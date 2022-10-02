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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 22.
Бока Хуниорс
0:0
Первый тайм: 7'
Велес Сарсфилд
0'
Лучшие коэффициенты
Бока Хуниорс
Ничья
Велес Сарсфилд
4.55
3.15
4.59
Все Коэффициенты
1
Росси
Агустин
17
Адвинкула
Луис
5
Самбрано
Очандарте
39
Gabriel
Aranda
18
Фабра
Франк
8
Фернандес
Пол
33
Alan
Varela
11
Пайеро
Мартин
10
Ромеро
Оскар
41
Luca
Langoni
9
Бенедетто
Дарио
22
Леонардо
Буриан
29
Хара
Леонардо
6
Matias
De
los
Santos
II
31
Valentin
Gomez
5
Ортега
Франсиско
26
Mateo
Seoane
36
Nicolas
Garayalde
18
Julian
Fernandez
20
Walter
Bou
11
Дженсон
Лукас
12
Пратто
Лукас
Бока Хуниорс
4-4-2
Велес Сарсфилд
4-2-3-1

История личных встреч

Бока Хуниорс
Велес Сарсфилд

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

28 матчей

42.9%
32.1%
25%
12 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

35.7%
46.4%
17.9%
10 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
57.1%
17.9%
7 побед 16 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
2:0
ЛП
1:7
С
0:0
КДЛС
0:0
КДЛС
0:0
С
3:0
С
0:4
П
1:3
П
2:0
П
1:0
ТМК
2:2
П
3:1
П
1:0
П
2:1
П
1:1
П
0:1
П
0:0
ПА
0:0
ПА
1:0
ПА
2:1
ПА
3:2
КС
1:0
КС
1:1
ПА
2:0
ПА
2:3
ПА
1:1
ПА
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенедетто Дарио 4 0.19
Luca Langoni 4 0.19
Вилья Себастьян 3 0.14
Себальос Эсекиэль 3 0.14
Рохо Маркос 3 (1) 0.14
Ромеро Оскар 2 0.1
Фернандес Пол 2 0.1
Васкес Луис 1 0.05
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.05
Сандез Агустин 1 0.05
Сальвио Эдуардо 1 (1) 0.05
Фабра Франк 0 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 0 0
Молинас Аарон 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Abiel Osorio 3 0.15
Walter Bou 3 (3) 0.15
Miguel Brizuela 2 0.1
Maximo Perrone 2 0.1
Nicolas Garayalde 1 0.05
Дженсон Лукас 1 0.05
Luca Orellano 1 0.05
Valentin Gomez 1 0.05
Годин Диего 1 0.05
Хара Леонардо 1 0.05
Damian Fernandez 1 0.05
Пратто Лукас 1 0.05
Jose Florentin 1 0.05
Julian Fernandez 0 0
Инсуа Эмануэль 0 0
Joel Sonora 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабра Франк 8 0
Фернандес Пол 8 0
Адвинкула Луис 7 0
Самбрано Очандарте 6 0
Рохо Маркос 4 1
Alan Varela 4 0
Сандез Агустин 4 0
Бенедетто Дарио 3 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 3 0
Эстебан Ролон 3 0
Себальос Эсекиэль 3 0
Искиэрдос Карлос 1 1
Фигаль Хорхе 2 0
Пайеро Мартин 2 0
Молинас Аарон 2 0
Васкес Луис 2 0
Luca Langoni 2 0
Ронкалья Факундо 1 0
Орсини Николас 1 0
Росси Агустин 1 0
Бриаско-Балекян Норберто 1 0
Вилья Себастьян 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Медина Кристиан 1 0
Gabriel Aranda 1 0
Maximiliano Zalazar 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maximo Perrone 9 0
Nicolas Garayalde 7 0
Касерес Сантьяго 6 0
Ортега Франсиско 5 0
Valentin Gomez 5 0
Abiel Osorio 5 0
Инсуа Эмануэль 3 1
Damian Fernandez 4 0
Miguel Brizuela 4 0
Пратто Лукас 2 1
Matias De los Santos II 2 1
Agustin Mulet 3 0
Julian Fernandez 2 0
Lucas Hoyos 2 0
Хара Леонардо 1 0
Леонардо Буриан 1 0
Дженсон Лукас 1 0
Jose Florentin 1 0
Santiago Castro 1 0
Mateo Seoane 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
11
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
4
24%
3
27%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
3
18%
2
18%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
1
9%
61-75
4
24%
4
36%
76-90

Пропущено

12
20
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
0
0%
3
15%
1-15
4
33%
3
15%
16-30
2
17%
3
15%
31-45
2
17%
3
15%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
3
25%
5
25%
76-90

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
1
11%
2
25%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Пропущено

10
8
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
13%
1-15
2
20%
3
38%
16-30
5
50%
0
0%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

26
19
12 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 9
7 Не забивали 5
5
19%
5
26%
1-15
2
8%
3
16%
16-30
5
19%
2
11%
31-45
3
12%
1
5%
46-60
5
19%
2
11%
61-75
6
23%
6
32%
76-90

Пропущено

22
28
13 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 18
0
0%
4
14%
1-15
6
27%
6
21%
16-30
7
32%
3
11%
31-45
4
18%
5
18%
46-60
1
5%
5
18%
61-75
4
18%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бока Хуниорс - Кильмес 3:2 Годой Крус - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Уракан 0:0 Ланус - Бока Хуниорс 0:1
Бока Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Колон - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Агропекуарио - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Бока Хуниорс 3:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Велес Сарсфилд - Барракас Централь 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 2:2
Фламенго - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Велес Сарсфилд - Фламенго 0:4 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Велес Сарсфилд 3:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Унион Санта-Фе - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 2:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 22 11 8 3 27 - 14 41
2. Бока Хуниорс 0:0 22 12 4 6 26 - 22 40
3. Расинг Авельянеда 22 11 7 4 32 - 19 40
4. Уракан 22 9 10 3 26 - 16 37
5. Химнасия Ла-Плата 22 10 7 5 22 - 13 37
6. Тигре 22 8 9 5 32 - 24 33
7. Аргентинос Хуниорс 21 10 3 8 26 - 20 33
8. Годой Крус 22 9 6 7 24 - 23 33
9. Ривер Плейт 21 9 5 7 29 - 18 32
10. Ньюэллс Олд Бойз 22 9 5 8 20 - 19 32
11. Патронато Парана 22 8 7 7 26 - 23 31
12. Атлетико Платенсе 22 7 10 5 19 - 16 31
13. Сан-Лоренсо 22 6 12 4 24 - 21 30
14. Индепендьенте Авельянеда 22 8 6 8 24 - 23 30
15. Сармиенто 22 8 5 9 22 - 24 29
16. Дефенса и Хустисия 22 7 8 7 20 - 22 29
17. Сентраль Кордоба Росарио 21 8 4 9 26 - 25 28
18. Барракас Централь 22 7 7 8 25 - 30 28
19. Эстудиантес Ла Плата 22 7 6 9 22 - 27 27
20. Банфилд 22 6 8 8 22 - 25 26
21. Унион Санта-Фе 21 7 5 9 22 - 27 26
22. Росарио Сентраль 22 6 7 9 19 - 24 25
23. Тальерес Кордоба 20 6 7 7 17 - 17 25
24. Арсенал Саранди 22 4 11 7 21 - 25 23
25. Колон 22 5 7 10 19 - 30 22
26. Велес Сарсфилд 0:0 21 2 11 8 20 - 27 17
27. Ланус 21 4 5 12 19 - 30 17
28. Альдосиви 22 3 4 15 12 - 39 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 12 8 3 1 23 - 10 27
2. Патронато Парана 12 7 4 1 15 - 6 25
3. Атлетико Тукуман 11 7 4 0 18 - 5 25
4. Бока Хуниорс 0:0 12 7 3 2 17 - 12 24
5. Химнасия Ла-Плата 10 7 2 1 14 - 3 23
6. Аргентинос Хуниорс 11 7 1 3 15 - 10 22
7. Барракас Централь 12 6 3 3 18 - 14 21
8. Уракан 10 6 3 1 16 - 6 21
9. Годой Крус 10 6 3 1 13 - 6 21
10. Эстудиантес Ла Плата 12 6 3 3 15 - 13 21
11. Тигре 11 5 5 1 17 - 7 20
12. Атлетико Платенсе 12 4 7 1 10 - 5 19
13. Росарио Сентраль 11 5 3 3 9 - 8 18
14. Дефенса и Хустисия 11 4 6 1 11 - 8 18
15. Тальерес Кордоба 10 5 2 3 12 - 9 17
16. Сармиенто 10 5 2 3 14 - 10 17
17. Сан-Лоренсо 12 3 8 1 15 - 12 17
18. Сентраль Кордоба Росарио 11 5 2 4 14 - 12 17
19. Ривер Плейт 10 5 1 4 14 - 9 16
20. Индепендьенте Авельянеда 10 4 3 3 10 - 8 15
21. Арсенал Саранди 11 3 6 2 13 - 11 15
22. Унион Санта-Фе 11 4 2 5 10 - 13 14
23. Ньюэллс Олд Бойз 10 3 4 3 9 - 7 13
24. Колон 11 3 4 4 10 - 16 13
25. Ланус 10 3 3 4 11 - 11 12
26. Банфилд 12 2 5 5 13 - 17 11
27. Велес Сарсфилд 0:0 9 2 4 3 8 - 8 10
28. Альдосиви 10 2 1 7 7 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 12 6 1 5 11 - 12 19
2. Бока Хуниорс 0:0 10 5 1 4 9 - 10 16
3. Ривер Плейт 11 4 4 3 15 - 9 16
4. Атлетико Тукуман 11 4 4 3 9 - 9 16
5. Уракан 12 3 7 2 10 - 10 16
6. Банфилд 10 4 3 3 9 - 8 15
7. Индепендьенте Авельянеда 12 4 3 5 14 - 15 15
8. Химнасия Ла-Плата 12 3 5 4 8 - 10 14
9. Сан-Лоренсо 10 3 4 3 9 - 9 13
10. Тигре 11 3 4 4 15 - 17 13
11. Расинг Авельянеда 10 3 4 3 9 - 9 13
12. Атлетико Платенсе 10 3 3 4 9 - 11 12
13. Унион Санта-Фе 10 3 3 4 12 - 14 12
14. Годой Крус 12 3 3 6 11 - 17 12
15. Сармиенто 12 3 3 6 8 - 14 12
16. Сентраль Кордоба Росарио 10 3 2 5 12 - 13 11
17. Дефенса и Хустисия 11 3 2 6 9 - 14 11
18. Аргентинос Хуниорс 10 3 2 5 11 - 10 11
19. Колон 11 2 3 6 9 - 14 9
20. Тальерес Кордоба 10 1 5 4 5 - 8 8
21. Арсенал Саранди 11 1 5 5 8 - 14 8
22. Велес Сарсфилд 0:0 12 0 7 5 12 - 19 7
23. Росарио Сентраль 11 1 4 6 10 - 16 7
24. Барракас Централь 10 1 4 5 7 - 16 7
25. Эстудиантес Ла Плата 10 1 3 6 7 - 14 6
26. Патронато Парана 10 1 3 6 11 - 17 6
27. Альдосиви 12 1 3 8 5 - 23 6
28. Ланус 11 1 2 8 8 - 19 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 19 (2)
Уракан Кристальдо Франко 16 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 8 (3)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Индепендьенте Авельянеда Leandro Miguel Fernandez 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 10
Уракан Lucas Merolla 10
Сан-Лоренсо Federico Gattoni 10
Унион Санта-Фе Juan Portillo 1 8
Уракан Сото Гильермо 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Бока Хуниорс
Ничья
Велес Сарсфилд
4.55
3.15
4.59
Все Коэффициенты
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