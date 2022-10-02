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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 22.
Бока Хуниорс
1:0
Конец матча
Велес Сарсфилд
0'
20' Желтая карточка
Хара Леонардо
30' Желтая карточка
Alan Varela
38' Желтая карточка
Фернандес Пол
1:0
79' Гол
Хавьер Моралес
89' Красная карточка
Ортега Франсиско
90' Красная карточка
Васкес Луис
90' Красная карточка
Valentin Gomez
90' Желтая карточка
Santiago Castro
90' Желтая карточка
Фабра Франк
90' Желтая карточка
Agustin Mulet
90'+1
1
Росси
Агустин
17
Адвинкула
Луис
5
Самбрано
Очандарте
39
Gabriel
Aranda
18
Фабра
Франк
8
Фернандес
Пол
33
Alan
Varela
11
Пайеро
Мартин
10
Ромеро
Оскар
41
Luca
Langoni
9
Бенедетто
Дарио
22
Леонардо
Буриан
29
Хара
Леонардо
6
Matias
De
los
Santos
II
31
Valentin
Gomez
5
Ортега
Франсиско
26
Mateo
Seoane
36
Nicolas
Garayalde
18
Julian
Fernandez
20
Walter
Bou
11
Дженсон
Лукас
12
Пратто
Лукас
Бока Хуниорс
4-3-1-2
Велес Сарсфилд
4-2-3-1

История личных встреч

Бока Хуниорс
Велес Сарсфилд

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

28 матчей

42.9%
32.1%
25%
12 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

35.7%
46.4%
17.9%
10 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
57.1%
17.9%
7 побед 16 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
2:0
ЛП
1:7
С
0:0
КДЛС
0:0
КДЛС
0:0
С
3:0
С
0:4
П
1:3
П
2:0
П
1:0
ТМК
2:2
П
3:1
П
1:0
П
2:1
П
1:1
П
0:1
П
0:0
ПА
0:0
ПА
1:0
ПА
2:1
ПА
3:2
КС
1:0
КС
1:1
ПА
2:0
ПА
2:3
ПА
1:1
ПА
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенедетто Дарио 4 0.18
Luca Langoni 4 0.18
Вилья Себастьян 3 0.14
Себальос Эсекиэль 3 0.14
Рохо Маркос 3 (1) 0.14
Ромеро Оскар 2 0.09
Фернандес Пол 2 0.09
Васкес Луис 1 0.05
Хавьер Моралес 1 0.05
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.05
Сандез Агустин 1 0.05
Сальвио Эдуардо 1 (1) 0.05
Фабра Франк 0 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 0 0
Alan Varela 0 0
Молинас Аарон 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Abiel Osorio 3 0.14
Walter Bou 3 (3) 0.14
Miguel Brizuela 2 0.1
Maximo Perrone 2 0.1
Nicolas Garayalde 1 0.05
Дженсон Лукас 1 0.05
Luca Orellano 1 0.05
Valentin Gomez 1 0.05
Годин Диего 1 0.05
Хара Леонардо 1 0.05
Damian Fernandez 1 0.05
Пратто Лукас 1 0.05
Jose Florentin 1 0.05
Julian Fernandez 0 0
Инсуа Эмануэль 0 0
Joel Sonora 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабра Франк 9 0
Фернандес Пол 9 0
Адвинкула Луис 7 0
Самбрано Очандарте 6 0
Рохо Маркос 4 1
Alan Varela 5 0
Сандез Агустин 4 0
Васкес Луис 2 1
Бенедетто Дарио 3 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 3 0
Эстебан Ролон 3 0
Себальос Эсекиэль 3 0
Искиэрдос Карлос 1 1
Фигаль Хорхе 2 0
Пайеро Мартин 2 0
Молинас Аарон 2 0
Luca Langoni 2 0
Ронкалья Факундо 1 0
Орсини Николас 1 0
Росси Агустин 1 0
Бриаско-Балекян Норберто 1 0
Вилья Себастьян 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Медина Кристиан 1 0
Gabriel Aranda 1 0
Maximiliano Zalazar 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maximo Perrone 9 0
Nicolas Garayalde 7 0
Ортега Франсиско 5 1
Valentin Gomez 5 1
Касерес Сантьяго 6 0
Abiel Osorio 5 0
Инсуа Эмануэль 3 1
Damian Fernandez 4 0
Miguel Brizuela 4 0
Agustin Mulet 4 0
Пратто Лукас 2 1
Matias De los Santos II 2 1
Хара Леонардо 2 0
Julian Fernandez 2 0
Lucas Hoyos 2 0
Santiago Castro 2 0
Леонардо Буриан 1 0
Дженсон Лукас 1 0
Jose Florentin 1 0
Mateo Seoane 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
11
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
4
22%
3
27%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
3
17%
2
18%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
1
9%
61-75
5
28%
4
36%
76-90

Пропущено

12
21
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 12
0
0%
3
14%
1-15
4
33%
3
14%
16-30
2
17%
3
14%
31-45
2
17%
3
14%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
3
25%
6
29%
76-90

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
1
11%
2
25%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Пропущено

10
8
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
13%
1-15
2
20%
3
38%
16-30
5
50%
0
0%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

27
19
12 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 9
7 Не забивали 6
5
19%
5
26%
1-15
2
7%
3
16%
16-30
5
19%
2
11%
31-45
3
11%
1
5%
46-60
5
19%
2
11%
61-75
7
26%
6
32%
76-90

Пропущено

22
29
13 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 19
0
0%
4
14%
1-15
6
27%
6
21%
16-30
7
32%
3
10%
31-45
4
18%
5
17%
46-60
1
5%
5
17%
61-75
4
18%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бока Хуниорс - Кильмес 3:2 Годой Крус - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Уракан 0:0 Ланус - Бока Хуниорс 0:1
Бока Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Колон - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Агропекуарио - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Бока Хуниорс 3:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Велес Сарсфилд - Барракас Централь 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 2:2
Фламенго - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Велес Сарсфилд - Фламенго 0:4 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Велес Сарсфилд 3:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Унион Санта-Фе - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 2:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 22 13 3 6 27 - 22 42
2. Атлетико Тукуман 22 11 8 3 27 - 14 41
3. Расинг Авельянеда 22 11 7 4 32 - 19 40
4. Уракан 22 9 10 3 26 - 16 37
5. Химнасия Ла-Плата 22 10 7 5 22 - 13 37
6. Тигре 22 8 9 5 32 - 24 33
7. Аргентинос Хуниорс 21 10 3 8 26 - 20 33
8. Годой Крус 22 9 6 7 24 - 23 33
9. Ривер Плейт 21 9 5 7 29 - 18 32
10. Ньюэллс Олд Бойз 22 9 5 8 20 - 19 32
11. Патронато Парана 22 8 7 7 26 - 23 31
12. Атлетико Платенсе 22 7 10 5 19 - 16 31
13. Сан-Лоренсо 22 6 12 4 24 - 21 30
14. Индепендьенте Авельянеда 22 8 6 8 24 - 23 30
15. Сармиенто 22 8 5 9 22 - 24 29
16. Дефенса и Хустисия 22 7 8 7 20 - 22 29
17. Сентраль Кордоба Росарио 21 8 4 9 26 - 25 28
18. Барракас Централь 22 7 7 8 25 - 30 28
19. Эстудиантес Ла Плата 22 7 6 9 22 - 27 27
20. Банфилд 22 6 8 8 22 - 25 26
21. Унион Санта-Фе 21 7 5 9 22 - 27 26
22. Росарио Сентраль 22 6 7 9 19 - 24 25
23. Тальерес Кордоба 0:1 21 6 7 8 17 - 18 25
24. Арсенал Саранди 22 4 11 7 21 - 25 23
25. Колон 22 5 7 10 19 - 30 22
26. Ланус 1:0 22 5 5 12 20 - 30 20
27. Велес Сарсфилд 21 2 10 9 20 - 28 16
28. Альдосиви 22 3 4 15 12 - 39 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 12 8 3 1 23 - 10 27
2. Бока Хуниорс 12 8 2 2 18 - 12 26
3. Атлетико Тукуман 11 7 4 0 18 - 5 25
4. Патронато Парана 12 7 4 1 15 - 6 25
5. Химнасия Ла-Плата 10 7 2 1 14 - 3 23
6. Аргентинос Хуниорс 11 7 1 3 15 - 10 22
7. Барракас Централь 12 6 3 3 18 - 14 21
8. Уракан 10 6 3 1 16 - 6 21
9. Годой Крус 10 6 3 1 13 - 6 21
10. Эстудиантес Ла Плата 12 6 3 3 15 - 13 21
11. Тигре 11 5 5 1 17 - 7 20
12. Атлетико Платенсе 12 4 7 1 10 - 5 19
13. Росарио Сентраль 11 5 3 3 9 - 8 18
14. Дефенса и Хустисия 11 4 6 1 11 - 8 18
15. Тальерес Кордоба 0:1 11 5 2 4 12 - 10 17
16. Сармиенто 10 5 2 3 14 - 10 17
17. Сан-Лоренсо 12 3 8 1 15 - 12 17
18. Сентраль Кордоба Росарио 11 5 2 4 14 - 12 17
19. Ривер Плейт 10 5 1 4 14 - 9 16
20. Индепендьенте Авельянеда 10 4 3 3 10 - 8 15
21. Арсенал Саранди 11 3 6 2 13 - 11 15
22. Унион Санта-Фе 11 4 2 5 10 - 13 14
23. Ньюэллс Олд Бойз 10 3 4 3 9 - 7 13
24. Колон 11 3 4 4 10 - 16 13
25. Ланус 1:0 10 3 3 4 11 - 11 12
26. Банфилд 12 2 5 5 13 - 17 11
27. Велес Сарсфилд 9 2 4 3 8 - 8 10
28. Альдосиви 10 2 1 7 7 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 12 6 1 5 11 - 12 19
2. Ривер Плейт 11 4 4 3 15 - 9 16
3. Атлетико Тукуман 11 4 4 3 9 - 9 16
4. Уракан 12 3 7 2 10 - 10 16
5. Бока Хуниорс 10 5 1 4 9 - 10 16
6. Банфилд 10 4 3 3 9 - 8 15
7. Индепендьенте Авельянеда 12 4 3 5 14 - 15 15
8. Химнасия Ла-Плата 12 3 5 4 8 - 10 14
9. Сан-Лоренсо 10 3 4 3 9 - 9 13
10. Тигре 11 3 4 4 15 - 17 13
11. Расинг Авельянеда 10 3 4 3 9 - 9 13
12. Атлетико Платенсе 10 3 3 4 9 - 11 12
13. Унион Санта-Фе 10 3 3 4 12 - 14 12
14. Годой Крус 12 3 3 6 11 - 17 12
15. Сармиенто 12 3 3 6 8 - 14 12
16. Сентраль Кордоба Росарио 10 3 2 5 12 - 13 11
17. Дефенса и Хустисия 11 3 2 6 9 - 14 11
18. Аргентинос Хуниорс 10 3 2 5 11 - 10 11
19. Колон 11 2 3 6 9 - 14 9
20. Ланус 1:0 12 2 2 8 9 - 19 8
21. Тальерес Кордоба 0:1 10 1 5 4 5 - 8 8
22. Арсенал Саранди 11 1 5 5 8 - 14 8
23. Росарио Сентраль 11 1 4 6 10 - 16 7
24. Барракас Централь 10 1 4 5 7 - 16 7
25. Эстудиантес Ла Плата 10 1 3 6 7 - 14 6
26. Патронато Парана 10 1 3 6 11 - 17 6
27. Альдосиви 12 1 3 8 5 - 23 6
28. Велес Сарсфилд 12 0 6 6 12 - 20 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 19 (2)
Уракан Кристальдо Франко 16 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 8 (3)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Индепендьенте Авельянеда Leandro Miguel Fernandez 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 10
Уракан Lucas Merolla 10
Сан-Лоренсо Federico Gattoni 10
Унион Санта-Фе Juan Portillo 1 8
Уракан Сото Гильермо 1 8
Весь список
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    • Желтая карточка
      38'
      Фернандес Пол получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      30'
      Алан Варела получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      20'
      Хара Леонардо получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
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