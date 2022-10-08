Тур: 9. Стадион: ВВК Арена. Главный судья: Зиберт Даниэль
0:0
Первый тайм: 9'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
40
Коубек
Томаш
22
Иаго
Лопес
16
Варгас
Рубен
20
Баку
Ридле
22
Нмеча
Феликс
33
Мармуш
Омар
- Основной состав
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Иаго ЛопесЗащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Петков ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Enrico Maassen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Баку РидлеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Нмеча ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Мармуш ОмарНападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Нмеча ЛукасНападающий
-
36 Lukas Ambros
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Аугсбург
Вольфсбург
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
44.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед
23 матча
30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
13%
47.8%
39.2%
3 победы 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
39.1%
39.1%
21.8%
9 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демирович Эрмедин
|4
|0.44
|Хан Андре
|2
|0.22
|Бериша Мергим
|1
|0.11
|Йенсен Фредрик
|1
|0.11
|Иаго Лопес
|0
|0
|Гумни Роберт
|0
|0
|Удуохаи Феликс
|0
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нмеча Лукас
|3
|0.33
|Гилавоги Жошуа
|1
|0.11
|Арнольд Максимилиан
|1
|0.11
|Герхардт Янник
|1
|0.11
|Мармуш Омар
|1
|0.11
|Лакруа Максанс
|1
|0.11
|Сванберг Маттиас
|0
|0
|Брекало Йосип
|0
|0
|Виммер Патрик
|0
|0
|Каминьски Якуб
|0
|0
|Франич Бартол
|0
|0
|Отавио Пауло
|0
|0
Карточки
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бериша Мергим
|3
|1
|Гоувелеув Джеффри
|4
|0
|Бауэр Максимилиан
|4
|0
|Реджбекай Элвис
|3
|0
|Гикевич Рафал
|2
|0
|Груэсо Карлос
|2
|0
|Демирович Эрмедин
|2
|0
|Хан Андре
|1
|0
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0
|Педерсен Мадс
|1
|0
|Гумни Роберт
|1
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнольд Максимилиан
|3
|0
|Сванберг Маттиас
|2
|0
|Нмеча Лукас
|2
|0
|Баку Ридле
|2
|0
|Ван де Вен Микки
|2
|0
|Отавио Пауло
|2
|0
|Мармуш Омар
|1
|0
|Борнаув Себастьян
|1
|0
|Виммер Патрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
3
38%
1
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
33%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
33%
2
25%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
3
38%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
3
75%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
2
25%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
33%
76-90
Пропущено
12
13
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
4
33%
4
31%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Аугсбург
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Шальке 04 - Аугсбург 2:3 Аугсбург - Аустрия Лустенау 5:2 Аугсбург - Бавария 1:0 Вердер - Аугсбург 0:1
Аугсбург - Герта 0:2 Хоффенхайм - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Майнц 1:2 Байер Л - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Фрайбург 0:4 Блау-Вайс Лоне - Аугсбург 0:4 Аугсбург - Ренн 2:3 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ческе-Будеевице 0:1 Аугсбург - Зандхаузен 1:1 Аугсбург - Швабен Аугсбург 5:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Кёльн 1:4 Бохум - Аугсбург 0:2 Аугсбург - Герта 0:1
Вольфсбург
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вольфсбург - Штуттгарт 3:2 Вольфсбург - Ганза 0:0 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1
Вольфсбург - Кёльн 2:4 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Шальке 04 0:0 Бавария - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Карл Цейсс - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Мехелен - Вольфсбург 3:4 Тироль - Вольфсбург 1:7 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Оснабрюк 1:3 Вольфсбург - Бавария 2:2 Кёльн - Вольфсбург 0:1 Штуттгарт - Вольфсбург 1:1 Вольфсбург - Майнц 5:0 Боруссия Д - Вольфсбург 6:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|3.
|Бавария
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|23 - 6
|15
|4.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 13
|15
|5.
|Вердер
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|20 - 14
|15
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 10
|15
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 10
|14
|8.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 12
|13
|9.
|Кёльн
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 10
|13
|10.
|Майнц
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 12
|12
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|12.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|13.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|14.
|Герта
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|15.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 17
|7
|16.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 16
|6
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|9 - 13
|5
|18.
|Бохум
|0:0 Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 23
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|6.
|Бавария
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|7.
|Кёльн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|10.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|11.
|Вердер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|10 - 8
|4
|12.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 8
|4
|13.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 12
|4
|14.
|Герта
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|15.
|Майнц
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|1 - 4
|3
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|17.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|18.
|Бохум
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Майнц
|0:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|5.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|6.
|Бавария
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|14 - 3
|7
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|8.
|Кёльн
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 6
|6
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Герта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|1 - 6
|4
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|15.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|16.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 8
|3
|17.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
|18.
|Бохум
|0:0 Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
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|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|11 (2)
|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|6 (3)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|8
|Бавария
|Мусиала Джамал
|5 (3)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|4 (2)
|Вердер
|Пипер Амос
|5
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 3
|Герта
|Уремович Филип
|1 3
|Хоффенхайм
|Фогт Кевин
|4
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|4
Прогнозы на матч Аугсбург 0:0 Вольфсбург
Исход игры
Аугсбург
39.7% (46)
Ничья
39.7% (46)
Вольфсбург
20.7% (24)
Тотал 2.5
Больше
42.98% (49)
Меньше
57.02% (65)
Обе команды забьют
Да
78.07% (89)
Нет
21.93% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.5% (40)
2:1 Аугсбург
23.3% (27)
1:0 Аугсбург
14.7% (17)
1:2 Вольфсбург
13.8% (16)
0:1 Вольфсбург
5.2% (6)
2:2 Ничья
4.3% (5)
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