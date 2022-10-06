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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 23.
Дефенса и Хустисия
3:3
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
0:1
19' Гол
Matias Rojas II
1:1
22' Гол
Facundo Gutierrez
2:1
27' Гол
Gabriel Alanis
36' Желтая карточка
Julian Alejo Lopez
38' Желтая карточка
Jonathan Galvan
2:2
45' Гол
Emiliano Vecchio
3:2
75' Гол
Gaston Togni
3:2
85' Не забитый пенальти
Emiliano Vecchio
86' Желтая карточка
86' Желтая карточка
Морено Анибал
3:3
90' Гол
Морено Анибал
90' Желтая карточка
Gaston Togni
90'+14
22
Унсаин
Луис
14
Nicolas
Tripicchio
2
Adonis
Frias
6
Nazareno
Colombo
4
Lucas
Souto
8
Julian
Alejo
Lopez
5
Facundo
Gutierrez
17
Gabriel
Alanis
34
Manuel
Duarte
11
Gaston
Togni
9
Nicolas
Fernandez
I
21
Ариас
Габриэль
34
Мура
Факундо
8
Jonathan
Galvan
48
Инсуа
Эмилиано
33
Gonzalo
Piovi
19
Leonel
Ariel
Miranda
29
Морено
Анибал
20
Emiliano
Vecchio
10
Matias
Rojas
II
9
Enzo
Copetti
17
Карбонеро
Йохан
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1
Расинг Авельянеда
4-3-3

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Расинг Авельянеда

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

116.7%
16.7%
7 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ЛП
2:2
ЛП
1:2
С
1:1
С
1:1
С
3:2
ТМК
0:1
П
1:1
П
2:1
П
1:1
П
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gaston Togni 3 0.13
Facundo Gutierrez 3 (1) 0.13
Gabriel Alanis 2 0.09
Риос Андрес 2 0.09
Manuel Duarte 2 0.09
Nicolas Fernandez I 2 0.09
Adonis Frias 2 (1) 0.09
Nicolas Tripicchio 1 0.04
Пиццини Франсиско 1 0.04
Lucas Albertengo 1 0.04
Отормин Леандро 1 0.04
Carlos Rodolfo Rotondi 1 0.04
Raul Loaiza 1 0.04
Tomas Galvan 1 0.04
Walter Bou 0 0
Julian Alejo Lopez 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Enzo Copetti 8 0.35
Matias Rojas II 4 0.17
Emiliano Vecchio 3 0.13
Carlos Alcaraz 3 0.13
Jonathan David Gomez 2 0.09
Ауче Габриэль 2 0.09
Ромеро Максимильяно 2 0.09
Чанкалай Томас 2 0.09
Морено Анибал 2 0.09
Сигали Леонардо 1 0.04
Leonel Ariel Miranda 1 0.04
Карбонеро Йохан 1 0.04
Gonzalo Piovi 1 0.04
Fabricio Dominguez 1 0.04
Nicolas Oroz 0 0
Инсуа Эмилиано 0 0
Мена Эухенио 0 0
Jonathan Galvan 0 0
Мура Факундо 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Gutierrez 6 1
Сото Алексис 5 0
Риос Андрес 3 1
Кардона Томас 4 0
Adonis Frias 4 0
Julian Alejo Lopez 4 0
Nazareno Colombo 4 0
Gabriel Alanis 2 1
Унсаин Луис 3 0
Nicolas Tripicchio 1 1
Agustin Fontana 2 0
Tomas Galvan 2 0
Пиццини Франсиско 0 1
Nicolas Fernandez I 1 0
Gaston Togni 1 0
Raul Loaiza 1 0
Fabricio Dominguez 1 0
Juan Rodriguez2 1 0
Lautaro Tomas Escalante 1 0
Lucas Souto 1 0
Manuel Duarte 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морено Анибал 8 0
Сигали Леонардо 6 1
Мена Эухенио 6 1
Инсуа Эмилиано 6 0
Enzo Copetti 6 0
Чанкалай Томас 2 2
Jonathan David Gomez 5 0
Кардона Эдвин 4 0
Мура Факундо 4 0
Leonel Ariel Miranda 3 0
Matias Rojas II 3 0
Ариас Габриэль 1 1
Карбонеро Йохан 1 1
Gonzalo Piovi 2 0
Carlos Alcaraz 0 1
Ауче Габриэль 1 0
Juan Caceres 1 0
Maico Quiroz 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
12
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
0
0%
1
8%
1-15
4
29%
3
25%
16-30
2
14%
3
25%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
4
29%
1
8%
61-75
3
21%
2
17%
76-90

Пропущено

11
12
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
9%
1
8%
1-15
4
36%
3
25%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
4
36%
1
8%
76-90

Забито

9
21
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 13
2
22%
3
14%
1-15
3
33%
2
10%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
3
33%
2
10%
46-60
1
11%
5
24%
61-75
0
0%
5
24%
76-90

Пропущено

14
12
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
2
17%
16-30
5
36%
3
25%
31-45
3
21%
2
17%
46-60
1
7%
3
25%
61-75
3
21%
2
17%
76-90

Забито

23
33
11 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 13
10 Не забивали 6
2
9%
4
12%
1-15
7
30%
5
15%
16-30
2
9%
7
21%
31-45
4
17%
4
12%
46-60
5
22%
6
18%
61-75
3
13%
7
21%
76-90

Пропущено

25
24
14 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 14
1
4%
1
4%
1-15
6
24%
5
21%
16-30
7
28%
4
17%
31-45
3
12%
5
21%
46-60
1
4%
6
25%
61-75
7
28%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Аргентинос Хуниорс 2:1
Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо 0:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:4 Банфилд - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 3:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 4:3 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Патронато Парана 1:0
Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:2 Банфилд - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:3 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 23 12 8 3 29 - 15 44
2. Бока Хуниорс 22 13 3 6 27 - 22 42
3. Расинг Авельянеда 23 11 8 4 35 - 22 41
4. Уракан 22 9 10 3 26 - 16 37
5. Химнасия Ла-Плата 22 10 7 5 22 - 13 37
6. Ривер Плейт 0:0 23 10 6 7 32 - 18 36
7. Тигре 23 8 10 5 34 - 26 34
8. Годой Крус 23 9 7 7 24 - 23 34
9. Ньюэллс Олд Бойз 23 9 6 8 20 - 19 33
10. Аргентинос Хуниорс 22 10 3 9 26 - 23 33
11. Сан-Лоренсо 23 6 13 4 24 - 21 31
12. Патронато Парана 23 8 7 8 26 - 24 31
13. Атлетико Платенсе 23 7 10 6 20 - 18 31
14. Индепендьенте Авельянеда 0:0 23 8 7 8 24 - 23 31
15. Сармиенто 23 8 6 9 24 - 26 30
16. Дефенса и Хустисия 23 7 9 7 23 - 25 30
17. Сентраль Кордоба Росарио 0:0 22 8 5 9 26 - 25 29
18. Эстудиантес Ла Плата 0:0 23 7 7 9 22 - 27 28
19. Барракас Централь 23 7 7 9 25 - 32 28
20. Унион Санта-Фе 22 7 6 9 23 - 28 27
21. Банфилд 23 6 8 9 22 - 26 26
22. Росарио Сентраль 23 6 8 9 20 - 25 26
23. Тальерес Кордоба 21 6 7 8 17 - 18 25
24. Колон 23 6 7 10 20 - 30 25
25. Арсенал Саранди 23 4 12 7 21 - 25 24
26. Ланус 22 5 5 12 20 - 30 20
27. Велес Сарсфилд 22 3 10 9 21 - 28 19
28. Альдосиви 23 4 4 15 14 - 39 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 12 8 4 0 20 - 6 28
2. Расинг Авельянеда 12 8 3 1 23 - 10 27
3. Бока Хуниорс 12 8 2 2 18 - 12 26
4. Патронато Парана 12 7 4 1 15 - 6 25
5. Химнасия Ла-Плата 10 7 2 1 14 - 3 23
6. Аргентинос Хуниорс 12 7 1 4 15 - 13 22
7. Годой Крус 11 6 4 1 13 - 6 22
8. Эстудиантес Ла Плата 0:0 12 6 3 3 15 - 13 21
9. Барракас Централь 12 6 3 3 18 - 14 21
10. Уракан 10 6 3 1 16 - 6 21
11. Тигре 11 5 5 1 17 - 7 20
12. Атлетико Платенсе 12 4 7 1 10 - 5 19
13. Дефенса и Хустисия 12 4 7 1 14 - 11 19
14. Росарио Сентраль 12 5 4 3 10 - 9 19
15. Сармиенто 11 5 3 3 16 - 12 18
16. Ривер Плейт 0:0 11 5 2 4 14 - 9 17
17. Тальерес Кордоба 11 5 2 4 12 - 10 17
18. Сан-Лоренсо 12 3 8 1 15 - 12 17
19. Сентраль Кордоба Росарио 0:0 11 5 2 4 14 - 12 17
20. Индепендьенте Авельянеда 0:0 11 4 4 3 10 - 8 16
21. Колон 12 4 4 4 11 - 16 16
22. Арсенал Саранди 11 3 6 2 13 - 11 15
23. Ньюэллс Олд Бойз 11 3 5 3 9 - 7 14
24. Унион Санта-Фе 11 4 2 5 10 - 13 14
25. Велес Сарсфилд 10 3 4 3 9 - 8 13
26. Ланус 10 3 3 4 11 - 11 12
27. Банфилд 12 2 5 5 13 - 17 11
28. Альдосиви 11 3 1 7 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 0:0 12 5 4 3 18 - 9 19
2. Ньюэллс Олд Бойз 12 6 1 5 11 - 12 19
3. Бока Хуниорс 10 5 1 4 9 - 10 16
4. Атлетико Тукуман 11 4 4 3 9 - 9 16
5. Уракан 12 3 7 2 10 - 10 16
6. Банфилд 11 4 3 4 9 - 9 15
7. Индепендьенте Авельянеда 0:0 12 4 3 5 14 - 15 15
8. Сан-Лоренсо 11 3 5 3 9 - 9 14
9. Тигре 12 3 5 4 17 - 19 14
10. Химнасия Ла-Плата 12 3 5 4 8 - 10 14
11. Расинг Авельянеда 11 3 5 3 12 - 12 14
12. Унион Санта-Фе 11 3 4 4 13 - 15 13
13. Атлетико Платенсе 11 3 3 5 10 - 13 12
14. Сентраль Кордоба Росарио 0:0 11 3 3 5 12 - 13 12
15. Годой Крус 12 3 3 6 11 - 17 12
16. Сармиенто 12 3 3 6 8 - 14 12
17. Дефенса и Хустисия 11 3 2 6 9 - 14 11
18. Аргентинос Хуниорс 10 3 2 5 11 - 10 11
19. Арсенал Саранди 12 1 6 5 8 - 14 9
20. Колон 11 2 3 6 9 - 14 9
21. Ланус 12 2 2 8 9 - 19 8
22. Тальерес Кордоба 10 1 5 4 5 - 8 8
23. Росарио Сентраль 11 1 4 6 10 - 16 7
24. Эстудиантес Ла Плата 0:0 11 1 4 6 7 - 14 7
25. Барракас Централь 11 1 4 6 7 - 18 7
26. Альдосиви 12 1 3 8 5 - 23 6
27. Велес Сарсфилд 12 0 6 6 12 - 20 6
28. Патронато Парана 11 1 3 7 11 - 18 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 19 (2)
Уракан Кристальдо Франко 16 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 8 (3)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 10
Уракан Lucas Merolla 10
Сан-Лоренсо Federico Gattoni 10
Арсенал Саранди Cristian Chimino 1 8
Унион Санта-Фе Juan Portillo 1 8
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