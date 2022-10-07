  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Зрители: 18835 Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
Гронинген
2:3
Конец матча
Ваалвейк
0'
1:0
14' Пенальти
Пепи Рикардо
35' Желтая карточка
Те Вирик Мик
36' Красная карточка
Балкер Радинио
1:1
38' Пенальти
Ван ден Бёйс Дарио
1:2
61' Гол
Бирет Мика
2:2
76' Гол
Пепи Рикардо
2:3
80' Гол
Бирет Мика
83' Желтая карточка
Бирет Мика
83' Желтая карточка
Yassin Oukili
90'+6

Ход матча

14'
Пепи Рикардо
1:0
35'
Те Вирик Мик
 
36'
Балкер Радинио
 
38'
1:1
Ван ден Бёйс Дарио
39'
Мусампа Норден
Оратмангун Рагнар
 
53'
 
Бирет Мика
Лутонда Тьерри
61'
1:2
Бирет Мика
(Леливелд Юлиан)
74'
 
Вруг Патрик
Клемент Пелле
74'
 
Баккали Закария
Лобете Хулен
76'
Пепи Рикардо
(Крюгер Флориан)
2:2
80'
2:3
Бирет Мика
(Бель-Хассани Иллиас)
82'
 
Бакари Саид
Бель-Хассани Иллиас
82'
 
Yassin Oukili
Кёйперс Рой
83'
 
Бирет Мика
83'
 
Yassin Oukili
85'
Нгонж Сириль
Крюгер Флориан
 
85'
Luciano Valente
Пелюпесси Йоей
 

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 9
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

20
Веррипс
Михаэл
2
Данкерлёй
Дамил
5
Те
Вирик
Мик
12
Балкер
Радинио
18
Дубвик
Исак
4
Пелюпесси
Йоей
6
Дуарте
Ларос
7
Суслов
Томаш
23
Крюгер
Флориан
34
Оратмангун
Рагнар
9
Пепи
Рикардо
1
Вассен
Этьенн
23
Гаари
Жюрьен
4
Адевойе
Шоун
24
Ван
ден
Бёйс
Дарио
2
Леливелд
Юлиан
5
Лутонда
Тьерри
11
Бель-Хассани
Иллиас
6
Анита
Вурнон
14
Клемент
Пелле
17
Кёйперс
Рой
7
Лобете
Хулен
Гронинген
4-2-3-1
Ваалвейк
5-3-2

История личных встреч

Гронинген
Ваалвейк

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

116.7%
16.7%
7 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

13 матчей

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

53.8%
7.7%
38.5%
7 побед 1 ничья 5 побед

История матчей

Э
3:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
2:0
Э
3:0
Э
1:1
Э
4:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
0:3
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пепи Рикардо 4 (1) 0.44
Нгонж Сириль 2 0.22
Ларсен Йорген 1 0.11
Дуарте Ларос 1 0.11
Суслов Томаш 1 0.11
Крюгер Флориан 0 0
Дубвик Исак 0 0
Касанвирджо Нерайшо 0 0
Ваалвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бель-Хассани Иллиас 4 0.44
Крамер Михил 4 (1) 0.44
Ван ден Бёйс Дарио 2 (1) 0.22
Бирет Мика 2 0.22
Анита Вурнон 1 0.11
Йозефзон Флориан 1 0.11
Лобете Хулен 1 0.11
Адевойе Шоун 1 0.11
Лутонда Тьерри 1 0.11
Баккали Закария 1 0.11
Клемент Пелле 1 0.11
Леливелд Юлиан 0 0
Вруг Патрик 0 0
Кёйперс Рой 0 0

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балкер Радинио 1 1
Те Вирик Мик 2 0
Сверко Марин 2 0
Суслов Томаш 2 0
Пелюпесси Йоей 1 0
Веррипс Михаэл 1 0
Ирандуст Далехо 1 0
Касанвирджо Нерайшо 1 0
Каллей Яхья 1 0
Luciano Valente 1 0
Ваалвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаари Жюрьен 3 0
Yassin Oukili 3 0
Крамер Михил 2 0
Бель-Хассани Иллиас 2 0
Адевойе Шоун 2 0
Ван ден Бёйс Дарио 1 0
Леливелд Юлиан 1 0
Вассен Этьенн 1 0
Лобете Хулен 1 0
Бирет Мика 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
18%
1
17%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
27%
2
33%
61-75
3
27%
2
33%
76-90

Забито

4
13
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
25%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
5
38%
76-90

Пропущено

9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
3
33%
2
22%
76-90

Забито

9
19
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
3
33%
2
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
5
26%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
3
33%
1
5%
61-75
1
11%
7
37%
76-90

Пропущено

20
15
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
15%
2
13%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
3
15%
2
13%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
5
25%
4
27%
61-75
6
30%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Гронинген - АЗ Алкмаар 1:4 Спарта Роттердам - Гронинген 2:1 Камбюр - Гронинген 0:1 Гронинген - Витесс 0:1
НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Аякс - Гронинген 6:1 Гронинген - Волендам 2:2 Гронинген - Осасуна 2:1 Velocitas - Гронинген 0:9 Лоне - Гронинген 1:3 Гронинген - Эммен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 1:2 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Гронинген - ПАОК 2:1 Гронинген - Камбюр 2:3 Твенте - Гронинген 3:0 Гронинген - Спарта Роттердам 1:2 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Гронинген - Хераклес 0:1
Ваалвейк
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Ваалвейк - Спарта Роттердам 2:2 Ваалвейк - Камбюр 5:1 ПСВ - Ваалвейк 1:0 Ваалвейк - Эксельсиор 5:2
Витесс - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Фейеноорд 0:1 Эммен - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Утрехт 2:2 Ваалвейк - Камбюр 1:1 Боруссия М - Ваалвейк 1:1 Дортмунд-2 - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Осс 5:3 АЗ Алкмаар - Ваалвейк 1:3 Ваалвейк - Хераклес 2:0 Камбюр - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Ваалвейк - ПЕК Зволле 0:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Ваалвейк - Утрехт 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 8 6 2 0 17 - 6 20
2. Аякс 8 6 1 1 23 - 6 19
3. ПСВ 8 6 0 2 28 - 13 18
4. Фейеноорд 8 5 2 1 21 - 10 17
5. Твенте 8 5 1 2 15 - 5 16
6. Ваалвейк 9 3 4 2 20 - 14 13
7. Херенвен 8 3 4 1 8 - 7 13
8. Утрехт 8 3 3 2 10 - 10 12
9. Спарта Роттердам 8 3 2 3 11 - 10 11
10. НЕК Неймеген 8 1 6 1 8 - 6 9
11. Эксельсиор 8 3 0 5 10 - 19 9
12. Гронинген 9 2 2 5 10 - 19 8
13. Гоу Эхед Иглс 8 2 1 5 11 - 16 7
14. Камбюр 8 2 1 5 8 - 14 7
15. Фортуна Ситтард 8 2 1 5 11 - 17 7
16. Витесс 8 1 2 5 7 - 19 5
17. Эммен 8 1 2 5 6 - 18 5
18. Волендам 8 1 2 5 8 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ПСВ 4 4 0 0 16 - 5 12
3. Аякс 4 3 1 0 16 - 2 10
4. Ваалвейк 5 2 2 1 14 - 8 8
5. АЗ Алкмаар 4 2 2 0 6 - 3 8
6. Херенвен 4 2 2 0 4 - 2 8
7. Фейеноорд 3 2 1 0 7 - 0 7
8. Спарта Роттердам 4 2 0 2 8 - 5 6
9. Фортуна Ситтард 5 2 0 3 9 - 11 6
10. Эксельсиор 4 2 0 2 6 - 9 6
11. Утрехт 4 1 2 1 1 - 2 5
12. Эммен 4 1 2 1 4 - 6 5
13. Гронинген 5 1 1 3 6 - 10 4
14. Камбюр 4 1 0 3 3 - 4 3
15. Гоу Эхед Иглс 4 1 0 3 7 - 10 3
16. НЕК Неймеген 4 0 3 1 3 - 4 3
17. Волендам 3 1 0 2 4 - 7 3
18. Витесс 4 0 2 2 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 4 4 0 0 11 - 3 12
2. Фейеноорд 5 3 1 1 14 - 10 10
3. Аякс 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Утрехт 4 2 1 1 9 - 8 7
5. ПСВ 4 2 0 2 12 - 8 6
6. НЕК Неймеген 4 1 3 0 5 - 2 6
7. Ваалвейк 4 1 2 1 6 - 6 5
8. Херенвен 4 1 2 1 4 - 5 5
9. Спарта Роттердам 4 1 2 1 3 - 5 5
10. Твенте 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Гоу Эхед Иглс 4 1 1 2 4 - 6 4
12. Гронинген 4 1 1 2 4 - 9 4
13. Камбюр 4 1 1 2 5 - 10 4
14. Витесс 4 1 0 3 2 - 7 3
15. Эксельсиор 4 1 0 3 4 - 10 3
16. Волендам 5 0 2 3 4 - 16 2
17. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Эммен 4 0 0 4 2 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 10 (6)
ПСВ Симонс Хави 6 (3)
Фейеноорд Перейра Данило II 7 (1)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Утрехт Дост Бас 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 4
Аякс Альварес Эдсон 4
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Ван ден Бёйс Дарио пробует нанести удар издали, но Михаэль Веррипс держит все под контролем
    • 93'
      Ваалвейк пытается что-то создать.
    • 93'
      Вруг Патрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 92'
      Бакари Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Ваалвейк контролирует мяч.
    • 92'
      Ваалвейк пытается что-то создать.
    • 92'
      Вруг Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Нгонж Сириль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 91'
      Анита Вурнон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Euroborg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Гронинген 2:3 Ваалвейк онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     