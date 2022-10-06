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Бразилия: Серия A
2022

Тур: 30.
Атлетико Паранаэнсе
1:1
Конец матча
Форталеза
0'
0:1
15' Гол
Тьяго Гальярдо
76' Желтая карточка
Brayan Ceballos
82' Желтая карточка
Thiago Heleno
1:1
90' Гол
Pablo I
90' Желтая карточка
Tomas Cuello
90'+9
1
Bento
Krepski
24
Орехуэла
Луис
44
Thiago
Heleno
2
Nicolas
Hernandez2
48
Педринью
Роша
5
Фернандиньо
Фернандо
26
Erick2
9
Agustin
Canobbio
20
David
Terans
11
Витиньо
Витор
V
92
Pablo
I
16
Fernando
Miguel
2
Tinga
I
5
Marcelo
Conceicao
4
Тити
19
Emanuel
Britez
88
Саша
Лукас
8
Александр
Кайо
32
Роша
Педро
10
Lucas
Crispim
11
Romarinho3
91
Тьяго
Гальярдо
Атлетико Паранаэнсе
4-2-3-1
Форталеза
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Форталеза

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

9 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

СA
0:0
СA
3:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
0:2
СA
4:1
К
1:0
К
0:0
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
David Terans 9 (5) 0.3
Vitor Roque 4 0.13
Pablo I 4 0.13
Витор Буэно 3 (2) 0.1
Tomas Cuello 2 0.07
Роша Педро 2 0.07
Agustin Canobbio 2 0.07
Khellven 1 (1) 0.03
Фернандиньо Фернандо 1 0.03
Лео Ситтадини 1 0.03
Орехуэла Луис 1 0.03
Romulo Cruz 1 0.03
Hugo Moura 1 0.03
Erick2 1 0.03
Abner2 1 0.03
Витиньо Витор V 1 0.03
Felipe Matheus 1 0.03
Педринью Роша 0 0
Форталеза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Moises Vieira 6 0.2
Robson IV 4 0.13
Picachu 4 (1) 0.13
Тьяго Гальярдо 2 0.07
Romarinho3 2 0.07
Эркулес 2 0.07
Juninho Capixaba 1 0.03
Emanuel Britez 1 0.03
Lucas Crispim 1 0.03
Саша Лукас 1 0.03
Jose Welison 1 0.03
Александр Кайо 1 0.03
Habraao 1 0.03
Ромеро Сильвио 0 0
Лима Лукас III 0 0
Tinga I 0 0
Marcelo Conceicao 0 0
Фелипе 0 0
Jussa 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hugo Moura 5 1
Энрике Педру II 6 0
Pablo I 5 0
Vitor Roque 5 0
Tomas Cuello 4 0
Abner2 4 0
Витиньо Витор V 2 1
Thiago Heleno 3 0
David Terans 3 0
Педринью Роша 3 0
Сантана Алекс 3 0
Витор Буэно 3 0
Christian Cardoso 3 0
Nicolas Hernandez2 3 0
Bento Krepski 3 0
Фернандиньо Фернандо 2 0
Лео Ситтадини 2 0
Agustin Canobbio 2 0
Pablo Siles 2 0
Nascimento Leite Matheus3 2 0
Felipe Matheus 2 0
Marcelo XIII 1 0
Орехуэла Луис 1 0
Фернандес Матеус 1 0
Lucas Halter 1 0
Khellven 1 0
Anderson Oliveira4 1 0
Erick2 1 0
Сильва Гарсия Брайан 1 0
Matheus Felipe 1 0
Форталеза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brayan Ceballos 7 1
Robson IV 6 0
Juninho Capixaba 6 0
Ronald 5 0
Romarinho3 3 1
Тьяго Гальярдо 4 0
Jose Welison 4 0
Lucas Crispim 4 0
Marcelo Conceicao 4 0
Фелипе 2 1
Picachu 3 0
Лима Лукас III 3 0
Fernando Miguel 2 0
Саша Лукас 2 0
Марсело Бук 2 0
Nascimento Leite Matheus IIIV 2 0
Эркулес 1 0
Ромеро Сильвио 1 0
Роша Педро 1 0
Tinga I 1 0
Ландасури Антони 1 0
Jussa 1 0
Igor Torres 1 0
David da Hora 1 0
Витор Рикардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
19
13 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 11
18 Не забивали 15
3
14%
4
21%
1-15
5
24%
4
21%
16-30
5
24%
3
16%
31-45
2
10%
3
16%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
3
14%
3
16%
76-90

Пропущено

14
20
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
4
29%
2
10%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
0
0%
7
35%
31-45
3
21%
1
5%
46-60
4
29%
1
5%
61-75
2
14%
9
45%
76-90

Забито

14
12
2 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
21 Не забивали 22
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
2
14%
5
42%
61-75
6
43%
2
17%
76-90

Пропущено

21
11
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
10%
2
18%
1-15
3
14%
1
9%
16-30
4
19%
4
36%
31-45
5
24%
2
18%
46-60
5
24%
1
9%
61-75
2
10%
1
9%
76-90

Забито

35
31
15 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 16
9 Не забивали 7
3
9%
5
16%
1-15
5
14%
5
16%
16-30
7
20%
5
16%
31-45
6
17%
4
13%
46-60
5
14%
7
23%
61-75
9
26%
5
16%
76-90

Пропущено

35
31
14 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 18
6
17%
4
13%
1-15
4
11%
1
3%
16-30
4
11%
11
35%
31-45
8
23%
3
10%
46-60
9
26%
2
6%
61-75
4
11%
10
32%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 2:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:2 Аваи - Атлетико Паранаэнсе 1:1
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сеара - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Америка Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 5:0 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Ботафого Рибейрао - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе 4:1 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:1
Форталеза
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Гойяс - Форталеза 0:1 Орсомарсо - Форталеза 0:4 Форталеза - Фламенго 3:2 Бояка Чико - Форталеза 0:0
Жувентуде - Форталеза 1:1 Форталеза - Льянерос Вильявисенсио 1:0 Бока Хуниорс Кали - Форталеза 0:0 Флуминенсе - Форталеза 2:1 Форталеза - Барранкилья 3:0 Форталеза - Ботафого Рибейрао 1:3 Леонес - Форталеза 1:1 Сан-Паулу - Форталеза 0:1 Форталеза - Бояка Чико 1:0 Форталеза - Коринтианс 1:0 Форталеза - Атлетико Кали 2:0 Форталеза - Мильонариос 2:3 Флуминенсе - Форталеза 2:2 Сеара - Форталеза 0:1 Депортес Киндио - Форталеза 1:0 Форталеза - Интернасьонал Порту Алегре 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 29 18 9 2 48 - 20 63
2. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 30 14 12 4 44 - 26 54
3. Флуминенсе 30 15 6 9 48 - 36 51
4. Коринтианс 30 14 9 7 36 - 29 51
5. Фламенго 0:0 30 14 7 9 48 - 28 49
6. Атлетико Паранаэнсе 30 13 9 8 36 - 34 48
7. Атлетико Минейро 0:0 30 11 11 8 36 - 31 44
8. Америка Минейро 29 12 6 11 26 - 28 42
9. Форталеза 30 10 8 12 30 - 32 38
10. Ред Булл Брагантино 30 9 11 10 40 - 39 38
11. Гойяс 30 9 11 10 31 - 36 38
12. Сантос 0:0 30 9 11 10 31 - 26 38
13. Ботафого Рибейрао 29 10 7 12 29 - 33 37
14. Сан-Паулу 28 8 13 7 39 - 31 37
15. Сеара 30 6 14 10 28 - 32 32
16. Коритиба Парана 28 9 4 15 29 - 43 31
17. Куяба 30 7 9 14 22 - 32 30
18. Атлетико Гойяненсе 30 7 7 16 30 - 47 28
19. Аваи 29 7 7 15 27 - 45 28
20. Жувентуде 30 3 11 16 23 - 53 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 15 10 4 1 21 - 7 34
2. Флуминенсе 15 10 2 3 31 - 15 32
3. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 15 9 5 1 29 - 11 32
4. Фламенго 0:0 15 9 3 3 31 - 9 30
5. Палмейрас Сан-Паулу 14 9 3 2 26 - 11 30
6. Атлетико Паранаэнсе 15 8 6 1 23 - 12 30
7. Коритиба Парана 15 9 2 4 19 - 12 29
8. Америка Минейро 14 8 3 3 17 - 11 27
9. Ред Булл Брагантино 15 7 5 3 24 - 14 26
10. Сантос 0:0 15 7 5 3 22 - 12 26
11. Сан-Паулу 14 6 5 3 25 - 15 23
12. Атлетико Минейро 0:0 15 6 4 5 21 - 16 22
13. Аваи 15 6 4 5 20 - 19 22
14. Гойяс 15 5 6 4 17 - 16 21
15. Куяба 14 4 7 3 11 - 9 19
16. Атлетико Гойяненсе 15 5 3 7 17 - 18 18
17. Форталеза 14 4 6 4 12 - 11 18
18. Ботафого Рибейрао 15 4 4 7 13 - 15 16
19. Сеара 16 3 7 6 15 - 19 16
20. Жувентуде 15 2 7 6 14 - 21 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 15 9 6 0 22 - 9 33
2. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 15 5 7 3 15 - 15 22
3. Атлетико Минейро 0:0 15 5 7 3 15 - 15 22
4. Ботафого Рибейрао 14 6 3 5 16 - 18 21
5. Форталеза 16 6 2 8 18 - 21 20
6. Фламенго 0:0 15 5 4 6 17 - 19 19
7. Флуминенсе 15 5 4 6 17 - 21 19
8. Атлетико Паранаэнсе 15 5 3 7 13 - 22 18
9. Гойяс 15 4 5 6 14 - 20 17
10. Коринтианс 15 4 5 6 15 - 22 17
11. Сеара 14 3 7 4 13 - 13 16
12. Америка Минейро 15 4 3 8 9 - 17 15
13. Сан-Паулу 14 2 8 4 14 - 16 14
14. Сантос 0:0 15 2 6 7 9 - 14 12
15. Ред Булл Брагантино 15 2 6 7 16 - 25 12
16. Куяба 16 3 2 11 11 - 23 11
17. Атлетико Гойяненсе 15 2 4 9 13 - 29 10
18. Жувентуде 15 1 4 10 9 - 32 7
19. Аваи 14 1 3 10 7 - 26 6
20. Коритиба Парана 13 0 2 11 10 - 31 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 17 (3)
Гойяс Раул Педро 17 (2)
Аваи Bissoli 21
Сан-Паулу Кальери Хонатан 13 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 13
Аваи Bruno Silva II 1 10
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 10
Сеара Ричардсон 1 10
Гойяс Бастос Фернандр Феллипе 10
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О Л - Тьяго Гальярдо бьет в цель!
    • Описание гола
      11'
      Г О О О О Л - Nicolas Hernandez бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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