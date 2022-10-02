  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Леонард Томас
Монако
3:0
Перерыв
Нант

Ход матча

2'
Эмболо Брель
1:0
6'
Бен-Йеддер Виссам
(Эмболо Брель)
2:0
28'
Бен-Йеддер Виссам
(Головин Александр)
3:0
30'
 
Коршья Себастьен
Кастеллетто Жан-Шарль

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 125
Монако 97.6% (122)
X 2.4% (3)
Нант 0% (0)
+1
выиграет Монако, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Нант
1.47
6.80
7.37
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Нюбель
Александр
2
Скардовелли
Вандерсон
6
Дисаси
Аксель
5
Бадьяшиль
Бенуа
12
Кайе
Энрике
27
Дьятта
Крепен
19
Фофана
Юссуф
4
Камара
Мохамед
VII
17
Головин
Александр
36
Эмболо
Брель
10
Бен-Йеддер
Виссам
1
Лафон
Альбан
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
12
Аппиа
Деннис
29
Мерлин
Квентин
7
Гессан
Эванн
17
Сиссоко
Мусса
5
Чиривелья
Педро
27
Саймон
Мозес
14
Ганаго
Игнатиус
Монако
4-4-2
Нант
5-4-1

История личных встреч

Монако
Нант

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы

24 матча

58.3%
20.8%
20.9%
14 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
12 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

29.2%
58.3%
12.5%
7 побед 14 ничьих 3 победы

История матчей

К
2:2
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:3
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
0:1
Л2
1:1
Л2
0:2
Л2
2:1
Л2
3:0
Л1
1:2
Л1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмболо Брель 3 0.33
Бен-Йеддер Виссам 3 0.33
Марипан Гильермо 2 0.22
Бадьяшиль Бенуа 2 0.22
Минамино Такуми 1 0.11
Головин Александр 1 0.11
Фолланд Кевин 1 0.11
Дьятта Крепен 1 0.11
Диоп Софьян 1 0.11
Фофана Юссуф 1 0.11
Кайе Энрике 0 0
Дисаси Аксель 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Мозес 3 0.33
Мохамед Мостафа 2 0.22
Гессан Эванн 1 0.11
Ганаго Игнатиус 1 0.11
Блас Людовик 1 (1) 0.11
Жиротто Андрей 0 0
Мерлин Квентин 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скардовелли Вандерсон 1 1
Марипан Гильермо 1 1
Фофана Юссуф 1 1
Камара Мохамед VII 2 0
Аклиуш Манес 2 0
Бен-Йеддер Виссам 1 0
Головин Александр 1 0
Эмболо Брель 1 0
Агилар Рубен 1 0
Нюбель Александр 1 0
Кайе Энрике 1 0
Клемент Филипп 1 0
Дьятта Крепен 1 0
Бадьяшиль Бенуа 1 0
Матазо Элио 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабио да Сильва 1 1
Мутуссами Самуэль 2 0
Сиссоко Мусса 1 0
Паллуа Николя 1 0
Аппиа Деннис 1 0
Коршья Себастьен 1 0
Саймон Мозес 1 0
Жиротто Андрей 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Дескамп Реми 1 0
Гессан Эванн 1 0
Мерлин Квентин 1 0
Антуан Комбуаре 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
4
80%
76-90

Пропущено

10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
40%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
50%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
100%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

13
9
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
1
8%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
2
22%
46-60
4
31%
1
11%
61-75
2
15%
4
44%
76-90

Пропущено

12
10
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
8%
1
10%
1-15
1
8%
3
30%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
2
20%
46-60
2
17%
3
30%
61-75
3
25%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Монако - Дженоа 2:3 Реймс - Монако 0:3 Монако - Ференцварош 0:1 Монако - Лион 2:1
Црвена Звезда - Монако 0:1 Ницца - Монако 0:1 Монако - Труа 2:4 ПСЖ - Монако 1:1 Монако - Ланс 1:4 Монако - Ренн 1:1 ПСВ - Монако 3:2 Страсбург - Монако 1:2 Монако - ПСВ 1:1 Саутгемптон - Монако 3:1 Порту - Монако 2:1 Интер Милан - Монако 2:2 Портимоненсе - Монако 0:2 Монако - Австрия Вена 2:2 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Монако - Серкль Брюгге 1:0
Нант
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нант - Ланс 0:0 Карабах - Нант 3:0 Лорьян - Нант 3:2 Нант - Олимпиакос 2:1
Нант - ПСЖ 0:3 Страсбург - Нант 1:1 Нант - Тулуза 3:1 Марсель - Нант 2:1 Нант - Лилль 1:1 Анже - Нант 0:0 ПСЖ - Нант 4:0 Нант - Ренн 0:1 Нант - Лорьян 2:0 Кан - Нант 0:2 Нант - Генгам 0:1 Нант - Сент-Этьен 1:1 Лион - Нант 3:2 Нант - Ренн 2:1 Ницца - Нант 0:1 Ланс - Нант 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 8 1 0 28 - 5 25
2. Марсель Заявка 9 7 2 0 19 - 5 23
3. Лорьян Заявка 9 7 1 1 19 - 13 22
4. Ланс Заявка 8 5 3 0 16 - 7 18
5. Монако 3:0 Заявка 9 5 2 2 16 - 12 17
6. Ренн Заявка 9 4 3 2 17 - 9 15
7. Лион Заявка 8 4 1 3 16 - 10 13
8. Лилль Заявка 9 4 1 4 17 - 18 13
9. Клермон Заявка 9 4 1 4 12 - 14 13
10. Монпелье Заявка 9 4 0 5 21 - 19 12
11. Тулуза Заявка 9 3 2 4 13 - 15 11
12. Труа Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
13. Ницца Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
14. Анже Заявка 9 2 2 5 9 - 21 8
15. Осер Заявка 9 2 2 5 9 - 20 8
16. Нант 0:3 Заявка 9 1 4 4 8 - 14 7
17. Реймс Заявка 9 1 4 4 12 - 19 7
18. Брест Заявка 9 1 3 5 9 - 19 6
19. Страсбург Заявка 9 0 5 4 7 - 12 5
20. Аяччо Заявка 9 1 1 7 5 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
2. Лион Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
3. Ланс Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
4. Лорьян Заявка 4 4 0 0 10 - 5 12
5. ПСЖ Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
6. Ренн Заявка 4 3 0 1 10 - 3 9
7. Монпелье Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
8. Тулуза Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
9. Монако 3:0 Заявка 5 2 1 2 9 - 10 7
10. Лилль Заявка 4 2 0 2 8 - 11 6
11. Клермон Заявка 4 2 0 2 4 - 8 6
12. Труа Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
13. Нант 0:3 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
14. Осер Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Анже Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
16. Страсбург Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
17. Реймс Заявка 4 0 2 2 4 - 9 2
18. Брест Заявка 4 0 2 2 2 - 10 2
19. Ницца Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
20. Аяччо Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 19 - 1 15
2. Марсель Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
3. Монако 3:0 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Лорьян Заявка 5 3 1 1 9 - 8 10
5. Клермон Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
6. Лилль Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
7. Ницца Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
8. Ланс Заявка 4 1 3 0 5 - 2 6
9. Ренн Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
10. Труа Заявка 5 2 0 3 10 - 11 6
11. Реймс Заявка 5 1 2 2 8 - 10 5
12. Брест Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
13. Анже Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
14. Монпелье Заявка 4 1 0 3 12 - 11 3
15. Тулуза Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
16. Аяччо Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
17. Осер Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
18. Страсбург Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
19. Нант 0:3 Заявка 5 0 2 3 4 - 9 2
20. Лион Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 10 (7)
ПСЖ Мбаппе Килиан 8
Лилль Дэвид Джонатан 6 (2)
Реймс Балогун Фоларин 8 (1)
Лорьян Моффи Теремас 7
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Марсель Жиго Самуэль 1 3
Анже Менди Батиста 1 3
Марсель Игорь Тудор 4
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток об окончании первого тайма! Монако громит со счётом 3:0 "Нант" после первого тайма. Посмотрим как будут обстоять дела во второй половине матча, а пока небольшой перерыв!
  • Фол, нарушение
    45'
    Кайе Энрике нарушает правила против Себастьен Коршья. Главный судья остановил встречу по причине фола со стороны хозяев поля.
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил главный судья к основному первого тайма!
  • Офсайд
    44'
    Крепин Диатта оказался в положении вне игры после передачи из глубины поля от своего партнёра. Мяч летел на ход к чужим воротам, но линейный арбитр поднял флажок.
  • Фол, нарушение
    43'
    Игнатиус Ганаго нарушает правила против Александра Головина. Главный судья зафиксировал фол за подножку соперника и назначил штрафной удар в ползу хозяев.
  • Угловой
    42'
    Ещё один корнер зарабатывают хозяева и очередная подача Александра Головина была направлена в центральную зону, где Игнатиус Ганаго переиграл на втором этаже Аксель Дисаси и разрядил обстановку.
  • Угловой
    41'
    Александр Головин выполнил подачу с углового стандарта на левом фланге поля. Мяч полетел на ближнюю штангу, где Деннис Аппиа отбил его в сторону.
  • 40'
    "Монако" в позиционном наступлении добилась от своей атаки лишь угловой стандарт. Себастьен Коршья хорошо сыграл и предотвратил опасную ситуацию у своих ворот.
  • 39'
    Эвенн Гессан нарушает правила против Кайе Энрике. Главный судья останавливает игру и назначает штрафной за удар соперника по ногам.
  • 38'
    Александр Головин отметился отличным подкатом на своей половине поля, при этом начав свою атаку, которая завершилась угловым стандартом.
  • 36'
    Квентин Мерлен на правом фланге поля хорошо сыграл в оборонительных качествах и нейтрализовал угрозу от своих ворот.
  • Фол, нарушение
    35'
    Эвенн Гессан  нарушает правила против Бадьяшиль. Главный судья останавливает игру и назначает штрафной за подножку соперника в центральной зоне.
  • 33'
    Аксель Дисаси отлично занял позицию у линии штрафной и предотвратил передачу соперника на чужие ворота. Мяч отбит и началась атака в другую сторону.
  • 32'
    На данный момент владение мячом: Монако: 50%, Нант: 50%. Не смотря на разницу в счёте. Гости хорошо держат мяч, но извлечь из этого ничего не могут.
  • Угловой
    30'
    Квентин Мерлен выполнил подачу с углового стандарта на правом фланге поля. Мяч полетел на ближнюю штангу, где никто из партнёров не смог переиграть в верховой борьбе защитника.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Замена
      29'
      Замена в нашей игре. Жан-Шарль Кастеллетто уходит с поля и его заменит Себастьен Коршья. Главный тренер понимает что ошибся с стартовым составом и теперь будет менять игру по ходу встречи.
    • Фол, нарушение
      27'
      Виссам Бен-Йеддер  нарушает правила против Жан-Шарль Кастеллетто. Главный судья зафиксировал фол за подножку соперника.
    • Описание гола
      26'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3:0 Виссам Бен Йеддер!
      Ну и вот уже разгром! Фофана протащил мяч к линии штрафной, затем отдал на Головина, Александр в касание отпасовал на Виссам Бен Йеддер тот отправил мяч в сетку.
    • Угловой
      25'
      Мозес Симон выполнил подачу с углового стандарта на правом фланге. Мяч полетел на ближнюю штангу, где был отбит защитником.
    • 23'
      Александр Головин хорошо открылся под передачу и протащил мяч к чужой штрафной, подработав его под удобную ногу, пробил, но мяч полетел выше ворот.
    • 22'
      Квентин Мерлен выполнил подачу с углового стандарта на левом фланге поля. Мяч полетел на ближнюю штангу, где Андрей Жирото пробил головой, но мяч полетел мимо цели.
    • 19'
      "Нант" провёл неплохую атаку и завершил её ударом по воротам. Квентин Мерлен отправил снаряд точно в руки Александр Нюбель.
    • Фол, нарушение
      18'
      Вандерсон нарушает правила против Мозес Саймон. Главный судья фиксирует фол и назначает штрафной удар в пользу гостевой команды.
    • Угловой
      16'
      "Монако" выполняет угловой стандарт с левой стороны поля. Мяч летит на дальнюю штангу, но никто из партнёров так и не сумел побороться за мяч. Защитник разрядил обстановку.
    • 15'
      "Монако" получает право на угловой удар с правой стороны поля. Мяч лети на ближнюю штангу, где вратарь сыграл уверенно на выходе.
    • 13'
      "Монако" контролирует мяч и доводит свою атаку до острой передачи в штрафную, но Мерлен грамотно занимает позицию и разряжает обстановку.
    • Фол, нарушение
      12'
      Мусса Сиссоко  нарушает правила против Мохамед Камара. Главный судья фиксирует фол и назначает штрафной удар за подножку соперника.
    • 10'
      "Монако" уверенно контролирует ход игры и грамотно двигается с мячом, вынуждая соперника допускать позиционные ошибки.
    • 9'
      Мозес Симон выполнил отличную передачу с правого фланга поля. Мяч полетел по уходящей траектории от дальней штанги, но защита справилась и отвела угрозу от своих ворот.
    • Описание гола
      7'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0 Виссам Бен-Йеддер!
      Отличная атака хозяев привела к ещё одному забитому мячу. Бреел Эмболо выполнил идеальную скидку на своего партнёра, где Виссам Бен-Йеддер просто не мог промахнуться!
    • 6'
      Кайе Энрике выполнил подачу с углового стандарта на правом фланге поля. Мяч полетел на дальнюю штангу, где был выбит защитником.
    • Описание гола
      4'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0 Бреел Эмболо!
      Быстрый гол забивают хозяева и делают это головой! Быстрый вброшенный аут позволил развить атаку и Бреел Эмболо сыграл удачно на отскоке мяча, отправив его в сетку ворот!
    • Офсайд
      3'
      В положении вне игры оказались футболисты команды хозяев. После перепасовки у чужой штрафной  Эмболо чуть раньше забежал за спину защитникам.
    • 2'
      Хозяева играют в бело-красных цветах, а гостям выдан комплект жёлтой формы. "Монако" ввёл мяч с центра поля и организовал позиционную атаку.
    • Первый тайм начался
      1'
      Звучит стартовый свисток и первый тайм начался!
    Бесплатные ставки (фрибеты)
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Louis II, Monaco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Монако 3:0 Нант онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Монако 3:0 Нант

    Исход игры
    Монако
    97.6% (122)
    Ничья
    2.4% (3)
    Нант
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.82% (70)
    Меньше
    41.18% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    59.66% (71)
    Нет
    40.34% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    49.6% (62)
    2:0 Монако
    22.4% (28)
    1:0 Монако
    15.2% (19)
    3:1 Монако
    4% (5)
    3:2 Монако
    1.6% (2)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Монако
    Нант
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     