Тур: 9. Стадион: Мунисипал. Главный судья: Пиньяр Жереми
0'
0:1
7' ГолКоцца Николя
15' Желтая карточкаДеслер Миккел
16' Желтая карточкаФерри Жордан
1:1
18' ГолСпирингс Стейн
2:1
24' ГолАбухлал Закария
3:1
31' ГолШаиби Фарес
33' Желтая карточкаШотар Жорис
43' Желтая карточкаСилла Иссиага
4:1
48' ГолДеягере Брехт
53' Желтая карточкаСаванье Тежи
60' Вторая желтая карточкаДеслер Миккел
60' Желтая карточкаСпирингс Стейн
67' Желтая карточкаВахи Элю
4:2
68' ГолВахи Элю
73' Желтая карточкаГенро Денис
90'+19
Ход матча
7'
0:1
15'
16'
18'
1:1
24'
31'
33'
43'
48'
4:1
53'
60'
60'
62'
67'
68'
4:2
73'
79'
Статистика матча
-
4 Голы 2
-
4 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 6
-
3 Угловые 12
-
1 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 7
-
4 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
30
Дюпе
Максим
28
Шаиби
Фарес
31
Коцца
Николя
29
Тшато
Энзо
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
11
Саванье
Тежи
99
Хазри
Вахби
21
Вахи
Элю
- Основной состав
-
30 Дюпе МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Шаиби ФаресНападающий
- Запасные игроки
-
16 Кьетил ХаугВратарь
- Защитник
-
23 Диарра МуссаЗащитник
-
31 Кебен КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Монтанье Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
99 Хазри ВахбиПолузащитник
-
21 Вахи ЭлюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
75 Сахо МамадуЗащитник
-
77 Сако ФалаеЗащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
19 Делайе СашаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Макуана БениНападающий
-
36 Геген АксельНападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Тулуза
Монпелье
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
29 матчей
24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед
Первый тайм
31%
34.5%
34.5%
9 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
20.7%
41.4%
37.9%
6 побед 12 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абухлал Закария
|3
|0.33
|Шаиби Фарес
|2
|0.22
|Даллинга Тийс
|2
|0.22
|Ратао Рафаэл
|2
|0.22
|Деягере Брехт
|1
|0.11
|Хили Рис
|1
|0.11
|Спирингс Стейн
|1
|0.11
|Ван ден Бомен Бранко
|0
|0
|Онаиу Адо
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вахи Элю
|5
|0.56
|Норден Арно
|3
|0.33
|Саванье Тежи
|3 (1)
|0.33
|Хазри Вахби
|2
|0.22
|Коцца Николя
|2
|0.22
|Жермен Валер
|2
|0.22
|Мауасса Фет
|1
|0.11
|Сент-Люс Тео
|1
|0.11
|Тшато Энзо
|1
|0.11
|Сахо Мамаду
|1
|0.11
|Сако Фалае
|0
|0
|Ферри Жордан
|0
|0
|Шотар Жорис
|0
|0
|Фаяд Халил
|0
|0
Карточки
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Деслер Миккел
|1
|1
|Ван ден Бомен Бранко
|2
|0
|Силла Иссиага
|2
|0
|Спирингс Стейн
|2
|0
|Генро Денис
|2
|0
|Даллинга Тийс
|2
|0
|Деягере Брехт
|1
|0
|Ратао Рафаэл
|1
|0
|Николаесен Расмус
|1
|0
|Кебен Кевин
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ферри Жордан
|3
|0
|Саванье Тежи
|1
|1
|Норден Арно
|2
|0
|Леруа Лео
|2
|0
|Шотар Жорис
|2
|0
|Вахи Элю
|2
|0
|Жермен Валер
|0
|1
|Омлин Йонас
|0
|1
|Фаяд Халил
|0
|1
|Сахо Мамаду
|1
|0
|Хазри Вахби
|1
|0
|Камара Бингуру
|1
|0
|Сако Фалае
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Макуана Бени
|1
|0
|Эстев Максим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
13
6 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
5
38%
1-15
3
38%
1
8%
16-30
3
38%
2
15%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
2
25%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
3
38%
1
10%
76-90
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
33%
76-90
Пропущено
8
8
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
4
50%
1
13%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
1
13%
2
25%
76-90
Забито
12
22
7 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 9
2 Не забивали 0
1
8%
7
32%
1-15
3
25%
4
18%
16-30
3
25%
3
14%
31-45
3
25%
1
5%
46-60
1
8%
2
9%
61-75
1
8%
5
23%
76-90
Пропущено
16
18
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 7
3
19%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
5
31%
3
17%
46-60
2
13%
4
22%
61-75
4
25%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Тулуза
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тулуза - Ним 2:1 Лилль - Тулуза 2:1 Тулуза - Реймс 1:0 Клермон - Тулуза 2:0
Тулуза - ПСЖ 0:3 Нант - Тулуза 3:1 Тулуза - Лорьян 2:2 Труа - Тулуза 0:3 Тулуза - Ницца 1:1 Тулуза - Клермон 0:1 Монпелье - Тулуза 4:5 Осасуна - Тулуза 3:3 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:0 Тулуза - Труа 6:1 Тулуза - Ним 2:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Тулуза - Ним 2:1 Родез - Тулуза 1:0 Тулуза - Ньор 2:0
Монпелье
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Монпелье - Страсбург 2:1 Анже - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 1:3 Монпелье - Аяччо 2:0
Брест - Монпелье 0:7 Монпелье - Осер 1:2 ПСЖ - Монпелье 5:2 Монпелье - Труа 3:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 Монпелье - Тулуза 4:5 Монпелье - Клермон 0:2 Эспаньол - Монпелье 2:0 Монпелье - Родез 0:1 Анже - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 Клермон - Монпелье 2:1 Монпелье - Мец 2:2 Лион - Монпелье 5:2 Ланс - Монпелье 2:0 Монпелье - Реймс 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|28 - 5
|25
|2.
|Марсель
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|19 - 5
|23
|3.
|Лорьян
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 13
|22
|4.
|Ланс
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|16 - 7
|18
|5.
|Монако
|3:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|6.
|Ренн
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 9
|15
|7.
|Лион
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 10
|13
|8.
|Лилль
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 18
|13
|9.
|Клермон
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|10.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|21 - 19
|12
|11.
|Тулуза
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 15
|11
|12.
|Труа
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 18
|11
|13.
|Ницца
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|14.
|Анже
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 21
|8
|15.
|Осер
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 20
|8
|16.
|Нант
|0:3 Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 14
|7
|17.
|Реймс
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 19
|7
|18.
|Брест
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 19
|6
|19.
|Страсбург
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|7 - 12
|5
|20.
|Аяччо
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|2.
|Лион
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|3.
|Ланс
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|4.
|Лорьян
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 5
|12
|5.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|6.
|Ренн
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|7.
|Монпелье
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|8.
|Тулуза
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|9.
|Монако
|3:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|10.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 11
|6
|11.
|Клермон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|12.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|13.
|Нант
|0:3 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|Осер
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Анже
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|16.
|Страсбург
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|17.
|Реймс
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|18.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 10
|2
|19.
|Ницца
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|20.
|Аяччо
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|19 - 1
|15
|2.
|Марсель
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|3.
|Монако
|3:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Лорьян
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|5.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|6.
|Лилль
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|7.
|Ницца
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Ланс
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|9.
|Ренн
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|10.
|Труа
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 11
|6
|11.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|12.
|Брест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|13.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|14.
|Монпелье
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|12 - 11
|3
|15.
|Тулуза
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|16.
|Аяччо
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|17.
|Осер
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|18.
|Страсбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|19.
|Нант
|0:3 Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|20.
|Лион
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
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- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Неймар
|10 (7)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|8
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|6 (2)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|8 (1)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|7
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 2
|Марсель
|Жиго Самуэль
|1 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 3
|Марсель
|Игорь Тудор
|4
Прогнозы на матч Тулуза 4:2 Монпелье
Исход игры
Тулуза
44.5% (53)
Ничья
38.7% (46)
Монпелье
16.8% (20)
Тотал 2.5
Больше
46.15% (54)
Меньше
53.85% (63)
Обе команды забьют
Да
81.2% (95)
Нет
18.8% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.5% (41)
2:1 Тулуза
30.3% (36)
1:0 Тулуза
10.9% (13)
1:2 Монпелье
10.1% (12)
2:2 Ничья
4.2% (5)
2:0 Тулуза
2.5% (3)
0:1 Монпелье
2.5% (3)
0:2 Монпелье
2.5% (3)
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