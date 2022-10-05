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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 23.
Дефенса и Хустисия
2:2
Перерыв
Расинг Авельянеда
0'
0:1
20' Гол
Matias Rojas II
1:1
22' Гол
Facundo Gutierrez
2:1
27' Гол
Gabriel Alanis
36' Желтая карточка
Julian Alejo Lopez
38' Желтая карточка
Jonathan Galvan
2:2
45' Гол
Emiliano Vecchio

Ход матча

20'
0:1
Matias Rojas II
(Карбонеро Йохан)
22'
Facundo Gutierrez
(Gaston Togni)
1:1
27'
Gabriel Alanis
(Gaston Togni)
2:1
36'
Julian Alejo Lopez
 
38'
 
Jonathan Galvan
45'
2:2
Emiliano Vecchio
(Leonel Ariel Miranda)
Лучшие коэффициенты
Дефенса и Хустисия
Ничья
Расинг Авельянеда
3.20
3.42
3.20
Все Коэффициенты
22
Унсаин
Луис
14
Nicolas
Tripicchio
2
Adonis
Frias
6
Nazareno
Colombo
4
Lucas
Souto
8
Julian
Alejo
Lopez
5
Facundo
Gutierrez
17
Gabriel
Alanis
34
Manuel
Duarte
11
Gaston
Togni
9
Nicolas
Fernandez
I
21
Ариас
Габриэль
34
Мура
Факундо
8
Jonathan
Galvan
48
Инсуа
Эмилиано
33
Gonzalo
Piovi
19
Leonel
Ariel
Miranda
29
Морено
Анибал
20
Emiliano
Vecchio
10
Matias
Rojas
II
9
Enzo
Copetti
17
Карбонеро
Йохан
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1
Расинг Авельянеда
4-3-3

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Расинг Авельянеда

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

116.7%
16.7%
7 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ЛП
2:2
ЛП
1:2
С
1:1
С
1:1
С
3:2
ТМК
0:1
П
1:1
П
2:1
П
1:1
П
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Facundo Gutierrez 3 (1) 0.13
Gaston Togni 2 0.09
Gabriel Alanis 2 0.09
Риос Андрес 2 0.09
Manuel Duarte 2 0.09
Nicolas Fernandez I 2 0.09
Adonis Frias 2 (1) 0.09
Nicolas Tripicchio 1 0.04
Пиццини Франсиско 1 0.04
Lucas Albertengo 1 0.04
Отормин Леандро 1 0.04
Carlos Rodolfo Rotondi 1 0.04
Raul Loaiza 1 0.04
Tomas Galvan 1 0.04
Walter Bou 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Enzo Copetti 8 0.35
Matias Rojas II 4 0.17
Carlos Alcaraz 3 0.13
Emiliano Vecchio 2 0.09
Jonathan David Gomez 2 0.09
Ауче Габриэль 2 0.09
Ромеро Максимильяно 2 0.09
Чанкалай Томас 2 0.09
Сигали Леонардо 1 0.04
Карбонеро Йохан 1 0.04
Leonel Ariel Miranda 1 0.04
Gonzalo Piovi 1 0.04
Fabricio Dominguez 1 0.04
Морено Анибал 1 0.04
Nicolas Oroz 0 0
Инсуа Эмилиано 0 0
Мена Эухенио 0 0
Jonathan Galvan 0 0
Мура Факундо 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Gutierrez 6 1
Сото Алексис 5 0
Риос Андрес 3 1
Кардона Томас 4 0
Adonis Frias 4 0
Julian Alejo Lopez 4 0
Nazareno Colombo 4 0
Gabriel Alanis 2 1
Унсаин Луис 3 0
Nicolas Tripicchio 1 1
Agustin Fontana 2 0
Tomas Galvan 2 0
Пиццини Франсиско 0 1
Nicolas Fernandez I 1 0
Raul Loaiza 1 0
Fabricio Dominguez 1 0
Juan Rodriguez2 1 0
Lautaro Tomas Escalante 1 0
Lucas Souto 1 0
Manuel Duarte 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сигали Леонардо 6 1
Мена Эухенио 6 1
Морено Анибал 7 0
Инсуа Эмилиано 6 0
Enzo Copetti 6 0
Чанкалай Томас 2 2
Jonathan David Gomez 5 0
Кардона Эдвин 4 0
Мура Факундо 4 0
Leonel Ariel Miranda 3 0
Matias Rojas II 3 0
Ариас Габриэль 1 1
Карбонеро Йохан 1 1
Gonzalo Piovi 2 0
Carlos Alcaraz 0 1
Ауче Габриэль 1 0
Juan Caceres 1 0
Maico Quiroz 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
9
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
0
0%
1
11%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
3
27%
1
11%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
13%
1
11%
1-15
3
38%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
38%
1
11%
76-90

Забито

9
21
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 12
2
22%
3
14%
1-15
3
33%
2
10%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
3
33%
2
10%
46-60
1
11%
5
24%
61-75
0
0%
5
24%
76-90

Пропущено

14
12
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
2
17%
16-30
5
36%
3
25%
31-45
3
21%
2
17%
46-60
1
7%
3
25%
61-75
3
21%
2
17%
76-90

Забито

20
30
9 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 12
10 Не забивали 6
2
10%
4
13%
1-15
5
25%
4
13%
16-30
2
10%
6
20%
31-45
4
20%
4
13%
46-60
4
20%
6
20%
61-75
3
15%
6
20%
76-90

Пропущено

22
21
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 13
1
5%
1
5%
1-15
5
23%
3
14%
16-30
6
27%
4
19%
31-45
3
14%
5
24%
46-60
1
5%
5
24%
61-75
6
27%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Аргентинос Хуниорс 2:1
Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо 0:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:4 Банфилд - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 3:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 4:3 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Патронато Парана 1:0
Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:2 Банфилд - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:3 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 2:1 23 12 8 3 29 - 15 44
2. Бока Хуниорс 22 13 3 6 27 - 22 42
3. Расинг Авельянеда 2:2 23 11 8 4 34 - 21 41
4. Уракан 22 9 10 3 26 - 16 37
5. Химнасия Ла-Плата 22 10 7 5 22 - 13 37
6. Ривер Плейт 22 10 5 7 32 - 18 35
7. Тигре 23 8 10 5 34 - 26 34
8. Годой Крус 23 9 7 7 24 - 23 34
9. Ньюэллс Олд Бойз 23 9 6 8 20 - 19 33
10. Аргентинос Хуниорс 22 10 3 9 26 - 23 33
11. Сан-Лоренсо 23 6 13 4 24 - 21 31
12. Патронато Парана 23 8 7 8 26 - 24 31
13. Атлетико Платенсе 1:2 23 7 10 6 20 - 18 31
14. Индепендьенте Авельянеда 22 8 6 8 24 - 23 30
15. Сармиенто 23 8 6 9 24 - 26 30
16. Дефенса и Хустисия 2:2 23 7 9 7 22 - 24 30
17. Сентраль Кордоба Росарио 21 8 4 9 26 - 25 28
18. Барракас Централь 23 7 7 9 25 - 32 28
19. Эстудиантес Ла Плата 22 7 6 9 22 - 27 27
20. Унион Санта-Фе 22 7 6 9 23 - 28 27
21. Банфилд 23 6 8 9 22 - 26 26
22. Росарио Сентраль 23 6 8 9 20 - 25 26
23. Тальерес Кордоба 21 6 7 8 17 - 18 25
24. Колон 23 6 7 10 20 - 30 25
25. Арсенал Саранди 23 4 12 7 21 - 25 24
26. Ланус 22 5 5 12 20 - 30 20
27. Велес Сарсфилд 22 3 10 9 21 - 28 19
28. Альдосиви 23 4 4 15 14 - 39 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 2:1 12 8 4 0 20 - 6 28
2. Расинг Авельянеда 2:2 12 8 3 1 23 - 10 27
3. Бока Хуниорс 12 8 2 2 18 - 12 26
4. Патронато Парана 12 7 4 1 15 - 6 25
5. Химнасия Ла-Плата 10 7 2 1 14 - 3 23
6. Аргентинос Хуниорс 12 7 1 4 15 - 13 22
7. Годой Крус 11 6 4 1 13 - 6 22
8. Барракас Централь 12 6 3 3 18 - 14 21
9. Уракан 10 6 3 1 16 - 6 21
10. Эстудиантес Ла Плата 12 6 3 3 15 - 13 21
11. Тигре 11 5 5 1 17 - 7 20
12. Атлетико Платенсе 1:2 12 4 7 1 10 - 5 19
13. Дефенса и Хустисия 2:2 12 4 7 1 13 - 10 19
14. Росарио Сентраль 12 5 4 3 10 - 9 19
15. Сармиенто 11 5 3 3 16 - 12 18
16. Сентраль Кордоба Росарио 11 5 2 4 14 - 12 17
17. Тальерес Кордоба 11 5 2 4 12 - 10 17
18. Сан-Лоренсо 12 3 8 1 15 - 12 17
19. Ривер Плейт 10 5 1 4 14 - 9 16
20. Колон 12 4 4 4 11 - 16 16
21. Индепендьенте Авельянеда 10 4 3 3 10 - 8 15
22. Арсенал Саранди 11 3 6 2 13 - 11 15
23. Ньюэллс Олд Бойз 11 3 5 3 9 - 7 14
24. Унион Санта-Фе 11 4 2 5 10 - 13 14
25. Велес Сарсфилд 10 3 4 3 9 - 8 13
26. Ланус 10 3 3 4 11 - 11 12
27. Банфилд 12 2 5 5 13 - 17 11
28. Альдосиви 11 3 1 7 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 12 5 4 3 18 - 9 19
2. Ньюэллс Олд Бойз 12 6 1 5 11 - 12 19
3. Бока Хуниорс 10 5 1 4 9 - 10 16
4. Атлетико Тукуман 2:1 11 4 4 3 9 - 9 16
5. Уракан 12 3 7 2 10 - 10 16
6. Банфилд 11 4 3 4 9 - 9 15
7. Индепендьенте Авельянеда 12 4 3 5 14 - 15 15
8. Сан-Лоренсо 11 3 5 3 9 - 9 14
9. Тигре 12 3 5 4 17 - 19 14
10. Химнасия Ла-Плата 12 3 5 4 8 - 10 14
11. Расинг Авельянеда 2:2 11 3 5 3 11 - 11 14
12. Унион Санта-Фе 11 3 4 4 13 - 15 13
13. Атлетико Платенсе 1:2 11 3 3 5 10 - 13 12
14. Годой Крус 12 3 3 6 11 - 17 12
15. Сармиенто 12 3 3 6 8 - 14 12
16. Сентраль Кордоба Росарио 10 3 2 5 12 - 13 11
17. Дефенса и Хустисия 2:2 11 3 2 6 9 - 14 11
18. Аргентинос Хуниорс 10 3 2 5 11 - 10 11
19. Арсенал Саранди 12 1 6 5 8 - 14 9
20. Колон 11 2 3 6 9 - 14 9
21. Ланус 12 2 2 8 9 - 19 8
22. Тальерес Кордоба 10 1 5 4 5 - 8 8
23. Росарио Сентраль 11 1 4 6 10 - 16 7
24. Барракас Централь 11 1 4 6 7 - 18 7
25. Эстудиантес Ла Плата 10 1 3 6 7 - 14 6
26. Альдосиви 12 1 3 8 5 - 23 6
27. Велес Сарсфилд 12 0 6 6 12 - 20 6
28. Патронато Парана 11 1 3 7 11 - 18 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 19 (2)
Уракан Кристальдо Франко 16 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 8 (3)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 10
Уракан Lucas Merolla 10
Сан-Лоренсо Federico Gattoni 10
Арсенал Саранди Cristian Chimino 1 8
Унион Санта-Фе Juan Portillo 1 8
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  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Дефенса и Хустисия
Ничья
Расинг Авельянеда
3.20
3.42
3.20
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