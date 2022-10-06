  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A
2022

Тур: 30.
Сеара
1:1
Конец матча
Гойяс
0'
11' Желтая карточка
Ричардсон
22' Желтая карточка
Диего Рибас
44' Желтая карточка
Габриэл Барбоза
1:0
47' Гол
Мендоса Стивен
59' Желтая карточка
Vinicius X
61' Вторая желтая карточка
Vinicius X
66' Желтая карточка
Мендоса Стивен
83' Желтая карточка
Hugo Farias
1:1
90' Гол
Nícolas I
90' Желтая карточка
Luan Dias
90' Желтая карточка
Бастос Фернандр Феллипе
90'+13
1
Joao
Ricardo
II
15
Габриэл
Барбоза
13
Luiz
Otavio
II
14
Рибейро
Лукас
2
Nino
Paraiba
33
Луис
Виктор
7
Ричардсон
40
Guilherme
Castilho
29
Vinicius
X
10
Мендоса
Стивен
77
Jo
Alves
II
23
Tadeu
I
2
Магиньо
25
Lucas
Halter
29
Reynaldo2
6
Savio
Alves
5
Auremir
27
Dada
Belmonte
20
Диего
Рибас
10
Маркиньос
II
7
Vinicius
XII
11
Раул
Педро
Сеара
3-4-1-2
Гойяс
4-1-4-1

История личных встреч

Сеара
Гойяс

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

13 матчей

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:1
СA
0:4
СA
2:2
СA
0:1
СA
2:1
СB
0:0
СB
0:1
СB
2:0
СB
2:1
БСБ
0:0
БСБ
2:2
СA
1:1
СA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендоса Стивен 10 (1) 0.33
Vinicius X 3 0.1
Клебер Франсиско 3 0.1
Ze Roberto III 2 (1) 0.07
Vinicius Lima 2 (1) 0.07
Bruno Pacheco III 1 0.03
Nino Paraiba 1 0.03
Jo Alves II 1 0.03
Luiz Otavio II 1 0.03
Рибейро Лукас 1 0.03
Арруда Эрик 1 0.03
Guilherme Castilho 1 0.03
Мичел Маседо 0 0
Rodrigo I 0 0
Иури Фрейтас 0 0
Matheus Peixoto 0 0
Richard Almeida de Oliveira2 0 0
Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раул Педро 15 (2) 0.5
Elvis II 4 (3) 0.13
Nícolas I 4 0.13
Dada Belmonte 2 0.07
Диего Рибас 1 0.03
Да Силва 1 0.03
Аподи Диаллиссон 1 0.03
Кардозо Даниэль 1 0.03
Маркиньос II 1 0.03
Vinicius XII 0 0
Бастос Фернандр Феллипе 0 0
Danilo IV 0 0
Savio Alves 0 0
Жуниор Ренато 0 0
Pedro Junqueira 0 0

Карточки

Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Richard Almeida de Oliveira2 10 1
Ричардсон 10 1
Vinicius X 6 2
Nino Paraiba 9 0
Габриэл Барбоза 5 1
Bruno Pacheco III 5 1
Мендоса Стивен 6 0
Rodrigo I 6 0
Luiz Otavio II 4 1
Joao Ricardo II 5 0
Мессиас 4 0
Ze Roberto III 2 1
Geovane 3 0
Клебер Франсиско 3 0
Арруда Эрик 3 0
Jo Alves II 1 1
Vinicius Lima 1 1
Мичел Маседо 2 0
Иури Фрейтас 2 0
Рибейро Лукас 2 0
Fernando Sobral 2 0
Луис Виктор 1 0
Jhon Vasquez 1 0
Guilherme Castilho 1 0
Marcos Victor 1 0
Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бастос Фернандр Феллипе 10 0
Caio Vinicius2 7 1
Магиньо 7 0
Раул Педро 7 0
Dada Belmonte 7 0
Savio Alves 5 1
Danilo IV 6 0
Матеус де Салес 5 0
Elvis II 4 0
Reynaldo2 4 0
Luan Dias 4 0
Да Силва 3 0
Жуниор Ренато 3 0
Henrique Lordelo 1 1
Аподи Диаллиссон 2 0
Диего Рибас 2 0
Auremir 2 0
Сидней 1 0
Vinicius XII 1 0
Маркиньос II 1 0
Luan III 1 0
Matheus Alves II 1 0
Joao Caetano 1 0
Hugo Farias 1 0
Filipe Luiz 1 0
Yan Souto 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
15
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
19 Не забивали 21
1
7%
3
20%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
4
27%
1
7%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
27%
6
40%
76-90

Пропущено

19
19
12 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 11
2
11%
3
16%
1-15
7
37%
4
21%
16-30
3
16%
4
21%
31-45
2
11%
5
26%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
4
21%
2
11%
76-90

Забито

12
16
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
21 Не забивали 17
2
17%
1
6%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
3
25%
3
19%
31-45
2
17%
3
19%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
3
25%
7
44%
76-90

Пропущено

14
17
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
3
21%
4
24%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
2
14%
3
18%
31-45
3
21%
2
12%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
3
21%
6
35%
76-90

Забито

27
31
15 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 10
10 Не забивали 8
3
11%
4
13%
1-15
5
19%
1
3%
16-30
7
26%
4
13%
31-45
4
15%
6
19%
46-60
1
4%
3
10%
61-75
7
26%
13
42%
76-90

Пропущено

33
36
19 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 19
23 Не пропускали 23
5
15%
7
19%
1-15
9
27%
5
14%
16-30
5
15%
7
19%
31-45
5
15%
7
19%
46-60
2
6%
2
6%
61-75
7
21%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Сеара
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сеара - Америка Минейро 1:2 Коритиба Парана - Сеара 1:0 Сеара - Сан-Паулу 0:2 Сеара - Сантос 2:1
Фламенго - Сеара 1:1 Сеара - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Ред Булл Брагантино - Сеара 1:1 Сеара - Форталеза 0:1 Сеара - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рибейрао - Сеара 1:1 Сан-Паулу - Сеара 1:0 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Жувентуде - Сеара 1:0 Сеара - Аваи 1:0 Сеара - Коринтианс 3:1 Сеара - Форталеза 1:0 Флуминенсе - Сеара 2:1 Сеара - Стронгест 3:0 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Стронгест - Сеара 1:2
Гойяс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гойяс - Форталеза 0:1 Гойяс - Ботафого Рибейрао 0:1 Ред Булл Брагантино - Гойяс 1:1 Гойяс - Фламенго 1:1
Сантос - Гойяс 1:2 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Минейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Аваи 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 3:0 Гойяс - Коритиба Парана 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 3:3 Гойяс - Флуминенсе 2:3 Жувентуде - Гойяс 0:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 0:3 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Гойяс 1:0 Гойяс - Куяба 1:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:0 Коринтианс - Гойяс 1:0 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 29 18 9 2 48 - 20 63
2. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 30 14 12 4 44 - 26 54
3. Флуминенсе 30 15 6 9 48 - 36 51
4. Коринтианс 30 14 9 7 36 - 29 51
5. Фламенго 0:0 30 14 7 9 48 - 28 49
6. Атлетико Паранаэнсе 30 13 9 8 36 - 34 48
7. Атлетико Минейро 0:0 30 11 11 8 36 - 31 44
8. Америка Минейро 29 12 6 11 26 - 28 42
9. Форталеза 30 10 8 12 30 - 32 38
10. Ред Булл Брагантино 30 9 11 10 40 - 39 38
11. Гойяс 30 9 11 10 31 - 36 38
12. Сантос 0:0 30 9 11 10 31 - 26 38
13. Ботафого Рибейрао 29 10 7 12 29 - 33 37
14. Сан-Паулу 28 8 13 7 39 - 31 37
15. Сеара 30 6 14 10 28 - 32 32
16. Коритиба Парана 28 9 4 15 29 - 43 31
17. Куяба 30 7 9 14 22 - 32 30
18. Атлетико Гойяненсе 30 7 7 16 30 - 47 28
19. Аваи 29 7 7 15 27 - 45 28
20. Жувентуде 30 3 11 16 23 - 53 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 15 10 4 1 21 - 7 34
2. Флуминенсе 15 10 2 3 31 - 15 32
3. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 15 9 5 1 29 - 11 32
4. Фламенго 0:0 15 9 3 3 31 - 9 30
5. Палмейрас Сан-Паулу 14 9 3 2 26 - 11 30
6. Атлетико Паранаэнсе 15 8 6 1 23 - 12 30
7. Коритиба Парана 15 9 2 4 19 - 12 29
8. Америка Минейро 14 8 3 3 17 - 11 27
9. Ред Булл Брагантино 15 7 5 3 24 - 14 26
10. Сантос 0:0 15 7 5 3 22 - 12 26
11. Сан-Паулу 14 6 5 3 25 - 15 23
12. Атлетико Минейро 0:0 15 6 4 5 21 - 16 22
13. Аваи 15 6 4 5 20 - 19 22
14. Гойяс 15 5 6 4 17 - 16 21
15. Куяба 14 4 7 3 11 - 9 19
16. Атлетико Гойяненсе 15 5 3 7 17 - 18 18
17. Форталеза 14 4 6 4 12 - 11 18
18. Ботафого Рибейрао 15 4 4 7 13 - 15 16
19. Сеара 16 3 7 6 15 - 19 16
20. Жувентуде 15 2 7 6 14 - 21 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 15 9 6 0 22 - 9 33
2. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 15 5 7 3 15 - 15 22
3. Атлетико Минейро 0:0 15 5 7 3 15 - 15 22
4. Ботафого Рибейрао 14 6 3 5 16 - 18 21
5. Форталеза 16 6 2 8 18 - 21 20
6. Фламенго 0:0 15 5 4 6 17 - 19 19
7. Флуминенсе 15 5 4 6 17 - 21 19
8. Атлетико Паранаэнсе 15 5 3 7 13 - 22 18
9. Гойяс 15 4 5 6 14 - 20 17
10. Коринтианс 15 4 5 6 15 - 22 17
11. Сеара 14 3 7 4 13 - 13 16
12. Америка Минейро 15 4 3 8 9 - 17 15
13. Сан-Паулу 14 2 8 4 14 - 16 14
14. Сантос 0:0 15 2 6 7 9 - 14 12
15. Ред Булл Брагантино 15 2 6 7 16 - 25 12
16. Куяба 16 3 2 11 11 - 23 11
17. Атлетико Гойяненсе 15 2 4 9 13 - 29 10
18. Жувентуде 15 1 4 10 9 - 32 7
19. Аваи 14 1 3 10 7 - 26 6
20. Коритиба Парана 13 0 2 11 10 - 31 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 17 (3)
Гойяс Раул Педро 17 (2)
Аваи Bissoli 21
Сан-Паулу Кальери Хонатан 13 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 13
Аваи Bruno Silva II 1 10
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 10
Сеара Ричардсон 1 10
Гойяс Бастос Фернандр Феллипе 10
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    104'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    102'
    Бастос Фернандр Феллипе получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    101'
    Luan Dias получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    93'
    Г О О О О Л - Nicolas бьет в цель!
  • Желтая карточка
    83'
    Hugo Farias получил желтую карточку от судьи
  • 81'
    Гильерме Кастильо уходит с поля. Джоване выходит вместо него
  • 80'
    Мендоса Стивен уходит с поля. Винисиус Лима выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      44'
      Габриэль получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Маркиньос II уходит с поля. Luan Dias выходит вместо него
    • Желтая карточка
      22'
      Diego получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      11'
      Ричардсон получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сеара 1:1 Гойяс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     