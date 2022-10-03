  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 22.
Аргентинос Хуниорс
0:3
Второй тайм: 90+'
Ривер Плейт
0'
10' Желтая карточка
Барко Эсекьель
40' Желтая карточка
Сукулини Бруно
49' Желтая карточка
Мартинес Эктор
54' Желтая карточка
Диас Пауло
65' Желтая карточка
Gaston Veron
0:1
66' Гол
Кинтеро Хуан
0:2
69' Гол
Lucas Beltrain
0:3
80' Гол
Палавесино Агустин
83' Желтая карточка
Lucas Beltrain
20
Federico
Lanzillota
4
Kevin
Mac
Allister
2
Miguel
Angel
Torren
24
Leonel
Gonzalez
17
Franco
Moyano
6
Lucas
Villalba
7
Кабрера
Хавьер
16
Gaston
Veron
8
Alan
Rodriguez3
26
Хосе
Херрейра
9
Авалос
Габриэль
1
Армани
Франко
17
Диас
Пауло
14
Пирес
Леандро
6
Мартинес
Эктор
II
15
Эррера
Марсело
II
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
5
Сукулини
Бруно
16
Pablo
Solari
21
Барко
Эсекьель
9
Борха
Мигель
Аргентинос Хуниорс
3-2-4-1
Ривер Плейт
3-4-2-1

История личных встреч

Аргентинос Хуниорс
Ривер Плейт

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

21 матч

19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

9.5%
57.1%
33.4%
2 победы 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
4:2
ЛП
3:0
КЛ
0:2
КЛ
1:1
ЛП
0:1
КДМЭП
1:1
С
1:1
С
0:0
С
1:1
П
1:2
П
0:2
П
1:0
П
2:0
П
0:0
ПА
0:0
ПА
0:0
ПА
0:1
ПА
1:2
ПА
0:0
ПА
1:2
ПА
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Аргентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авалос Габриэль 4 0.18
Gaston Veron 4 0.18
Thiago Nuss 3 0.14
Вера Фаусто 3 (1) 0.14
Кабрера Хавьер 2 0.09
Gabriel Carabajal 2 0.09
Nicolas Reniero 2 0.09
Miguel Angel Torren 2 (2) 0.09
Роа Андрес Фелипе 1 0.05
Хосе Херрейра 1 0.05
Kevin Mac Allister 1 0.05
David Zalazar 1 0.05
Lucas Villalba 0 0
Luciano Sanchez 0 0
Leonel Gonzalez 0 0
Флорентин Сесар Габриэль 0 0
Matias Galarza 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 4 0.18
Lucas Beltrain 4 0.18
Pablo Solari 4 0.18
Палавесино Агустин 3 0.14
Альварес Хулиан 3 0.14
Де ла Крус Николас 2 0.09
Суарес Матиас 2 0.09
Ромеро Брайан 2 0.09
Маммана Эмануэль 2 0.09
Кинтеро Хуан 1 0.05
Парадела Хосе 1 0.05
Зидан Энцо 1 0.05
Сукулини Бруно 1 0.05
Пирес Леандро 1 0.05
Пинола Хавьер II 1 0.05
Симон Сантьяго 0 0
Барко Эсекьель 0 0
Мартинес Эктор II 0 0
Эррера Марсело II 0 0

Карточки

Аргентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Miguel Angel Torren 6 1
Thiago Nuss 5 0
Lucas Villalba 4 0
Luciano Sanchez 3 0
Franco Moyano 3 0
Вера Фаусто 3 0
Leonel Gonzalez 3 0
Marco Di Cesare 3 0
Pablo Minissale 3 0
Хосе Херрейра 2 0
Роа Андрес Фелипе 2 0
Kevin Mac Allister 2 0
Gaston Veron 2 0
Кабрера Хавьер 1 0
Авалос Габриэль 1 0
Nicolas Reniero 1 0
Флорентин Сесар Габриэль 1 0
Alan Rodriguez3 1 0
Federico Redondo 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сукулини Бруно 6 1
Эррера Марсело II 4 1
Перес Энцо 5 0
Каско Милтон 4 0
Борха Мигель 4 0
Симон Сантьяго 4 0
Диас Пауло 3 0
Пинола Хавьер II 3 0
Де ла Крус Николас 3 0
Rodrigo Aliendro 1 1
Барко Эсекьель 2 0
Мартинес Эктор II 2 0
Pablo Solari 2 0
Майдана Джонатан 0 1
Суарес Матиас 1 0
Пирес Леандро 1 0
Ромеро Брайан 1 0
Армани Франко 1 0
Кинтеро Хуан 1 0
Гомес Элиас 1 0
Почеттино Томас 1 0
Зидан Энцо 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
15
10 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 14
3
20%
1
7%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
4
27%
2
13%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
2
13%
5
33%
76-90

Пропущено

10
9
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
5
50%
1
11%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
5
56%
61-75
1
10%
2
22%
76-90

Забито

12
14
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
0
0%
2
14%
1-15
3
25%
3
21%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
6
50%
2
14%
76-90

Пропущено

9
9
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
3
33%
16-30
4
44%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
2
22%
1
11%
76-90

Забито

27
29
14 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 11
6 Не забивали 7
3
11%
3
10%
1-15
6
22%
5
17%
16-30
5
19%
5
17%
31-45
5
19%
1
3%
46-60
0
0%
8
28%
61-75
8
30%
30%
7
24%
76-90

Пропущено

19
18
12 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
1
5%
0
0%
1-15
2
11%
4
22%
16-30
9
47%
4
22%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
7
39%
61-75
3
16%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Колон - Аргентинос Хуниорс 0:4 Аргентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия - Аргентинос Хуниорс 2:1 Аргентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1
Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 0:2 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:0 Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:1 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3 Аргентинос Хуниорс - Тигре 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:2 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Патронато Парана - Ривер Плейт 2:2 Ривер Плейт - ФК Юнайтед 0:4 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1
Ривер Плейт - Банфилд 1:2 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 4:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Барракас Централь 2:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:4 Тигре - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Арсенал Саранди - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Сармиенто 1:2 Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Годой Крус 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 22 13 3 6 27 - 22 42
2. Атлетико Тукуман 22 11 8 3 27 - 14 41
3. Расинг Авельянеда 22 11 7 4 32 - 19 40
4. Уракан 22 9 10 3 26 - 16 37
5. Химнасия Ла-Плата 22 10 7 5 22 - 13 37
6. Ривер Плейт 3:0 22 10 5 7 32 - 18 35
7. Тигре 22 8 9 5 32 - 24 33
8. Аргентинос Хуниорс 0:3 22 10 3 9 26 - 23 33
9. Годой Крус 22 9 6 7 24 - 23 33
10. Ньюэллс Олд Бойз 22 9 5 8 20 - 19 32
11. Патронато Парана 22 8 7 7 26 - 23 31
12. Атлетико Платенсе 22 7 10 5 19 - 16 31
13. Сан-Лоренсо 22 6 12 4 24 - 21 30
14. Индепендьенте Авельянеда 22 8 6 8 24 - 23 30
15. Сармиенто 22 8 5 9 22 - 24 29
16. Дефенса и Хустисия 22 7 8 7 20 - 22 29
17. Сентраль Кордоба Росарио 21 8 4 9 26 - 25 28
18. Барракас Централь 22 7 7 8 25 - 30 28
19. Эстудиантес Ла Плата 22 7 6 9 22 - 27 27
20. Банфилд 22 6 8 8 22 - 25 26
21. Унион Санта-Фе 21 7 5 9 22 - 27 26
22. Росарио Сентраль 22 6 7 9 19 - 24 25
23. Тальерес Кордоба 21 6 7 8 17 - 18 25
24. Арсенал Саранди 22 4 11 7 21 - 25 23
25. Колон 22 5 7 10 19 - 30 22
26. Ланус 22 5 5 12 20 - 30 20
27. Велес Сарсфилд 21 2 10 9 20 - 28 16
28. Альдосиви 22 3 4 15 12 - 39 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 12 8 3 1 23 - 10 27
2. Бока Хуниорс 12 8 2 2 18 - 12 26
3. Атлетико Тукуман 11 7 4 0 18 - 5 25
4. Патронато Парана 12 7 4 1 15 - 6 25
5. Химнасия Ла-Плата 10 7 2 1 14 - 3 23
6. Аргентинос Хуниорс 0:3 12 7 1 4 15 - 13 22
7. Барракас Централь 12 6 3 3 18 - 14 21
8. Уракан 10 6 3 1 16 - 6 21
9. Годой Крус 10 6 3 1 13 - 6 21
10. Эстудиантес Ла Плата 12 6 3 3 15 - 13 21
11. Тигре 11 5 5 1 17 - 7 20
12. Атлетико Платенсе 12 4 7 1 10 - 5 19
13. Росарио Сентраль 11 5 3 3 9 - 8 18
14. Дефенса и Хустисия 11 4 6 1 11 - 8 18
15. Тальерес Кордоба 11 5 2 4 12 - 10 17
16. Сармиенто 10 5 2 3 14 - 10 17
17. Сан-Лоренсо 12 3 8 1 15 - 12 17
18. Сентраль Кордоба Росарио 11 5 2 4 14 - 12 17
19. Ривер Плейт 3:0 10 5 1 4 14 - 9 16
20. Индепендьенте Авельянеда 10 4 3 3 10 - 8 15
21. Арсенал Саранди 11 3 6 2 13 - 11 15
22. Унион Санта-Фе 11 4 2 5 10 - 13 14
23. Ньюэллс Олд Бойз 10 3 4 3 9 - 7 13
24. Колон 11 3 4 4 10 - 16 13
25. Ланус 10 3 3 4 11 - 11 12
26. Банфилд 12 2 5 5 13 - 17 11
27. Велес Сарсфилд 9 2 4 3 8 - 8 10
28. Альдосиви 10 2 1 7 7 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 3:0 12 5 4 3 18 - 9 19
2. Ньюэллс Олд Бойз 12 6 1 5 11 - 12 19
3. Атлетико Тукуман 11 4 4 3 9 - 9 16
4. Уракан 12 3 7 2 10 - 10 16
5. Бока Хуниорс 10 5 1 4 9 - 10 16
6. Банфилд 10 4 3 3 9 - 8 15
7. Индепендьенте Авельянеда 12 4 3 5 14 - 15 15
8. Химнасия Ла-Плата 12 3 5 4 8 - 10 14
9. Сан-Лоренсо 10 3 4 3 9 - 9 13
10. Тигре 11 3 4 4 15 - 17 13
11. Расинг Авельянеда 10 3 4 3 9 - 9 13
12. Атлетико Платенсе 10 3 3 4 9 - 11 12
13. Унион Санта-Фе 10 3 3 4 12 - 14 12
14. Годой Крус 12 3 3 6 11 - 17 12
15. Сармиенто 12 3 3 6 8 - 14 12
16. Сентраль Кордоба Росарио 10 3 2 5 12 - 13 11
17. Дефенса и Хустисия 11 3 2 6 9 - 14 11
18. Аргентинос Хуниорс 0:3 10 3 2 5 11 - 10 11
19. Колон 11 2 3 6 9 - 14 9
20. Ланус 12 2 2 8 9 - 19 8
21. Тальерес Кордоба 10 1 5 4 5 - 8 8
22. Арсенал Саранди 11 1 5 5 8 - 14 8
23. Росарио Сентраль 11 1 4 6 10 - 16 7
24. Барракас Централь 10 1 4 5 7 - 16 7
25. Эстудиантес Ла Плата 10 1 3 6 7 - 14 6
26. Патронато Парана 10 1 3 6 11 - 17 6
27. Альдосиви 12 1 3 8 5 - 23 6
28. Велес Сарсфилд 12 0 6 6 12 - 20 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 19 (2)
Уракан Кристальдо Франко 16 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 8 (3)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Индепендьенте Авельянеда Leandro Miguel Fernandez 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 10
Уракан Lucas Merolla 10
Сан-Лоренсо Federico Gattoni 10
Унион Санта-Фе Juan Portillo 1 8
Уракан Сото Гильермо 1 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      40'
      Сукулини Бруно получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      10'
      Барко Эсекьель получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Аргентинос Хуниорс
    Ничья
    Ривер Плейт
    4.10
    3.15
    3.76
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Аргентинос Хуниорс 0:3 Ривер Плейт онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Аргентинос Хуниорс
    Ривер Плейт
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     