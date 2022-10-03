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  4. Первый дивизион 2022

Норвегия: Первый дивизион
2022

Тур: 26. Стадион: .
Конгсвингер
0:0
Конец матча
Согндаль
0'
90'+7
1
Стрёмберг
Август
2
Trace
Murray
19
Kristian
Jahr
10
Герсон
Ларс
27
Martin
Andre
Sjoelstad
6
Harald
Holter
18
Tobias
Bjoernebye
7
Eric
Taylor
8
Martin
Hoel
Andersen
26
Брингакер
Матиас
9
Adem
Gueven
21
Joergen
Johnsen
5
Гуннарссон
Хердюр-Инги
22
Слёрдаль
Филип
26
Andreas
van
der
Spa
19
Матисен
Ульрик
29
Kristoffer
Haukas
Steinset
20
Тум
Исаак
13
Фло
Пер-Эгиль
8
Ингимюндарсон
Вальдимар
99
Alejandro
Diaz
II
11
Ховен
Андреас
Конгсвингер
4-1-2-1-2
Согндаль
3-4-3

История личных встреч

Конгсвингер
Согндаль

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

14 матчей

35.7%
7.1%
57.2%
5 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПД
2:1
ПД
5:2
ПД
0:0
ТПМ
1:0
ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
1:3
ПД
4:1
NPO
3:1
А
1:2
А
0:2
КН
3:0
А
4:3
А
2:4

Бомбардиры внутри турнира

Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брингакер Матиас 8 0.31
Martin Hoel Andersen 8 0.31
Martin Tangen Vinjor 6 0.23
Adem Gueven 6 (1) 0.23
Kristian Jahr 2 0.08
Стейринг Пер-Магнус 2 0.08
Trace Murray 1 0.04
Harald Holter 1 0.04
Victor Grodaas 1 0.04
Jesper Grundt 1 0.04
Стрёмберг Август 1 0.04
Mathias Berg Gjerstroem 0 0
Sander Marthinussen 0 0
Эгель-Йонсен Кевин 0 0
Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоунссон Йоунатан 10 (1) 0.38
Ингимюндарсон Вальдимар 7 0.27
Erik Groenner 7 0.27
Ховен Андреас 2 0.08
Andreas van der Spa 2 0.08
Alejandro Diaz II 2 (1) 0.08
Гуннарссон Хердюр-Инги 2 0.08
Михаэль Петер 2 (1) 0.08
Anders Johannessen Nord 2 0.08
Kristoffer Nessoe 1 0.04
Матисен Ульрик 1 0.04
Axel Kryger 1 0.04
Sondre Oerjasaeter 1 0.04
Тум Исаак 1 0.04
Mathias Blaarud 1 0.04
Росет Мартин-Уве 1 0.04
Kristoffer Hoven 1 (1) 0.04
Фло Пер-Эгиль 0 0
Фей Рензе 0 0
Endre Kupen 0 0
Kristoffer Haukas Steinset 0 0

Карточки

Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kristian Jahr 6 0
Harald Holter 5 0
Эгель-Йонсен Кевин 3 1
Martin Tangen Vinjor 4 0
Tobias Bjoernebye 4 0
Adem Gueven 3 0
Холме Фредрик 3 0
Стрёмберг Август 2 0
Mathias Berg Gjerstroem 2 0
Брингакер Матиас 2 0
Ludvig Langrekken 2 0
Martin Andre Sjoelstad 2 0
Герсон Ларс 1 0
Martin Hoel Andersen 1 0
Victor Grodaas 1 0
Sander Marthinussen 1 0
Nikolai Jorgensen 1 0
Jan Hoeiby 1 0
Eric Taylor 1 0
Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матисен Ульрик 8 1
Тум Исаак 4 1
Ингимюндарсон Вальдимар 5 0
Mathias Blaarud 4 0
Йоунссон Йоунатан 3 0
Erik Groenner 3 0
Фло Пер-Эгиль 2 0
Фей Рензе 2 0
Kristoffer Hoven 1 0
Росет Мартин-Уве 1 0
Axel Kryger 1 0
Гуннарссон Хердюр-Инги 1 0
Ховен Андреас 1 0
Слёрдаль Филип 1 0
Eirik Lereng 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
23
10 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
2
8%
2
9%
1-15
2
8%
3
13%
16-30
6
23%
5
22%
31-45
4
15%
3
13%
46-60
6
23%
6
26%
61-75
6
23%
4
17%
76-90

Пропущено

14
30
6 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
3
21%
4
13%
1-15
0
0%
6
20%
16-30
3
21%
4
13%
31-45
3
21%
5
17%
46-60
0
0%
3
10%
61-75
5
36%
8
27%
76-90

Забито

14
24
5 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 10
18 Не забивали 15
2
14%
2
8%
1-15
1
7%
6
25%
16-30
2
14%
5
21%
31-45
1
7%
4
17%
46-60
3
21%
4
17%
61-75
5
36%
3
13%
76-90

Пропущено

15
16
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
2
13%
3
19%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
3
20%
3
19%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
4
27%
5
31%
76-90

Забито

40
47
15 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 14
7 Не забивали 4
4
10%
4
9%
1-15
3
8%
9
19%
16-30
8
20%
10
21%
31-45
5
13%
7
15%
46-60
9
23%
10
21%
61-75
11
28%
7
15%
76-90

Пропущено

29
46
14 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 18
5
17%
7
15%
1-15
3
10%
7
15%
16-30
6
21%
7
15%
31-45
5
17%
6
13%
46-60
1
3%
6
13%
61-75
9
31%
13
28%
76-90

Результаты последних матчей

Конгсвингер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Осане - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - КФУМ 3:1 Стйордалс Блинк - Конгсвингер 1:4 Конгсвингер - Стабек 0:1
Рёуфосс - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Старт 2:2 Гроруд - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Брюне 2:1 Конгсвингер - Мьёндален 2:1 Бранн - Конгсвингер 3:0 Конгсвингер - Стйордалс Блинк 5:0 Фредрикстад - Конгсвингер 0:0 Брюне - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:2 Старт - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Гроруд 2:2 Эйдсвольд - Конгсвингер 3:2 Стабек - Конгсвингер 1:0 Конгсвингер - Бранн 1:3 КФУМ - Конгсвингер 1:0
Согндаль
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Согндаль - Ранхейм 2:0 Брюне - Согндаль 3:3 Согндаль - Скейд 0:1 Фредрикстад - Согндаль 5:2
Согндаль - Бранн 0:4 Мьёндален - Согндаль 0:4 Согндаль - КФУМ 1:2 Санднес - Согндаль 6:0 Осане - Согндаль 1:1 Согндаль - Стабек 4:3 Ранхейм - Согндаль 3:3 Согндаль - Гроруд 4:0 Согндаль - Фредрикстад 1:1 КФУМ - Согндаль 3:2 КФУМ - Согндаль 1:1 Согндаль - Мьёндален 1:0 Бьярг - Согндаль 1:4 Скейд - Согндаль 2:3 Согндаль - Санднес 1:2 Стйордалс Блинк - Согндаль 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 26 23 3 0 84 - 11 72
2. Стабек 26 14 8 4 55 - 24 50
3. Старт 26 13 6 7 53 - 32 45
4. КФУМ 26 13 6 7 54 - 43 45
5. Санднес 26 13 4 9 47 - 43 43
6. Ранхейм 26 11 7 8 43 - 43 40
7. Конгсвингер 26 11 7 8 38 - 31 40
8. Согндаль 26 10 7 9 45 - 48 37
9. Мьёндален 26 11 3 12 32 - 42 36
10. Рёуфосс 26 9 8 9 33 - 44 35
11. Осане 26 7 8 11 38 - 58 29
12. Фредрикстад 26 7 8 11 41 - 44 29
13. Брюне 26 6 8 12 35 - 47 26
14. Скейд 26 6 4 16 32 - 48 22
15. Стйордалс Блинк 26 3 5 18 26 - 60 14
16. Гроруд 26 1 8 17 25 - 63 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 13 10 3 0 42 - 4 33
2. Старт 13 7 3 3 30 - 14 24
3. Стабек 13 6 5 2 24 - 10 23
4. Мьёндален 13 7 2 4 19 - 17 23
5. Конгсвингер 13 6 5 2 25 - 15 23
6. Согндаль 13 7 1 5 22 - 18 22
7. Ранхейм 13 6 4 3 27 - 22 22
8. КФУМ 13 6 4 3 25 - 21 22
9. Рёуфосс 13 5 4 4 14 - 19 19
10. Фредрикстад 13 5 4 4 22 - 21 19
11. Санднес 13 5 3 5 27 - 24 18
12. Осане 13 5 2 6 20 - 29 17
13. Брюне 13 4 4 5 18 - 20 16
14. Скейд 13 4 2 7 23 - 27 14
15. Гроруд 13 1 4 8 12 - 27 7
16. Стйордалс Блинк 13 2 0 11 13 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 13 13 0 0 42 - 7 39
2. Стабек 13 8 3 2 31 - 14 27
3. Санднес 13 8 1 4 20 - 19 25
4. КФУМ 13 7 2 4 29 - 22 23
5. Старт 13 6 3 4 23 - 18 21
6. Ранхейм 13 5 3 5 16 - 21 18
7. Конгсвингер 13 5 2 6 13 - 16 17
8. Рёуфосс 13 4 4 5 19 - 25 16
9. Согндаль 13 3 6 4 23 - 30 15
10. Мьёндален 13 4 1 8 13 - 25 13
11. Осане 13 2 6 5 18 - 29 12
12. Фредрикстад 13 2 4 7 19 - 23 10
13. Брюне 13 2 4 7 17 - 27 10
14. Скейд 13 2 2 9 9 - 21 8
15. Стйордалс Блинк 13 1 5 7 13 - 30 8
16. Гроруд 13 0 4 9 13 - 36 4
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Бранн Финне Бор 17 (3)
Бранн Расмуссен Матиас 15 (8)
Стабек Gift Orban 14 (6)
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 14 (2)
Старт Браут-Брюнес Джонатан 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Согндаль Матисен Ульрик 1 8
Мьёндален Тум Исаак 2 5
Мьёндален Свеен Оле 8
Ранхейм Erik Toenne 8
Фредрикстад Jakob Lindstroem 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 25'
    Harald Holter уходит с поля. Холме Фредрик выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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