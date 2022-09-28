Тур: 9. Стадион: Луи II. Главный судья: Леонард Томас
История личных встреч
Монако
Нант
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы
24 матча
58.3%
20.8%
20.9%
14 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
12 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
29.2%
58.3%
12.5%
7 побед 14 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмболо Брель
|2
|0.25
|Марипан Гильермо
|2
|0.25
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0.25
|Минамино Такуми
|1
|0.13
|Головин Александр
|1
|0.13
|Бен-Йеддер Виссам
|1
|0.13
|Фолланд Кевин
|1
|0.13
|Дьятта Крепен
|1
|0.13
|Диоп Софьян
|1
|0.13
|Фофана Юссуф
|1
|0.13
|Кайе Энрике
|0
|0
|Дисаси Аксель
|0
|0
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саймон Мозес
|3
|0.38
|Мохамед Мостафа
|2
|0.25
|Гессан Эванн
|1
|0.13
|Ганаго Игнатиус
|1
|0.13
|Блас Людовик
|1 (1)
|0.13
|Жиротто Андрей
|0
|0
|Мерлин Квентин
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скардовелли Вандерсон
|1
|1
|Марипан Гильермо
|1
|1
|Фофана Юссуф
|1
|1
|Камара Мохамед VII
|2
|0
|Аклиуш Манес
|2
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|1
|0
|Головин Александр
|1
|0
|Эмболо Брель
|1
|0
|Агилар Рубен
|1
|0
|Нюбель Александр
|1
|0
|Кайе Энрике
|1
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Дьятта Крепен
|1
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0
|Матазо Элио
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабио да Сильва
|1
|1
|Мутуссами Самуэль
|2
|0
|Сиссоко Мусса
|1
|0
|Паллуа Николя
|1
|0
|Аппиа Деннис
|1
|0
|Коршья Себастьен
|1
|0
|Саймон Мозес
|1
|0
|Жиротто Андрей
|1
|0
|Чиривелья Педро
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Гессан Эванн
|1
|0
|Мерлин Квентин
|1
|0
|Антуан Комбуаре
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
4
80%
76-90
Пропущено
10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
40%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
50%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
100%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
13
9
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
1
8%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
2
22%
46-60
4
31%
1
11%
61-75
2
15%
4
44%
76-90
Пропущено
12
10
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
8%
1
10%
1-15
1
8%
3
30%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
2
20%
46-60
2
17%
3
30%
61-75
3
25%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Монако - Дженоа 2:3 Реймс - Монако 0:3 Монако - Ференцварош 0:1 Монако - Лион 2:1
Црвена Звезда - Монако 0:1 Ницца - Монако 0:1 Монако - Труа 2:4 ПСЖ - Монако 1:1 Монако - Ланс 1:4 Монако - Ренн 1:1 ПСВ - Монако 3:2 Страсбург - Монако 1:2 Монако - ПСВ 1:1 Саутгемптон - Монако 3:1 Порту - Монако 2:1 Интер Милан - Монако 2:2 Портимоненсе - Монако 0:2 Монако - Австрия Вена 2:2 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Монако - Серкль Брюгге 1:0
Нант
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нант - Ланс 0:0 Карабах - Нант 3:0 Лорьян - Нант 3:2 Нант - Олимпиакос 2:1
Нант - ПСЖ 0:3 Страсбург - Нант 1:1 Нант - Тулуза 3:1 Марсель - Нант 2:1 Нант - Лилль 1:1 Анже - Нант 0:0 ПСЖ - Нант 4:0 Нант - Ренн 0:1 Нант - Лорьян 2:0 Кан - Нант 0:2 Нант - Генгам 0:1 Нант - Сент-Этьен 1:1 Лион - Нант 3:2 Нант - Ренн 2:1 Ницца - Нант 0:1 Ланс - Нант 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|26 - 4
|22
|2.
|Марсель
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|16 - 5
|20
|3.
|Лорьян
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 12
|19
|4.
|Ланс
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|16 - 7
|18
|5.
|Монако
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 12
|14
|6.
|Лион
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 10
|13
|7.
|Лилль
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 16
|13
|8.
|Ренн
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 8
|12
|9.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|19 - 15
|12
|10.
|Труа
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 16
|10
|11.
|Клермон
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 13
|10
|12.
|Ницца
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 9
|8
|13.
|Тулуза
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|14.
|Анже
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 18
|8
|15.
|Нант
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|16.
|Осер
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 19
|7
|17.
|Реймс
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 17
|6
|18.
|Страсбург
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 9
|5
|19.
|Брест
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 18
|5
|20.
|Аяччо
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|2.
|Лион
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|3.
|Ланс
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|4.
|Ренн
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|5.
|Лорьян
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|6.
|Монпелье
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|7.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|8.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 11
|6
|9.
|Клермон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|10.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|Тулуза
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|12.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Осер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Монако
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|16.
|Страсбург
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Реймс
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|18.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 10
|2
|19.
|Аяччо
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|20.
|Ницца
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|19 - 1
|15
|2.
|Монако
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Лорьян
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|4.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Ланс
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|8.
|Труа
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 11
|6
|9.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|12.
|Монпелье
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|10 - 7
|3
|13.
|Брест
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|14.
|Тулуза
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|15.
|Ренн
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|16.
|Аяччо
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|17.
|Осер
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|18.
|Нант
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|19.
|Страсбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|20.
|Лион
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
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|ПСЖ
|Неймар
|10 (7)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7
|Лорьян
|Моффи Теремас
|7
|Ланс
|Сотока Флориан
|5 (2)
|Труа
|Бальде Мама
|5 (2)
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 2
|Марсель
|Жиго Самуэль
|1 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 3
|Марсель
|Игорь Тудор
|4
Прогнозы на матч Монако - Нант
Исход игры
Монако
96.2% (50)
Ничья
3.8% (2)
Нант
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.15% (24)
Меньше
53.85% (28)
Обе команды забьют
Да
48.08% (25)
Нет
51.92% (27)
Популярный счёт
2:1 Монако
40.4% (21)
2:0 Монако
30.8% (16)
1:0 Монако
19.2% (10)
1:1 Ничья
3.8% (2)
3:1 Монако
3.8% (2)
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