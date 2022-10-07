Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Рикардо Пепи из команды Гронинген в офсайде

90' Томаш Суслов навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

90' Нгонж Сириль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Леливелд Юлиан выиграл воздушное противоборство у Томаш Суслов.

89' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Те Вирик Мик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

87' Дуарте Ларос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Удар от ворот произведет Гронинген

87' Оооо... вот это был удар! Яссин Оукили должен был забить с этой позиции.

87' Яссин Оукили оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Бирет Мика создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Вруг Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

85' Матч возобновлен

85' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

84' Мусампа Норден на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Яссин Оукили совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

83' Рефери не любит споров - именно за это Бирет Мика сейчас получил желтую

82' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Тактическая замена. Roy Kuijpers уходит с поля и его заменяет Яссин Оукили

81' Супер-замена от тренера! Бирет Мика только вышел на поле и уже забил!

80' Г О О О О Л - Бирет Мика забивает с правой ноги!

80' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Бель-Хассани Иллиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

79' Рикардо Пепи выиграл воздушное противоборство у Гаари Жюрьен

79' Веррипс Михаэл взял и забрал мяч на выходе

79' Roy Kuijpers создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Те Вирик Мик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Удар от ворот произведет Гронинген

77' Отличный командный гол!

77' Рикардо Пепи сделал ключевой пас для гола!

76' Г О О О О Л - Рикардо Пепи забивает с правой ноги!

76' Крюгер Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

76' Дубвик Исак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Анита Вурнон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Анита Вурнон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Удар от ворот произведет Гронинген

71' Лобете Хулен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Клемент Пелле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

70' Пелюпесси Йоей пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

70' Игрок из команды Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

69' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Томаш Суслов пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

67' Гаари Жюрьен выиграл воздушное противоборство у Рикардо Пепи.

67' Удар от ворот произведет Гронинген

67' Roy Kuijpers из команды Ваалвейк разыграл угловой с правого угла.

66' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Удар от ворот произведет Ваалвейк

65' Крюгер Флориан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Крюгер Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Лобете Хулен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Г О О О О Л - Бирет Мика забивает с правой ноги!

61' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Леливелд Юлиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Леливелд Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Roy Kuijpers из команды Ваалвейк разыграл угловой с левого угла.

58' Дуарте Ларос бьет со штрафного в створ, но Этьен Вассен держит все под контролем

57' Удар от ворот произведет Гронинген

57' Бирет Мика из команды Ваалвейк не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

57' Клемент Пелле из команды Ваалвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Рикардо Пепи из команды Гронинген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

55' Лобете Хулен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Матч возобновлен

55' Те Вирик Мик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Рикардо Пепи из команды Гронинген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

52' Лутонда Тьерри выиграл воздушное противоборство у Томаш Суслов.

52' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

52' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

52' Roy Kuijpers из команды Ваалвейк в офсайде

52' Анита Вурнон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Пелюпесси Йоей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Бель-Хассани Иллиас пробует нанести удар издали, но Михаэль Веррипс держит все под контролем

49' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

48' Судья свистит. Лобете Хулен атаковал сзади соперника. Это Томаш Суслов заработал своей команде штрафной

48' Пелюпесси Йоей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля