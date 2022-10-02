Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Axel Gueguin навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Первый тайм

48' Команда Тулуза играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Саванье Тежи пробил со штрафного прямо в стенку

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Вахи Элю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Anthony Rouault выиграл воздушное противоборство у Вахи Элю

45' Удар от ворот произведет Тулуза

44' Саванье Тежи из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Силла Иссиага получает желтую карточку за неспортивное поведение

43' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Матч возобновлен

42' Ох, нехорошо это выглядит. Вахи Элю получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Вахи Элю на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Дюпе Максим взял и забрал мяч на выходе

41' Хазри Вахби из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Удар от ворот произведет Монпелье

40' Спирингс Стейн не смог попасть в створ ударом издали

40' Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Удар от ворот произведет Монпелье

38' Абухлал Закария не смог попасть в створ ударом издали

38' Норден Арно создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Тшато Энзо из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Деягере Брехт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Матч возобновлен

34' Спирингс Стейн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Рефери не любит споров - именно за это Шотар Жорис сейчас получил желтую

31' Отличный командный гол!

31' Г О О О О Л - Шаиби Фарес забивает с правой ноги!

31' Силла Иссиага из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Удар от ворот произведет Монпелье

29' Дюпе Максим взял и забрал мяч на выходе

29' Anthony Rouault ослабляет давление, выбив мяч.

29' Anthony Rouault выиграл воздушное противоборство у Вахи Элю

29' Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Anthony Rouault из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

27' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Тулуза будет все-таки засчитан.

25' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

24' Г О О О О Л - Абухлал Закария забивает с левой ноги!

24' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Хазри Вахби выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Монпелье

22' Ван ден Бомен Бранко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Удар от ворот произведет Тулуза

20' Коцца Николя из команды Монпелье не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

19' Хорошую попытку сделал Хазри Вахби . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Команда Тулуза сравняла счет! Игра продолжается!

17' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Суке Арно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Ферри Жордан получает желтую карточку за неспортивное поведение

16' Anthony Rouault из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

16' Саванье Тежи пробил со штрафного прямо в стенку

15' Деслер Миккел - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

14' Норден Арно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Деслер Миккел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Деслер Миккел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Тшато Энзо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Команда Монпелье забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

7' Г О О О О Л - Коцца Николя первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

7' Хазри Вахби пробует нанести удар издали, но Максим Дупе ловит мяч

6' Матч возобновлен

6' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

5' Коцца Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Anthony Rouault выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Хорошую попытку сделал Даллинга Тийс . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Абухлал Закария создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Николаесен Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Силла Иссиага выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Монпелье начинает с центра поля