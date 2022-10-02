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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Пиньяр Жереми
Тулуза
4:2
Конец матча
Монпелье
0'
0:1
7' Гол
Коцца Николя
15' Желтая карточка
Деслер Миккел
16' Желтая карточка
Ферри Жордан
1:1
18' Гол
Спирингс Стейн
2:1
24' Гол
Абухлал Закария
3:1
31' Гол
Шаиби Фарес
33' Желтая карточка
Шотар Жорис
43' Желтая карточка
Силла Иссиага
4:1
48' Гол
Деягере Брехт
53' Желтая карточка
Саванье Тежи
60' Вторая желтая карточка
Деслер Миккел
60' Желтая карточка
Спирингс Стейн
67' Желтая карточка
Вахи Элю
4:2
68' Гол
Вахи Элю
73' Желтая карточка
Генро Денис
90'+19

Ход матча

7'
0:1
Коцца Николя
15'
Деслер Миккел
 
16'
 
Ферри Жордан
18'
Спирингс Стейн
(Шаиби Фарес)
1:1
24'
Абухлал Закария
(Ван ден Бомен Бранко)
2:1
31'
Шаиби Фарес
(Ван ден Бомен Бранко)
3:1
33'
 
Шотар Жорис
43'
Силла Иссиага
 
48'
Деягере Брехт
(Абухлал Закария)
4:1
53'
 
Саванье Тежи
60'
Деслер Миккел
 
60'
Спирингс Стейн
 
62'
 
Сако Фалае
Суке Арно
62'
 
Хазри Вахби
Ферри Жордан
62'
 
Жермен Валер
Мавидиди Стефи
63'
Кебен Кевин
Деягере Брехт
 
67'
 
Вахи Элю
68'
4:2
Вахи Элю
(Шотар Жорис)
72'
Генро Денис
Даллинга Тийс
 
72'
Диарра Мусса
Абухлал Закария
 
73'
Генро Денис
 
79'
Онаиу Адо
Шаиби Фарес
 
82'
 
Шотар Жорис
Норден Арно
82'
 
Геген Аксель
Леруа Лео

Статистика матча

  • 4 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 12
  • 1 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 7
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Тулуза 44.5% (53)
X 38.7% (46)
Монпелье 16.8% (20)
0
выиграет Монпелье, со счетом 1:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Дюпе
Максим
3
Деслер
Миккел
4
Руо
Антони
2
Николаесен
Расмус
12
Силла
Иссиага
17
Спирингс
Стейн
10
Деягере
Брехт
8
Ван
ден
Бомен
Бранко
6
Абухлал
Закария
27
Даллинга
Тийс
28
Шаиби
Фарес
90
Камара
Бингуру
2
Суке
Арно
6
Жюльен
Кристофер
31
Коцца
Николя
29
Тшато
Энзо
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
7
Норден
Арно
11
Саванье
Тежи
99
Хазри
Вахби
21
Вахи
Элю
Тулуза
4-3-3
Монпелье
4-2-3-1

История личных встреч

Тулуза
Монпелье

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

29 матчей

24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед

Первый тайм

31%
34.5%
34.5%
9 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

20.7%
41.4%
37.9%
6 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

ТМК
4:5
Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
2:1
Л1
1:0
ТМК
1:1
Л1
0:1
Л1
1:0
ТМК
3:0
Л1
2:0
Л1
1:1
ТМК
2:2
Л1
1:0
Л1
2:0
ТМС
2:2
Л1
2:1
Л1
1:1
ТМС
0:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:1
ТМС
2:2
Л1
0:1
Л1
1:0
ТМС
0:0
Л1
1:1
Л1
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абухлал Закария 3 0.33
Шаиби Фарес 2 0.22
Даллинга Тийс 2 0.22
Ратао Рафаэл 2 0.22
Деягере Брехт 1 0.11
Хили Рис 1 0.11
Спирингс Стейн 1 0.11
Ван ден Бомен Бранко 0 0
Онаиу Адо 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 5 0.56
Норден Арно 3 0.33
Саванье Тежи 3 (1) 0.33
Хазри Вахби 2 0.22
Коцца Николя 2 0.22
Жермен Валер 2 0.22
Мауасса Фет 1 0.11
Сент-Люс Тео 1 0.11
Тшато Энзо 1 0.11
Сахо Мамаду 1 0.11
Сако Фалае 0 0
Ферри Жордан 0 0
Шотар Жорис 0 0
Фаяд Халил 0 0

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деслер Миккел 1 1
Ван ден Бомен Бранко 2 0
Силла Иссиага 2 0
Спирингс Стейн 2 0
Генро Денис 2 0
Даллинга Тийс 2 0
Деягере Брехт 1 0
Ратао Рафаэл 1 0
Николаесен Расмус 1 0
Кебен Кевин 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферри Жордан 3 0
Саванье Тежи 1 1
Норден Арно 2 0
Леруа Лео 2 0
Шотар Жорис 2 0
Вахи Элю 2 0
Жермен Валер 0 1
Омлин Йонас 0 1
Фаяд Халил 0 1
Сахо Мамаду 1 0
Хазри Вахби 1 0
Камара Бингуру 1 0
Сако Фалае 1 0
Коцца Николя 1 0
Макуана Бени 1 0
Эстев Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
13
6 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
5
38%
1-15
3
38%
1
8%
16-30
3
38%
2
15%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
2
25%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
3
38%
1
10%
76-90

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
33%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
4
50%
1
13%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Забито

12
22
7 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 9
2 Не забивали 0
1
8%
7
32%
1-15
3
25%
4
18%
16-30
3
25%
3
14%
31-45
3
25%
1
5%
46-60
1
8%
2
9%
61-75
1
8%
5
23%
76-90

Пропущено

16
18
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 7
3
19%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
5
31%
3
17%
46-60
2
13%
4
22%
61-75
4
25%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тулуза - Ним 2:1 Лилль - Тулуза 2:1 Тулуза - Реймс 1:0 Клермон - Тулуза 2:0
Тулуза - ПСЖ 0:3 Нант - Тулуза 3:1 Тулуза - Лорьян 2:2 Труа - Тулуза 0:3 Тулуза - Ницца 1:1 Тулуза - Клермон 0:1 Монпелье - Тулуза 4:5 Осасуна - Тулуза 3:3 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:0 Тулуза - Труа 6:1 Тулуза - Ним 2:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Тулуза - Ним 2:1 Родез - Тулуза 1:0 Тулуза - Ньор 2:0
Монпелье
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Монпелье - Страсбург 2:1 Анже - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 1:3 Монпелье - Аяччо 2:0
Брест - Монпелье 0:7 Монпелье - Осер 1:2 ПСЖ - Монпелье 5:2 Монпелье - Труа 3:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 Монпелье - Тулуза 4:5 Монпелье - Клермон 0:2 Эспаньол - Монпелье 2:0 Монпелье - Родез 0:1 Анже - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 Клермон - Монпелье 2:1 Монпелье - Мец 2:2 Лион - Монпелье 5:2 Ланс - Монпелье 2:0 Монпелье - Реймс 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 8 1 0 28 - 5 25
2. Марсель Заявка 9 7 2 0 19 - 5 23
3. Лорьян Заявка 9 7 1 1 19 - 13 22
4. Ланс Заявка 8 5 3 0 16 - 7 18
5. Монако 3:0 Заявка 9 5 2 2 16 - 12 17
6. Ренн Заявка 9 4 3 2 17 - 9 15
7. Лион Заявка 8 4 1 3 16 - 10 13
8. Лилль Заявка 9 4 1 4 17 - 18 13
9. Клермон Заявка 9 4 1 4 12 - 14 13
10. Монпелье Заявка 9 4 0 5 21 - 19 12
11. Тулуза Заявка 9 3 2 4 13 - 15 11
12. Труа Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
13. Ницца Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
14. Анже Заявка 9 2 2 5 9 - 21 8
15. Осер Заявка 9 2 2 5 9 - 20 8
16. Нант 0:3 Заявка 9 1 4 4 8 - 14 7
17. Реймс Заявка 9 1 4 4 12 - 19 7
18. Брест Заявка 9 1 3 5 9 - 19 6
19. Страсбург Заявка 9 0 5 4 7 - 12 5
20. Аяччо Заявка 9 1 1 7 5 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
2. Лион Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
3. Ланс Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
4. Лорьян Заявка 4 4 0 0 10 - 5 12
5. ПСЖ Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
6. Ренн Заявка 4 3 0 1 10 - 3 9
7. Монпелье Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
8. Тулуза Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
9. Монако 3:0 Заявка 5 2 1 2 9 - 10 7
10. Лилль Заявка 4 2 0 2 8 - 11 6
11. Клермон Заявка 4 2 0 2 4 - 8 6
12. Труа Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
13. Нант 0:3 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
14. Осер Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Анже Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
16. Страсбург Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
17. Реймс Заявка 4 0 2 2 4 - 9 2
18. Брест Заявка 4 0 2 2 2 - 10 2
19. Ницца Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
20. Аяччо Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 19 - 1 15
2. Марсель Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
3. Монако 3:0 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Лорьян Заявка 5 3 1 1 9 - 8 10
5. Клермон Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
6. Лилль Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
7. Ницца Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
8. Ланс Заявка 4 1 3 0 5 - 2 6
9. Ренн Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
10. Труа Заявка 5 2 0 3 10 - 11 6
11. Реймс Заявка 5 1 2 2 8 - 10 5
12. Брест Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
13. Анже Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
14. Монпелье Заявка 4 1 0 3 12 - 11 3
15. Тулуза Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
16. Аяччо Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
17. Осер Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
18. Страсбург Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
19. Нант 0:3 Заявка 5 0 2 3 4 - 9 2
20. Лион Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 10 (7)
ПСЖ Мбаппе Килиан 8
Лилль Дэвид Джонатан 6 (2)
Реймс Балогун Фоларин 8 (1)
Лорьян Моффи Теремас 7
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Марсель Жиго Самуэль 1 3
Анже Менди Батиста 1 3
Марсель Игорь Тудор 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 93'
    Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Онаиу Адо выиграл воздушное противоборство у Axel Gueguin.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 92'
    Саванье Тежи из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 92'
    Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Силла Иссиага выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Anthony Rouault из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Тулуза 44.5% (53)
    X 38.7% (46)
    Монпелье 16.8% (20)
    0
    выиграет Монпелье, со счетом 1:2
    да
    Arii #
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    Прогнозы на матч Тулуза 4:2 Монпелье

    Исход игры
    Тулуза
    44.5% (53)
    Ничья
    38.7% (46)
    Монпелье
    16.8% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.15% (54)
    Меньше
    53.85% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    81.2% (95)
    Нет
    18.8% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.5% (41)
    2:1 Тулуза
    30.3% (36)
    1:0 Тулуза
    10.9% (13)
    1:2 Монпелье
    10.1% (12)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    2:0 Тулуза
    2.5% (3)
    0:1 Монпелье
    2.5% (3)
    0:2 Монпелье
    2.5% (3)
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