн из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      76'
      Бруус Андреас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 76'
      Диуф Йеванн из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      75'
      Бруус Андреас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 75'
      Контроль мяча: Труа: 66%, Реймс: 34%.
    • 75'
      Диаките Ибрахим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 74'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 73'
      Тактическая замена. Ван Берген Митчелл уходит с поля и его заменяет Диаките Ибрахим
    • Фол, нарушение
      73'
      Поросо Джаксон наказан за толчок Диуф Йеванн
    • 72'
      Диуф Йеванн из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      72'
      Тардьё Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 72'
      Агбаду Эммануэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 71'
      Агбаду Эммануэль успешно блокирует удар.
    • 71'
      Рипар Рено из команды Труа нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 71'
      Диуф Йеванн из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      71'
      Тардьё Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 70'
      Noah Holm ослабляет давление, выбив мяч.
    • 70'
      Контроль мяча: Труа: 66%, Реймс: 34%.
    • 70'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      69'
      Судья сигнализирует, что Martin Adeline из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Поросо Джаксон
    • 69'
      Куаме Роминигуе пробует нанести удар издали, но Йеванн Диуф ловит мяч
    • 69'
      Бальде Мама создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 69'
      Труа пытается что-то создать.
    • 68'
      Гравильон Эндрю из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      68'
      Тардьё Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 67'
      Гравильон Эндрю из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      66'
      Noah Holm из команды Реймс толкнул локтем оппонента. Это Тардьё Флориан заработал фол
    • Фол, нарушение
      66'
      Судья сигнализирует, что Martin Adeline из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Рипар Рено
    • 65'
      Контроль мяча: Труа: 66%, Реймс: 34%.
    • 65'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 65'
      Труа пытается что-то создать.
    • 65'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 64'
      Тактическая замена. Тьерно Бальде уходит с поля и его заменяет Бруус Андреас
    • 64'
      Тактическая замена. Сальмье Йоанн уходит с поля и его заменяет Угбо Ике
    • 64'
      Тактическая замена. Фоларин Балогун уходит с поля и его заменяет Martin Adeline
    • 64'
      Тактическая замена. Флипс Алексис уходит с поля и его заменяет Noah Holm
    • 64'
      Рипар Рено не смог попасть в створ ударом издали
    • 63'
      Бальде Мама пробует нанести удар издали, но Йеванн Диуф держит все под контролем
    • 63'
      Диуф Йеванн из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      63'
      Тардьё Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 62'
      Агбаду Эммануэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 62'
      Абдельамид Юнис успешно блокирует удар.
    • 62'
      Куаме Роминигуе нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 62'
      Диуф Йеванн из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      61'
      Судья сигнализирует, что Тардьё Флориан из команды Труа поставил подножку. Пострадал Фоларин Балогун
    • 60'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 60'
      Контроль мяча: Труа: 65%, Реймс: 35%.
    • 60'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 59'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 59'
      Бальде Мама из команды Труа наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 59'
      Труа пытается что-то создать.
    • 59'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 58'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Желтая карточка
      57'
      Рефери не любит споров - именно за это Галлон Готье сейчас получил желтую
    • 56'
      УДАЛЕНИЕ! - Ито Дзюнъя удален за серьёзный фол
    • Фол, нарушение
      56'
      Ито Дзюнъя из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Поросо Джаксон пострадал.
    • 55'
      Контроль мяча: Труа: 65%, Реймс: 35%.
    • 55'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 54'
      Флипс Алексис сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      54'
      Г О О О О Л - Ито Дзюнъя правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
    • 54'
      Флипс Алексис из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 54'
      Абдельамид Юнис из команды Реймс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • Угловой
      54'
      Ван Берген Митчелл из команды Реймс подал угловой справа.
    • 53'
      Галлон Готье из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 52'
      Диуф Йеванн плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • Описание гола
      51'
      Г О О О О Л - Одоберт Уилсон забивает ударом с правой ноги!
    • 51'
      Труа пытается что-то создать.
    • 50'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 50'
      Контроль мяча: Труа: 64%, Реймс: 36%.
    • Офсайд
      49'
      Бальде Мама из команды Труа в офсайде
    • 49'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 48'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Угловой
      47'
      Тардьё Флориан из команды Труа разыграл угловой с правого угла.
    • 47'
      Абдельамид Юнис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Матусива Азор ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      47'
      Тардьё Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 46'
      Локо Брэдли ослабляет давление, выбив мяч.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 48'
      Контроль мяча: Труа: 63%, Реймс: 37%.
    • 47'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 47'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 46'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Тардьё Флориан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 45'
      Контроль мяча: Труа: 64%, Реймс: 36%.
    • Фол, нарушение
      44'
      Назначен штрафной. Пострадал Куаме Роминигуе, его свалил Матусива Азор.
    • 44'
      Гравильон Эндрю из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Труа контролирует мяч.
    • 42'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      42'
      Судья сигнализирует, что Рипар Рено из команды Труа поставил подножку. Пострадал Каюсте Йенс
    • 41'
      Труа пытается что-то создать.
    • 41'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 41'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 41'
      Труа пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Труа: 64%, Реймс: 36%.
    • 40'
      Реймс контролирует мяч.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 39'
      Бальде Мама из команды Труа не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 39'
      Гравильон Эндрю из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
    • 37'
      Шанс! Гравильон Эндрю из команды Реймс пробил головой, но мимо
    • Угловой
      37'
      Ван Берген Митчелл из команды Реймс разыграл угловой с правого угла.
    • Фол, нарушение
      37'
      Судья сигнализирует, что Фоларин Балогун из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Тьерно Бальде
    • 36'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      35'
      Судья сигнализирует, что Бальде Мама из команды Труа поставил подножку. Пострадал Агбаду Эммануэль
    • 35'
      Реймс контролирует мяч.
    • 35'
      Контроль мяча: Труа: 67%, Реймс: 33%.
    • 35'
      Палмер-Браун Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Агбаду Эммануэль из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Труа пытается что-то создать.
    • 34'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 34'
      Агум Люсьен получил травму и заменен. Одоберт Уилсон выходит на поле.
    • Травма, повреждение
      33'
      Ох, нехорошо это выглядит. Агум Люсьен получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      32'
      Агум Люсьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 32'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 32'
      О, нет. Из многообещающей позиции Агум Люсьен из команды Труа наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 31'
      Яссер Ларуси из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 31'
      Труа пытается что-то создать.
    • 30'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 30'
      Контроль мяча: Труа: 66%, Реймс: 34%.
    • Фол, нарушение
      30'
      Судья сигнализирует, что Поросо Джаксон из команды Труа поставил подножку. Пострадал Фоларин Балогун
    • 30'
      Агбаду Эммануэль из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 29'
      Рипар Рено выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • 27'
      Труа контролирует мяч.
    • 26'
      Труа пытается что-то создать.
    • 26'
      Абдельамид Юнис из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 25'
      Труа пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Труа: 68%, Реймс: 32%.
    • 25'
      Диуф Йеванн из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      24'
      Судья сигнализирует, что Агум Люсьен из команды Труа поставил подножку. Пострадал Локо Брэдли
    • 23'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 22'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 22'
      Фоларин Балогун оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 22'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 21'
      Ван Берген Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 20'
      Палмер-Браун Эрик из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Контроль мяча: Труа: 69%, Реймс: 31%.
    • Желтая карточка
      19'
      Сальмье Йоанн - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      19'
      Судья сигнализирует, что Сальмье Йоанн из команды Труа поставил подножку. Пострадал Ито Дзюнъя
    • 19'
      Гравильон Эндрю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Труа пытается что-то создать.
    • 18'
      Труа контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      18'
      Абдельамид Юнис из команды Реймс заходит слишком далеко, он валит Бальде Мама.
    • 17'
      Труа контролирует мяч.
    • 16'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 16'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 16'
      Бальде Мама оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 15'
      Рипар Рено из команды Труа нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 15'
      Тардьё Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 15'
      Тардьё Флориан выиграл воздушное противоборство у Агбаду Эммануэль.
    • 15'
      Труа пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Труа: 63%, Реймс: 37%.
    • 15'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 14'
      Труа пытается что-то создать.
    • 13'
      Гравильон Эндрю сделал ключевой пас для гола!
    • 12'
      Ито Дзюнъя сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Фоларин Балогун забивает с правой ноги!
    • 12'
      Ито Дзюнъя создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      Реймс пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      12'
      Агум Люсьен задерживает мяч рукой
    • 11'
      Агбаду Эммануэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      11'
      Тардьё Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 11'
      Локо Брэдли ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      10'
      Судья сигнализирует, что Локо Брэдли из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Куаме Роминигуе
    • 10'
      Контроль мяча: Труа: 60%, Реймс: 40%.
    • 9'
      Труа пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      9'
      Судья сигнализирует, что Агум Люсьен из команды Труа поставил подножку. Пострадал Каюсте Йенс
    • 8'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 8'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • 7'
      Реймс контролирует мяч.
    • 7'
      Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Флипс Алексис нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 6'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 6'
      Флипс Алексис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 5'
      Каюсте Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Труа: 63%, Реймс: 37%.
    • 4'
      Реймс контролирует мяч.
    • 4'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Реймс контролирует мяч.
    • 2'
      Поросо Джаксон нанес удар головой, но Йеванн Диуф спокойно отбил мяч.
    • Угловой
      1'
      Тардьё Флориан из команды Труа подал угловой справа.
    • 1'
      Рипар Рено нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 1'
      Труа пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Реймс начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Труа 59.7% (71)
    X 26.1% (31)
    Реймс 14.3% (17)
    0
    выиграет Труа, со счетом 1:0
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Труа 2:2 Реймс онлайн

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    Прогнозы на матч Труа 2:2 Реймс

    Исход игры
    Труа
    59.7% (71)
    Ничья
    26.1% (31)
    Реймс
    14.3% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.59% (51)
    Меньше
    56.41% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    65.81% (77)
    Нет
    34.19% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Труа
    30.3% (36)
    1:0 Труа
    23.5% (28)
    1:1 Ничья
    22.7% (27)
    1:2 Реймс
    8.4% (10)
    0:2 Реймс
    2.5% (3)
    0:1 Реймс
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    2:0 Труа
    1.7% (2)
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