Тур: 22.
1:0
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаХара Леонардо
30' Желтая карточкаAlan Varela
38' Желтая карточкаФернандес Пол
1:0
79' ГолХавьер Моралес
89' Красная карточкаОртега Франсиско
90' Красная карточкаВаскес Луис
90' Красная карточкаValentin Gomez
90' Желтая карточкаSantiago Castro
90' Желтая карточкаФабра Франк
90' Желтая карточкаAgustin Mulet
90'+1
Ход матча
20'
30'
38'
79'
1:0
89'
90'
90'
90'
90'
90'
18
Фабра
Франк
33
Alan
Varela
10
Ромеро
Оскар
41
Luca
Langoni
26
Mateo
Seoane
20
Walter
Bou
12
Пратто
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
-
33 Alan VarelaПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
-
41 Luca LangoniНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Васкес ЛуисНападающий
-
35 Nahuel Genez
-
46 Simon Rivero
-
-
-
Главный тренер: Hugo Ibarra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Mateo SeoaneПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Walter BouПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Пратто ЛукасНападающий
- Запасные игроки
-
30 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
История личных встреч
Бока Хуниорс
Велес Сарсфилд
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед
28 матчей
42.9%
32.1%
25%
12 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
35.7%
46.4%
17.9%
10 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
57.1%
17.9%
7 побед 16 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенедетто Дарио
|4
|0.18
|Luca Langoni
|4
|0.18
|Вилья Себастьян
|3
|0.14
|Себальос Эсекиэль
|3
|0.14
|Рохо Маркос
|3 (1)
|0.14
|Ромеро Оскар
|2
|0.09
|Фернандес Пол
|2
|0.09
|Васкес Луис
|1
|0.05
|Хавьер Моралес
|1
|0.05
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.05
|Сандез Агустин
|1
|0.05
|Сальвио Эдуардо
|1 (1)
|0.05
|Фабра Франк
|0
|0
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|0
|0
|Alan Varela
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Abiel Osorio
|3
|0.14
|Walter Bou
|3 (3)
|0.14
|Miguel Brizuela
|2
|0.1
|Maximo Perrone
|2
|0.1
|Nicolas Garayalde
|1
|0.05
|Дженсон Лукас
|1
|0.05
|Luca Orellano
|1
|0.05
|Valentin Gomez
|1
|0.05
|Годин Диего
|1
|0.05
|Хара Леонардо
|1
|0.05
|Damian Fernandez
|1
|0.05
|Пратто Лукас
|1
|0.05
|Jose Florentin
|1
|0.05
|Julian Fernandez
|0
|0
|Инсуа Эмануэль
|0
|0
|Joel Sonora
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабра Франк
|9
|0
|Фернандес Пол
|9
|0
|Адвинкула Луис
|7
|0
|Самбрано Очандарте
|6
|0
|Рохо Маркос
|4
|1
|Alan Varela
|5
|0
|Сандез Агустин
|4
|0
|Васкес Луис
|2
|1
|Бенедетто Дарио
|3
|0
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|3
|0
|Эстебан Ролон
|3
|0
|Себальос Эсекиэль
|3
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|1
|Фигаль Хорхе
|2
|0
|Пайеро Мартин
|2
|0
|Молинас Аарон
|2
|0
|Luca Langoni
|2
|0
|Ронкалья Факундо
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Росси Агустин
|1
|0
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0
|Вилья Себастьян
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Медина Кристиан
|1
|0
|Gabriel Aranda
|1
|0
|Maximiliano Zalazar
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Maximo Perrone
|9
|0
|Nicolas Garayalde
|7
|0
|Ортега Франсиско
|5
|1
|Valentin Gomez
|5
|1
|Касерес Сантьяго
|6
|0
|Abiel Osorio
|5
|0
|Инсуа Эмануэль
|3
|1
|Damian Fernandez
|4
|0
|Miguel Brizuela
|4
|0
|Agustin Mulet
|4
|0
|Пратто Лукас
|2
|1
|Matias De los Santos II
|2
|1
|Хара Леонардо
|2
|0
|Julian Fernandez
|2
|0
|Lucas Hoyos
|2
|0
|Santiago Castro
|2
|0
|Леонардо Буриан
|1
|0
|Дженсон Лукас
|1
|0
|Jose Florentin
|1
|0
|Mateo Seoane
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
11
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
4
22%
3
27%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
3
17%
2
18%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
1
9%
61-75
5
28%
4
36%
76-90
Пропущено
12
21
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 12
0
0%
3
14%
1-15
4
33%
3
14%
16-30
2
17%
3
14%
31-45
2
17%
3
14%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
3
25%
6
29%
76-90
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
1
11%
2
25%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
2
22%
2
25%
76-90
Пропущено
10
8
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
13%
1-15
2
20%
3
38%
16-30
5
50%
0
0%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
27
19
12 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 9
7 Не забивали 6
5
19%
5
26%
1-15
2
7%
3
16%
16-30
5
19%
2
11%
31-45
3
11%
1
5%
46-60
5
19%
2
11%
61-75
7
26%
6
32%
76-90
Пропущено
22
29
13 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 19
0
0%
4
14%
1-15
6
27%
6
21%
16-30
7
32%
3
10%
31-45
4
18%
5
17%
46-60
1
5%
5
17%
61-75
4
18%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бока Хуниорс - Кильмес 3:2 Годой Крус - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Уракан 0:0 Ланус - Бока Хуниорс 0:1
Бока Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Колон - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Агропекуарио - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Бока Хуниорс 3:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Велес Сарсфилд - Барракас Централь 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 2:2
Фламенго - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Велес Сарсфилд - Фламенго 0:4 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Велес Сарсфилд 3:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Унион Санта-Фе - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 2:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|22
|13
|3
|6
|27 - 22
|42
|2.
|Атлетико Тукуман
|22
|11
|8
|3
|27 - 14
|41
|3.
|Расинг Авельянеда
|22
|11
|7
|4
|32 - 19
|40
|4.
|Уракан
|22
|9
|10
|3
|26 - 16
|37
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|22
|10
|7
|5
|22 - 13
|37
|6.
|Тигре
|22
|8
|9
|5
|32 - 24
|33
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|21
|10
|3
|8
|26 - 20
|33
|8.
|Годой Крус
|22
|9
|6
|7
|24 - 23
|33
|9.
|Ривер Плейт
|21
|9
|5
|7
|29 - 18
|32
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|22
|9
|5
|8
|20 - 19
|32
|11.
|Патронато Парана
|22
|8
|7
|7
|26 - 23
|31
|12.
|Атлетико Платенсе
|22
|7
|10
|5
|19 - 16
|31
|13.
|Сан-Лоренсо
|22
|6
|12
|4
|24 - 21
|30
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|22
|8
|6
|8
|24 - 23
|30
|15.
|Сармиенто
|22
|8
|5
|9
|22 - 24
|29
|16.
|Дефенса и Хустисия
|22
|7
|8
|7
|20 - 22
|29
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|21
|8
|4
|9
|26 - 25
|28
|18.
|Барракас Централь
|22
|7
|7
|8
|25 - 30
|28
|19.
|Эстудиантес Ла Плата
|22
|7
|6
|9
|22 - 27
|27
|20.
|Банфилд
|22
|6
|8
|8
|22 - 25
|26
|21.
|Унион Санта-Фе
|21
|7
|5
|9
|22 - 27
|26
|22.
|Росарио Сентраль
|22
|6
|7
|9
|19 - 24
|25
|23.
|Тальерес Кордоба
|0:1
|21
|6
|7
|8
|17 - 18
|25
|24.
|Арсенал Саранди
|22
|4
|11
|7
|21 - 25
|23
|25.
|Колон
|22
|5
|7
|10
|19 - 30
|22
|26.
|Ланус
|1:0
|22
|5
|5
|12
|20 - 30
|20
|27.
|Велес Сарсфилд
|21
|2
|10
|9
|20 - 28
|16
|28.
|Альдосиви
|22
|3
|4
|15
|12 - 39
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|12
|8
|3
|1
|23 - 10
|27
|2.
|Бока Хуниорс
|12
|8
|2
|2
|18 - 12
|26
|3.
|Атлетико Тукуман
|11
|7
|4
|0
|18 - 5
|25
|4.
|Патронато Парана
|12
|7
|4
|1
|15 - 6
|25
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|7
|2
|1
|14 - 3
|23
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|7
|1
|3
|15 - 10
|22
|7.
|Барракас Централь
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|8.
|Уракан
|10
|6
|3
|1
|16 - 6
|21
|9.
|Годой Крус
|10
|6
|3
|1
|13 - 6
|21
|10.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|11.
|Тигре
|11
|5
|5
|1
|17 - 7
|20
|12.
|Атлетико Платенсе
|12
|4
|7
|1
|10 - 5
|19
|13.
|Росарио Сентраль
|11
|5
|3
|3
|9 - 8
|18
|14.
|Дефенса и Хустисия
|11
|4
|6
|1
|11 - 8
|18
|15.
|Тальерес Кордоба
|0:1
|11
|5
|2
|4
|12 - 10
|17
|16.
|Сармиенто
|10
|5
|2
|3
|14 - 10
|17
|17.
|Сан-Лоренсо
|12
|3
|8
|1
|15 - 12
|17
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|19.
|Ривер Плейт
|10
|5
|1
|4
|14 - 9
|16
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|21.
|Арсенал Саранди
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|22.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|2
|5
|10 - 13
|14
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|4
|3
|9 - 7
|13
|24.
|Колон
|11
|3
|4
|4
|10 - 16
|13
|25.
|Ланус
|1:0
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|26.
|Банфилд
|12
|2
|5
|5
|13 - 17
|11
|27.
|Велес Сарсфилд
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|28.
|Альдосиви
|10
|2
|1
|7
|7 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|1
|5
|11 - 12
|19
|2.
|Ривер Плейт
|11
|4
|4
|3
|15 - 9
|16
|3.
|Атлетико Тукуман
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|4.
|Уракан
|12
|3
|7
|2
|10 - 10
|16
|5.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|1
|4
|9 - 10
|16
|6.
|Банфилд
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|4
|3
|5
|14 - 15
|15
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|3
|5
|4
|8 - 10
|14
|9.
|Сан-Лоренсо
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|10.
|Тигре
|11
|3
|4
|4
|15 - 17
|13
|11.
|Расинг Авельянеда
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|12.
|Атлетико Платенсе
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|13.
|Унион Санта-Фе
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|14.
|Годой Крус
|12
|3
|3
|6
|11 - 17
|12
|15.
|Сармиенто
|12
|3
|3
|6
|8 - 14
|12
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|17.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|2
|6
|9 - 14
|11
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|3
|2
|5
|11 - 10
|11
|19.
|Колон
|11
|2
|3
|6
|9 - 14
|9
|20.
|Ланус
|1:0
|12
|2
|2
|8
|9 - 19
|8
|21.
|Тальерес Кордоба
|0:1
|10
|1
|5
|4
|5 - 8
|8
|22.
|Арсенал Саранди
|11
|1
|5
|5
|8 - 14
|8
|23.
|Росарио Сентраль
|11
|1
|4
|6
|10 - 16
|7
|24.
|Барракас Централь
|10
|1
|4
|5
|7 - 16
|7
|25.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|1
|3
|6
|7 - 14
|6
|26.
|Патронато Парана
|10
|1
|3
|6
|11 - 17
|6
|27.
|Альдосиви
|12
|1
|3
|8
|5 - 23
|6
|28.
|Велес Сарсфилд
|12
|0
|6
|6
|12 - 20
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|19 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|8 (3)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Индепендьенте Авельянеда
|Leandro Miguel Fernandez
|8 (3)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|10
|Уракан
|Lucas Merolla
|10
|Сан-Лоренсо
|Federico Gattoni
|10
|Унион Санта-Фе
|Juan Portillo
|1 8
|Уракан
|Сото Гильермо
|1 8