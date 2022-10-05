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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A
2022

Тур: 30.
Сеара
0:0
Второй тайм: 46'
Гойяс
0'
11' Желтая карточка
Ричардсон
22' Желтая карточка
Диего Рибас
44' Желтая карточка
Габриэл Барбоза

Ход матча

11'
Ричардсон
 
22'
 
Диего Рибас
37'
 
Luan Dias
Маркиньос
44'
Габриэл Барбоза
 
Лучшие коэффициенты
Сеара
Ничья
Гойяс
1.72
5.70
5.70
Все Коэффициенты
1
Joao
Ricardo
II
15
Габриэл
Барбоза
13
Luiz
Otavio
II
14
Рибейро
Лукас
2
Nino
Paraiba
33
Луис
Виктор
7
Ричардсон
40
Guilherme
Castilho
29
Vinicius
X
10
Мендоса
Стивен
77
Jo
Alves
II
23
Tadeu
I
2
Магиньо
25
Lucas
Halter
29
Reynaldo2
6
Savio
Alves
5
Auremir
27
Dada
Belmonte
20
Диего
Рибас
10
Маркиньос
II
7
Vinicius
XII
11
Раул
Педро
Сеара
3-4-1-2
Гойяс
4-1-4-1

История личных встреч

Сеара
Гойяс

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

13 матчей

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:1
СA
0:4
СA
2:2
СA
0:1
СA
2:1
СB
0:0
СB
0:1
СB
2:0
СB
2:1
БСБ
0:0
БСБ
2:2
СA
1:1
СA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендоса Стивен 9 (1) 0.3
Vinicius X 3 0.1
Клебер Франсиско 3 0.1
Ze Roberto III 2 (1) 0.07
Vinicius Lima 2 (1) 0.07
Bruno Pacheco III 1 0.03
Nino Paraiba 1 0.03
Jo Alves II 1 0.03
Luiz Otavio II 1 0.03
Рибейро Лукас 1 0.03
Арруда Эрик 1 0.03
Guilherme Castilho 1 0.03
Мичел Маседо 0 0
Rodrigo I 0 0
Иури Фрейтас 0 0
Matheus Peixoto 0 0
Richard Almeida de Oliveira2 0 0
Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раул Педро 15 (2) 0.5
Elvis II 4 (3) 0.13
Nícolas I 3 0.1
Dada Belmonte 2 0.07
Диего Рибас 1 0.03
Да Силва 1 0.03
Аподи Диаллиссон 1 0.03
Кардозо Даниэль 1 0.03
Маркиньос II 1 0.03
Vinicius XII 0 0
Бастос Фернандр Феллипе 0 0
Danilo IV 0 0
Savio Alves 0 0
Жуниор Ренато 0 0
Pedro Junqueira 0 0

Карточки

Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Richard Almeida de Oliveira2 10 1
Ричардсон 10 1
Nino Paraiba 9 0
Vinicius X 5 1
Габриэл Барбоза 5 1
Bruno Pacheco III 5 1
Rodrigo I 6 0
Luiz Otavio II 4 1
Мендоса Стивен 5 0
Joao Ricardo II 5 0
Мессиас 4 0
Ze Roberto III 2 1
Geovane 3 0
Клебер Франсиско 3 0
Арруда Эрик 3 0
Jo Alves II 1 1
Vinicius Lima 1 1
Мичел Маседо 2 0
Иури Фрейтас 2 0
Рибейро Лукас 2 0
Fernando Sobral 2 0
Луис Виктор 1 0
Jhon Vasquez 1 0
Guilherme Castilho 1 0
Marcos Victor 1 0
Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бастос Фернандр Феллипе 9 0
Caio Vinicius2 7 1
Магиньо 7 0
Раул Педро 7 0
Dada Belmonte 7 0
Savio Alves 5 1
Danilo IV 6 0
Матеус де Салес 5 0
Elvis II 4 0
Reynaldo2 4 0
Да Силва 3 0
Luan Dias 3 0
Жуниор Ренато 3 0
Henrique Lordelo 1 1
Аподи Диаллиссон 2 0
Диего Рибас 2 0
Auremir 2 0
Сидней 1 0
Vinicius XII 1 0
Маркиньос II 1 0
Luan III 1 0
Matheus Alves II 1 0
Joao Caetano 1 0
Filipe Luiz 1 0
Yan Souto 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
14
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
19 Не забивали 21
1
7%
3
21%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
4
29%
1
7%
31-45
1
7%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
29%
5
36%
76-90

Пропущено

18
18
12 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
2
11%
3
17%
1-15
7
39%
4
22%
16-30
3
17%
4
22%
31-45
2
11%
4
22%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
3
17%
2
11%
76-90

Забито

12
16
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
20 Не забивали 16
2
17%
1
6%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
3
25%
3
19%
31-45
2
17%
3
19%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
3
25%
7
44%
76-90

Пропущено

14
17
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
3
21%
4
24%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
2
14%
3
18%
31-45
3
21%
2
12%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
3
21%
6
35%
76-90

Забито

26
30
15 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 10
10 Не забивали 8
3
12%
4
13%
1-15
5
19%
1
3%
16-30
7
27%
4
13%
31-45
3
12%
6
20%
46-60
1
4%
3
10%
61-75
7
27%
12
40%
76-90

Пропущено

32
35
19 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 22
5
16%
7
20%
1-15
9
28%
5
14%
16-30
5
16%
7
20%
31-45
5
16%
6
17%
46-60
2
6%
2
6%
61-75
6
19%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сеара
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сеара - Америка Минейро 1:2 Коритиба Парана - Сеара 1:0 Сеара - Сан-Паулу 0:2 Сеара - Сантос 2:1
Фламенго - Сеара 1:1 Сеара - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Ред Булл Брагантино - Сеара 1:1 Сеара - Форталеза 0:1 Сеара - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рибейрао - Сеара 1:1 Сан-Паулу - Сеара 1:0 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Жувентуде - Сеара 1:0 Сеара - Аваи 1:0 Сеара - Коринтианс 3:1 Сеара - Форталеза 1:0 Флуминенсе - Сеара 2:1 Сеара - Стронгест 3:0 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Стронгест - Сеара 1:2
Гойяс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гойяс - Форталеза 0:1 Гойяс - Ботафого Рибейрао 0:1 Ред Булл Брагантино - Гойяс 1:1 Гойяс - Фламенго 1:1
Сантос - Гойяс 1:2 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Минейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Аваи 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 3:0 Гойяс - Коритиба Парана 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 3:3 Гойяс - Флуминенсе 2:3 Жувентуде - Гойяс 0:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 0:3 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Гойяс 1:0 Гойяс - Куяба 1:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:0 Коринтианс - Гойяс 1:0 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 29 18 9 2 48 - 20 63
2. Флуминенсе 2:1 30 16 6 8 48 - 34 54
3. Интернасьонал Порту Алегре 29 14 11 4 44 - 26 53
4. Коринтианс 30 14 9 7 36 - 29 51
5. Фламенго 29 14 6 9 48 - 28 48
6. Атлетико Паранаэнсе 0:1 30 13 8 9 35 - 34 47
7. Атлетико Минейро 29 11 10 8 36 - 31 43
8. Америка Минейро 29 12 6 11 26 - 28 42
9. Форталеза 1:0 30 11 7 12 30 - 31 40
10. Гойяс 0:0 30 9 11 10 30 - 35 38
11. Ботафого Рибейрао 29 10 7 12 29 - 33 37
12. Сантос 29 9 10 10 31 - 26 37
13. Сан-Паулу 28 8 13 7 39 - 31 37
14. Ред Булл Брагантино 1:1 30 8 12 10 39 - 39 36
15. Сеара 0:0 30 6 14 10 27 - 31 32
16. Коритиба Парана 28 9 4 15 29 - 43 31
17. Куяба 1:1 30 7 10 13 22 - 31 31
18. Аваи 29 7 7 15 27 - 45 28
19. Атлетико Гойяненсе 1:2 30 6 7 17 28 - 47 25
20. Жувентуде 30 3 11 16 23 - 53 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 15 10 4 1 21 - 7 34
2. Флуминенсе 2:1 15 10 2 3 31 - 15 32
3. Интернасьонал Порту Алегре 15 9 5 1 29 - 11 32
4. Палмейрас Сан-Паулу 14 9 3 2 26 - 11 30
5. Фламенго 14 9 2 3 31 - 9 29
6. Коритиба Парана 15 9 2 4 19 - 12 29
7. Атлетико Паранаэнсе 0:1 15 8 5 2 22 - 12 29
8. Америка Минейро 14 8 3 3 17 - 11 27
9. Сантос 14 7 4 3 22 - 12 25
10. Ред Булл Брагантино 1:1 15 6 6 3 23 - 14 24
11. Сан-Паулу 14 6 5 3 25 - 15 23
12. Атлетико Минейро 15 6 4 5 21 - 16 22
13. Аваи 15 6 4 5 20 - 19 22
14. Гойяс 0:0 15 5 6 4 17 - 16 21
15. Куяба 1:1 14 4 7 3 11 - 9 19
16. Форталеза 1:0 14 4 6 4 12 - 11 18
17. Ботафого Рибейрао 15 4 4 7 13 - 15 16
18. Сеара 0:0 16 3 7 6 14 - 18 16
19. Атлетико Гойяненсе 1:2 15 4 3 8 15 - 18 15
20. Жувентуде 15 2 7 6 14 - 21 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 15 9 6 0 22 - 9 33
2. Форталеза 1:0 16 7 1 8 18 - 20 22
3. Флуминенсе 2:1 15 6 4 5 17 - 19 22
4. Ботафого Рибейрао 14 6 3 5 16 - 18 21
5. Интернасьонал Порту Алегре 14 5 6 3 15 - 15 21
6. Атлетико Минейро 14 5 6 3 15 - 15 21
7. Фламенго 15 5 4 6 17 - 19 19
8. Атлетико Паранаэнсе 0:1 15 5 3 7 13 - 22 18
9. Коринтианс 15 4 5 6 15 - 22 17
10. Гойяс 0:0 15 4 5 6 13 - 19 17
11. Сеара 0:0 14 3 7 4 13 - 13 16
12. Америка Минейро 15 4 3 8 9 - 17 15
13. Сан-Паулу 14 2 8 4 14 - 16 14
14. Куяба 1:1 16 3 3 10 11 - 22 12
15. Сантос 15 2 6 7 9 - 14 12
16. Ред Булл Брагантино 1:1 15 2 6 7 16 - 25 12
17. Атлетико Гойяненсе 1:2 15 2 4 9 13 - 29 10
18. Жувентуде 15 1 4 10 9 - 32 7
19. Аваи 14 1 3 10 7 - 26 6
20. Коритиба Парана 13 0 2 11 10 - 31 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 17 (3)
Гойяс Раул Педро 17 (2)
Аваи Bissoli 21
Сан-Паулу Кальери Хонатан 13 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 13
Аваи Bruno Silva II 1 10
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 10
Сеара Ричардсон 1 10
Ботафого Рибейрао Саравия Ренсо 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Габриэль получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Маркиньос II уходит с поля. Luan Dias выходит вместо него
  • Желтая карточка
    22'
    Diego получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Ричардсон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сеара
Ничья
Гойяс
1.72
5.70
5.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сеара 0:0 Гойяс онлайн

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