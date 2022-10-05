Тур: 23.
2:2
Перерыв
0'
0:1
20' ГолMatias Rojas II
1:1
22' ГолFacundo Gutierrez
2:1
27' ГолGabriel Alanis
36' Желтая карточкаJulian Alejo Lopez
38' Желтая карточкаJonathan Galvan
2:2
45' ГолEmiliano Vecchio
Ход матча
20'
22'
27'
2:1
38'
45'
22
Унсаин
Луис
11
Gaston
Togni
34
Мура
Факундо
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gaston TogniПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
33 Tomas Galvan
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Nicolas OrozНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Расинг Авельянеда
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
116.7%
16.7%
7 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Facundo Gutierrez
|3 (1)
|0.13
|Gaston Togni
|2
|0.09
|Gabriel Alanis
|2
|0.09
|Риос Андрес
|2
|0.09
|Manuel Duarte
|2
|0.09
|Nicolas Fernandez I
|2
|0.09
|Adonis Frias
|2 (1)
|0.09
|Nicolas Tripicchio
|1
|0.04
|Пиццини Франсиско
|1
|0.04
|Lucas Albertengo
|1
|0.04
|Отормин Леандро
|1
|0.04
|Carlos Rodolfo Rotondi
|1
|0.04
|Raul Loaiza
|1
|0.04
|Tomas Galvan
|1
|0.04
|Walter Bou
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Enzo Copetti
|8
|0.35
|Matias Rojas II
|4
|0.17
|Carlos Alcaraz
|3
|0.13
|Emiliano Vecchio
|2
|0.09
|Jonathan David Gomez
|2
|0.09
|Ауче Габриэль
|2
|0.09
|Ромеро Максимильяно
|2
|0.09
|Чанкалай Томас
|2
|0.09
|Сигали Леонардо
|1
|0.04
|Карбонеро Йохан
|1
|0.04
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0.04
|Gonzalo Piovi
|1
|0.04
|Fabricio Dominguez
|1
|0.04
|Морено Анибал
|1
|0.04
|Nicolas Oroz
|0
|0
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|Мена Эухенио
|0
|0
|Jonathan Galvan
|0
|0
|Мура Факундо
|0
|0
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Gutierrez
|6
|1
|Сото Алексис
|5
|0
|Риос Андрес
|3
|1
|Кардона Томас
|4
|0
|Adonis Frias
|4
|0
|Julian Alejo Lopez
|4
|0
|Nazareno Colombo
|4
|0
|Gabriel Alanis
|2
|1
|Унсаин Луис
|3
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|1
|Agustin Fontana
|2
|0
|Tomas Galvan
|2
|0
|Пиццини Франсиско
|0
|1
|Nicolas Fernandez I
|1
|0
|Raul Loaiza
|1
|0
|Fabricio Dominguez
|1
|0
|Juan Rodriguez2
|1
|0
|Lautaro Tomas Escalante
|1
|0
|Lucas Souto
|1
|0
|Manuel Duarte
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сигали Леонардо
|6
|1
|Мена Эухенио
|6
|1
|Морено Анибал
|7
|0
|Инсуа Эмилиано
|6
|0
|Enzo Copetti
|6
|0
|Чанкалай Томас
|2
|2
|Jonathan David Gomez
|5
|0
|Кардона Эдвин
|4
|0
|Мура Факундо
|4
|0
|Leonel Ariel Miranda
|3
|0
|Matias Rojas II
|3
|0
|Ариас Габриэль
|1
|1
|Карбонеро Йохан
|1
|1
|Gonzalo Piovi
|2
|0
|Carlos Alcaraz
|0
|1
|Ауче Габриэль
|1
|0
|Juan Caceres
|1
|0
|Maico Quiroz
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
9
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
0
0%
1
11%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
3
27%
1
11%
76-90
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
13%
1
11%
1-15
3
38%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
38%
1
11%
76-90
Забито
9
21
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 12
2
22%
3
14%
1-15
3
33%
2
10%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
3
33%
2
10%
46-60
1
11%
5
24%
61-75
0
0%
5
24%
76-90
Пропущено
14
12
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
2
17%
16-30
5
36%
3
25%
31-45
3
21%
2
17%
46-60
1
7%
3
25%
61-75
3
21%
2
17%
76-90
Забито
20
30
9 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 12
10 Не забивали 6
2
10%
4
13%
1-15
5
25%
4
13%
16-30
2
10%
6
20%
31-45
4
20%
4
13%
46-60
4
20%
6
20%
61-75
3
15%
6
20%
76-90
Пропущено
22
21
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 13
1
5%
1
5%
1-15
5
23%
3
14%
16-30
6
27%
4
19%
31-45
3
14%
5
24%
46-60
1
5%
5
24%
61-75
6
27%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Аргентинос Хуниорс 2:1
Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо 0:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:4 Банфилд - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 3:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 4:3 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Патронато Парана 1:0
Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:2 Банфилд - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:3 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|2:1
|23
|12
|8
|3
|29 - 15
|44
|2.
|Бока Хуниорс
|22
|13
|3
|6
|27 - 22
|42
|3.
|Расинг Авельянеда
|2:2
|23
|11
|8
|4
|34 - 21
|41
|4.
|Уракан
|22
|9
|10
|3
|26 - 16
|37
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|22
|10
|7
|5
|22 - 13
|37
|6.
|Ривер Плейт
|22
|10
|5
|7
|32 - 18
|35
|7.
|Тигре
|23
|8
|10
|5
|34 - 26
|34
|8.
|Годой Крус
|23
|9
|7
|7
|24 - 23
|34
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|23
|9
|6
|8
|20 - 19
|33
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|22
|10
|3
|9
|26 - 23
|33
|11.
|Сан-Лоренсо
|23
|6
|13
|4
|24 - 21
|31
|12.
|Патронато Парана
|23
|8
|7
|8
|26 - 24
|31
|13.
|Атлетико Платенсе
|1:2
|23
|7
|10
|6
|20 - 18
|31
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|22
|8
|6
|8
|24 - 23
|30
|15.
|Сармиенто
|23
|8
|6
|9
|24 - 26
|30
|16.
|Дефенса и Хустисия
|2:2
|23
|7
|9
|7
|22 - 24
|30
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|21
|8
|4
|9
|26 - 25
|28
|18.
|Барракас Централь
|23
|7
|7
|9
|25 - 32
|28
|19.
|Эстудиантес Ла Плата
|22
|7
|6
|9
|22 - 27
|27
|20.
|Унион Санта-Фе
|22
|7
|6
|9
|23 - 28
|27
|21.
|Банфилд
|23
|6
|8
|9
|22 - 26
|26
|22.
|Росарио Сентраль
|23
|6
|8
|9
|20 - 25
|26
|23.
|Тальерес Кордоба
|21
|6
|7
|8
|17 - 18
|25
|24.
|Колон
|23
|6
|7
|10
|20 - 30
|25
|25.
|Арсенал Саранди
|23
|4
|12
|7
|21 - 25
|24
|26.
|Ланус
|22
|5
|5
|12
|20 - 30
|20
|27.
|Велес Сарсфилд
|22
|3
|10
|9
|21 - 28
|19
|28.
|Альдосиви
|23
|4
|4
|15
|14 - 39
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|2:1
|12
|8
|4
|0
|20 - 6
|28
|2.
|Расинг Авельянеда
|2:2
|12
|8
|3
|1
|23 - 10
|27
|3.
|Бока Хуниорс
|12
|8
|2
|2
|18 - 12
|26
|4.
|Патронато Парана
|12
|7
|4
|1
|15 - 6
|25
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|7
|2
|1
|14 - 3
|23
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|7
|1
|4
|15 - 13
|22
|7.
|Годой Крус
|11
|6
|4
|1
|13 - 6
|22
|8.
|Барракас Централь
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|9.
|Уракан
|10
|6
|3
|1
|16 - 6
|21
|10.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|11.
|Тигре
|11
|5
|5
|1
|17 - 7
|20
|12.
|Атлетико Платенсе
|1:2
|12
|4
|7
|1
|10 - 5
|19
|13.
|Дефенса и Хустисия
|2:2
|12
|4
|7
|1
|13 - 10
|19
|14.
|Росарио Сентраль
|12
|5
|4
|3
|10 - 9
|19
|15.
|Сармиенто
|11
|5
|3
|3
|16 - 12
|18
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|17.
|Тальерес Кордоба
|11
|5
|2
|4
|12 - 10
|17
|18.
|Сан-Лоренсо
|12
|3
|8
|1
|15 - 12
|17
|19.
|Ривер Плейт
|10
|5
|1
|4
|14 - 9
|16
|20.
|Колон
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|21.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|22.
|Арсенал Саранди
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|3
|5
|3
|9 - 7
|14
|24.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|2
|5
|10 - 13
|14
|25.
|Велес Сарсфилд
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|26.
|Ланус
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|27.
|Банфилд
|12
|2
|5
|5
|13 - 17
|11
|28.
|Альдосиви
|11
|3
|1
|7
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|12
|5
|4
|3
|18 - 9
|19
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|1
|5
|11 - 12
|19
|3.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|1
|4
|9 - 10
|16
|4.
|Атлетико Тукуман
|2:1
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|5.
|Уракан
|12
|3
|7
|2
|10 - 10
|16
|6.
|Банфилд
|11
|4
|3
|4
|9 - 9
|15
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|4
|3
|5
|14 - 15
|15
|8.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|5
|3
|9 - 9
|14
|9.
|Тигре
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|3
|5
|4
|8 - 10
|14
|11.
|Расинг Авельянеда
|2:2
|11
|3
|5
|3
|11 - 11
|14
|12.
|Унион Санта-Фе
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|13.
|Атлетико Платенсе
|1:2
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|14.
|Годой Крус
|12
|3
|3
|6
|11 - 17
|12
|15.
|Сармиенто
|12
|3
|3
|6
|8 - 14
|12
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|17.
|Дефенса и Хустисия
|2:2
|11
|3
|2
|6
|9 - 14
|11
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|3
|2
|5
|11 - 10
|11
|19.
|Арсенал Саранди
|12
|1
|6
|5
|8 - 14
|9
|20.
|Колон
|11
|2
|3
|6
|9 - 14
|9
|21.
|Ланус
|12
|2
|2
|8
|9 - 19
|8
|22.
|Тальерес Кордоба
|10
|1
|5
|4
|5 - 8
|8
|23.
|Росарио Сентраль
|11
|1
|4
|6
|10 - 16
|7
|24.
|Барракас Централь
|11
|1
|4
|6
|7 - 18
|7
|25.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|1
|3
|6
|7 - 14
|6
|26.
|Альдосиви
|12
|1
|3
|8
|5 - 23
|6
|27.
|Велес Сарсфилд
|12
|0
|6
|6
|12 - 20
|6
|28.
|Патронато Парана
|11
|1
|3
|7
|11 - 18
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|19 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|8 (3)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|9 (4)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|10
|Уракан
|Lucas Merolla
|10
|Сан-Лоренсо
|Federico Gattoni
|10
|Арсенал Саранди
|Cristian Chimino
|1 8
|Унион Санта-Фе
|Juan Portillo
|1 8