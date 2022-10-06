Тур: 30.
1:1
Конец матча
0'
0:1
15' ГолТьяго Гальярдо
76' Желтая карточкаBrayan Ceballos
82' Желтая карточкаThiago Heleno
1:1
90' ГолPablo I
90' Желтая карточкаTomas Cuello
90'+9
Ход матча
15'
0:1
63'
76'
82'
90'
1:1
90'
26
Erick2
20
David
Terans
92
Pablo
I
2
Tinga
I
4
Тити
88
Саша
Лукас
32
Роша
Педро
11
Romarinho3
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
-
20 David TeransПолузащитник
- Полузащитник
-
92 Pablo IНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
35 Romulo Cruz
-
28 Tomas Cuello
-
17 Hugo Moura
-
16 Abner2
-
13 Khellven
-
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
-
88 СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Romarinho3Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Jose WelisonПолузащитник
-
13 Лима ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Отеро РомулоПолузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
14 Ronald
-
-
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
История личных встреч
Атлетико Паранаэнсе
Форталеза
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
9 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|David Terans
|9 (5)
|0.3
|Vitor Roque
|4
|0.13
|Pablo I
|4
|0.13
|Витор Буэно
|3 (2)
|0.1
|Tomas Cuello
|2
|0.07
|Роша Педро
|2
|0.07
|Agustin Canobbio
|2
|0.07
|Khellven
|1 (1)
|0.03
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0.03
|Лео Ситтадини
|1
|0.03
|Орехуэла Луис
|1
|0.03
|Romulo Cruz
|1
|0.03
|Hugo Moura
|1
|0.03
|Erick2
|1
|0.03
|Abner2
|1
|0.03
|Витиньо Витор V
|1
|0.03
|Felipe Matheus
|1
|0.03
|Педринью Роша
|0
|0
Форталеза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Moises Vieira
|6
|0.2
|Robson IV
|4
|0.13
|Picachu
|4 (1)
|0.13
|Тьяго Гальярдо
|2
|0.07
|Romarinho3
|2
|0.07
|Эркулес
|2
|0.07
|Juninho Capixaba
|1
|0.03
|Emanuel Britez
|1
|0.03
|Lucas Crispim
|1
|0.03
|Саша Лукас
|1
|0.03
|Jose Welison
|1
|0.03
|Александр Кайо
|1
|0.03
|Habraao
|1
|0.03
|Ромеро Сильвио
|0
|0
|Лима Лукас III
|0
|0
|Tinga I
|0
|0
|Marcelo Conceicao
|0
|0
|Фелипе
|0
|0
|Jussa
|0
|0
Карточки
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hugo Moura
|5
|1
|Энрике Педру II
|6
|0
|Pablo I
|5
|0
|Vitor Roque
|5
|0
|Tomas Cuello
|4
|0
|Abner2
|4
|0
|Витиньо Витор V
|2
|1
|Thiago Heleno
|3
|0
|David Terans
|3
|0
|Педринью Роша
|3
|0
|Сантана Алекс
|3
|0
|Витор Буэно
|3
|0
|Christian Cardoso
|3
|0
|Nicolas Hernandez2
|3
|0
|Bento Krepski
|3
|0
|Фернандиньо Фернандо
|2
|0
|Лео Ситтадини
|2
|0
|Agustin Canobbio
|2
|0
|Pablo Siles
|2
|0
|Nascimento Leite Matheus3
|2
|0
|Felipe Matheus
|2
|0
|Marcelo XIII
|1
|0
|Орехуэла Луис
|1
|0
|Фернандес Матеус
|1
|0
|Lucas Halter
|1
|0
|Khellven
|1
|0
|Anderson Oliveira4
|1
|0
|Erick2
|1
|0
|Сильва Гарсия Брайан
|1
|0
|Matheus Felipe
|1
|0
Форталеза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brayan Ceballos
|7
|1
|Robson IV
|6
|0
|Juninho Capixaba
|6
|0
|Ronald
|5
|0
|Romarinho3
|3
|1
|Тьяго Гальярдо
|4
|0
|Jose Welison
|4
|0
|Lucas Crispim
|4
|0
|Marcelo Conceicao
|4
|0
|Фелипе
|2
|1
|Picachu
|3
|0
|Лима Лукас III
|3
|0
|Fernando Miguel
|2
|0
|Саша Лукас
|2
|0
|Марсело Бук
|2
|0
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|2
|0
|Эркулес
|1
|0
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|Роша Педро
|1
|0
|Tinga I
|1
|0
|Ландасури Антони
|1
|0
|Jussa
|1
|0
|Igor Torres
|1
|0
|David da Hora
|1
|0
|Витор Рикардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
19
13 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 11
18 Не забивали 15
3
14%
4
21%
1-15
5
24%
4
21%
16-30
5
24%
3
16%
31-45
2
10%
3
16%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
3
14%
3
16%
76-90
Пропущено
14
20
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
4
29%
2
10%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
0
0%
7
35%
31-45
3
21%
1
5%
46-60
4
29%
1
5%
61-75
2
14%
9
45%
76-90
Забито
14
12
2 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
21 Не забивали 22
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
2
14%
5
42%
61-75
6
43%
2
17%
76-90
Пропущено
21
11
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
10%
2
18%
1-15
3
14%
1
9%
16-30
4
19%
4
36%
31-45
5
24%
2
18%
46-60
5
24%
1
9%
61-75
2
10%
1
9%
76-90
Забито
35
31
15 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 16
9 Не забивали 7
3
9%
5
16%
1-15
5
14%
5
16%
16-30
7
20%
5
16%
31-45
6
17%
4
13%
46-60
5
14%
7
23%
61-75
9
26%
5
16%
76-90
Пропущено
35
31
14 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 18
6
17%
4
13%
1-15
4
11%
1
3%
16-30
4
11%
11
35%
31-45
8
23%
3
10%
46-60
9
26%
2
6%
61-75
4
11%
10
32%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 2:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:2 Аваи - Атлетико Паранаэнсе 1:1
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сеара - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Америка Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 5:0 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Ботафого Рибейрао - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе 4:1 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:1
Форталеза
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Гойяс - Форталеза 0:1 Орсомарсо - Форталеза 0:4 Форталеза - Фламенго 3:2 Бояка Чико - Форталеза 0:0
Жувентуде - Форталеза 1:1 Форталеза - Льянерос Вильявисенсио 1:0 Бока Хуниорс Кали - Форталеза 0:0 Флуминенсе - Форталеза 2:1 Форталеза - Барранкилья 3:0 Форталеза - Ботафого Рибейрао 1:3 Леонес - Форталеза 1:1 Сан-Паулу - Форталеза 0:1 Форталеза - Бояка Чико 1:0 Форталеза - Коринтианс 1:0 Форталеза - Атлетико Кали 2:0 Форталеза - Мильонариос 2:3 Флуминенсе - Форталеза 2:2 Сеара - Форталеза 0:1 Депортес Киндио - Форталеза 1:0 Форталеза - Интернасьонал Порту Алегре 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|29
|18
|9
|2
|48 - 20
|63
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|30
|14
|12
|4
|44 - 26
|54
|3.
|Флуминенсе
|30
|15
|6
|9
|48 - 36
|51
|4.
|Коринтианс
|30
|14
|9
|7
|36 - 29
|51
|5.
|Фламенго
|0:0
|30
|14
|7
|9
|48 - 28
|49
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|30
|13
|9
|8
|36 - 34
|48
|7.
|Атлетико Минейро
|0:0
|30
|11
|11
|8
|36 - 31
|44
|8.
|Америка Минейро
|29
|12
|6
|11
|26 - 28
|42
|9.
|Форталеза
|30
|10
|8
|12
|30 - 32
|38
|10.
|Ред Булл Брагантино
|30
|9
|11
|10
|40 - 39
|38
|11.
|Гойяс
|30
|9
|11
|10
|31 - 36
|38
|12.
|Сантос
|0:0
|30
|9
|11
|10
|31 - 26
|38
|13.
|Ботафого Рибейрао
|29
|10
|7
|12
|29 - 33
|37
|14.
|Сан-Паулу
|28
|8
|13
|7
|39 - 31
|37
|15.
|Сеара
|30
|6
|14
|10
|28 - 32
|32
|16.
|Коритиба Парана
|28
|9
|4
|15
|29 - 43
|31
|17.
|Куяба
|30
|7
|9
|14
|22 - 32
|30
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|30
|7
|7
|16
|30 - 47
|28
|19.
|Аваи
|29
|7
|7
|15
|27 - 45
|28
|20.
|Жувентуде
|30
|3
|11
|16
|23 - 53
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|15
|10
|4
|1
|21 - 7
|34
|2.
|Флуминенсе
|15
|10
|2
|3
|31 - 15
|32
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|15
|9
|5
|1
|29 - 11
|32
|4.
|Фламенго
|0:0
|15
|9
|3
|3
|31 - 9
|30
|5.
|Палмейрас Сан-Паулу
|14
|9
|3
|2
|26 - 11
|30
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|8
|6
|1
|23 - 12
|30
|7.
|Коритиба Парана
|15
|9
|2
|4
|19 - 12
|29
|8.
|Америка Минейро
|14
|8
|3
|3
|17 - 11
|27
|9.
|Ред Булл Брагантино
|15
|7
|5
|3
|24 - 14
|26
|10.
|Сантос
|0:0
|15
|7
|5
|3
|22 - 12
|26
|11.
|Сан-Паулу
|14
|6
|5
|3
|25 - 15
|23
|12.
|Атлетико Минейро
|0:0
|15
|6
|4
|5
|21 - 16
|22
|13.
|Аваи
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|14.
|Гойяс
|15
|5
|6
|4
|17 - 16
|21
|15.
|Куяба
|14
|4
|7
|3
|11 - 9
|19
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|5
|3
|7
|17 - 18
|18
|17.
|Форталеза
|14
|4
|6
|4
|12 - 11
|18
|18.
|Ботафого Рибейрао
|15
|4
|4
|7
|13 - 15
|16
|19.
|Сеара
|16
|3
|7
|6
|15 - 19
|16
|20.
|Жувентуде
|15
|2
|7
|6
|14 - 21
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|15
|9
|6
|0
|22 - 9
|33
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|15
|5
|7
|3
|15 - 15
|22
|3.
|Атлетико Минейро
|0:0
|15
|5
|7
|3
|15 - 15
|22
|4.
|Ботафого Рибейрао
|14
|6
|3
|5
|16 - 18
|21
|5.
|Форталеза
|16
|6
|2
|8
|18 - 21
|20
|6.
|Фламенго
|0:0
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|7.
|Флуминенсе
|15
|5
|4
|6
|17 - 21
|19
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|5
|3
|7
|13 - 22
|18
|9.
|Гойяс
|15
|4
|5
|6
|14 - 20
|17
|10.
|Коринтианс
|15
|4
|5
|6
|15 - 22
|17
|11.
|Сеара
|14
|3
|7
|4
|13 - 13
|16
|12.
|Америка Минейро
|15
|4
|3
|8
|9 - 17
|15
|13.
|Сан-Паулу
|14
|2
|8
|4
|14 - 16
|14
|14.
|Сантос
|0:0
|15
|2
|6
|7
|9 - 14
|12
|15.
|Ред Булл Брагантино
|15
|2
|6
|7
|16 - 25
|12
|16.
|Куяба
|16
|3
|2
|11
|11 - 23
|11
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|2
|4
|9
|13 - 29
|10
|18.
|Жувентуде
|15
|1
|4
|10
|9 - 32
|7
|19.
|Аваи
|14
|1
|3
|10
|7 - 26
|6
|20.
|Коритиба Парана
|13
|0
|2
|11
|10 - 31
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Кано Херман
|17 (3)
|Гойяс
|Раул Педро
|17 (2)
|Аваи
|Bissoli
|21
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|13 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|13 (2)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|1 13
|Аваи
|Bruno Silva II
|1 10
|Сеара
|Richard Almeida de Oliveira2
|1 10
|Сеара
|Ричардсон
|1 10
|Гойяс
|Бастос Фернандр Феллипе
|10