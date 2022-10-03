Тур: 22.
0:3
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаБарко Эсекьель
40' Желтая карточкаСукулини Бруно
49' Желтая карточкаМартинес Эктор
54' Желтая карточкаДиас Пауло
65' Желтая карточкаGaston Veron
0:1
66' ГолКинтеро Хуан
0:2
69' ГолLucas Beltrain
0:3
80' ГолПалавесино Агустин
83' Желтая карточкаLucas Beltrain
90'+4
Ход матча
10'
40'
49'
54'
65'
66'
0:1
69'
0:2
80'
83'
16
Gaston
Veron
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
16
Pablo
Solari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Gaston VeronПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
18 Thiago Nuss
-
-
28 Matias Lugo
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Pablo SolariПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Гомес ЭлиасЗащитник
-
10 Кинтеро ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
История личных встреч
Аргентинос Хуниорс
Ривер Плейт
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед
21 матч
19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
9.5%
57.1%
33.4%
2 победы 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авалос Габриэль
|4
|0.18
|Gaston Veron
|4
|0.18
|Thiago Nuss
|3
|0.14
|Вера Фаусто
|3 (1)
|0.14
|Кабрера Хавьер
|2
|0.09
|Gabriel Carabajal
|2
|0.09
|Nicolas Reniero
|2
|0.09
|Miguel Angel Torren
|2 (2)
|0.09
|Роа Андрес Фелипе
|1
|0.05
|Хосе Херрейра
|1
|0.05
|Kevin Mac Allister
|1
|0.05
|David Zalazar
|1
|0.05
|Lucas Villalba
|0
|0
|Luciano Sanchez
|0
|0
|Leonel Gonzalez
|0
|0
|Флорентин Сесар Габриэль
|0
|0
|Matias Galarza
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Beltrain
|4
|0.18
|Борха Мигель
|4
|0.18
|Pablo Solari
|4
|0.18
|Палавесино Агустин
|3
|0.14
|Альварес Хулиан
|3
|0.14
|Де ла Крус Николас
|2
|0.09
|Суарес Матиас
|2
|0.09
|Ромеро Брайан
|2
|0.09
|Маммана Эмануэль
|2
|0.09
|Кинтеро Хуан
|1
|0.05
|Парадела Хосе
|1
|0.05
|Зидан Энцо
|1
|0.05
|Сукулини Бруно
|1
|0.05
|Пирес Леандро
|1
|0.05
|Пинола Хавьер II
|1
|0.05
|Симон Сантьяго
|0
|0
|Барко Эсекьель
|0
|0
|Мартинес Эктор II
|0
|0
|Эррера Марсело II
|0
|0
Карточки
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Miguel Angel Torren
|6
|1
|Thiago Nuss
|5
|0
|Lucas Villalba
|4
|0
|Luciano Sanchez
|3
|0
|Franco Moyano
|3
|0
|Вера Фаусто
|3
|0
|Leonel Gonzalez
|3
|0
|Marco Di Cesare
|3
|0
|Pablo Minissale
|3
|0
|Хосе Херрейра
|2
|0
|Роа Андрес Фелипе
|2
|0
|Kevin Mac Allister
|2
|0
|Gaston Veron
|2
|0
|Кабрера Хавьер
|1
|0
|Авалос Габриэль
|1
|0
|Nicolas Reniero
|1
|0
|Флорентин Сесар Габриэль
|1
|0
|Alan Rodriguez3
|1
|0
|Federico Redondo
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукулини Бруно
|6
|1
|Эррера Марсело II
|4
|1
|Перес Энцо
|5
|0
|Каско Милтон
|4
|0
|Борха Мигель
|4
|0
|Симон Сантьяго
|4
|0
|Диас Пауло
|3
|0
|Пинола Хавьер II
|3
|0
|Де ла Крус Николас
|3
|0
|Rodrigo Aliendro
|1
|1
|Барко Эсекьель
|2
|0
|Мартинес Эктор II
|2
|0
|Pablo Solari
|2
|0
|Майдана Джонатан
|0
|1
|Суарес Матиас
|1
|0
|Пирес Леандро
|1
|0
|Ромеро Брайан
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Кинтеро Хуан
|1
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Почеттино Томас
|1
|0
|Зидан Энцо
|1
|0
|Lucas Beltrain
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
18
10 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
3
20%
1
6%
1-15
3
20%
2
11%
16-30
4
27%
2
11%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
0
0%
6
33%
61-75
2
13%
6
33%
76-90
Пропущено
13
9
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
5
38%
1
11%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
5
56%
61-75
2
15%
2
22%
76-90
Забито
12
14
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
0
0%
2
14%
1-15
3
25%
3
21%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
6
50%
2
14%
76-90
Пропущено
9
9
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
3
33%
16-30
4
44%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
2
22%
1
11%
76-90
Забито
27
32
14 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 12
7 Не забивали 7
3
11%
3
9%
1-15
6
22%
5
16%
16-30
5
19%
5
16%
31-45
5
19%
1
3%
46-60
0
0%
10
31%
61-75
8
30%
30%
8
25%
76-90
Пропущено
22
18
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 12
1
5%
0
0%
1-15
2
9%
4
22%
16-30
9
41%
4
22%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
4
18%
7
39%
61-75
4
18%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Колон - Аргентинос Хуниорс 0:4 Аргентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия - Аргентинос Хуниорс 2:1 Аргентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1
Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 0:2 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:0 Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:1 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3 Аргентинос Хуниорс - Тигре 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:2 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Патронато Парана - Ривер Плейт 2:2 Ривер Плейт - ФК Юнайтед 0:4 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1
Ривер Плейт - Банфилд 1:2 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 4:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Барракас Централь 2:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:4 Тигре - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Арсенал Саранди - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Сармиенто 1:2 Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Годой Крус 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|22
|13
|3
|6
|27 - 22
|42
|2.
|Атлетико Тукуман
|22
|11
|8
|3
|27 - 14
|41
|3.
|Расинг Авельянеда
|22
|11
|7
|4
|32 - 19
|40
|4.
|Уракан
|22
|9
|10
|3
|26 - 16
|37
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|22
|10
|7
|5
|22 - 13
|37
|6.
|Ривер Плейт
|22
|10
|5
|7
|32 - 18
|35
|7.
|Тигре
|22
|8
|9
|5
|32 - 24
|33
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|22
|10
|3
|9
|26 - 23
|33
|9.
|Годой Крус
|22
|9
|6
|7
|24 - 23
|33
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|22
|9
|5
|8
|20 - 19
|32
|11.
|Патронато Парана
|22
|8
|7
|7
|26 - 23
|31
|12.
|Атлетико Платенсе
|22
|7
|10
|5
|19 - 16
|31
|13.
|Сан-Лоренсо
|22
|6
|12
|4
|24 - 21
|30
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|22
|8
|6
|8
|24 - 23
|30
|15.
|Сармиенто
|22
|8
|5
|9
|22 - 24
|29
|16.
|Дефенса и Хустисия
|22
|7
|8
|7
|20 - 22
|29
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|21
|8
|4
|9
|26 - 25
|28
|18.
|Барракас Централь
|22
|7
|7
|8
|25 - 30
|28
|19.
|Эстудиантес Ла Плата
|22
|7
|6
|9
|22 - 27
|27
|20.
|Банфилд
|22
|6
|8
|8
|22 - 25
|26
|21.
|Унион Санта-Фе
|21
|7
|5
|9
|22 - 27
|26
|22.
|Росарио Сентраль
|22
|6
|7
|9
|19 - 24
|25
|23.
|Тальерес Кордоба
|21
|6
|7
|8
|17 - 18
|25
|24.
|Арсенал Саранди
|22
|4
|11
|7
|21 - 25
|23
|25.
|Колон
|22
|5
|7
|10
|19 - 30
|22
|26.
|Ланус
|22
|5
|5
|12
|20 - 30
|20
|27.
|Велес Сарсфилд
|21
|2
|10
|9
|20 - 28
|16
|28.
|Альдосиви
|22
|3
|4
|15
|12 - 39
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|12
|8
|3
|1
|23 - 10
|27
|2.
|Бока Хуниорс
|12
|8
|2
|2
|18 - 12
|26
|3.
|Атлетико Тукуман
|11
|7
|4
|0
|18 - 5
|25
|4.
|Патронато Парана
|12
|7
|4
|1
|15 - 6
|25
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|7
|2
|1
|14 - 3
|23
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|7
|1
|4
|15 - 13
|22
|7.
|Барракас Централь
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|8.
|Уракан
|10
|6
|3
|1
|16 - 6
|21
|9.
|Годой Крус
|10
|6
|3
|1
|13 - 6
|21
|10.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|11.
|Тигре
|11
|5
|5
|1
|17 - 7
|20
|12.
|Атлетико Платенсе
|12
|4
|7
|1
|10 - 5
|19
|13.
|Росарио Сентраль
|11
|5
|3
|3
|9 - 8
|18
|14.
|Дефенса и Хустисия
|11
|4
|6
|1
|11 - 8
|18
|15.
|Тальерес Кордоба
|11
|5
|2
|4
|12 - 10
|17
|16.
|Сармиенто
|10
|5
|2
|3
|14 - 10
|17
|17.
|Сан-Лоренсо
|12
|3
|8
|1
|15 - 12
|17
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|19.
|Ривер Плейт
|10
|5
|1
|4
|14 - 9
|16
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|21.
|Арсенал Саранди
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|22.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|2
|5
|10 - 13
|14
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|4
|3
|9 - 7
|13
|24.
|Колон
|11
|3
|4
|4
|10 - 16
|13
|25.
|Ланус
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|26.
|Банфилд
|12
|2
|5
|5
|13 - 17
|11
|27.
|Велес Сарсфилд
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|28.
|Альдосиви
|10
|2
|1
|7
|7 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|12
|5
|4
|3
|18 - 9
|19
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|1
|5
|11 - 12
|19
|3.
|Атлетико Тукуман
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|4.
|Уракан
|12
|3
|7
|2
|10 - 10
|16
|5.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|1
|4
|9 - 10
|16
|6.
|Банфилд
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|4
|3
|5
|14 - 15
|15
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|3
|5
|4
|8 - 10
|14
|9.
|Сан-Лоренсо
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|10.
|Тигре
|11
|3
|4
|4
|15 - 17
|13
|11.
|Расинг Авельянеда
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|12.
|Атлетико Платенсе
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|13.
|Унион Санта-Фе
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|14.
|Годой Крус
|12
|3
|3
|6
|11 - 17
|12
|15.
|Сармиенто
|12
|3
|3
|6
|8 - 14
|12
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|17.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|2
|6
|9 - 14
|11
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|3
|2
|5
|11 - 10
|11
|19.
|Колон
|11
|2
|3
|6
|9 - 14
|9
|20.
|Ланус
|12
|2
|2
|8
|9 - 19
|8
|21.
|Тальерес Кордоба
|10
|1
|5
|4
|5 - 8
|8
|22.
|Арсенал Саранди
|11
|1
|5
|5
|8 - 14
|8
|23.
|Росарио Сентраль
|11
|1
|4
|6
|10 - 16
|7
|24.
|Барракас Централь
|10
|1
|4
|5
|7 - 16
|7
|25.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|1
|3
|6
|7 - 14
|6
|26.
|Патронато Парана
|10
|1
|3
|6
|11 - 17
|6
|27.
|Альдосиви
|12
|1
|3
|8
|5 - 23
|6
|28.
|Велес Сарсфилд
|12
|0
|6
|6
|12 - 20
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|19 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|8 (3)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Индепендьенте Авельянеда
|Leandro Miguel Fernandez
|8 (3)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|10
|Уракан
|Lucas Merolla
|10
|Сан-Лоренсо
|Federico Gattoni
|10
|Унион Санта-Фе
|Juan Portillo
|1 8
|Уракан
|Сото Гильермо
|1 8