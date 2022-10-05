Тур: 30.
0'
11' Желтая карточкаРичардсон
22' Желтая карточкаДиего Рибас
44' Желтая карточкаГабриэл Барбоза
Ход матча
11'
22'
44'
33
Луис
Виктор
29
Vinicius
X
77
Jo
Alves
II
23
Tadeu
I
2
Магиньо
25
Lucas
Halter
29
Reynaldo2
5
Auremir
20
Диего
Рибас
10
Маркиньос
II
11
Раул
Педро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Луис ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Vinicius XПолузащитник
- Нападающий
-
77 Jo Alves IIНападающий
- Запасные игроки
-
88 Мичел МаседоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 GeovaneПолузащитник
-
20 Jhon VasquezПолузащитник
-
99 Иури ФрейтасНападающий
-
11 Арруда ЭрикНападающий
-
-
-
23 David Loiola
-
-
-
Главный тренер: Лучо Гонсалес
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
2 МагиньоЗащитник
-
25 Lucas HalterЗащитник
-
29 Reynaldo2Защитник
- Защитник
-
5 AuremirПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Диего РибасПолузащитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Раул ПедроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
-
66 Hugo Farias
-
-
-
14 Danilo IV
-
-
99 Luan Dias
-
Главный тренер: Jair Ventura
История личных встреч
Сеара
Гойяс
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
13 матчей
15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендоса Стивен
|9 (1)
|0.3
|Vinicius X
|3
|0.1
|Клебер Франсиско
|3
|0.1
|Ze Roberto III
|2 (1)
|0.07
|Vinicius Lima
|2 (1)
|0.07
|Bruno Pacheco III
|1
|0.03
|Nino Paraiba
|1
|0.03
|Jo Alves II
|1
|0.03
|Luiz Otavio II
|1
|0.03
|Рибейро Лукас
|1
|0.03
|Арруда Эрик
|1
|0.03
|Guilherme Castilho
|1
|0.03
|Мичел Маседо
|0
|0
|Rodrigo I
|0
|0
|Иури Фрейтас
|0
|0
|Matheus Peixoto
|0
|0
|Richard Almeida de Oliveira2
|0
|0
Гойяс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раул Педро
|15 (2)
|0.5
|Elvis II
|4 (3)
|0.13
|Nícolas I
|3
|0.1
|Dada Belmonte
|2
|0.07
|Диего Рибас
|1
|0.03
|Да Силва
|1
|0.03
|Аподи Диаллиссон
|1
|0.03
|Кардозо Даниэль
|1
|0.03
|Маркиньос II
|1
|0.03
|Vinicius XII
|0
|0
|Бастос Фернандр Феллипе
|0
|0
|Danilo IV
|0
|0
|Savio Alves
|0
|0
|Жуниор Ренато
|0
|0
|Pedro Junqueira
|0
|0
Карточки
Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Richard Almeida de Oliveira2
|10
|1
|Ричардсон
|10
|1
|Nino Paraiba
|9
|0
|Vinicius X
|5
|1
|Габриэл Барбоза
|5
|1
|Bruno Pacheco III
|5
|1
|Rodrigo I
|6
|0
|Luiz Otavio II
|4
|1
|Мендоса Стивен
|5
|0
|Joao Ricardo II
|5
|0
|Мессиас
|4
|0
|Ze Roberto III
|2
|1
|Geovane
|3
|0
|Клебер Франсиско
|3
|0
|Арруда Эрик
|3
|0
|Jo Alves II
|1
|1
|Vinicius Lima
|1
|1
|Мичел Маседо
|2
|0
|Иури Фрейтас
|2
|0
|Рибейро Лукас
|2
|0
|Fernando Sobral
|2
|0
|Луис Виктор
|1
|0
|Jhon Vasquez
|1
|0
|Guilherme Castilho
|1
|0
|Marcos Victor
|1
|0
Гойяс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бастос Фернандр Феллипе
|9
|0
|Caio Vinicius2
|7
|1
|Магиньо
|7
|0
|Раул Педро
|7
|0
|Dada Belmonte
|7
|0
|Savio Alves
|5
|1
|Danilo IV
|6
|0
|Матеус де Салес
|5
|0
|Elvis II
|4
|0
|Reynaldo2
|4
|0
|Да Силва
|3
|0
|Luan Dias
|3
|0
|Жуниор Ренато
|3
|0
|Henrique Lordelo
|1
|1
|Аподи Диаллиссон
|2
|0
|Диего Рибас
|2
|0
|Auremir
|2
|0
|Сидней
|1
|0
|Vinicius XII
|1
|0
|Маркиньос II
|1
|0
|Luan III
|1
|0
|Matheus Alves II
|1
|0
|Joao Caetano
|1
|0
|Filipe Luiz
|1
|0
|Yan Souto
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
14
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
19 Не забивали 21
1
7%
3
21%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
4
29%
1
7%
31-45
1
7%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
29%
5
36%
76-90
Пропущено
18
18
12 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
2
11%
3
17%
1-15
7
39%
4
22%
16-30
3
17%
4
22%
31-45
2
11%
4
22%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
3
17%
2
11%
76-90
Забито
12
16
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
20 Не забивали 16
2
17%
1
6%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
3
25%
3
19%
31-45
2
17%
3
19%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
3
25%
7
44%
76-90
Пропущено
14
17
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
3
21%
4
24%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
2
14%
3
18%
31-45
3
21%
2
12%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
3
21%
6
35%
76-90
Забито
26
30
15 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 10
10 Не забивали 8
3
12%
4
13%
1-15
5
19%
1
3%
16-30
7
27%
4
13%
31-45
3
12%
6
20%
46-60
1
4%
3
10%
61-75
7
27%
12
40%
76-90
Пропущено
32
35
19 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 22
5
16%
7
20%
1-15
9
28%
5
14%
16-30
5
16%
7
20%
31-45
5
16%
6
17%
46-60
2
6%
2
6%
61-75
6
19%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Сеара
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сеара - Америка Минейро 1:2 Коритиба Парана - Сеара 1:0 Сеара - Сан-Паулу 0:2 Сеара - Сантос 2:1
Фламенго - Сеара 1:1 Сеара - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Ред Булл Брагантино - Сеара 1:1 Сеара - Форталеза 0:1 Сеара - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рибейрао - Сеара 1:1 Сан-Паулу - Сеара 1:0 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Жувентуде - Сеара 1:0 Сеара - Аваи 1:0 Сеара - Коринтианс 3:1 Сеара - Форталеза 1:0 Флуминенсе - Сеара 2:1 Сеара - Стронгест 3:0 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Стронгест - Сеара 1:2
Гойяс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гойяс - Форталеза 0:1 Гойяс - Ботафого Рибейрао 0:1 Ред Булл Брагантино - Гойяс 1:1 Гойяс - Фламенго 1:1
Сантос - Гойяс 1:2 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Минейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Аваи 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 3:0 Гойяс - Коритиба Парана 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 3:3 Гойяс - Флуминенсе 2:3 Жувентуде - Гойяс 0:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 0:3 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Гойяс 1:0 Гойяс - Куяба 1:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:0 Коринтианс - Гойяс 1:0 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|29
|18
|9
|2
|48 - 20
|63
|2.
|Флуминенсе
|2:1
|30
|16
|6
|8
|48 - 34
|54
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|29
|14
|11
|4
|44 - 26
|53
|4.
|Коринтианс
|30
|14
|9
|7
|36 - 29
|51
|5.
|Фламенго
|29
|14
|6
|9
|48 - 28
|48
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|30
|13
|8
|9
|35 - 34
|47
|7.
|Атлетико Минейро
|29
|11
|10
|8
|36 - 31
|43
|8.
|Америка Минейро
|29
|12
|6
|11
|26 - 28
|42
|9.
|Форталеза
|1:0
|30
|11
|7
|12
|30 - 31
|40
|10.
|Гойяс
|0:0
|30
|9
|11
|10
|30 - 35
|38
|11.
|Ботафого Рибейрао
|29
|10
|7
|12
|29 - 33
|37
|12.
|Сантос
|29
|9
|10
|10
|31 - 26
|37
|13.
|Сан-Паулу
|28
|8
|13
|7
|39 - 31
|37
|14.
|Ред Булл Брагантино
|1:1
|30
|8
|12
|10
|39 - 39
|36
|15.
|Сеара
|0:0
|30
|6
|14
|10
|27 - 31
|32
|16.
|Коритиба Парана
|28
|9
|4
|15
|29 - 43
|31
|17.
|Куяба
|1:1
|30
|7
|10
|13
|22 - 31
|31
|18.
|Аваи
|29
|7
|7
|15
|27 - 45
|28
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|1:2
|30
|6
|7
|17
|28 - 47
|25
|20.
|Жувентуде
|30
|3
|11
|16
|23 - 53
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|15
|10
|4
|1
|21 - 7
|34
|2.
|Флуминенсе
|2:1
|15
|10
|2
|3
|31 - 15
|32
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|15
|9
|5
|1
|29 - 11
|32
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|14
|9
|3
|2
|26 - 11
|30
|5.
|Фламенго
|14
|9
|2
|3
|31 - 9
|29
|6.
|Коритиба Парана
|15
|9
|2
|4
|19 - 12
|29
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|15
|8
|5
|2
|22 - 12
|29
|8.
|Америка Минейро
|14
|8
|3
|3
|17 - 11
|27
|9.
|Сантос
|14
|7
|4
|3
|22 - 12
|25
|10.
|Ред Булл Брагантино
|1:1
|15
|6
|6
|3
|23 - 14
|24
|11.
|Сан-Паулу
|14
|6
|5
|3
|25 - 15
|23
|12.
|Атлетико Минейро
|15
|6
|4
|5
|21 - 16
|22
|13.
|Аваи
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|14.
|Гойяс
|0:0
|15
|5
|6
|4
|17 - 16
|21
|15.
|Куяба
|1:1
|14
|4
|7
|3
|11 - 9
|19
|16.
|Форталеза
|1:0
|14
|4
|6
|4
|12 - 11
|18
|17.
|Ботафого Рибейрао
|15
|4
|4
|7
|13 - 15
|16
|18.
|Сеара
|0:0
|16
|3
|7
|6
|14 - 18
|16
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|1:2
|15
|4
|3
|8
|15 - 18
|15
|20.
|Жувентуде
|15
|2
|7
|6
|14 - 21
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|15
|9
|6
|0
|22 - 9
|33
|2.
|Форталеза
|1:0
|16
|7
|1
|8
|18 - 20
|22
|3.
|Флуминенсе
|2:1
|15
|6
|4
|5
|17 - 19
|22
|4.
|Ботафого Рибейрао
|14
|6
|3
|5
|16 - 18
|21
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|14
|5
|6
|3
|15 - 15
|21
|6.
|Атлетико Минейро
|14
|5
|6
|3
|15 - 15
|21
|7.
|Фламенго
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|15
|5
|3
|7
|13 - 22
|18
|9.
|Коринтианс
|15
|4
|5
|6
|15 - 22
|17
|10.
|Гойяс
|0:0
|15
|4
|5
|6
|13 - 19
|17
|11.
|Сеара
|0:0
|14
|3
|7
|4
|13 - 13
|16
|12.
|Америка Минейро
|15
|4
|3
|8
|9 - 17
|15
|13.
|Сан-Паулу
|14
|2
|8
|4
|14 - 16
|14
|14.
|Куяба
|1:1
|16
|3
|3
|10
|11 - 22
|12
|15.
|Сантос
|15
|2
|6
|7
|9 - 14
|12
|16.
|Ред Булл Брагантино
|1:1
|15
|2
|6
|7
|16 - 25
|12
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|1:2
|15
|2
|4
|9
|13 - 29
|10
|18.
|Жувентуде
|15
|1
|4
|10
|9 - 32
|7
|19.
|Аваи
|14
|1
|3
|10
|7 - 26
|6
|20.
|Коритиба Парана
|13
|0
|2
|11
|10 - 31
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Кано Херман
|17 (3)
|Гойяс
|Раул Педро
|17 (2)
|Аваи
|Bissoli
|21
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|13 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|13 (2)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|1 13
|Аваи
|Bruno Silva II
|1 10
|Сеара
|Richard Almeida de Oliveira2
|1 10
|Сеара
|Ричардсон
|1 10
|Ботафого Рибейрао
|Саравия Ренсо
|10