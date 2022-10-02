да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмболо Брель
|3
|0.33
|Бен-Йеддер Виссам
|3
|0.33
|Марипан Гильермо
|2
|0.22
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0.22
|Минамино Такуми
|1
|0.11
|Головин Александр
|1
|0.11
|Фолланд Кевин
|1
|0.11
|Дьятта Крепен
|1
|0.11
|Диоп Софьян
|1
|0.11
|Фофана Юссуф
|1
|0.11
|Кайе Энрике
|0
|0
|Дисаси Аксель
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саймон Мозес
|3
|0.33
|Мохамед Мостафа
|2
|0.22
|Гессан Эванн
|1
|0.11
|Ганаго Игнатиус
|1
|0.11
|Блас Людовик
|1 (1)
|0.11
|Жиротто Андрей
|0
|0
|Мерлин Квентин
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скардовелли Вандерсон
|1
|1
|Марипан Гильермо
|1
|1
|Фофана Юссуф
|1
|1
|Камара Мохамед VII
|2
|0
|Аклиуш Манес
|2
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|1
|0
|Головин Александр
|1
|0
|Эмболо Брель
|1
|0
|Агилар Рубен
|1
|0
|Нюбель Александр
|1
|0
|Кайе Энрике
|1
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Дьятта Крепен
|1
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0
|Матазо Элио
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабио да Сильва
|1
|1
|Мутуссами Самуэль
|2
|0
|Сиссоко Мусса
|1
|0
|Паллуа Николя
|1
|0
|Аппиа Деннис
|1
|0
|Коршья Себастьен
|1
|0
|Саймон Мозес
|1
|0
|Жиротто Андрей
|1
|0
|Чиривелья Педро
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Гессан Эванн
|1
|0
|Мерлин Квентин
|1
|0
|Антуан Комбуаре
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|28 - 5
|25
|2.
|Марсель
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|19 - 5
|23
|3.
|Лорьян
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 13
|22
|4.
|Ланс
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|16 - 7
|18
|5.
|Монако
|3:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|6.
|Ренн
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 9
|15
|7.
|Лион
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 10
|13
|8.
|Лилль
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 18
|13
|9.
|Клермон
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|10.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|21 - 19
|12
|11.
|Тулуза
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 15
|11
|12.
|Труа
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 18
|11
|13.
|Ницца
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|14.
|Анже
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 21
|8
|15.
|Осер
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 20
|8
|16.
|Нант
|0:3 Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 14
|7
|17.
|Реймс
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 19
|7
|18.
|Брест
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 19
|6
|19.
|Страсбург
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|7 - 12
|5
|20.
|Аяччо
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|2.
|Лион
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|3.
|Ланс
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|4.
|Лорьян
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 5
|12
|5.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|6.
|Ренн
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|7.
|Монпелье
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|8.
|Тулуза
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|9.
|Монако
|3:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|10.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 11
|6
|11.
|Клермон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|12.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|13.
|Нант
|0:3 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|Осер
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Анже
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|16.
|Страсбург
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|17.
|Реймс
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|18.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 10
|2
|19.
|Ницца
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|20.
|Аяччо
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|19 - 1
|15
|2.
|Марсель
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|3.
|Монако
|3:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Лорьян
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|5.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|6.
|Лилль
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|7.
|Ницца
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Ланс
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|9.
|Ренн
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|10.
|Труа
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 11
|6
|11.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|12.
|Брест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|13.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|14.
|Монпелье
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|12 - 11
|3
|15.
|Тулуза
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|16.
|Аяччо
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|17.
|Осер
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|18.
|Страсбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|19.
|Нант
|0:3 Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|20.
|Лион
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|ПСЖ
|Неймар
|10 (7)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|8
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|6 (2)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|8 (1)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|7
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 2
|Марсель
|Жиго Самуэль
|1 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 3
|Марсель
|Игорь Тудор
|4