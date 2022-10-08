Тур: 9. Стадион: МЕВА Арена. Главный судья: Брых Феликс
0:0
Первый тайм: 6'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
19
Каси
Антони
31
Кор
Доминик
21
Бласвих
Янис
37
Диалло
Абду
11
Вернер
Тимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Диалло АбдуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Запасные игроки
-
34 Никкиш ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Нападающий
-
19 Андре СилваНападающий
-
38 Новоа УгоНападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Майнц
РБ Лейпциг
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
12 матчей
25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онисиво Карим
|3
|0.38
|Аарон Мартин
|2
|0.25
|Кор Доминик
|1
|0.13
|Ли Чхэ-Сон II
|1
|0.13
|Каси Антони
|1
|0.13
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Фюльжени Анжело
|0
|0
|Стах Антон
|0
|0
|Буркардт Джонатан
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|6 (2)
|0.75
|Вернер Тимо
|3
|0.38
|Орбан Вилли
|2
|0.25
|Собослаи Доминик
|1
|0.13
|Айдара Амаду
|1
|0.13
|Ольмо Дани
|0
|0
|Форсберг Эмиль
|0
|0
|Хенрихс Бенджамин
|0
|0
|Раум Давид
|0
|0
|Симакан Мохамед
|0
|0
Карточки
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бель Штефан
|4
|0
|Кор Доминик
|3
|0
|Онисиво Карим
|3
|0
|Стах Антон
|2
|0
|Бюргзорг Делано
|2
|0
|Баррейро Леандро
|2
|0
|Хак Александер
|0
|1
|Свенссон Бо
|1
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Ли Чхэ-Сон II
|1
|0
|Буркардт Джонатан
|1
|0
|Мустафа Сулиман
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хенрихс Бенджамин
|4
|0
|Кампль Кевин
|2
|0
|Лаймер Конрад
|2
|0
|Собослаи Доминик
|0
|1
|Вернер Тимо
|1
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Раум Давид
|1
|0
|Тедеско Доменико
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Пропущено
4
10
4 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
2
50%
2
20%
16-30
2
50%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
7
12
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
0
0%
3
25%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
43%
3
25%
76-90
Пропущено
8
1
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
100%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
8
14
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
0
0%
4
29%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
1
13%
2
14%
31-45
2
25%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
50%
4
29%
76-90
Пропущено
12
11
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
8%
1
9%
1-15
2
17%
2
18%
16-30
5
42%
5
45%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
2
17%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Майнц
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фрайбург - Майнц 2:1 Майнц - Карлсруэ 2:5 Майнц - Герта 1:1 Хоффенхайм - Майнц 4:1
Боруссия М - Майнц 0:1 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 1:2 Майнц - Унион Берлин 0:0 Бохум - Майнц 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Майнц 0:3 Майнц - Атлетик Б 1:1 Майнц - Ньюкасл 1:0 Бешикташ - Майнц 1:0 Майнц - Ворматия 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2 Герта - Майнц 1:2 Майнц - Бавария 3:1 Вольфсбург - Майнц 5:0 Майнц - Штуттгарт 0:0 Кёльн - Майнц 3:2
РБ Лейпциг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
РБ Лейпциг - Селтик 3:1 РБ Лейпциг - Бохум 4:0 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0
РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Тевтония Оттензен - РБ Лейпциг 0:8 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|3.
|Бавария
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|23 - 6
|15
|4.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 13
|15
|5.
|Вердер
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|20 - 14
|15
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 10
|15
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 10
|14
|8.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 12
|13
|9.
|Кёльн
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 10
|13
|10.
|Майнц
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 12
|12
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|12.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|13.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|14.
|Герта
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|15.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 17
|7
|16.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 16
|6
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|9 - 13
|5
|18.
|Бохум
|0:0 Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 23
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|6.
|Бавария
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|7.
|Кёльн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|10.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|11.
|Вердер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|10 - 8
|4
|12.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 8
|4
|13.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 12
|4
|14.
|Герта
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|15.
|Майнц
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|1 - 4
|3
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|17.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|18.
|Бохум
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Майнц
|0:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|5.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|6.
|Бавария
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|14 - 3
|7
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|8.
|Кёльн
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 6
|6
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Герта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|1 - 6
|4
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|15.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|16.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 8
|3
|17.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
|18.
|Бохум
|0:0 Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
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|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|11 (2)
|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|6 (3)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|8
|Бавария
|Мусиала Джамал
|5 (3)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|4 (2)
|Вердер
|Пипер Амос
|5
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 3
|Герта
|Уремович Филип
|1 3
|Хоффенхайм
|Фогт Кевин
|4
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|4
Прогнозы на матч Майнц 0:0 РБ Лейпциг
Исход игры
Майнц
13.4% (16)
Ничья
21% (25)
РБ Лейпциг
65.5% (78)
Тотал 2.5
Больше
67.83% (78)
Меньше
32.17% (37)
Обе команды забьют
Да
85.22% (98)
Нет
14.78% (17)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
47.1% (56)
1:1 Ничья
17.6% (21)
2:1 Майнц
6.7% (8)
0:1 РБ Лейпциг
5.9% (7)
1:0 Майнц
5% (6)
1:3 РБ Лейпциг
4.2% (5)
2:3 РБ Лейпциг
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
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