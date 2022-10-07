Тур: 9. Стадион: Евроборг. Зрители: 18835 Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
0'
1:0
14' ПенальтиПепи Рикардо
35' Желтая карточкаТе Вирик Мик
36' Красная карточкаБалкер Радинио
1:1
38' ПенальтиВан ден Бёйс Дарио
1:2
61' ГолБирет Мика
2:2
76' ГолПепи Рикардо
2:3
80' ГолБирет Мика
83' Желтая карточкаБирет Мика
83' Желтая карточкаYassin Oukili
90'+6
Ход матча
14'
1:0
35'
36'
38'
61'
1:2
76'
2:2
80'
83'
83'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
4 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 5
-
8 Угловые 9
-
1 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
18
Дубвик
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Дубвик ИсакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Нгонж СирильНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кёйперс РойНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Перейра ЖоэлВратарь
- Защитник
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
- Полузащитник
-
12 Мёлдер ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Бакари СаидПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Joseph Oosting
История личных встреч
Гронинген
Ваалвейк
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
116.7%
16.7%
7 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
13 матчей
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
53.8%
7.7%
38.5%
7 побед 1 ничья 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пепи Рикардо
|4 (1)
|0.44
|Нгонж Сириль
|2
|0.22
|Ларсен Йорген
|1
|0.11
|Дуарте Ларос
|1
|0.11
|Суслов Томаш
|1
|0.11
|Крюгер Флориан
|0
|0
|Дубвик Исак
|0
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|0
|0
Ваалвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бель-Хассани Иллиас
|4
|0.44
|Крамер Михил
|4 (1)
|0.44
|Ван ден Бёйс Дарио
|2 (1)
|0.22
|Бирет Мика
|2
|0.22
|Анита Вурнон
|1
|0.11
|Йозефзон Флориан
|1
|0.11
|Лобете Хулен
|1
|0.11
|Адевойе Шоун
|1
|0.11
|Лутонда Тьерри
|1
|0.11
|Баккали Закария
|1
|0.11
|Клемент Пелле
|1
|0.11
|Леливелд Юлиан
|0
|0
|Вруг Патрик
|0
|0
|Кёйперс Рой
|0
|0
Карточки
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балкер Радинио
|1
|1
|Те Вирик Мик
|2
|0
|Сверко Марин
|2
|0
|Суслов Томаш
|2
|0
|Пелюпесси Йоей
|1
|0
|Веррипс Михаэл
|1
|0
|Ирандуст Далехо
|1
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|1
|0
|Каллей Яхья
|1
|0
|Luciano Valente
|1
|0
Ваалвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаари Жюрьен
|3
|0
|Yassin Oukili
|3
|0
|Крамер Михил
|2
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|2
|0
|Адевойе Шоун
|2
|0
|Ван ден Бёйс Дарио
|1
|0
|Леливелд Юлиан
|1
|0
|Вассен Этьенн
|1
|0
|Лобете Хулен
|1
|0
|Бирет Мика
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
6
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Пропущено
11
6
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
18%
1
17%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
27%
2
33%
61-75
3
27%
2
33%
76-90
Забито
4
13
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
25%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
5
38%
76-90
Пропущено
9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
3
33%
2
22%
76-90
Забито
9
19
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
3
33%
2
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
5
26%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
3
33%
1
5%
61-75
1
11%
7
37%
76-90
Пропущено
20
15
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
15%
2
13%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
3
15%
2
13%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
5
25%
4
27%
61-75
6
30%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Гронинген
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Гронинген - АЗ Алкмаар 1:4 Спарта Роттердам - Гронинген 2:1 Камбюр - Гронинген 0:1 Гронинген - Витесс 0:1
НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Аякс - Гронинген 6:1 Гронинген - Волендам 2:2 Гронинген - Осасуна 2:1 Velocitas - Гронинген 0:9 Лоне - Гронинген 1:3 Гронинген - Эммен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 1:2 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Гронинген - ПАОК 2:1 Гронинген - Камбюр 2:3 Твенте - Гронинген 3:0 Гронинген - Спарта Роттердам 1:2 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Гронинген - Хераклес 0:1
Ваалвейк
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Ваалвейк - Спарта Роттердам 2:2 Ваалвейк - Камбюр 5:1 ПСВ - Ваалвейк 1:0 Ваалвейк - Эксельсиор 5:2
Витесс - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Фейеноорд 0:1 Эммен - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Утрехт 2:2 Ваалвейк - Камбюр 1:1 Боруссия М - Ваалвейк 1:1 Дортмунд-2 - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Осс 5:3 АЗ Алкмаар - Ваалвейк 1:3 Ваалвейк - Хераклес 2:0 Камбюр - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Ваалвейк - ПЕК Зволле 0:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Ваалвейк - Утрехт 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|8
|6
|2
|0
|17 - 6
|20
|2.
|Аякс
|8
|6
|1
|1
|23 - 6
|19
|3.
|ПСВ
|8
|6
|0
|2
|28 - 13
|18
|4.
|Фейеноорд
|8
|5
|2
|1
|21 - 10
|17
|5.
|Твенте
|8
|5
|1
|2
|15 - 5
|16
|6.
|Ваалвейк
|9
|3
|4
|2
|20 - 14
|13
|7.
|Херенвен
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|8.
|Утрехт
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|9.
|Спарта Роттердам
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|10.
|НЕК Неймеген
|8
|1
|6
|1
|8 - 6
|9
|11.
|Эксельсиор
|8
|3
|0
|5
|10 - 19
|9
|12.
|Гронинген
|9
|2
|2
|5
|10 - 19
|8
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|2
|1
|5
|11 - 16
|7
|14.
|Камбюр
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|15.
|Фортуна Ситтард
|8
|2
|1
|5
|11 - 17
|7
|16.
|Витесс
|8
|1
|2
|5
|7 - 19
|5
|17.
|Эммен
|8
|1
|2
|5
|6 - 18
|5
|18.
|Волендам
|8
|1
|2
|5
|8 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|ПСВ
|4
|4
|0
|0
|16 - 5
|12
|3.
|Аякс
|4
|3
|1
|0
|16 - 2
|10
|4.
|Ваалвейк
|5
|2
|2
|1
|14 - 8
|8
|5.
|АЗ Алкмаар
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|6.
|Херенвен
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|7.
|Фейеноорд
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|8.
|Спарта Роттердам
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|9.
|Фортуна Ситтард
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|10.
|Эксельсиор
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|11.
|Утрехт
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|12.
|Эммен
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|13.
|Гронинген
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|14.
|Камбюр
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|15.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|16.
|НЕК Неймеген
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Волендам
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|18.
|Витесс
|4
|0
|2
|2
|5 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|Фейеноорд
|5
|3
|1
|1
|14 - 10
|10
|3.
|Аякс
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|Утрехт
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|5.
|ПСВ
|4
|2
|0
|2
|12 - 8
|6
|6.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|7.
|Ваалвейк
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Херенвен
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|9.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|10.
|Твенте
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Гронинген
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|13.
|Камбюр
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|14.
|Витесс
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|15.
|Эксельсиор
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|16.
|Волендам
|5
|0
|2
|3
|4 - 16
|2
|17.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Эммен
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
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|ПСВ
|Гакпо Коди
|10 (6)
|ПСВ
|Симонс Хави
|6 (3)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|7 (1)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|6
|Утрехт
|Дост Бас
|5 (1)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Ферати Арианит
|4
|Аякс
|Альварес Эдсон
|4
|Фортуна Ситтард
|Эрдоган Доган
|1 2
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|3