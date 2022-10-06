Тур: 23.
2:1
Конец матча
0'
1:0
2' ГолRamiro Carrera
15' Желтая карточкаFranco Baldassarra
1:1
24' ГолVicente Taborda
2:1
41' ГолMateo Agustin Coronel
86' Желтая карточкаAyrton Costa
87' Желтая карточкаBruno Felix Bianchi
87' Желтая карточкаБергессио Гонсало
90'+6
Ход матча
2'
24'
41'
86'
16
Лампе
Карлос
21
Martin
Garay
24
Renzo
Tesuri
79
Ayrton
Costa
21
Ivan
Gomez
- Основной состав
-
16 Лампе КарлосВратарь
-
21 Martin GarayЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
18 Ramiro Ruiz
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Pusineri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
79 Ayrton CostaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Omar de Felippe
История личных встреч
Атлетико Тукуман
Атлетико Платенсе
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramiro Carrera
|7 (2)
|0.3
|Augusto Lotti
|5 (1)
|0.22
|Mateo Agustin Coronel
|4
|0.17
|Cristian Menendez
|4
|0.17
|Ramiro Ruiz
|3
|0.13
|Renzo Tesuri
|2
|0.09
|Joaquin Pereyra1
|1
|0.04
|Maestro Puch Ignacio
|1
|0.04
|Matias Orihuela
|1
|0.04
|Manuel Capasso
|1
|0.04
|Bruno Felix Bianchi
|0
|0
|Ди Франко Франсиско
|0
|0
|Gabriel Risso
|0
|0
|Martin Garay
|0
|0
|Баланта Андрес
|0
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vicente Taborda
|3
|0.13
|Nicolas Morgantini
|2
|0.09
|Juan Esquivel
|2
|0.09
|Бенитес Хорхе
|2
|0.09
|Ayrton Costa
|2
|0.09
|Сарате Мауро
|2 (2)
|0.09
|Rodrigo Contreras
|1
|0.04
|Ivan Gomez
|1
|0.04
|Alexis Sabella
|1
|0.04
|Mauro Bogado
|1
|0.04
|Horacio Tijanovich
|1
|0.04
|Ramiro Hernandez
|1
|0.04
|Бергессио Гонсало
|1 (1)
|0.04
|Carlo Lattanzio
|0
|0
|Juan Infante
|0
|0
|Ignacio Schor
|0
|0
|Sebastian Guerrero
|0
|0
Карточки
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guillermo Acosta
|10
|0
|Bruno Felix Bianchi
|7
|1
|Ramiro Carrera
|6
|0
|Martin Garay
|5
|0
|Nicolas Thaller
|4
|0
|Joaquin Pereyra1
|4
|0
|Cristian Menendez
|2
|1
|Ромеро Гастон
|3
|0
|Matias Orihuela
|3
|0
|Ramiro Ruiz
|3
|0
|Marcelo Ortiz
|1
|1
|Manuel Capasso
|2
|0
|Renzo Tesuri
|2
|0
|Mateo Agustin Coronel
|2
|0
|Ciro Rius
|1
|0
|Ди Франко Франсиско
|1
|0
|Jonathan Sandoval
|1
|0
|Augusto Lotti
|1
|0
|Gabriel Risso
|1
|0
|Баланта Андрес
|1
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Carlos Villalba
|7
|1
|Gaston Suso
|7
|0
|Rodrigo Contreras
|6
|0
|Ayrton Costa
|4
|1
|Federico Gino
|5
|0
|Haibrany Ruiz Diaz
|3
|1
|Horacio Tijanovich
|4
|0
|Ramiro Hernandez
|2
|1
|Сарате Мауро
|3
|0
|Juan Pablo Pignani
|3
|0
|Mauro Bogado
|1
|1
|Ivan Gomez
|2
|0
|Ignacio Schor
|2
|0
|Franco Baldassarra
|2
|0
|Carlo Lattanzio
|0
|1
|Бергессио Гонсало
|1
|0
|Бенитес Хорхе
|1
|0
|Marcos Ledesma
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Juan Infante
|1
|0
|Alexis Sabella
|1
|0
|Vicente Taborda
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
10
6 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 16
2
10%
1
10%
1-15
3
15%
1
10%
16-30
1
5%
2
20%
31-45
6
30%
3
30%
46-60
2
10%
2
20%
61-75
6
30%
1
10%
76-90
Пропущено
6
13
5 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
3
23%
1-15
1
17%
3
23%
16-30
4
67%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
9
11
9 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
3
33%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
3
33%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
Пропущено
9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
1
25%
76-90
Забито
29
21
15 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 7
4 Не забивали 10
5
17%
1
5%
1-15
6
21%
1
5%
16-30
4
14%
6
29%
31-45
6
21%
4
19%
46-60
2
7%
3
14%
61-75
6
21%
6
29%
76-90
Пропущено
15
17
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
0
0%
4
24%
1-15
2
13%
4
24%
16-30
6
40%
3
18%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
4
27%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Патронато Парана - Атлетико Тукуман 2:1 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:1
Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:1 Атлетико Тукуман - Барракас Централь 4:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Годой Крус 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Уракан - Атлетико Тукуман 0:0
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Атлетико Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0
Патронато Парана - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Аргентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 0:0 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 3:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0 Тигре - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|23
|12
|8
|3
|29 - 15
|44
|2.
|Бока Хуниорс
|22
|13
|3
|6
|27 - 22
|42
|3.
|Расинг Авельянеда
|23
|11
|8
|4
|35 - 22
|41
|4.
|Уракан
|22
|9
|10
|3
|26 - 16
|37
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|22
|10
|7
|5
|22 - 13
|37
|6.
|Ривер Плейт
|0:0
|23
|10
|6
|7
|32 - 18
|36
|7.
|Тигре
|23
|8
|10
|5
|34 - 26
|34
|8.
|Годой Крус
|23
|9
|7
|7
|24 - 23
|34
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|23
|9
|6
|8
|20 - 19
|33
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|22
|10
|3
|9
|26 - 23
|33
|11.
|Сан-Лоренсо
|23
|6
|13
|4
|24 - 21
|31
|12.
|Патронато Парана
|23
|8
|7
|8
|26 - 24
|31
|13.
|Атлетико Платенсе
|23
|7
|10
|6
|20 - 18
|31
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|23
|8
|7
|8
|24 - 23
|31
|15.
|Сармиенто
|23
|8
|6
|9
|24 - 26
|30
|16.
|Дефенса и Хустисия
|23
|7
|9
|7
|23 - 25
|30
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:0
|22
|8
|5
|9
|26 - 25
|29
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:0
|23
|7
|7
|9
|22 - 27
|28
|19.
|Барракас Централь
|23
|7
|7
|9
|25 - 32
|28
|20.
|Унион Санта-Фе
|22
|7
|6
|9
|23 - 28
|27
|21.
|Банфилд
|23
|6
|8
|9
|22 - 26
|26
|22.
|Росарио Сентраль
|23
|6
|8
|9
|20 - 25
|26
|23.
|Тальерес Кордоба
|21
|6
|7
|8
|17 - 18
|25
|24.
|Колон
|23
|6
|7
|10
|20 - 30
|25
|25.
|Арсенал Саранди
|23
|4
|12
|7
|21 - 25
|24
|26.
|Ланус
|22
|5
|5
|12
|20 - 30
|20
|27.
|Велес Сарсфилд
|22
|3
|10
|9
|21 - 28
|19
|28.
|Альдосиви
|23
|4
|4
|15
|14 - 39
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|12
|8
|4
|0
|20 - 6
|28
|2.
|Расинг Авельянеда
|12
|8
|3
|1
|23 - 10
|27
|3.
|Бока Хуниорс
|12
|8
|2
|2
|18 - 12
|26
|4.
|Патронато Парана
|12
|7
|4
|1
|15 - 6
|25
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|7
|2
|1
|14 - 3
|23
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|7
|1
|4
|15 - 13
|22
|7.
|Годой Крус
|11
|6
|4
|1
|13 - 6
|22
|8.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:0
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|9.
|Барракас Централь
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|10.
|Уракан
|10
|6
|3
|1
|16 - 6
|21
|11.
|Тигре
|11
|5
|5
|1
|17 - 7
|20
|12.
|Атлетико Платенсе
|12
|4
|7
|1
|10 - 5
|19
|13.
|Дефенса и Хустисия
|12
|4
|7
|1
|14 - 11
|19
|14.
|Росарио Сентраль
|12
|5
|4
|3
|10 - 9
|19
|15.
|Сармиенто
|11
|5
|3
|3
|16 - 12
|18
|16.
|Ривер Плейт
|0:0
|11
|5
|2
|4
|14 - 9
|17
|17.
|Тальерес Кордоба
|11
|5
|2
|4
|12 - 10
|17
|18.
|Сан-Лоренсо
|12
|3
|8
|1
|15 - 12
|17
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:0
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|11
|4
|4
|3
|10 - 8
|16
|21.
|Колон
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|22.
|Арсенал Саранди
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|3
|5
|3
|9 - 7
|14
|24.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|2
|5
|10 - 13
|14
|25.
|Велес Сарсфилд
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|26.
|Ланус
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|27.
|Банфилд
|12
|2
|5
|5
|13 - 17
|11
|28.
|Альдосиви
|11
|3
|1
|7
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|0:0
|12
|5
|4
|3
|18 - 9
|19
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|1
|5
|11 - 12
|19
|3.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|1
|4
|9 - 10
|16
|4.
|Атлетико Тукуман
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|5.
|Уракан
|12
|3
|7
|2
|10 - 10
|16
|6.
|Банфилд
|11
|4
|3
|4
|9 - 9
|15
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|12
|4
|3
|5
|14 - 15
|15
|8.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|5
|3
|9 - 9
|14
|9.
|Тигре
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|3
|5
|4
|8 - 10
|14
|11.
|Расинг Авельянеда
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|12.
|Унион Санта-Фе
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|13.
|Атлетико Платенсе
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:0
|11
|3
|3
|5
|12 - 13
|12
|15.
|Годой Крус
|12
|3
|3
|6
|11 - 17
|12
|16.
|Сармиенто
|12
|3
|3
|6
|8 - 14
|12
|17.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|2
|6
|9 - 14
|11
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|3
|2
|5
|11 - 10
|11
|19.
|Арсенал Саранди
|12
|1
|6
|5
|8 - 14
|9
|20.
|Колон
|11
|2
|3
|6
|9 - 14
|9
|21.
|Ланус
|12
|2
|2
|8
|9 - 19
|8
|22.
|Тальерес Кордоба
|10
|1
|5
|4
|5 - 8
|8
|23.
|Росарио Сентраль
|11
|1
|4
|6
|10 - 16
|7
|24.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:0
|11
|1
|4
|6
|7 - 14
|7
|25.
|Барракас Централь
|11
|1
|4
|6
|7 - 18
|7
|26.
|Альдосиви
|12
|1
|3
|8
|5 - 23
|6
|27.
|Велес Сарсфилд
|12
|0
|6
|6
|12 - 20
|6
|28.
|Патронато Парана
|11
|1
|3
|7
|11 - 18
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|19 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|8 (3)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|9 (4)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|10
|Уракан
|Lucas Merolla
|10
|Сан-Лоренсо
|Federico Gattoni
|10
|Арсенал Саранди
|Cristian Chimino
|1 8
|Унион Санта-Фе
|Juan Portillo
|1 8