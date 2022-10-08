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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Брых Феликс
Майнц
0:0
Первый тайм: 6'
РБ Лейпциг
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Прогнозы 120
Майнц 13.3% (16)
X 20.8% (25)
РБ Лейпциг 65.8% (79)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Майнц
Ничья
РБ Лейпциг
3.28
3.75
3.65
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Центнер
Робин
30
Видмер
Сильван
42
Хак
Александер
19
Каси
Антони
20
Фернандес
Эдимилсон
3
Аарон
Мартин
6
Стах
Антон
31
Кор
Доминик
7
Ли
Чхэ-Сон
II
11
Ингвартсен
Маркус
9
Онисиво
Карим
21
Бласвих
Янис
39
Хенрихс
Бенджамин
4
Орбан
Вилли
37
Диалло
Абду
23
Хальстенберг
Марсель
24
Шлагер
Ксавер
8
Айдара
Амаду
10
Форсберг
Эмиль
18
Нкунку
Кристофер
17
Собослаи
Доминик
11
Вернер
Тимо
Майнц
3-4-2-1
РБ Лейпциг
4-2-3-1

История личных встреч

Майнц
РБ Лейпциг

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

12 матчей

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

Б
4:1
Б
1:0
Б
3:2
Б
3:1
Б
0:5
Б
8:0
Б
3:3
Б
4:1
Б
3:0
Б
2:2
Б
2:3
Б
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онисиво Карим 3 0.38
Аарон Мартин 2 0.25
Кор Доминик 1 0.13
Ли Чхэ-Сон II 1 0.13
Каси Антони 1 0.13
Фернандес Эдимилсон 0 0
Фюльжени Анжело 0 0
Стах Антон 0 0
Буркардт Джонатан 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 6 (2) 0.75
Вернер Тимо 3 0.38
Орбан Вилли 2 0.25
Собослаи Доминик 1 0.13
Айдара Амаду 1 0.13
Ольмо Дани 0 0
Форсберг Эмиль 0 0
Хенрихс Бенджамин 0 0
Раум Давид 0 0
Симакан Мохамед 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бель Штефан 4 0
Кор Доминик 3 0
Онисиво Карим 3 0
Стах Антон 2 0
Бюргзорг Делано 2 0
Баррейро Леандро 2 0
Хак Александер 0 1
Свенссон Бо 1 0
Центнер Робин 1 0
Ли Чхэ-Сон II 1 0
Буркардт Джонатан 1 0
Мустафа Сулиман 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хенрихс Бенджамин 4 0
Кампль Кевин 2 0
Лаймер Конрад 2 0
Собослаи Доминик 0 1
Вернер Тимо 1 0
Сорлот Александр 1 0
Раум Давид 1 0
Тедеско Доменико 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

4
10
4 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
2
50%
2
20%
16-30
2
50%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

7
12
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
0
0%
3
25%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
43%
3
25%
76-90

Пропущено

8
1
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
100%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

8
14
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
0
0%
4
29%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
1
13%
2
14%
31-45
2
25%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
50%
4
29%
76-90

Пропущено

12
11
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
8%
1
9%
1-15
2
17%
2
18%
16-30
5
42%
5
45%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
2
17%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фрайбург - Майнц 2:1 Майнц - Карлсруэ 2:5 Майнц - Герта 1:1 Хоффенхайм - Майнц 4:1
Боруссия М - Майнц 0:1 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 1:2 Майнц - Унион Берлин 0:0 Бохум - Майнц 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Майнц 0:3 Майнц - Атлетик Б 1:1 Майнц - Ньюкасл 1:0 Бешикташ - Майнц 1:0 Майнц - Ворматия 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2 Герта - Майнц 1:2 Майнц - Бавария 3:1 Вольфсбург - Майнц 5:0 Майнц - Штуттгарт 0:0 Кёльн - Майнц 3:2
РБ Лейпциг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
РБ Лейпциг - Селтик 3:1 РБ Лейпциг - Бохум 4:0 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0
РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Тевтония Оттензен - РБ Лейпциг 0:8 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
2. Фрайбург Заявка 8 5 2 1 12 - 6 17
3. Бавария Заявка 8 4 3 1 23 - 6 15
4. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 9 4 3 2 16 - 13 15
5. Вердер Заявка 9 4 3 2 20 - 14 15
6. Боруссия Д Заявка 8 5 0 3 11 - 10 15
7. Хоффенхайм Заявка 9 4 2 3 14 - 10 14
8. Аугсбург 0:0 Заявка 9 4 1 4 8 - 12 13
9. Кёльн Заявка 8 3 4 1 14 - 10 13
10. Майнц 0:0 Заявка 9 3 3 3 8 - 12 12
11. Боруссия М Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
12. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
13. Вольфсбург 0:0 Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
14. Герта Заявка 8 1 4 3 8 - 10 7
15. Шальке 04 0:0 Заявка 9 1 4 4 10 - 17 7
16. Байер Л 0:0 Заявка 9 1 3 5 9 - 16 6
17. Штуттгарт Заявка 8 0 5 3 9 - 13 5
18. Бохум 0:0 Заявка 9 0 2 7 5 - 23 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
2. Унион Берлин Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Хоффенхайм Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
4. Боруссия М Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
5. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
6. Бавария Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
7. Кёльн Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8. Фрайбург Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
10. Вольфсбург 0:0 Заявка 4 1 2 1 7 - 8 5
11. Вердер Заявка 4 1 1 2 10 - 8 4
12. Аугсбург 0:0 Заявка 5 1 1 3 2 - 8 4
13. Шальке 04 0:0 Заявка 4 1 1 2 8 - 12 4
14. Герта Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
15. Майнц 0:0 Заявка 4 0 3 1 1 - 4 3
16. Штуттгарт Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
17. Байер Л 0:0 Заявка 5 0 2 3 4 - 9 2
18. Бохум 0:0 Заявка 5 0 2 3 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
2. Фрайбург Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
3. Аугсбург 0:0 Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Майнц 0:0 Заявка 5 3 0 2 7 - 8 9
5. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
6. Бавария Заявка 4 2 1 1 14 - 3 7
7. Унион Берлин Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
8. Кёльн Заявка 4 1 3 0 8 - 6 6
9. Боруссия Д Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
10. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
11. Байер Л 0:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Герта Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Вольфсбург 0:0 Заявка 5 1 1 3 1 - 6 4
14. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
15. Шальке 04 0:0 Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
16. Боруссия М Заявка 4 0 3 1 4 - 8 3
17. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 5 0 2 3 2 - 10 2
18. Бохум 0:0 Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фуллкруг Никлас 11 (2)
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 8
Бавария Мусиала Джамал 5 (3)
Боруссия М Тюрам Маркус 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вердер Пипер Амос 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 3
Герта Уремович Филип 1 3
Хоффенхайм Фогт Кевин 4
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 3'
      Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 2'
      Хальстенберг Марсель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      РБ Лейпциг контролирует мяч.
    • 1'
      Фернандес Эдимилсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Майнц начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MEWA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Майнц 13.3% (16)
    X 20.8% (25)
    РБ Лейпциг 65.8% (79)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Майнц
    Ничья
    РБ Лейпциг
    3.28
    3.75
    3.65
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Майнц 0:0 РБ Лейпциг онлайн

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    Прогнозы на матч Майнц 0:0 РБ Лейпциг

    Исход игры
    Майнц
    13.4% (16)
    Ничья
    21% (25)
    РБ Лейпциг
    65.5% (78)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.83% (78)
    Меньше
    32.17% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    85.22% (98)
    Нет
    14.78% (17)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    47.1% (56)
    1:1 Ничья
    17.6% (21)
    2:1 Майнц
    6.7% (8)
    0:1 РБ Лейпциг
    5.9% (7)
    1:0 Майнц
    5% (6)
    1:3 РБ Лейпциг
    4.2% (5)
    2:3 РБ Лейпциг
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
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    Майнц
    РБ Лейпциг
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