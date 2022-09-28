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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Леонард Томас
Монако
 
Позже
Нант

История личных встреч

Монако
Нант

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы

24 матча

58.3%
20.8%
20.9%
14 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
12 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

29.2%
58.3%
12.5%
7 побед 14 ничьих 3 победы

История матчей

К
2:2
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:3
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
0:1
Л2
1:1
Л2
0:2
Л2
2:1
Л2
3:0
Л1
1:2
Л1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмболо Брель 2 0.25
Марипан Гильермо 2 0.25
Бадьяшиль Бенуа 2 0.25
Минамино Такуми 1 0.13
Головин Александр 1 0.13
Бен-Йеддер Виссам 1 0.13
Фолланд Кевин 1 0.13
Дьятта Крепен 1 0.13
Диоп Софьян 1 0.13
Фофана Юссуф 1 0.13
Кайе Энрике 0 0
Дисаси Аксель 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Мозес 3 0.38
Мохамед Мостафа 2 0.25
Гессан Эванн 1 0.13
Ганаго Игнатиус 1 0.13
Блас Людовик 1 (1) 0.13
Жиротто Андрей 0 0
Мерлин Квентин 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скардовелли Вандерсон 1 1
Марипан Гильермо 1 1
Фофана Юссуф 1 1
Камара Мохамед VII 2 0
Аклиуш Манес 2 0
Бен-Йеддер Виссам 1 0
Головин Александр 1 0
Эмболо Брель 1 0
Агилар Рубен 1 0
Нюбель Александр 1 0
Кайе Энрике 1 0
Клемент Филипп 1 0
Дьятта Крепен 1 0
Бадьяшиль Бенуа 1 0
Матазо Элио 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабио да Сильва 1 1
Мутуссами Самуэль 2 0
Сиссоко Мусса 1 0
Паллуа Николя 1 0
Аппиа Деннис 1 0
Коршья Себастьен 1 0
Саймон Мозес 1 0
Жиротто Андрей 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Дескамп Реми 1 0
Гессан Эванн 1 0
Мерлин Квентин 1 0
Антуан Комбуаре 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
4
80%
76-90

Пропущено

10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
40%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
50%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
100%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

13
9
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
1
8%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
2
22%
46-60
4
31%
1
11%
61-75
2
15%
4
44%
76-90

Пропущено

12
10
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
8%
1
10%
1-15
1
8%
3
30%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
2
20%
46-60
2
17%
3
30%
61-75
3
25%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Монако - Дженоа 2:3 Реймс - Монако 0:3 Монако - Ференцварош 0:1 Монако - Лион 2:1
Црвена Звезда - Монако 0:1 Ницца - Монако 0:1 Монако - Труа 2:4 ПСЖ - Монако 1:1 Монако - Ланс 1:4 Монако - Ренн 1:1 ПСВ - Монако 3:2 Страсбург - Монако 1:2 Монако - ПСВ 1:1 Саутгемптон - Монако 3:1 Порту - Монако 2:1 Интер Милан - Монако 2:2 Портимоненсе - Монако 0:2 Монако - Австрия Вена 2:2 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Монако - Серкль Брюгге 1:0
Нант
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нант - Ланс 0:0 Карабах - Нант 3:0 Лорьян - Нант 3:2 Нант - Олимпиакос 2:1
Нант - ПСЖ 0:3 Страсбург - Нант 1:1 Нант - Тулуза 3:1 Марсель - Нант 2:1 Нант - Лилль 1:1 Анже - Нант 0:0 ПСЖ - Нант 4:0 Нант - Ренн 0:1 Нант - Лорьян 2:0 Кан - Нант 0:2 Нант - Генгам 0:1 Нант - Сент-Этьен 1:1 Лион - Нант 3:2 Нант - Ренн 2:1 Ницца - Нант 0:1 Ланс - Нант 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 26 - 4 22
2. Марсель Заявка 8 6 2 0 16 - 5 20
3. Лорьян Заявка 8 6 1 1 17 - 12 19
4. Ланс Заявка 8 5 3 0 16 - 7 18
5. Монако Заявка 8 4 2 2 13 - 12 14
6. Лион Заявка 8 4 1 3 16 - 10 13
7. Лилль Заявка 8 4 1 3 16 - 16 13
8. Ренн Заявка 8 3 3 2 14 - 8 12
9. Монпелье Заявка 8 4 0 4 19 - 15 12
10. Труа Заявка 8 3 1 4 14 - 16 10
11. Клермон Заявка 8 3 1 4 9 - 13 10
12. Ницца Заявка 8 2 2 4 5 - 9 8
13. Тулуза Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
14. Анже Заявка 8 2 2 4 9 - 18 8
15. Нант Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
16. Осер Заявка 8 2 1 5 8 - 19 7
17. Реймс Заявка 8 1 3 4 10 - 17 6
18. Страсбург Заявка 8 0 5 3 6 - 9 5
19. Брест Заявка 8 1 2 5 8 - 18 5
20. Аяччо Заявка 8 1 1 6 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
2. Лион Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
3. Ланс Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
4. Ренн Заявка 4 3 0 1 10 - 3 9
5. Лорьян Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
6. Монпелье Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
7. ПСЖ Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
8. Лилль Заявка 4 2 0 2 8 - 11 6
9. Клермон Заявка 4 2 0 2 4 - 8 6
10. Нант Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11. Тулуза Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
12. Труа Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
13. Анже Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Осер Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15. Монако Заявка 4 1 1 2 6 - 10 4
16. Страсбург Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17. Реймс Заявка 4 0 2 2 4 - 9 2
18. Брест Заявка 4 0 2 2 2 - 10 2
19. Аяччо Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
20. Ницца Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 19 - 1 15
2. Монако Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
3. Лорьян Заявка 5 3 1 1 9 - 8 10
4. Марсель Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Ницца Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Лилль Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7. Ланс Заявка 4 1 3 0 5 - 2 6
8. Труа Заявка 5 2 0 3 10 - 11 6
9. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
10. Реймс Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Анже Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
12. Монпелье Заявка 3 1 0 2 10 - 7 3
13. Брест Заявка 4 1 0 3 6 - 8 3
14. Тулуза Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
15. Ренн Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
16. Аяччо Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
17. Осер Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
18. Нант Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
19. Страсбург Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
20. Лион Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
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Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 10 (7)
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Лорьян Моффи Теремас 7
Ланс Сотока Флориан 5 (2)
Труа Бальде Мама 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Марсель Жиго Самуэль 1 3
Анже Менди Батиста 1 3
Марсель Игорь Тудор 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Нант от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 октября 2022, осталось 2 дня 6 часов 28 минут.

    Главный судья: Леонард Томас

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Монако 96.2% (50)
    X 3.8% (2)
    Нант 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Нант
    1.60
    5.60
    5.80
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Монако - Нант

    Исход игры
    Монако
    96.2% (50)
    Ничья
    3.8% (2)
    Нант
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.15% (24)
    Меньше
    53.85% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    48.08% (25)
    Нет
    51.92% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    40.4% (21)
    2:0 Монако
    30.8% (16)
    1:0 Монако
    19.2% (10)
    1:1 Ничья
    3.8% (2)
    3:1 Монако
    3.8% (2)
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