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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Зиберт Даниэль
Аугсбург
0:0
Первый тайм: 9'
Вольфсбург
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 119
Аугсбург 39.5% (47)
X 40.3% (48)
Вольфсбург 20.2% (24)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аугсбург
Ничья
Вольфсбург
3.05
3.60
3.40
Все Коэффициенты
40
Коубек
Томаш
2
Гумни
Роберт
23
Бауэр
Максимилиан
6
Гоувелеув
Джеффри
22
Иаго
Лопес
16
Варгас
Рубен
8
Груэсо
Карлос
13
Реджбекай
Элвис
24
Йенсен
Фредрик
7
Нидерлехнер
Флориан
9
Демирович
Эрмедин
1
Кастельс
Коэн
20
Баку
Ридле
4
Лакруа
Максанс
5
Ван
де
Вен
Микки
6
Отавио
Пауло
39
Виммер
Патрик
22
Нмеча
Феликс
27
Арнольд
Максимилиан
31
Герхардт
Янник
16
Каминьски
Якуб
33
Мармуш
Омар
Аугсбург
4-4-2
Вольфсбург
4-5-1

История личных встреч

Аугсбург
Вольфсбург

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
44.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед

23 матча

30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

13%
47.8%
39.2%
3 победы 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

39.1%
39.1%
21.8%
9 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

Б
3:0
Б
1:0
Б
0:2
Б
0:0
Б
1:2
Б
0:0
Б
8:1
Б
2:3
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:2
Б
0:2
Б
0:2
Б
0:0
Б
1:0
Б
1:0
Б
1:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:2
Б
2:0
ТМС
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 4 0.44
Хан Андре 2 0.22
Бериша Мергим 1 0.11
Йенсен Фредрик 1 0.11
Иаго Лопес 0 0
Гумни Роберт 0 0
Удуохаи Феликс 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нмеча Лукас 3 0.33
Гилавоги Жошуа 1 0.11
Арнольд Максимилиан 1 0.11
Герхардт Янник 1 0.11
Мармуш Омар 1 0.11
Лакруа Максанс 1 0.11
Сванберг Маттиас 0 0
Брекало Йосип 0 0
Виммер Патрик 0 0
Каминьски Якуб 0 0
Франич Бартол 0 0
Отавио Пауло 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бериша Мергим 3 1
Гоувелеув Джеффри 4 0
Бауэр Максимилиан 4 0
Реджбекай Элвис 3 0
Гикевич Рафал 2 0
Груэсо Карлос 2 0
Демирович Эрмедин 2 0
Хан Андре 1 0
Нидерлехнер Флориан 1 0
Педерсен Мадс 1 0
Гумни Роберт 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Максимилиан 3 0
Сванберг Маттиас 2 0
Нмеча Лукас 2 0
Баку Ридле 2 0
Ван де Вен Микки 2 0
Отавио Пауло 2 0
Мармуш Омар 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Виммер Патрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
3
38%
1
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
33%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
33%
2
25%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
3
38%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
3
75%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
2
25%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
33%
76-90

Пропущено

12
13
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
4
33%
4
31%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Шальке 04 - Аугсбург 2:3 Аугсбург - Аустрия Лустенау 5:2 Аугсбург - Бавария 1:0 Вердер - Аугсбург 0:1
Аугсбург - Герта 0:2 Хоффенхайм - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Майнц 1:2 Байер Л - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Фрайбург 0:4 Блау-Вайс Лоне - Аугсбург 0:4 Аугсбург - Ренн 2:3 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ческе-Будеевице 0:1 Аугсбург - Зандхаузен 1:1 Аугсбург - Швабен Аугсбург 5:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Кёльн 1:4 Бохум - Аугсбург 0:2 Аугсбург - Герта 0:1
Вольфсбург
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вольфсбург - Штуттгарт 3:2 Вольфсбург - Ганза 0:0 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1
Вольфсбург - Кёльн 2:4 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Шальке 04 0:0 Бавария - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Карл Цейсс - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Мехелен - Вольфсбург 3:4 Тироль - Вольфсбург 1:7 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Оснабрюк 1:3 Вольфсбург - Бавария 2:2 Кёльн - Вольфсбург 0:1 Штуттгарт - Вольфсбург 1:1 Вольфсбург - Майнц 5:0 Боруссия Д - Вольфсбург 6:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
2. Фрайбург Заявка 8 5 2 1 12 - 6 17
3. Бавария Заявка 8 4 3 1 23 - 6 15
4. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 9 4 3 2 16 - 13 15
5. Вердер Заявка 9 4 3 2 20 - 14 15
6. Боруссия Д Заявка 8 5 0 3 11 - 10 15
7. Хоффенхайм Заявка 9 4 2 3 14 - 10 14
8. Аугсбург 0:0 Заявка 9 4 1 4 8 - 12 13
9. Кёльн Заявка 8 3 4 1 14 - 10 13
10. Майнц 0:0 Заявка 9 3 3 3 8 - 12 12
11. Боруссия М Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
12. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
13. Вольфсбург 0:0 Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
14. Герта Заявка 8 1 4 3 8 - 10 7
15. Шальке 04 0:0 Заявка 9 1 4 4 10 - 17 7
16. Байер Л 0:0 Заявка 9 1 3 5 9 - 16 6
17. Штуттгарт Заявка 8 0 5 3 9 - 13 5
18. Бохум 0:0 Заявка 9 0 2 7 5 - 23 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
2. Унион Берлин Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Хоффенхайм Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
4. Боруссия М Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
5. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
6. Бавария Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
7. Кёльн Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8. Фрайбург Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
10. Вольфсбург 0:0 Заявка 4 1 2 1 7 - 8 5
11. Вердер Заявка 4 1 1 2 10 - 8 4
12. Аугсбург 0:0 Заявка 5 1 1 3 2 - 8 4
13. Шальке 04 0:0 Заявка 4 1 1 2 8 - 12 4
14. Герта Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
15. Майнц 0:0 Заявка 4 0 3 1 1 - 4 3
16. Штуттгарт Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
17. Байер Л 0:0 Заявка 5 0 2 3 4 - 9 2
18. Бохум 0:0 Заявка 5 0 2 3 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
2. Фрайбург Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
3. Аугсбург 0:0 Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Майнц 0:0 Заявка 5 3 0 2 7 - 8 9
5. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
6. Бавария Заявка 4 2 1 1 14 - 3 7
7. Унион Берлин Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
8. Кёльн Заявка 4 1 3 0 8 - 6 6
9. Боруссия Д Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
10. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
11. Байер Л 0:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Герта Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Вольфсбург 0:0 Заявка 5 1 1 3 1 - 6 4
14. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
15. Шальке 04 0:0 Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
16. Боруссия М Заявка 4 0 3 1 4 - 8 3
17. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 5 0 2 3 2 - 10 2
18. Бохум 0:0 Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фуллкруг Никлас 11 (2)
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 8
Бавария Мусиала Джамал 5 (3)
Боруссия М Тюрам Маркус 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вердер Пипер Амос 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 3
Герта Уремович Филип 1 3
Хоффенхайм Фогт Кевин 4
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 2'
      Вольфсбург пытается что-то создать.
    • 2'
      Мармуш Омар выиграл воздушное противоборство у Груэсо Карлос.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Вольфсбург
    • 1'
      Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Аугсбург начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Аугсбург 39.5% (47)
    X 40.3% (48)
    Вольфсбург 20.2% (24)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аугсбург
    Ничья
    Вольфсбург
    3.05
    3.60
    3.40
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Аугсбург 0:0 Вольфсбург онлайн

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    Прогнозы на матч Аугсбург 0:0 Вольфсбург

    Исход игры
    Аугсбург
    39.7% (46)
    Ничья
    39.7% (46)
    Вольфсбург
    20.7% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.98% (49)
    Меньше
    57.02% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    78.07% (89)
    Нет
    21.93% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.5% (40)
    2:1 Аугсбург
    23.3% (27)
    1:0 Аугсбург
    14.7% (17)
    1:2 Вольфсбург
    13.8% (16)
    0:1 Вольфсбург
    5.2% (6)
    2:2 Ничья
    4.3% (5)
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    Вольфсбург
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