Тур: 22.
0:1
Второй тайм: 90+'
0'
22' Желтая карточкаБуффарини Хулио
41' Желтая карточкаLucas Suarez II
78' Желтая карточкаОртегоса Диего
0:1
79' ПенальтиFranco Troyansky
82' Желтая карточкаДи Пласидо Леонель
84' Желтая карточкаРафа II
Ход матча
22'
41'
78'
79'
0:1
84'
90'
22
Эррера
Гидо
2
Рафа
II
14
Джакон
Хуан
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Джакон ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Годой МатиасНападающий
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
39 Julio Soler
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Ланус
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарро Родриго
|3
|0.14
|Валойес Диего
|3 (2)
|0.14
|Каталан Матиас
|2
|0.1
|Диас Энцо Эрнан
|2
|0.1
|Пиццини Франсиско
|1
|0.05
|Майкл Сантос
|1
|0.05
|Jose Romero
|1
|0.05
|Lucas Suarez II
|1
|0.05
|Джиротти Федерико
|1
|0.05
|Ортегоса Диего
|1
|0.05
|Фертоли Эктор
|0
|0
|Годой Матиас
|0
|0
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лаутаро
|4
|0.18
|Жозе Густаво Санд
|3 (2)
|0.14
|Brian Leonel Blando
|2
|0.09
|Braian Aguirre
|2
|0.09
|Franco Orozco
|1
|0.05
|Весприни Матиас
|1
|0.05
|Ди Пласидо Леонель
|1
|0.05
|Victor Malcorra
|1
|0.05
|Jonathan Cabral
|1
|0.05
|Lucas Varaldo
|1
|0.05
|Franco Ortellado
|1
|0.05
|Mateo Sanabria
|1
|0.05
|Tomas Belmonte
|0
|0
|Luciano Boggio
|0
|0
|Franco Troyansky
|0
|0
|Julian Aude
|0
|0
|Samuel Careaga
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диас Энцо Эрнан
|7
|1
|Рафа II
|5
|2
|Каталан Матиас
|5
|0
|Валойес Диего
|4
|0
|Годой Матиас
|4
|0
|Гарро Родриго
|4
|0
|Эррера Гидо
|3
|0
|Франко Алан
|3
|0
|Matias Esquivel
|3
|0
|Буффарини Хулио
|2
|0
|Мартино Анджело
|2
|0
|Вильягра Родриго
|2
|0
|Малатини Хулиан
|2
|0
|Олива Кристиан
|0
|1
|Майкл Сантос
|1
|0
|Fabio Alvarez
|1
|0
|Lucas Suarez II
|1
|0
|Fernando Juarez III
|1
|0
|Santiago Toloza
|1
|0
|Pedro Caixinha
|1
|0
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Braian Aguirre
|7
|0
|Весприни Матиас
|5
|1
|Julian Aude
|3
|2
|Акоста Лаутаро
|5
|0
|Tomas Belmonte
|5
|0
|Maximiliano Gonzalez
|2
|1
|Brian Aguilar
|1
|1
|Mateo Sanabria
|1
|1
|Fernando Monetti
|2
|0
|Jonathan Cabral
|2
|0
|Жозе Густаво Санд
|2
|0
|Brian Leonel Blando
|2
|0
|Luciano Boggio
|2
|0
|Facundo Perez
|2
|0
|Franco Ortellado
|2
|0
|Бернабей Александро
|0
|1
|Брагьери Диего
|1
|0
|Паскини Николас
|1
|0
|Ди Пласидо Леонель
|1
|0
|Angel Gonzalez II
|1
|0
|Franco Troyansky
|1
|0
|Агилар Фелипе
|1
|0
|Спинелли Клаудио
|1
|0
|Franco Orozco
|1
|0
|Ignacio Cechi
|1
|0
|Lucas Varaldo
|1
|0
|Samuel Careaga
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
9
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
2
17%
1
11%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
2
17%
5
56%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
17%
1
11%
76-90
Пропущено
9
18
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 10
1
11%
3
17%
1-15
1
11%
4
22%
16-30
2
22%
3
17%
31-45
2
22%
2
11%
46-60
1
11%
4
22%
61-75
2
22%
2
11%
76-90
Забито
4
11
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
16 Не забивали 13
1
25%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
50%
2
18%
76-90
Пропущено
9
11
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
33%
4
36%
76-90
Забито
16
20
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 10
9 Не забивали 6
3
19%
2
10%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
3
19%
8
40%
31-45
4
25%
3
15%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
4
25%
3
15%
76-90
Пропущено
18
29
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 17
1
6%
4
14%
1-15
3
17%
5
17%
16-30
4
22%
4
14%
31-45
4
22%
4
14%
46-60
1
6%
6
21%
61-75
5
28%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Колон 2:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:1
Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 3:3 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 2:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Тигре - Тальерес Кордоба 1:1
Ланус
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Ланус - Сан-Лоренсо 2:0 Банфилд - Ланус 1:2 Ланус - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Ланус 2:0
Ланус - Тигре 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 2:2 Ланус - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:0 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Ланус 2:1 Ланус - Альдосиви 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ланус - Велес Сарсфилд 2:2 Годой Крус - Ланус 2:1 Ланус - Годой Крус 1:3 Ланус - Уракан 2:3 Ланус - Индепендьенте дель Валле 0:0 Унион Санта-Фе - Ланус 3:0 Индепендьенте дель Валле - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Ланус 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|22
|13
|3
|6
|27 - 22
|42
|2.
|Атлетико Тукуман
|22
|11
|8
|3
|27 - 14
|41
|3.
|Расинг Авельянеда
|22
|11
|7
|4
|32 - 19
|40
|4.
|Уракан
|22
|9
|10
|3
|26 - 16
|37
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|22
|10
|7
|5
|22 - 13
|37
|6.
|Тигре
|22
|8
|9
|5
|32 - 24
|33
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|21
|10
|3
|8
|26 - 20
|33
|8.
|Годой Крус
|22
|9
|6
|7
|24 - 23
|33
|9.
|Ривер Плейт
|21
|9
|5
|7
|29 - 18
|32
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|22
|9
|5
|8
|20 - 19
|32
|11.
|Патронато Парана
|22
|8
|7
|7
|26 - 23
|31
|12.
|Атлетико Платенсе
|22
|7
|10
|5
|19 - 16
|31
|13.
|Сан-Лоренсо
|22
|6
|12
|4
|24 - 21
|30
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|22
|8
|6
|8
|24 - 23
|30
|15.
|Сармиенто
|22
|8
|5
|9
|22 - 24
|29
|16.
|Дефенса и Хустисия
|22
|7
|8
|7
|20 - 22
|29
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|21
|8
|4
|9
|26 - 25
|28
|18.
|Барракас Централь
|22
|7
|7
|8
|25 - 30
|28
|19.
|Эстудиантес Ла Плата
|22
|7
|6
|9
|22 - 27
|27
|20.
|Банфилд
|22
|6
|8
|8
|22 - 25
|26
|21.
|Унион Санта-Фе
|21
|7
|5
|9
|22 - 27
|26
|22.
|Росарио Сентраль
|22
|6
|7
|9
|19 - 24
|25
|23.
|Тальерес Кордоба
|0:1
|21
|6
|7
|8
|17 - 18
|25
|24.
|Арсенал Саранди
|22
|4
|11
|7
|21 - 25
|23
|25.
|Колон
|22
|5
|7
|10
|19 - 30
|22
|26.
|Ланус
|1:0
|22
|5
|5
|12
|20 - 30
|20
|27.
|Велес Сарсфилд
|21
|2
|10
|9
|20 - 28
|16
|28.
|Альдосиви
|22
|3
|4
|15
|12 - 39
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|12
|8
|3
|1
|23 - 10
|27
|2.
|Бока Хуниорс
|12
|8
|2
|2
|18 - 12
|26
|3.
|Атлетико Тукуман
|11
|7
|4
|0
|18 - 5
|25
|4.
|Патронато Парана
|12
|7
|4
|1
|15 - 6
|25
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|7
|2
|1
|14 - 3
|23
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|7
|1
|3
|15 - 10
|22
|7.
|Барракас Централь
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|8.
|Уракан
|10
|6
|3
|1
|16 - 6
|21
|9.
|Годой Крус
|10
|6
|3
|1
|13 - 6
|21
|10.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|11.
|Тигре
|11
|5
|5
|1
|17 - 7
|20
|12.
|Атлетико Платенсе
|12
|4
|7
|1
|10 - 5
|19
|13.
|Росарио Сентраль
|11
|5
|3
|3
|9 - 8
|18
|14.
|Дефенса и Хустисия
|11
|4
|6
|1
|11 - 8
|18
|15.
|Тальерес Кордоба
|0:1
|11
|5
|2
|4
|12 - 10
|17
|16.
|Сармиенто
|10
|5
|2
|3
|14 - 10
|17
|17.
|Сан-Лоренсо
|12
|3
|8
|1
|15 - 12
|17
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|19.
|Ривер Плейт
|10
|5
|1
|4
|14 - 9
|16
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|21.
|Арсенал Саранди
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|22.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|2
|5
|10 - 13
|14
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|4
|3
|9 - 7
|13
|24.
|Колон
|11
|3
|4
|4
|10 - 16
|13
|25.
|Ланус
|1:0
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|26.
|Банфилд
|12
|2
|5
|5
|13 - 17
|11
|27.
|Велес Сарсфилд
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|28.
|Альдосиви
|10
|2
|1
|7
|7 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|1
|5
|11 - 12
|19
|2.
|Ривер Плейт
|11
|4
|4
|3
|15 - 9
|16
|3.
|Атлетико Тукуман
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|4.
|Уракан
|12
|3
|7
|2
|10 - 10
|16
|5.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|1
|4
|9 - 10
|16
|6.
|Банфилд
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|4
|3
|5
|14 - 15
|15
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|3
|5
|4
|8 - 10
|14
|9.
|Сан-Лоренсо
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|10.
|Тигре
|11
|3
|4
|4
|15 - 17
|13
|11.
|Расинг Авельянеда
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|12.
|Атлетико Платенсе
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|13.
|Унион Санта-Фе
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|14.
|Годой Крус
|12
|3
|3
|6
|11 - 17
|12
|15.
|Сармиенто
|12
|3
|3
|6
|8 - 14
|12
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|17.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|2
|6
|9 - 14
|11
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|3
|2
|5
|11 - 10
|11
|19.
|Колон
|11
|2
|3
|6
|9 - 14
|9
|20.
|Ланус
|1:0
|12
|2
|2
|8
|9 - 19
|8
|21.
|Тальерес Кордоба
|0:1
|10
|1
|5
|4
|5 - 8
|8
|22.
|Арсенал Саранди
|11
|1
|5
|5
|8 - 14
|8
|23.
|Росарио Сентраль
|11
|1
|4
|6
|10 - 16
|7
|24.
|Барракас Централь
|10
|1
|4
|5
|7 - 16
|7
|25.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|1
|3
|6
|7 - 14
|6
|26.
|Патронато Парана
|10
|1
|3
|6
|11 - 17
|6
|27.
|Альдосиви
|12
|1
|3
|8
|5 - 23
|6
|28.
|Велес Сарсфилд
|12
|0
|6
|6
|12 - 20
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|19 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|8 (3)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Индепендьенте Авельянеда
|Leandro Miguel Fernandez
|8 (3)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|10
|Уракан
|Lucas Merolla
|10
|Сан-Лоренсо
|Federico Gattoni
|10
|Унион Санта-Фе
|Juan Portillo
|1 8
|Уракан
|Сото Гильермо
|1 8