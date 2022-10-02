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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 22.
Тальерес Кордоба
0:1
Второй тайм: 90+'
Ланус
0'
22' Желтая карточка
Буффарини Хулио
41' Желтая карточка
Lucas Suarez II
78' Желтая карточка
Ортегоса Диего
0:1
79' Пенальти
Franco Troyansky
82' Желтая карточка
Ди Пласидо Леонель
84' Желтая карточка
Рафа II
90' Желтая карточка
22
Эррера
Гидо
8
Буффарини
Хулио
2
Рафа
II
3
Lucas
Suarez
II
15
Диас
Энцо
Эрнан
17
Олива
Кристиан
18
Вильягра
Родриго
7
Валойес
Диего
16
Гарро
Родриго
19
Пиццини
Франсиско
14
Джакон
Хуан
1
Fernando
Monetti
26
Ди
Пласидо
Леонель
22
Весприни
Матиас
2
Jonathan
Cabral
21
Паскини
Николас
5
Tomas
Belmonte
15
Raul
Loaiza
8
Luciano
Boggio
20
Franco
Troyansky
27
Brian
Leonel
Blando
7
Акоста
Лаутаро
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Ланус
4-3-3

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Ланус

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

ЛП
3:3
ЛП
1:0
КДМЗ4
1:0
КДМЗ4
1:1
С
2:4
С
2:1
С
5:2
П
3:1
TPDV
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарро Родриго 3 0.14
Валойес Диего 3 (2) 0.14
Каталан Матиас 2 0.1
Диас Энцо Эрнан 2 0.1
Пиццини Франсиско 1 0.05
Майкл Сантос 1 0.05
Jose Romero 1 0.05
Lucas Suarez II 1 0.05
Джиротти Федерико 1 0.05
Ортегоса Диего 1 0.05
Фертоли Эктор 0 0
Годой Матиас 0 0
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лаутаро 4 0.18
Жозе Густаво Санд 3 (2) 0.14
Brian Leonel Blando 2 0.09
Braian Aguirre 2 0.09
Franco Orozco 1 0.05
Весприни Матиас 1 0.05
Ди Пласидо Леонель 1 0.05
Victor Malcorra 1 0.05
Jonathan Cabral 1 0.05
Lucas Varaldo 1 0.05
Franco Ortellado 1 0.05
Mateo Sanabria 1 0.05
Tomas Belmonte 0 0
Luciano Boggio 0 0
Franco Troyansky 0 0
Julian Aude 0 0
Samuel Careaga 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диас Энцо Эрнан 7 1
Рафа II 5 2
Каталан Матиас 5 0
Валойес Диего 4 0
Годой Матиас 4 0
Гарро Родриго 4 0
Эррера Гидо 3 0
Франко Алан 3 0
Matias Esquivel 3 0
Буффарини Хулио 2 0
Мартино Анджело 2 0
Вильягра Родриго 2 0
Малатини Хулиан 2 0
Олива Кристиан 0 1
Майкл Сантос 1 0
Fabio Alvarez 1 0
Lucas Suarez II 1 0
Fernando Juarez III 1 0
Santiago Toloza 1 0
Pedro Caixinha 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Braian Aguirre 7 0
Весприни Матиас 5 1
Julian Aude 3 2
Акоста Лаутаро 5 0
Tomas Belmonte 5 0
Maximiliano Gonzalez 2 1
Brian Aguilar 1 1
Mateo Sanabria 1 1
Fernando Monetti 2 0
Jonathan Cabral 2 0
Жозе Густаво Санд 2 0
Brian Leonel Blando 2 0
Luciano Boggio 2 0
Facundo Perez 2 0
Franco Ortellado 2 0
Бернабей Александро 0 1
Брагьери Диего 1 0
Паскини Николас 1 0
Ди Пласидо Леонель 1 0
Angel Gonzalez II 1 0
Franco Troyansky 1 0
Агилар Фелипе 1 0
Спинелли Клаудио 1 0
Franco Orozco 1 0
Ignacio Cechi 1 0
Lucas Varaldo 1 0
Samuel Careaga 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
9
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
2
17%
1
11%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
2
17%
5
56%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
17%
1
11%
76-90

Пропущено

9
18
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 10
1
11%
3
17%
1-15
1
11%
4
22%
16-30
2
22%
3
17%
31-45
2
22%
2
11%
46-60
1
11%
4
22%
61-75
2
22%
2
11%
76-90

Забито

4
11
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
16 Не забивали 13
1
25%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
50%
2
18%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
33%
4
36%
76-90

Забито

16
20
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 10
9 Не забивали 6
3
19%
2
10%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
3
19%
8
40%
31-45
4
25%
3
15%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
4
25%
3
15%
76-90

Пропущено

18
29
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 17
1
6%
4
14%
1-15
3
17%
5
17%
16-30
4
22%
4
14%
31-45
4
22%
4
14%
46-60
1
6%
6
21%
61-75
5
28%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Колон 2:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:1
Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 3:3 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 2:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Тигре - Тальерес Кордоба 1:1
Ланус
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Ланус - Сан-Лоренсо 2:0 Банфилд - Ланус 1:2 Ланус - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Ланус 2:0
Ланус - Тигре 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 2:2 Ланус - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:0 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Ланус 2:1 Ланус - Альдосиви 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ланус - Велес Сарсфилд 2:2 Годой Крус - Ланус 2:1 Ланус - Годой Крус 1:3 Ланус - Уракан 2:3 Ланус - Индепендьенте дель Валле 0:0 Унион Санта-Фе - Ланус 3:0 Индепендьенте дель Валле - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Ланус 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 22 13 3 6 27 - 22 42
2. Атлетико Тукуман 22 11 8 3 27 - 14 41
3. Расинг Авельянеда 22 11 7 4 32 - 19 40
4. Уракан 22 9 10 3 26 - 16 37
5. Химнасия Ла-Плата 22 10 7 5 22 - 13 37
6. Тигре 22 8 9 5 32 - 24 33
7. Аргентинос Хуниорс 21 10 3 8 26 - 20 33
8. Годой Крус 22 9 6 7 24 - 23 33
9. Ривер Плейт 21 9 5 7 29 - 18 32
10. Ньюэллс Олд Бойз 22 9 5 8 20 - 19 32
11. Патронато Парана 22 8 7 7 26 - 23 31
12. Атлетико Платенсе 22 7 10 5 19 - 16 31
13. Сан-Лоренсо 22 6 12 4 24 - 21 30
14. Индепендьенте Авельянеда 22 8 6 8 24 - 23 30
15. Сармиенто 22 8 5 9 22 - 24 29
16. Дефенса и Хустисия 22 7 8 7 20 - 22 29
17. Сентраль Кордоба Росарио 21 8 4 9 26 - 25 28
18. Барракас Централь 22 7 7 8 25 - 30 28
19. Эстудиантес Ла Плата 22 7 6 9 22 - 27 27
20. Банфилд 22 6 8 8 22 - 25 26
21. Унион Санта-Фе 21 7 5 9 22 - 27 26
22. Росарио Сентраль 22 6 7 9 19 - 24 25
23. Тальерес Кордоба 0:1 21 6 7 8 17 - 18 25
24. Арсенал Саранди 22 4 11 7 21 - 25 23
25. Колон 22 5 7 10 19 - 30 22
26. Ланус 1:0 22 5 5 12 20 - 30 20
27. Велес Сарсфилд 21 2 10 9 20 - 28 16
28. Альдосиви 22 3 4 15 12 - 39 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 12 8 3 1 23 - 10 27
2. Бока Хуниорс 12 8 2 2 18 - 12 26
3. Атлетико Тукуман 11 7 4 0 18 - 5 25
4. Патронато Парана 12 7 4 1 15 - 6 25
5. Химнасия Ла-Плата 10 7 2 1 14 - 3 23
6. Аргентинос Хуниорс 11 7 1 3 15 - 10 22
7. Барракас Централь 12 6 3 3 18 - 14 21
8. Уракан 10 6 3 1 16 - 6 21
9. Годой Крус 10 6 3 1 13 - 6 21
10. Эстудиантес Ла Плата 12 6 3 3 15 - 13 21
11. Тигре 11 5 5 1 17 - 7 20
12. Атлетико Платенсе 12 4 7 1 10 - 5 19
13. Росарио Сентраль 11 5 3 3 9 - 8 18
14. Дефенса и Хустисия 11 4 6 1 11 - 8 18
15. Тальерес Кордоба 0:1 11 5 2 4 12 - 10 17
16. Сармиенто 10 5 2 3 14 - 10 17
17. Сан-Лоренсо 12 3 8 1 15 - 12 17
18. Сентраль Кордоба Росарио 11 5 2 4 14 - 12 17
19. Ривер Плейт 10 5 1 4 14 - 9 16
20. Индепендьенте Авельянеда 10 4 3 3 10 - 8 15
21. Арсенал Саранди 11 3 6 2 13 - 11 15
22. Унион Санта-Фе 11 4 2 5 10 - 13 14
23. Ньюэллс Олд Бойз 10 3 4 3 9 - 7 13
24. Колон 11 3 4 4 10 - 16 13
25. Ланус 1:0 10 3 3 4 11 - 11 12
26. Банфилд 12 2 5 5 13 - 17 11
27. Велес Сарсфилд 9 2 4 3 8 - 8 10
28. Альдосиви 10 2 1 7 7 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 12 6 1 5 11 - 12 19
2. Ривер Плейт 11 4 4 3 15 - 9 16
3. Атлетико Тукуман 11 4 4 3 9 - 9 16
4. Уракан 12 3 7 2 10 - 10 16
5. Бока Хуниорс 10 5 1 4 9 - 10 16
6. Банфилд 10 4 3 3 9 - 8 15
7. Индепендьенте Авельянеда 12 4 3 5 14 - 15 15
8. Химнасия Ла-Плата 12 3 5 4 8 - 10 14
9. Сан-Лоренсо 10 3 4 3 9 - 9 13
10. Тигре 11 3 4 4 15 - 17 13
11. Расинг Авельянеда 10 3 4 3 9 - 9 13
12. Атлетико Платенсе 10 3 3 4 9 - 11 12
13. Унион Санта-Фе 10 3 3 4 12 - 14 12
14. Годой Крус 12 3 3 6 11 - 17 12
15. Сармиенто 12 3 3 6 8 - 14 12
16. Сентраль Кордоба Росарио 10 3 2 5 12 - 13 11
17. Дефенса и Хустисия 11 3 2 6 9 - 14 11
18. Аргентинос Хуниорс 10 3 2 5 11 - 10 11
19. Колон 11 2 3 6 9 - 14 9
20. Ланус 1:0 12 2 2 8 9 - 19 8
21. Тальерес Кордоба 0:1 10 1 5 4 5 - 8 8
22. Арсенал Саранди 11 1 5 5 8 - 14 8
23. Росарио Сентраль 11 1 4 6 10 - 16 7
24. Барракас Централь 10 1 4 5 7 - 16 7
25. Эстудиантес Ла Плата 10 1 3 6 7 - 14 6
26. Патронато Парана 10 1 3 6 11 - 17 6
27. Альдосиви 12 1 3 8 5 - 23 6
28. Велес Сарсфилд 12 0 6 6 12 - 20 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 19 (2)
Уракан Кристальдо Франко 16 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 8 (3)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Индепендьенте Авельянеда Leandro Miguel Fernandez 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 10
Уракан Lucas Merolla 10
Сан-Лоренсо Federico Gattoni 10
Унион Санта-Фе Juan Portillo 1 8
Уракан Сото Гильермо 1 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      41'
      Лукас Суарес получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      22'
      Буффарини Хулио получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Тальерес Кордоба
    Ничья
    Ланус
    3.68
    3.30
    7.47
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