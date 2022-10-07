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  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
Гронинген
1:0
Первый тайм: 29'
Ваалвейк
0'
1:0
14' Пенальти
Пепи Рикардо

Ход матча

14'
Пепи Рикардо
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Гронинген
Ничья
Ваалвейк
3.45
4.71
7.05
Все Коэффициенты
20
Веррипс
Михаэл
2
Данкерлёй
Дамил
5
Те
Вирик
Мик
12
Балкер
Радинио
18
Дубвик
Исак
4
Пелюпесси
Йоей
6
Дуарте
Ларос
7
Суслов
Томаш
23
Крюгер
Флориан
34
Оратмангун
Рагнар
9
Пепи
Рикардо
1
Вассен
Этьенн
23
Гаари
Жюрьен
4
Адевойе
Шоун
24
Ван
ден
Бёйс
Дарио
2
Леливелд
Юлиан
5
Лутонда
Тьерри
11
Бель-Хассани
Иллиас
6
Анита
Вурнон
14
Клемент
Пелле
17
Кёйперс
Рой
7
Лобете
Хулен
Гронинген
4-2-3-1
Ваалвейк
5-3-2

История личных встреч

Гронинген
Ваалвейк

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

116.7%
16.7%
7 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

13 матчей

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

53.8%
7.7%
38.5%
7 побед 1 ничья 5 побед

История матчей

Э
3:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
2:0
Э
3:0
Э
1:1
Э
4:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
0:3
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пепи Рикардо 3 (1) 0.33
Нгонж Сириль 2 0.22
Ларсен Йорген 1 0.11
Дуарте Ларос 1 0.11
Суслов Томаш 1 0.11
Дубвик Исак 0 0
Касанвирджо Нерайшо 0 0
Ваалвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бель-Хассани Иллиас 4 0.44
Крамер Михил 4 (1) 0.44
Анита Вурнон 1 0.11
Йозефзон Флориан 1 0.11
Лобете Хулен 1 0.11
Ван ден Бёйс Дарио 1 0.11
Адевойе Шоун 1 0.11
Лутонда Тьерри 1 0.11
Баккали Закария 1 0.11
Клемент Пелле 1 0.11
Леливелд Юлиан 0 0
Вруг Патрик 0 0
Кёйперс Рой 0 0

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сверко Марин 2 0
Суслов Томаш 2 0
Те Вирик Мик 1 0
Пелюпесси Йоей 1 0
Веррипс Михаэл 1 0
Ирандуст Далехо 1 0
Балкер Радинио 1 0
Касанвирджо Нерайшо 1 0
Каллей Яхья 1 0
Luciano Valente 1 0
Ваалвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаари Жюрьен 3 0
Крамер Михил 2 0
Бель-Хассани Иллиас 2 0
Адевойе Шоун 2 0
Yassin Oukili 2 0
Ван ден Бёйс Дарио 1 0
Леливелд Юлиан 1 0
Вассен Этьенн 1 0
Лобете Хулен 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
25%
2
50%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Забито

4
13
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
25%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
5
38%
76-90

Пропущено

9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
3
33%
2
22%
76-90

Забито

7
16
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
2
29%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
4
25%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
6
38%
76-90

Пропущено

17
13
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
18%
1
8%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
2
12%
2
15%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
4
24%
4
31%
61-75
5
29%
29%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Гронинген - АЗ Алкмаар 1:4 Спарта Роттердам - Гронинген 2:1 Камбюр - Гронинген 0:1 Гронинген - Витесс 0:1
НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Аякс - Гронинген 6:1 Гронинген - Волендам 2:2 Гронинген - Осасуна 2:1 Velocitas - Гронинген 0:9 Лоне - Гронинген 1:3 Гронинген - Эммен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 1:2 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Гронинген - ПАОК 2:1 Гронинген - Камбюр 2:3 Твенте - Гронинген 3:0 Гронинген - Спарта Роттердам 1:2 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Гронинген - Хераклес 0:1
Ваалвейк
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Ваалвейк - Спарта Роттердам 2:2 Ваалвейк - Камбюр 5:1 ПСВ - Ваалвейк 1:0 Ваалвейк - Эксельсиор 5:2
Витесс - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Фейеноорд 0:1 Эммен - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Утрехт 2:2 Ваалвейк - Камбюр 1:1 Боруссия М - Ваалвейк 1:1 Дортмунд-2 - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Осс 5:3 АЗ Алкмаар - Ваалвейк 1:3 Ваалвейк - Хераклес 2:0 Камбюр - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Ваалвейк - ПЕК Зволле 0:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Ваалвейк - Утрехт 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 8 6 2 0 17 - 6 20
2. Аякс 8 6 1 1 23 - 6 19
3. ПСВ 8 6 0 2 28 - 13 18
4. Фейеноорд 8 5 2 1 21 - 10 17
5. Твенте 8 5 1 2 15 - 5 16
6. Херенвен 8 3 4 1 8 - 7 13
7. Утрехт 8 3 3 2 10 - 10 12
8. Спарта Роттердам 8 3 2 3 11 - 10 11
9. Гронинген 1:0 9 3 2 4 9 - 16 11
10. Ваалвейк 0:1 9 2 4 3 17 - 13 10
11. Эксельсиор 8 3 0 5 10 - 19 9
12. НЕК Неймеген 8 1 6 1 8 - 6 9
13. Гоу Эхед Иглс 8 2 1 5 11 - 16 7
14. Камбюр 8 2 1 5 8 - 14 7
15. Фортуна Ситтард 8 2 1 5 11 - 17 7
16. Витесс 8 1 2 5 7 - 19 5
17. Эммен 8 1 2 5 6 - 18 5
18. Волендам 8 1 2 5 8 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ПСВ 4 4 0 0 16 - 5 12
3. Аякс 4 3 1 0 16 - 2 10
4. АЗ Алкмаар 4 2 2 0 6 - 3 8
5. Ваалвейк 0:1 5 2 2 1 14 - 8 8
6. Херенвен 4 2 2 0 4 - 2 8
7. Фейеноорд 3 2 1 0 7 - 0 7
8. Гронинген 1:0 5 2 1 2 5 - 7 7
9. Спарта Роттердам 4 2 0 2 8 - 5 6
10. Фортуна Ситтард 5 2 0 3 9 - 11 6
11. Эксельсиор 4 2 0 2 6 - 9 6
12. Эммен 4 1 2 1 4 - 6 5
13. Утрехт 4 1 2 1 1 - 2 5
14. НЕК Неймеген 4 0 3 1 3 - 4 3
15. Волендам 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Камбюр 4 1 0 3 3 - 4 3
17. Гоу Эхед Иглс 4 1 0 3 7 - 10 3
18. Витесс 4 0 2 2 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 4 4 0 0 11 - 3 12
2. Фейеноорд 5 3 1 1 14 - 10 10
3. Аякс 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Утрехт 4 2 1 1 9 - 8 7
5. ПСВ 4 2 0 2 12 - 8 6
6. НЕК Неймеген 4 1 3 0 5 - 2 6
7. Херенвен 4 1 2 1 4 - 5 5
8. Спарта Роттердам 4 1 2 1 3 - 5 5
9. Твенте 4 1 1 2 3 - 4 4
10. Гронинген 1:0 4 1 1 2 4 - 9 4
11. Гоу Эхед Иглс 4 1 1 2 4 - 6 4
12. Камбюр 4 1 1 2 5 - 10 4
13. Эксельсиор 4 1 0 3 4 - 10 3
14. Витесс 4 1 0 3 2 - 7 3
15. Ваалвейк 0:1 4 0 2 2 3 - 5 2
16. Волендам 5 0 2 3 4 - 16 2
17. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Эммен 4 0 0 4 2 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 10 (6)
ПСВ Симонс Хави 6 (3)
Фейеноорд Перейра Данило II 7 (1)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Утрехт Дост Бас 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 4
Аякс Альварес Эдсон 4
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 32'
    Балкер Радинио ослабляет давление, выбив мяч.
  • 32'
    Те Вирик Мик ослабляет давление, выбив мяч.
  • 31'
    Ваалвейк пытается что-то создать.
  • 31'
    Анита Вурнон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 31'
    Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Томаш Суслов пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем
  • 30'
    Гронинген пытается что-то создать.
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    • 28'
      Дуарте Ларос пробил со штрафного прямо в стенку
    • 28'
      Матч возобновлен
    • 27'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Фол, нарушение
      27'
      Судья сигнализирует, что Лутонда Тьерри из команды Ваалвейк поставил подножку. Пострадал Томаш Суслов
    • 27'
      Гаари Жюрьен из команды Ваалвейк перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Гронинген пытается что-то создать.
    • 26'
      Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 26'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 25'
      Контроль мяча: Гронинген: 58%, Ваалвейк: 42%.
    • Травма, повреждение
      25'
      Томаш Суслов на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 25'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 24'
      Данкерлёй Дамил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Ваалвейк
    • 24'
      Шанс! Рикардо Пепи из команды Гронинген пробил головой, но мимо
    • 23'
      Данкерлёй Дамил из команды Гронинген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 23'
      Гронинген пытается что-то создать.
    • 23'
      Гаари Жюрьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Балкер Радинио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 22'
      Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      22'
      Лобете Хулен задерживает мяч рукой
    • 22'
      Ваалвейк контролирует мяч.
    • 21'
      Бель-Хассани Иллиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Гронинген контролирует мяч.
    • 20'
      Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Гронинген: 65%, Ваалвейк: 35%.
    • 20'
      Пелюпесси Йоей пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем
    • 20'
      Лобете Хулен из команды Ваалвейк перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      20'
      Дуарте Ларос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 19'
      Леливелд Юлиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 18'
      О, нет. Из многообещающей позиции Леливелд Юлиан из команды Ваалвейк наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 18'
      Клемент Пелле создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 18'
      Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 18'
      Ван ден Бёйс Дарио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Гронинген пытается что-то создать.
    • 17'
      Балкер Радинио успешно блокирует удар.
    • 17'
      Анита Вурнон нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 16'
      Рикардо Пепи из команды Гронинген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      16'
      Бель-Хассани Иллиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 16'
      Леливелд Юлиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Гронинген контролирует мяч.
    • 15'
      Те Вирик Мик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Анита Вурнон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Гронинген: 67%, Ваалвейк: 33%.
    • 14'
      Команда Гронинген забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • Описание гола
      14'
      Г О О О О О Л - Рикардо Пепи из команды Гронинген забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Этьен Вассен прыгнул не в ту сторону.
    • 13'
      После проверки VAR судья изменил решение - Гронинген пробьет пенальти!
    • 11'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • Фол, нарушение
      11'
      ПЕНАЛЬТИ - Лутонда Тьерри из команды Ваалвейк привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Томаш Суслов.
    • 11'
      Леливелд Юлиан успешно блокирует удар.
    • 11'
      Дуарте Ларос нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      11'
      Дуарте Ларос из команды Гронинген разыграл угловой с левого угла.
    • 11'
      Леливелд Юлиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Пелюпесси Йоей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 10'
      Контроль мяча: Гронинген: 68%, Ваалвейк: 32%.
    • Травма, повреждение
      9'
      Пелюпесси Йоей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 9'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 9'
      Леливелд Юлиан из команды Ваалвейк наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • Угловой
      9'
      Бель-Хассани Иллиас из команды Ваалвейк подал угловой справа.
    • 8'
      Дуарте Ларос успешно блокирует удар.
    • 8'
      Клемент Пелле нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 8'
      Лобете Хулен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 8'
      Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Ваалвейк контролирует мяч.
    • 7'
      Гронинген контролирует мяч.
    • 7'
      Дубвик Исак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Адевойе Шоун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 6'
      Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 6'
      Адевойе Шоун из команды Ваалвейк перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      6'
      Томаш Суслов навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 5'
      Ван ден Бёйс Дарио из команды Ваалвейк перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Рикардо Пепи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      5'
      Дуарте Ларос из команды Гронинген разыграл угловой с левого угла.
    • 5'
      Адевойе Шоун из команды Ваалвейк перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Гронинген пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Гронинген: 61%, Ваалвейк: 39%.
    • 5'
      Гронинген контролирует мяч.
    • 4'
      Ваалвейк контролирует мяч.
    • 4'
      Крюгер Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Данкерлёй Дамил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Ваалвейк пытается что-то создать.
    • 3'
      Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Балкер Радинио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Гаари Жюрьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Пелюпесси Йоей выиграл воздушное противоборство у Анита Вурнон.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 2'
      Лутонда Тьерри нанес удар чуть мимо. Близко!
    • 1'
      Клемент Пелле создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 1'
      Ваалвейк пытается что-то создать.
    • 1'
      Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Гронинген начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Euroborg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Гронинген
    Ничья
    Ваалвейк
    3.45
    4.71
    7.05
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