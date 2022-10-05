Тур: 30.
2:2
Конец матча
0'
0:1
24' ГолЖулиано де Паула
31' Желтая карточкаЖил Карлос
1:1
46' ГолOscar Ruiz
1:2
54' ГолАлберто Юри
2:2
62' ГолПитта Исидро
88' Желтая карточкаAdson
90' Желтая карточкаТейшейра Руан
90'+5
Ход матча
24'
31'
46'
46'
1:1
54'
1:2
62'
2:2
72'
88'
90'
31
Cesar
Ribela
20
Moraes
17
Elton
I
16
Jadson
III
80
Питта
Исидро
12
Кассио
Рамос
10
Roger
I
- Основной состав
-
31 Cesar RibelaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 MoraesЗащитник
-
17 Elton IПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Питта ИсидроНападающий
- Запасные игроки
-
96 Энрике ПаулоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 НогейраЗащитник
-
77 ParaguaioПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Oscar RuizНападающий
-
19 Перес ФелипеНападающий
-
26 Para
-
-
88 Gabriel Tota
-
-
Главный тренер: Umberto Louzer
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
25 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Roger IПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
-
27 Bruno MeloЗащитник
- Защитник
-
17 РамироПолузащитник
-
21 Витал МатеусПолузащитник
- Полузащитник
-
28 AdsonПолузащитник
-
29 РониПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Перейра Витор
История личных встреч
Жувентуде
Коринтианс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питта Исидро
|5
|0.17
|Oscar Ruiz
|4
|0.13
|Vitor Gabriel1
|2
|0.07
|Ricardo Bueno
|2 (1)
|0.07
|Jose M.F. Moreno Chico II
|1 (1)
|0.03
|Paraguaio
|1
|0.03
|Алвес Родриго
|1
|0.03
|Энрике Пауло
|1
|0.03
|Moraes
|1
|0.03
|Jadson III
|1
|0.03
|Ромуло
|1
|0.03
|Vitor Mendes
|1
|0.03
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Перес Фелипе
|0
|0
|Capixaba1
|0
|0
|Arnaldo Edinho2
|0
|0
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Roger I
|8
|0.27
|Алберто Юри
|5
|0.17
|Gustavo Mosquito
|3
|0.1
|Мантуан Густаво
|3
|0.1
|Adson
|3
|0.1
|Fabio Santos IV
|3 (2)
|0.1
|Рауль Гонсалес
|2
|0.07
|Бальбуэна Фабиан
|2
|0.07
|Аугусто Ренато
|1
|0.03
|Lucas Piton
|1
|0.03
|Жулиано де Паула
|1
|0.03
|Паулиньо Жозе
|1
|0.03
|Jo Alves II
|1
|0.03
|Виллиан Боргес
|0
|0
|Eduardo Queiroz
|0
|0
|Рони
|0
|0
|Жил Карлос
|0
|0
|Рамуш Рафаэл
|0
|0
|Витал Матеус
|0
|0
Карточки
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson III
|7
|1
|Vitor Mendes
|7
|1
|Yuri Oliveira Lima
|6
|1
|Виллиам Матеус
|4
|1
|Паулиньо Жозе
|2
|2
|Vitor Gabriel1
|5
|0
|Миранда Пауло
|4
|0
|Перес Фелипе
|4
|0
|Elton I
|4
|0
|Capixaba1
|4
|0
|Jose M.F. Moreno Chico II
|2
|1
|Ирмер Жан
|3
|0
|Ricardo Bueno
|3
|0
|Назарио Бруно
|3
|0
|Алвес Родриго
|3
|0
|Pegorari
|3
|0
|Витор да Силва
|1
|1
|Энрике Пауло
|2
|0
|Moraes
|2
|0
|Paraguaio
|2
|0
|Thalisson
|2
|0
|Питта Исидро
|2
|0
|Gabriel Tota
|2
|0
|Ногейра
|1
|0
|Тейшейра Руан
|1
|0
|Oscar Ruiz
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Рафаэль Форстер
|1
|0
|Adriano Marlon
|1
|0
|Cesar Ribela
|1
|0
|Darlan Mendes
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рони
|4
|1
|Roger I
|4
|0
|Рауль Гонсалес
|3
|0
|Жил Карлос
|3
|0
|Рамуш Рафаэл
|3
|0
|Майкон Барберан
|3
|0
|Вера Фаусто
|3
|0
|Eduardo Queiroz
|3
|0
|Adson
|2
|0
|Жоао Виктор
|2
|0
|Жулиано де Паула
|2
|0
|Giovane Nascimento
|2
|0
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Xavier
|1
|0
|Мораес Жуниор
|1
|0
|Биро
|1
|0
|Рамиро
|1
|0
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Fabio Santos IV
|1
|0
|Jo Alves II
|1
|0
|Фагнер Лемос
|1
|0
|Bruno Melo
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Кантильо Виктор
|1
|0
|Алберто Юри
|1
|0
|Мендес Бруно II
|1
|0
|Lucas Piton
|1
|0
|Robert Barbosa
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
15
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 20
1
7%
3
20%
1-15
1
7%
4
27%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
5
36%
1
7%
61-75
4
29%
3
20%
76-90
Пропущено
21
22
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
3
14%
3
14%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
3
14%
6
27%
31-45
5
24%
1
5%
46-60
3
14%
5
23%
61-75
4
19%
4
18%
76-90
Забито
9
20
4 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 9
23 Не забивали 18
1
11%
4
20%
1-15
2
22%
3
15%
16-30
1
11%
5
25%
31-45
1
11%
1
5%
46-60
3
33%
2
10%
61-75
1
11%
5
25%
76-90
Пропущено
32
8
14 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 7
3
9%
1
13%
1-15
9
28%
1
13%
16-30
2
6%
1
13%
31-45
5
16%
3
38%
46-60
5
16%
2
25%
61-75
8
25%
0
0%
76-90
Забито
23
35
8 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 16
13 Не забивали 8
2
9%
7
20%
1-15
3
13%
7
20%
16-30
3
13%
7
20%
31-45
2
9%
3
9%
46-60
8
35%
3
9%
61-75
5
22%
8
23%
76-90
Пропущено
53
30
23 В 1-м тайме 15
30 Во 2-м тайме 15
18 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 20
6
11%
4
13%
1-15
12
23%
4
13%
16-30
5
9%
7
23%
31-45
10
19%
4
13%
46-60
8
15%
7
23%
61-75
12
23%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Жувентуде
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 2:0 Флуминенсе - Жувентуде 4:0 Жувентуде - Форталеза 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 2:1
Жувентуде - Аваи 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 4:0 Жувентуде - Ботафого Рибейрао 2:2 Куяба - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Америка Минейро 0:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Сеара 1:0 Фламенго - Жувентуде 4:0 Жувентуде - Гойяс 0:0 Коритиба Парана - Жувентуде 2:2 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Сан-Паулу - Жувентуде 0:0 Атлетико Гойяненсе - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Сантос 1:2 Коринтианс - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:3
Коринтианс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Коринтианс - Куяба 2:0 Коринтианс - Атлетико Гойяненсе 2:1 Америка Минейро - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Флуминенсе 3:0
Сан-Паулу - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:0 Флуминенсе - Коринтианс 2:2 Форталеза - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Атлетико Гойяненсе 4:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Коринтианс 1:0 Аваи - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Фламенго 0:2 Коринтианс - Ботафого Рибейрао 1:0 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Сеара - Коринтианс 3:1 Сантос - Коринтианс 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|29
|18
|9
|2
|48 - 20
|63
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|29
|14
|11
|4
|44 - 26
|53
|3.
|Флуминенсе
|29
|15
|6
|8
|46 - 33
|51
|4.
|Коринтианс
|30
|14
|9
|7
|36 - 29
|51
|5.
|Фламенго
|29
|14
|6
|9
|48 - 28
|48
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|29
|13
|8
|8
|35 - 33
|47
|7.
|Атлетико Минейро
|29
|11
|10
|8
|36 - 31
|43
|8.
|Америка Минейро
|29
|12
|6
|11
|26 - 28
|42
|9.
|Ботафого Рибейрао
|29
|10
|7
|12
|29 - 33
|37
|10.
|Форталеза
|29
|10
|7
|12
|29 - 31
|37
|11.
|Сантос
|29
|9
|10
|10
|31 - 26
|37
|12.
|Гойяс
|29
|9
|10
|10
|30 - 35
|37
|13.
|Сан-Паулу
|28
|8
|13
|7
|39 - 31
|37
|14.
|Ред Булл Брагантино
|29
|8
|11
|10
|38 - 38
|35
|15.
|Коритиба Парана
|28
|9
|4
|15
|29 - 43
|31
|16.
|Сеара
|29
|6
|13
|10
|27 - 31
|31
|17.
|Куяба
|29
|7
|9
|13
|21 - 30
|30
|18.
|Аваи
|29
|7
|7
|15
|27 - 45
|28
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|29
|6
|7
|16
|27 - 45
|25
|20.
|Жувентуде
|30
|3
|11
|16
|23 - 53
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|15
|10
|4
|1
|21 - 7
|34
|2.
|Флуминенсе
|15
|10
|2
|3
|31 - 15
|32
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|15
|9
|5
|1
|29 - 11
|32
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|14
|9
|3
|2
|26 - 11
|30
|5.
|Фламенго
|14
|9
|2
|3
|31 - 9
|29
|6.
|Коритиба Парана
|15
|9
|2
|4
|19 - 12
|29
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|8
|5
|1
|22 - 11
|29
|8.
|Америка Минейро
|14
|8
|3
|3
|17 - 11
|27
|9.
|Сантос
|14
|7
|4
|3
|22 - 12
|25
|10.
|Сан-Паулу
|14
|6
|5
|3
|25 - 15
|23
|11.
|Ред Булл Брагантино
|14
|6
|5
|3
|22 - 13
|23
|12.
|Аваи
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|13.
|Атлетико Минейро
|15
|6
|4
|5
|21 - 16
|22
|14.
|Гойяс
|15
|5
|6
|4
|17 - 16
|21
|15.
|Куяба
|14
|4
|7
|3
|11 - 9
|19
|16.
|Форталеза
|14
|4
|6
|4
|12 - 11
|18
|17.
|Ботафого Рибейрао
|15
|4
|4
|7
|13 - 15
|16
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|4
|3
|7
|14 - 16
|15
|19.
|Сеара
|15
|3
|6
|6
|14 - 18
|15
|20.
|Жувентуде
|15
|2
|7
|6
|14 - 21
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|15
|9
|6
|0
|22 - 9
|33
|2.
|Ботафого Рибейрао
|14
|6
|3
|5
|16 - 18
|21
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|14
|5
|6
|3
|15 - 15
|21
|4.
|Атлетико Минейро
|14
|5
|6
|3
|15 - 15
|21
|5.
|Форталеза
|15
|6
|1
|8
|17 - 20
|19
|6.
|Фламенго
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|7.
|Флуминенсе
|14
|5
|4
|5
|15 - 18
|19
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|5
|3
|7
|13 - 22
|18
|9.
|Коринтианс
|15
|4
|5
|6
|15 - 22
|17
|10.
|Гойяс
|14
|4
|4
|6
|13 - 19
|16
|11.
|Сеара
|14
|3
|7
|4
|13 - 13
|16
|12.
|Америка Минейро
|15
|4
|3
|8
|9 - 17
|15
|13.
|Сан-Паулу
|14
|2
|8
|4
|14 - 16
|14
|14.
|Ред Булл Брагантино
|15
|2
|6
|7
|16 - 25
|12
|15.
|Сантос
|15
|2
|6
|7
|9 - 14
|12
|16.
|Куяба
|15
|3
|2
|10
|10 - 21
|11
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|2
|4
|9
|13 - 29
|10
|18.
|Жувентуде
|15
|1
|4
|10
|9 - 32
|7
|19.
|Аваи
|14
|1
|3
|10
|7 - 26
|6
|20.
|Коритиба Парана
|13
|0
|2
|11
|10 - 31
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Кано Херман
|16 (3)
|Гойяс
|Раул Педро
|17 (2)
|Аваи
|Bissoli
|21
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|13 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|13 (2)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|1 12
|Аваи
|Bruno Silva II
|1 10
|Сеара
|Richard Almeida de Oliveira2
|1 10
|Сеара
|Ричардсон
|1 9
|Ботафого Рибейрао
|Саравия Ренсо
|10