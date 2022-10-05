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Бразилия: Серия A
2022

Тур: 30.
Жувентуде
2:2
Конец матча
Коринтианс
0'
0:1
24' Гол
Жулиано де Паула
31' Желтая карточка
Жил Карлос
1:1
46' Гол
Oscar Ruiz
1:2
54' Гол
Алберто Юри
2:2
62' Гол
Питта Исидро
88' Желтая карточка
Adson
90' Желтая карточка
Тейшейра Руан
90'+5
31
Cesar
Ribela
2
Алвес
Родриго
28
Миранда
Пауло
4
Thalisson
20
Moraes
17
Elton
I
7
Capixaba1
16
Jadson
III
23
Jose
M.F.
Moreno
Chico
II
30
Рафинья
Марсио
80
Питта
Исидро
12
Кассио
Рамос
25
Мендес
Бруно
II
4
Жил
Карлос
34
Рауль
Гонсалес
26
Fabio
Santos
IV
37
Eduardo
Queiroz
19
Gustavo
Mosquito
11
Жулиано
де
Паула
8
Аугусто
Ренато
10
Roger
I
9
Алберто
Юри
Жувентуде
4-1-4-1
Коринтианс
4-1-4-1

История личных встреч

Жувентуде
Коринтианс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

СA
2:0
СA
1:0
СA
1:1
СB
1:2
СB
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питта Исидро 5 0.17
Oscar Ruiz 4 0.13
Vitor Gabriel1 2 0.07
Ricardo Bueno 2 (1) 0.07
Jose M.F. Moreno Chico II 1 (1) 0.03
Paraguaio 1 0.03
Алвес Родриго 1 0.03
Энрике Пауло 1 0.03
Moraes 1 0.03
Jadson III 1 0.03
Ромуло 1 0.03
Vitor Mendes 1 0.03
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Перес Фелипе 0 0
Capixaba1 0 0
Arnaldo Edinho2 0 0
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Roger I 8 0.27
Алберто Юри 5 0.17
Gustavo Mosquito 3 0.1
Мантуан Густаво 3 0.1
Adson 3 0.1
Fabio Santos IV 3 (2) 0.1
Рауль Гонсалес 2 0.07
Бальбуэна Фабиан 2 0.07
Аугусто Ренато 1 0.03
Lucas Piton 1 0.03
Жулиано де Паула 1 0.03
Паулиньо Жозе 1 0.03
Jo Alves II 1 0.03
Виллиан Боргес 0 0
Eduardo Queiroz 0 0
Рони 0 0
Жил Карлос 0 0
Рамуш Рафаэл 0 0
Витал Матеус 0 0

Карточки

Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson III 7 1
Vitor Mendes 7 1
Yuri Oliveira Lima 6 1
Виллиам Матеус 4 1
Паулиньо Жозе 2 2
Vitor Gabriel1 5 0
Миранда Пауло 4 0
Перес Фелипе 4 0
Elton I 4 0
Capixaba1 4 0
Jose M.F. Moreno Chico II 2 1
Ирмер Жан 3 0
Ricardo Bueno 3 0
Назарио Бруно 3 0
Алвес Родриго 3 0
Pegorari 3 0
Витор да Силва 1 1
Энрике Пауло 2 0
Moraes 2 0
Paraguaio 2 0
Thalisson 2 0
Питта Исидро 2 0
Gabriel Tota 2 0
Ногейра 1 0
Тейшейра Руан 1 0
Oscar Ruiz 1 0
Ромуло 1 0
Рафаэль Форстер 1 0
Adriano Marlon 1 0
Cesar Ribela 1 0
Darlan Mendes 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рони 4 1
Roger I 4 0
Рауль Гонсалес 3 0
Жил Карлос 3 0
Рамуш Рафаэл 3 0
Майкон Барберан 3 0
Вера Фаусто 3 0
Eduardo Queiroz 3 0
Adson 2 0
Жоао Виктор 2 0
Жулиано де Паула 2 0
Giovane Nascimento 2 0
Виллиан Боргес 1 0
Xavier 1 0
Мораес Жуниор 1 0
Биро 1 0
Рамиро 1 0
Бальбуэна Фабиан 1 0
Педро Жоао II 1 0
Fabio Santos IV 1 0
Jo Alves II 1 0
Фагнер Лемос 1 0
Bruno Melo 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Кантильо Виктор 1 0
Алберто Юри 1 0
Мендес Бруно II 1 0
Lucas Piton 1 0
Robert Barbosa 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
15
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 20
1
7%
3
20%
1-15
1
7%
4
27%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
5
36%
1
7%
61-75
4
29%
3
20%
76-90

Пропущено

21
22
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
3
14%
3
14%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
3
14%
6
27%
31-45
5
24%
1
5%
46-60
3
14%
5
23%
61-75
4
19%
4
18%
76-90

Забито

9
20
4 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 9
23 Не забивали 18
1
11%
4
20%
1-15
2
22%
3
15%
16-30
1
11%
5
25%
31-45
1
11%
1
5%
46-60
3
33%
2
10%
61-75
1
11%
5
25%
76-90

Пропущено

32
8
14 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 7
3
9%
1
13%
1-15
9
28%
1
13%
16-30
2
6%
1
13%
31-45
5
16%
3
38%
46-60
5
16%
2
25%
61-75
8
25%
0
0%
76-90

Забито

23
35
8 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 16
13 Не забивали 8
2
9%
7
20%
1-15
3
13%
7
20%
16-30
3
13%
7
20%
31-45
2
9%
3
9%
46-60
8
35%
3
9%
61-75
5
22%
8
23%
76-90

Пропущено

53
30
23 В 1-м тайме 15
30 Во 2-м тайме 15
18 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 20
6
11%
4
13%
1-15
12
23%
4
13%
16-30
5
9%
7
23%
31-45
10
19%
4
13%
46-60
8
15%
7
23%
61-75
12
23%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Жувентуде
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 2:0 Флуминенсе - Жувентуде 4:0 Жувентуде - Форталеза 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 2:1
Жувентуде - Аваи 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 4:0 Жувентуде - Ботафого Рибейрао 2:2 Куяба - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Америка Минейро 0:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Сеара 1:0 Фламенго - Жувентуде 4:0 Жувентуде - Гойяс 0:0 Коритиба Парана - Жувентуде 2:2 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Сан-Паулу - Жувентуде 0:0 Атлетико Гойяненсе - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Сантос 1:2 Коринтианс - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:3
Коринтианс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Коринтианс - Куяба 2:0 Коринтианс - Атлетико Гойяненсе 2:1 Америка Минейро - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Флуминенсе 3:0
Сан-Паулу - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:0 Флуминенсе - Коринтианс 2:2 Форталеза - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Атлетико Гойяненсе 4:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Коринтианс 1:0 Аваи - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Фламенго 0:2 Коринтианс - Ботафого Рибейрао 1:0 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Сеара - Коринтианс 3:1 Сантос - Коринтианс 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 29 18 9 2 48 - 20 63
2. Интернасьонал Порту Алегре 29 14 11 4 44 - 26 53
3. Флуминенсе 29 15 6 8 46 - 33 51
4. Коринтианс 30 14 9 7 36 - 29 51
5. Фламенго 29 14 6 9 48 - 28 48
6. Атлетико Паранаэнсе 29 13 8 8 35 - 33 47
7. Атлетико Минейро 29 11 10 8 36 - 31 43
8. Америка Минейро 29 12 6 11 26 - 28 42
9. Ботафого Рибейрао 29 10 7 12 29 - 33 37
10. Форталеза 29 10 7 12 29 - 31 37
11. Сантос 29 9 10 10 31 - 26 37
12. Гойяс 29 9 10 10 30 - 35 37
13. Сан-Паулу 28 8 13 7 39 - 31 37
14. Ред Булл Брагантино 29 8 11 10 38 - 38 35
15. Коритиба Парана 28 9 4 15 29 - 43 31
16. Сеара 29 6 13 10 27 - 31 31
17. Куяба 29 7 9 13 21 - 30 30
18. Аваи 29 7 7 15 27 - 45 28
19. Атлетико Гойяненсе 29 6 7 16 27 - 45 25
20. Жувентуде 30 3 11 16 23 - 53 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 15 10 4 1 21 - 7 34
2. Флуминенсе 15 10 2 3 31 - 15 32
3. Интернасьонал Порту Алегре 15 9 5 1 29 - 11 32
4. Палмейрас Сан-Паулу 14 9 3 2 26 - 11 30
5. Фламенго 14 9 2 3 31 - 9 29
6. Коритиба Парана 15 9 2 4 19 - 12 29
7. Атлетико Паранаэнсе 14 8 5 1 22 - 11 29
8. Америка Минейро 14 8 3 3 17 - 11 27
9. Сантос 14 7 4 3 22 - 12 25
10. Сан-Паулу 14 6 5 3 25 - 15 23
11. Ред Булл Брагантино 14 6 5 3 22 - 13 23
12. Аваи 15 6 4 5 20 - 19 22
13. Атлетико Минейро 15 6 4 5 21 - 16 22
14. Гойяс 15 5 6 4 17 - 16 21
15. Куяба 14 4 7 3 11 - 9 19
16. Форталеза 14 4 6 4 12 - 11 18
17. Ботафого Рибейрао 15 4 4 7 13 - 15 16
18. Атлетико Гойяненсе 14 4 3 7 14 - 16 15
19. Сеара 15 3 6 6 14 - 18 15
20. Жувентуде 15 2 7 6 14 - 21 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 15 9 6 0 22 - 9 33
2. Ботафого Рибейрао 14 6 3 5 16 - 18 21
3. Интернасьонал Порту Алегре 14 5 6 3 15 - 15 21
4. Атлетико Минейро 14 5 6 3 15 - 15 21
5. Форталеза 15 6 1 8 17 - 20 19
6. Фламенго 15 5 4 6 17 - 19 19
7. Флуминенсе 14 5 4 5 15 - 18 19
8. Атлетико Паранаэнсе 15 5 3 7 13 - 22 18
9. Коринтианс 15 4 5 6 15 - 22 17
10. Гойяс 14 4 4 6 13 - 19 16
11. Сеара 14 3 7 4 13 - 13 16
12. Америка Минейро 15 4 3 8 9 - 17 15
13. Сан-Паулу 14 2 8 4 14 - 16 14
14. Ред Булл Брагантино 15 2 6 7 16 - 25 12
15. Сантос 15 2 6 7 9 - 14 12
16. Куяба 15 3 2 10 10 - 21 11
17. Атлетико Гойяненсе 15 2 4 9 13 - 29 10
18. Жувентуде 15 1 4 10 9 - 32 7
19. Аваи 14 1 3 10 7 - 26 6
20. Коритиба Парана 13 0 2 11 10 - 31 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 16 (3)
Гойяс Раул Педро 17 (2)
Аваи Bissoli 21
Сан-Паулу Кальери Хонатан 13 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 12
Аваи Bruno Silva II 1 10
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 10
Сеара Ричардсон 1 9
Ботафого Рибейрао Саравия Ренсо 10
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    94'
    Ruan получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    88'
    Адсон получил желтую карточку от судьи
  • 80'
    Элтон уходит с поля. Ирмер Жан выходит вместо него
  • 76'
    Алвес Родриго уходит с поля. Пауло Энрике выходит вместо него
  • 72'
    Эдуардо Кьерос уходит с поля. Адсон выходит вместо него
  • 72'
    Мендес Бруно II уходит с поля. Фагнер Лемос выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      31'
      Жил Карлос получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      24'
      Г О О О О Л - Жулиано де Паула бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Жувентуде 2:2 Коринтианс онлайн

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