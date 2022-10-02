Александр Головин выполнил подачу с углового стандарта на левом фланге поля. Мяч полетел на ближнюю штангу, где Деннис Аппиа отбил его в сторону.

Ещё один корнер зарабатывают хозяева и очередная подача Александра Головина была направлена в центральную зону, где Игнатиус Ганаго переиграл на втором этаже Аксель Дисаси и разрядил обстановку.

Игнатиус Ганаго нарушает правила против Александра Головина. Главный судья зафиксировал фол за подножку соперника и назначил штрафной удар в ползу хозяев.

Крепин Диатта оказался в положении вне игры после передачи из глубины поля от своего партнёра. Мяч летел на ход к чужим воротам, но линейный арбитр поднял флажок.

Кайе Энрике нарушает правила против Себастьен Коршья. Главный судья остановил встречу по причине фола со стороны хозяев поля.

Звучит свисток об окончании первого тайма! Монако громит со счётом 3:0 "Нант" после первого тайма. Посмотрим как будут обстоять дела во второй половине матча, а пока небольшой перерыв!

Квентин Мерлен выполнил подачу с углового стандарта на правом фланге поля. Мяч полетел на ближнюю штангу, где никто из партнёров не смог переиграть в верховой борьбе защитника.

На данный момент владение мячом: Монако: 50%, Нант: 50%. Не смотря на разницу в счёте. Гости хорошо держат мяч, но извлечь из этого ничего не могут.

Аксель Дисаси отлично занял позицию у линии штрафной и предотвратил передачу соперника на чужие ворота. Мяч отбит и началась атака в другую сторону.

Эвенн Гессан нарушает правила против Бадьяшиль. Главный судья останавливает игру и назначает штрафной за подножку соперника в центральной зоне.

Квентин Мерлен на правом фланге поля хорошо сыграл в оборонительных качествах и нейтрализовал угрозу от своих ворот.

Александр Головин отметился отличным подкатом на своей половине поля, при этом начав свою атаку, которая завершилась угловым стандартом.

Эвенн Гессан нарушает правила против Кайе Энрике. Главный судья останавливает игру и назначает штрафной за удар соперника по ногам.

"Монако" в позиционном наступлении добилась от своей атаки лишь угловой стандарт. Себастьен Коршья хорошо сыграл и предотвратил опасную ситуацию у своих ворот.

29' Замена в нашей игре. Жан-Шарль Кастеллетто уходит с поля и его заменит Себастьен Коршья. Главный тренер понимает что ошибся с стартовым составом и теперь будет менять игру по ходу встречи.

27' Виссам Бен-Йеддер нарушает правила против Жан-Шарль Кастеллетто. Главный судья зафиксировал фол за подножку соперника.

26' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3:0 Виссам Бен Йеддер!

Ну и вот уже разгром! Фофана протащил мяч к линии штрафной, затем отдал на Головина, Александр в касание отпасовал на Виссам Бен Йеддер тот отправил мяч в сетку.

25' Мозес Симон выполнил подачу с углового стандарта на правом фланге. Мяч полетел на ближнюю штангу, где был отбит защитником.

23' Александр Головин хорошо открылся под передачу и протащил мяч к чужой штрафной, подработав его под удобную ногу, пробил, но мяч полетел выше ворот.

22' Квентин Мерлен выполнил подачу с углового стандарта на левом фланге поля. Мяч полетел на ближнюю штангу, где Андрей Жирото пробил головой, но мяч полетел мимо цели.

19' "Нант" провёл неплохую атаку и завершил её ударом по воротам. Квентин Мерлен отправил снаряд точно в руки Александр Нюбель.

18' Вандерсон нарушает правила против Мозес Саймон. Главный судья фиксирует фол и назначает штрафной удар в пользу гостевой команды.

16' "Монако" выполняет угловой стандарт с левой стороны поля. Мяч летит на дальнюю штангу, но никто из партнёров так и не сумел побороться за мяч. Защитник разрядил обстановку.