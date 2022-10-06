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Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 23.
Атлетико Тукуман
2:1
Конец матча
Атлетико Платенсе
0'
1:0
2' Гол
Ramiro Carrera
15' Желтая карточка
Franco Baldassarra
1:1
24' Гол
Vicente Taborda
2:1
41' Гол
Mateo Agustin Coronel
86' Желтая карточка
Ayrton Costa
87' Желтая карточка
Bruno Felix Bianchi
87' Желтая карточка
Бергессио Гонсало
90'+6
16
Лампе
Карлос
21
Martin
Garay
2
Bruno
Felix
Bianchi
27
Nicolas
Thaller
39
Matias
Orihuela
24
Renzo
Tesuri
8
Guillermo
Acosta
23
Ramiro
Carrera
22
Joaquin
Pereyra1
37
Mateo
Agustin
Coronel
9
Augusto
Lotti
22
Marcos
Ledesma
20
Franco
Camargo
2
Ramiro
Hernandez
6
Gaston
Suso
79
Ayrton
Costa
19
Carlo
Lattanzio
26
Ignacio
Schor
21
Ivan
Gomez
32
Franco
Baldassarra
11
Vicente
Taborda
27
Rodrigo
Contreras
Атлетико Тукуман
4-4-2
Атлетико Платенсе
4-4-2

История личных встреч

Атлетико Тукуман
Атлетико Платенсе

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛП
2:2
ЛП
4:1
К
1:0
НБ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Carrera 7 (2) 0.3
Augusto Lotti 5 (1) 0.22
Mateo Agustin Coronel 4 0.17
Cristian Menendez 4 0.17
Ramiro Ruiz 3 0.13
Renzo Tesuri 2 0.09
Joaquin Pereyra1 1 0.04
Maestro Puch Ignacio 1 0.04
Matias Orihuela 1 0.04
Manuel Capasso 1 0.04
Bruno Felix Bianchi 0 0
Ди Франко Франсиско 0 0
Gabriel Risso 0 0
Martin Garay 0 0
Баланта Андрес 0 0
Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vicente Taborda 3 0.13
Nicolas Morgantini 2 0.09
Juan Esquivel 2 0.09
Бенитес Хорхе 2 0.09
Ayrton Costa 2 0.09
Сарате Мауро 2 (2) 0.09
Rodrigo Contreras 1 0.04
Ivan Gomez 1 0.04
Alexis Sabella 1 0.04
Mauro Bogado 1 0.04
Horacio Tijanovich 1 0.04
Ramiro Hernandez 1 0.04
Бергессио Гонсало 1 (1) 0.04
Carlo Lattanzio 0 0
Juan Infante 0 0
Ignacio Schor 0 0
Sebastian Guerrero 0 0

Карточки

Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guillermo Acosta 10 0
Bruno Felix Bianchi 7 1
Ramiro Carrera 6 0
Martin Garay 5 0
Nicolas Thaller 4 0
Joaquin Pereyra1 4 0
Cristian Menendez 2 1
Ромеро Гастон 3 0
Matias Orihuela 3 0
Ramiro Ruiz 3 0
Marcelo Ortiz 1 1
Manuel Capasso 2 0
Renzo Tesuri 2 0
Mateo Agustin Coronel 2 0
Ciro Rius 1 0
Ди Франко Франсиско 1 0
Jonathan Sandoval 1 0
Augusto Lotti 1 0
Gabriel Risso 1 0
Баланта Андрес 1 0
Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Carlos Villalba 7 1
Gaston Suso 7 0
Rodrigo Contreras 6 0
Ayrton Costa 4 1
Federico Gino 5 0
Haibrany Ruiz Diaz 3 1
Horacio Tijanovich 4 0
Ramiro Hernandez 2 1
Сарате Мауро 3 0
Juan Pablo Pignani 3 0
Mauro Bogado 1 1
Ivan Gomez 2 0
Ignacio Schor 2 0
Franco Baldassarra 2 0
Carlo Lattanzio 0 1
Бергессио Гонсало 1 0
Бенитес Хорхе 1 0
Marcos Ledesma 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Juan Infante 1 0
Alexis Sabella 1 0
Vicente Taborda 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
10
6 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 16
2
10%
1
10%
1-15
3
15%
1
10%
16-30
1
5%
2
20%
31-45
6
30%
3
30%
46-60
2
10%
2
20%
61-75
6
30%
1
10%
76-90

Пропущено

6
13
5 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
3
23%
1-15
1
17%
3
23%
16-30
4
67%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

9
11
9 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
3
33%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
3
33%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
1
25%
76-90

Забито

29
21
15 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 7
4 Не забивали 10
5
17%
1
5%
1-15
6
21%
1
5%
16-30
4
14%
6
29%
31-45
6
21%
4
19%
46-60
2
7%
3
14%
61-75
6
21%
6
29%
76-90

Пропущено

15
17
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
0
0%
4
24%
1-15
2
13%
4
24%
16-30
6
40%
3
18%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
4
27%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Тукуман
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Патронато Парана - Атлетико Тукуман 2:1 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:1
Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:1 Атлетико Тукуман - Барракас Централь 4:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Годой Крус 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Уракан - Атлетико Тукуман 0:0
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Атлетико Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0
Патронато Парана - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Аргентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 0:0 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 3:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0 Тигре - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 23 12 8 3 29 - 15 44
2. Бока Хуниорс 22 13 3 6 27 - 22 42
3. Расинг Авельянеда 23 11 8 4 35 - 22 41
4. Уракан 22 9 10 3 26 - 16 37
5. Химнасия Ла-Плата 22 10 7 5 22 - 13 37
6. Ривер Плейт 0:0 23 10 6 7 32 - 18 36
7. Тигре 23 8 10 5 34 - 26 34
8. Годой Крус 23 9 7 7 24 - 23 34
9. Ньюэллс Олд Бойз 23 9 6 8 20 - 19 33
10. Аргентинос Хуниорс 22 10 3 9 26 - 23 33
11. Сан-Лоренсо 23 6 13 4 24 - 21 31
12. Патронато Парана 23 8 7 8 26 - 24 31
13. Атлетико Платенсе 23 7 10 6 20 - 18 31
14. Индепендьенте Авельянеда 0:0 23 8 7 8 24 - 23 31
15. Сармиенто 23 8 6 9 24 - 26 30
16. Дефенса и Хустисия 23 7 9 7 23 - 25 30
17. Сентраль Кордоба Росарио 0:0 22 8 5 9 26 - 25 29
18. Эстудиантес Ла Плата 0:0 23 7 7 9 22 - 27 28
19. Барракас Централь 23 7 7 9 25 - 32 28
20. Унион Санта-Фе 22 7 6 9 23 - 28 27
21. Банфилд 23 6 8 9 22 - 26 26
22. Росарио Сентраль 23 6 8 9 20 - 25 26
23. Тальерес Кордоба 21 6 7 8 17 - 18 25
24. Колон 23 6 7 10 20 - 30 25
25. Арсенал Саранди 23 4 12 7 21 - 25 24
26. Ланус 22 5 5 12 20 - 30 20
27. Велес Сарсфилд 22 3 10 9 21 - 28 19
28. Альдосиви 23 4 4 15 14 - 39 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 12 8 4 0 20 - 6 28
2. Расинг Авельянеда 12 8 3 1 23 - 10 27
3. Бока Хуниорс 12 8 2 2 18 - 12 26
4. Патронато Парана 12 7 4 1 15 - 6 25
5. Химнасия Ла-Плата 10 7 2 1 14 - 3 23
6. Аргентинос Хуниорс 12 7 1 4 15 - 13 22
7. Годой Крус 11 6 4 1 13 - 6 22
8. Эстудиантес Ла Плата 0:0 12 6 3 3 15 - 13 21
9. Барракас Централь 12 6 3 3 18 - 14 21
10. Уракан 10 6 3 1 16 - 6 21
11. Тигре 11 5 5 1 17 - 7 20
12. Атлетико Платенсе 12 4 7 1 10 - 5 19
13. Дефенса и Хустисия 12 4 7 1 14 - 11 19
14. Росарио Сентраль 12 5 4 3 10 - 9 19
15. Сармиенто 11 5 3 3 16 - 12 18
16. Ривер Плейт 0:0 11 5 2 4 14 - 9 17
17. Тальерес Кордоба 11 5 2 4 12 - 10 17
18. Сан-Лоренсо 12 3 8 1 15 - 12 17
19. Сентраль Кордоба Росарио 0:0 11 5 2 4 14 - 12 17
20. Индепендьенте Авельянеда 0:0 11 4 4 3 10 - 8 16
21. Колон 12 4 4 4 11 - 16 16
22. Арсенал Саранди 11 3 6 2 13 - 11 15
23. Ньюэллс Олд Бойз 11 3 5 3 9 - 7 14
24. Унион Санта-Фе 11 4 2 5 10 - 13 14
25. Велес Сарсфилд 10 3 4 3 9 - 8 13
26. Ланус 10 3 3 4 11 - 11 12
27. Банфилд 12 2 5 5 13 - 17 11
28. Альдосиви 11 3 1 7 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 0:0 12 5 4 3 18 - 9 19
2. Ньюэллс Олд Бойз 12 6 1 5 11 - 12 19
3. Бока Хуниорс 10 5 1 4 9 - 10 16
4. Атлетико Тукуман 11 4 4 3 9 - 9 16
5. Уракан 12 3 7 2 10 - 10 16
6. Банфилд 11 4 3 4 9 - 9 15
7. Индепендьенте Авельянеда 0:0 12 4 3 5 14 - 15 15
8. Сан-Лоренсо 11 3 5 3 9 - 9 14
9. Тигре 12 3 5 4 17 - 19 14
10. Химнасия Ла-Плата 12 3 5 4 8 - 10 14
11. Расинг Авельянеда 11 3 5 3 12 - 12 14
12. Унион Санта-Фе 11 3 4 4 13 - 15 13
13. Атлетико Платенсе 11 3 3 5 10 - 13 12
14. Сентраль Кордоба Росарио 0:0 11 3 3 5 12 - 13 12
15. Годой Крус 12 3 3 6 11 - 17 12
16. Сармиенто 12 3 3 6 8 - 14 12
17. Дефенса и Хустисия 11 3 2 6 9 - 14 11
18. Аргентинос Хуниорс 10 3 2 5 11 - 10 11
19. Арсенал Саранди 12 1 6 5 8 - 14 9
20. Колон 11 2 3 6 9 - 14 9
21. Ланус 12 2 2 8 9 - 19 8
22. Тальерес Кордоба 10 1 5 4 5 - 8 8
23. Росарио Сентраль 11 1 4 6 10 - 16 7
24. Эстудиантес Ла Плата 0:0 11 1 4 6 7 - 14 7
25. Барракас Централь 11 1 4 6 7 - 18 7
26. Альдосиви 12 1 3 8 5 - 23 6
27. Велес Сарсфилд 12 0 6 6 12 - 20 6
28. Патронато Парана 11 1 3 7 11 - 18 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 19 (2)
Уракан Кристальдо Франко 16 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 8 (3)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 10
Уракан Lucas Merolla 10
Сан-Лоренсо Federico Gattoni 10
Арсенал Саранди Cristian Chimino 1 8
Унион Санта-Фе Juan Portillo 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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