Томаш Суслов пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

Томаш Суслов на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Данкерлёй Дамил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Удар от ворот произведет Ваалвейк

24' Шанс! Рикардо Пепи из команды Гронинген пробил головой, но мимо

23' Данкерлёй Дамил из команды Гронинген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Гаари Жюрьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Балкер Радинио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Бель-Хассани Иллиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Пелюпесси Йоей пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

20' Дуарте Ларос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' О, нет. Из многообещающей позиции Леливелд Юлиан из команды Ваалвейк наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

18' Клемент Пелле создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Рикардо Пепи из команды Гронинген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

16' Бель-Хассани Иллиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Те Вирик Мик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Анита Вурнон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Команда Гронинген забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

14' Г О О О О О Л - Рикардо Пепи из команды Гронинген забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Этьен Вассен прыгнул не в ту сторону.

13' После проверки VAR судья изменил решение - Гронинген пробьет пенальти!

11' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

10' Пелюпесси Йоей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Матч возобновится спорным мячом

9' Пелюпесси Йоей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Лобете Хулен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Дубвик Исак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Адевойе Шоун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Томаш Суслов навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Рикардо Пепи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

4' Крюгер Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Данкерлёй Дамил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Балкер Радинио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Гаари Жюрьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Удар от ворот произведет Гронинген

1' Клемент Пелле создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Гронинген начинает с центра поля