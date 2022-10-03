Тур: 26. Стадион: Гьемселунд.
0:0
Первый тайм: 5'
0'
10
Герсон
Ларс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
67 Jan Hoeiby
-
-
Главный тренер: Eirik Vespestad Maeland
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
16 Eirik Lereng
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
История личных встреч
Конгсвингер
Согндаль
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
14 матчей
35.7%
7.1%
57.2%
5 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брингакер Матиас
|8
|0.32
|Martin Hoel Andersen
|8
|0.32
|Martin Tangen Vinjor
|6
|0.24
|Adem Gueven
|6 (1)
|0.24
|Kristian Jahr
|2
|0.08
|Стейринг Пер-Магнус
|2
|0.08
|Trace Murray
|1
|0.04
|Harald Holter
|1
|0.04
|Victor Grodaas
|1
|0.04
|Jesper Grundt
|1
|0.04
|Стрёмберг Август
|1
|0.04
|Mathias Berg Gjerstroem
|0
|0
|Sander Marthinussen
|0
|0
|Эгель-Йонсен Кевин
|0
|0
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоунссон Йоунатан
|10 (1)
|0.4
|Ингимюндарсон Вальдимар
|7
|0.28
|Erik Groenner
|7
|0.28
|Ховен Андреас
|2
|0.08
|Andreas van der Spa
|2
|0.08
|Alejandro Diaz II
|2 (1)
|0.08
|Гуннарссон Хердюр-Инги
|2
|0.08
|Михаэль Петер
|2 (1)
|0.08
|Anders Johannessen Nord
|2
|0.08
|Kristoffer Nessoe
|1
|0.04
|Матисен Ульрик
|1
|0.04
|Axel Kryger
|1
|0.04
|Sondre Oerjasaeter
|1
|0.04
|Тум Исаак
|1
|0.04
|Mathias Blaarud
|1
|0.04
|Росет Мартин-Уве
|1
|0.04
|Kristoffer Hoven
|1 (1)
|0.04
|Фло Пер-Эгиль
|0
|0
|Фей Рензе
|0
|0
|Endre Kupen
|0
|0
|Kristoffer Haukas Steinset
|0
|0
Карточки
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kristian Jahr
|6
|0
|Harald Holter
|5
|0
|Эгель-Йонсен Кевин
|3
|1
|Martin Tangen Vinjor
|4
|0
|Tobias Bjoernebye
|4
|0
|Adem Gueven
|3
|0
|Холме Фредрик
|3
|0
|Стрёмберг Август
|2
|0
|Mathias Berg Gjerstroem
|2
|0
|Брингакер Матиас
|2
|0
|Ludvig Langrekken
|2
|0
|Martin Andre Sjoelstad
|2
|0
|Герсон Ларс
|1
|0
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|Victor Grodaas
|1
|0
|Sander Marthinussen
|1
|0
|Nikolai Jorgensen
|1
|0
|Jan Hoeiby
|1
|0
|Eric Taylor
|1
|0
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матисен Ульрик
|8
|1
|Тум Исаак
|4
|1
|Ингимюндарсон Вальдимар
|5
|0
|Mathias Blaarud
|4
|0
|Йоунссон Йоунатан
|3
|0
|Erik Groenner
|3
|0
|Фло Пер-Эгиль
|2
|0
|Фей Рензе
|2
|0
|Kristoffer Hoven
|1
|0
|Росет Мартин-Уве
|1
|0
|Axel Kryger
|1
|0
|Гуннарссон Хердюр-Инги
|1
|0
|Ховен Андреас
|1
|0
|Слёрдаль Филип
|1
|0
|Eirik Lereng
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
23
10 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
2
8%
2
9%
1-15
2
8%
3
13%
16-30
6
23%
5
22%
31-45
4
15%
3
13%
46-60
6
23%
6
26%
61-75
6
23%
4
17%
76-90
Пропущено
14
30
6 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
3
21%
4
13%
1-15
0
0%
6
20%
16-30
3
21%
4
13%
31-45
3
21%
5
17%
46-60
0
0%
3
10%
61-75
5
36%
8
27%
76-90
Забито
14
24
5 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 10
17 Не забивали 14
2
14%
2
8%
1-15
1
7%
6
25%
16-30
2
14%
5
21%
31-45
1
7%
4
17%
46-60
3
21%
4
17%
61-75
5
36%
3
13%
76-90
Пропущено
15
16
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
2
13%
3
19%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
3
20%
3
19%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
4
27%
5
31%
76-90
Забито
40
47
15 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 14
6 Не забивали 3
4
10%
4
9%
1-15
3
8%
9
19%
16-30
8
20%
10
21%
31-45
5
13%
7
15%
46-60
9
23%
10
21%
61-75
11
28%
7
15%
76-90
Пропущено
29
46
14 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 18
5
17%
7
15%
1-15
3
10%
7
15%
16-30
6
21%
7
15%
31-45
5
17%
6
13%
46-60
1
3%
6
13%
61-75
9
31%
13
28%
76-90
Результаты последних матчей
Конгсвингер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Осане - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - КФУМ 3:1 Стйордалс Блинк - Конгсвингер 1:4 Конгсвингер - Стабек 0:1
Рёуфосс - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Старт 2:2 Гроруд - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Брюне 2:1 Конгсвингер - Мьёндален 2:1 Бранн - Конгсвингер 3:0 Конгсвингер - Стйордалс Блинк 5:0 Фредрикстад - Конгсвингер 0:0 Брюне - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:2 Старт - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Гроруд 2:2 Эйдсвольд - Конгсвингер 3:2 Стабек - Конгсвингер 1:0 Конгсвингер - Бранн 1:3 КФУМ - Конгсвингер 1:0
Согндаль
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Согндаль - Ранхейм 2:0 Брюне - Согндаль 3:3 Согндаль - Скейд 0:1 Фредрикстад - Согндаль 5:2
Согндаль - Бранн 0:4 Мьёндален - Согндаль 0:4 Согндаль - КФУМ 1:2 Санднес - Согндаль 6:0 Осане - Согндаль 1:1 Согндаль - Стабек 4:3 Ранхейм - Согндаль 3:3 Согндаль - Гроруд 4:0 Согндаль - Фредрикстад 1:1 КФУМ - Согндаль 3:2 КФУМ - Согндаль 1:1 Согндаль - Мьёндален 1:0 Бьярг - Согндаль 1:4 Скейд - Согндаль 2:3 Согндаль - Санднес 1:2 Стйордалс Блинк - Согндаль 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|26
|23
|3
|0
|84 - 11
|72
|2.
|Стабек
|0:0
|26
|13
|9
|4
|51 - 24
|48
|3.
|КФУМ
|0:0
|26
|13
|7
|6
|52 - 40
|46
|4.
|Старт
|0:0
|26
|12
|7
|7
|50 - 30
|43
|5.
|Санднес
|0:0
|26
|12
|5
|9
|45 - 42
|41
|6.
|Ранхейм
|0:0
|26
|11
|8
|7
|42 - 41
|41
|7.
|Конгсвингер
|0:0
|26
|11
|7
|8
|38 - 31
|40
|8.
|Согндаль
|0:0
|26
|10
|7
|9
|45 - 48
|37
|9.
|Мьёндален
|26
|11
|3
|12
|32 - 42
|36
|10.
|Рёуфосс
|0:0
|26
|9
|8
|9
|32 - 43
|35
|11.
|Осане
|0:0
|26
|7
|9
|10
|38 - 54
|30
|12.
|Фредрикстад
|26
|7
|8
|11
|41 - 44
|29
|13.
|Брюне
|26
|6
|8
|12
|35 - 47
|26
|14.
|Скейд
|26
|6
|4
|16
|32 - 48
|22
|15.
|Стйордалс Блинк
|26
|3
|5
|18
|26 - 60
|14
|16.
|Гроруд
|0:0
|26
|1
|8
|17
|24 - 62
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|13
|10
|3
|0
|42 - 4
|33
|2.
|Ранхейм
|0:0
|13
|6
|5
|2
|26 - 20
|23
|3.
|Мьёндален
|13
|7
|2
|4
|19 - 17
|23
|4.
|Конгсвингер
|0:0
|13
|6
|5
|2
|25 - 15
|23
|5.
|Старт
|0:0
|13
|6
|4
|3
|27 - 12
|22
|6.
|КФУМ
|0:0
|13
|6
|4
|3
|25 - 21
|22
|7.
|Согндаль
|0:0
|13
|7
|1
|5
|22 - 18
|22
|8.
|Стабек
|0:0
|13
|5
|6
|2
|20 - 10
|21
|9.
|Рёуфосс
|0:0
|13
|5
|4
|4
|14 - 19
|19
|10.
|Фредрикстад
|13
|5
|4
|4
|22 - 21
|19
|11.
|Санднес
|0:0
|13
|5
|3
|5
|27 - 24
|18
|12.
|Осане
|0:0
|13
|5
|2
|6
|20 - 29
|17
|13.
|Брюне
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|14.
|Скейд
|13
|4
|2
|7
|23 - 27
|14
|15.
|Гроруд
|0:0
|13
|1
|4
|8
|11 - 26
|7
|16.
|Стйордалс Блинк
|13
|2
|0
|11
|13 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|13
|13
|0
|0
|42 - 7
|39
|2.
|Стабек
|0:0
|13
|8
|3
|2
|31 - 14
|27
|3.
|КФУМ
|0:0
|13
|7
|3
|3
|27 - 19
|24
|4.
|Санднес
|0:0
|13
|7
|2
|4
|18 - 18
|23
|5.
|Старт
|0:0
|13
|6
|3
|4
|23 - 18
|21
|6.
|Ранхейм
|0:0
|13
|5
|3
|5
|16 - 21
|18
|7.
|Конгсвингер
|0:0
|13
|5
|2
|6
|13 - 16
|17
|8.
|Рёуфосс
|0:0
|13
|4
|4
|5
|18 - 24
|16
|9.
|Согндаль
|0:0
|13
|3
|6
|4
|23 - 30
|15
|10.
|Осане
|0:0
|13
|2
|7
|4
|18 - 25
|13
|11.
|Мьёндален
|13
|4
|1
|8
|13 - 25
|13
|12.
|Фредрикстад
|13
|2
|4
|7
|19 - 23
|10
|13.
|Брюне
|13
|2
|4
|7
|17 - 27
|10
|14.
|Скейд
|13
|2
|2
|9
|9 - 21
|8
|15.
|Стйордалс Блинк
|13
|1
|5
|7
|13 - 30
|8
|16.
|Гроруд
|0:0
|13
|0
|4
|9
|13 - 36
|4
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Бранн
|Финне Бор
|17 (3)
|Бранн
|Расмуссен Матиас
|15 (8)
|Бранн
|Селанн-Хеггебе Эуне
|14 (2)
|Стабек
|Gift Orban
|12 (6)
|Старт
|Браут-Брюнес Джонатан
|12 (4)
|Согндаль
|Матисен Ульрик
|1 8
|Мьёндален
|Тум Исаак
|2 5
|Мьёндален
|Свеен Оле
|8
|Ранхейм
|Erik Toenne
|8
|Фредрикстад
|Jakob Lindstroem
|8