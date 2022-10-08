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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Зрители: 26100 Главный судья: Брых Феликс
Майнц
1:1
Конец матча
РБ Лейпциг
0'
1:0
45' Гол
Ингвартсен Маркус
63' Желтая карточка
Форсберг Эмиль
77' Желтая карточка
Хак Александер
1:1
80' Гол
Нкунку Кристофер
90'+5

Ход матча

45'
Ингвартсен Маркус
(Стах Антон)
1:0
46'
Да Коста Данни
Видмер Сильван
 
63'
 
Форсберг Эмиль
65'
Баррейро Леандро
Ли Чхэ-Сон
 
65'
Бюргзорг Делано
Ингвартсен Маркус
 
73'
 
Кампль Кевин
Шлагер Ксавер
73'
 
Андре Силва
Собослаи Доминик
77'
Хак Александер
 
79'
 
Поульсен Юссуф
Форсберг Эмиль
80'
1:1
Нкунку Кристофер
(Хальстенберг Марсель)
82'
Бель Штефан
Фернандес Эдимилсон
 
86'
Фюльжени Анжело
Стах Антон
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 4 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Майнц 13.3% (16)
X 20.8% (25)
РБ Лейпциг 65.8% (79)
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Центнер
Робин
20
Фернандес
Эдимилсон
42
Хак
Александер
19
Каси
Антони
30
Видмер
Сильван
3
Аарон
Мартин
6
Стах
Антон
31
Кор
Доминик
9
Онисиво
Карим
7
Ли
Чхэ-Сон
II
11
Ингвартсен
Маркус
21
Бласвих
Янис
39
Хенрихс
Бенджамин
4
Орбан
Вилли
37
Диалло
Абду
23
Хальстенберг
Марсель
24
Шлагер
Ксавер
8
Айдара
Амаду
10
Форсберг
Эмиль
18
Нкунку
Кристофер
17
Собослаи
Доминик
11
Вернер
Тимо
Майнц
3-4-2-1
РБ Лейпциг
4-2-3-1

История личных встреч

Майнц
РБ Лейпциг

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

12 матчей

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

Б
4:1
Б
1:0
Б
3:2
Б
3:1
Б
0:5
Б
8:0
Б
3:3
Б
4:1
Б
3:0
Б
2:2
Б
2:3
Б
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онисиво Карим 3 0.33
Аарон Мартин 2 0.22
Кор Доминик 1 0.11
Ингвартсен Маркус 1 0.11
Ли Чхэ-Сон II 1 0.11
Каси Антони 1 0.11
Стах Антон 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Фюльжени Анжело 0 0
Буркардт Джонатан 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 7 (2) 0.78
Вернер Тимо 3 0.33
Орбан Вилли 2 0.22
Собослаи Доминик 1 0.11
Айдара Амаду 1 0.11
Ольмо Дани 0 0
Форсберг Эмиль 0 0
Хальстенберг Марсель 0 0
Хенрихс Бенджамин 0 0
Раум Давид 0 0
Симакан Мохамед 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бель Штефан 4 0
Кор Доминик 3 0
Онисиво Карим 3 0
Хак Александер 1 1
Стах Антон 2 0
Бюргзорг Делано 2 0
Баррейро Леандро 2 0
Свенссон Бо 1 0
Центнер Робин 1 0
Ли Чхэ-Сон II 1 0
Буркардт Джонатан 1 0
Мустафа Сулиман 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хенрихс Бенджамин 4 0
Кампль Кевин 2 0
Лаймер Конрад 2 0
Собослаи Доминик 0 1
Форсберг Эмиль 1 0
Вернер Тимо 1 0
Сорлот Александр 1 0
Раум Давид 1 0
Тедеско Доменико 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Пропущено

5
11
4 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
2
40%
2
18%
16-30
2
40%
5
45%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
20%
1
9%
76-90

Забито

7
12
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
0
0%
3
25%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
43%
3
25%
76-90

Пропущено

8
1
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
100%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

9
15
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
0
0%
4
27%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
44%
5
33%
76-90

Пропущено

13
12
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
8%
1
8%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
5
38%
6
50%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
3
23%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фрайбург - Майнц 2:1 Майнц - Карлсруэ 2:5 Майнц - Герта 1:1 Хоффенхайм - Майнц 4:1
Боруссия М - Майнц 0:1 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 1:2 Майнц - Унион Берлин 0:0 Бохум - Майнц 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Майнц 0:3 Майнц - Атлетик Б 1:1 Майнц - Ньюкасл 1:0 Бешикташ - Майнц 1:0 Майнц - Ворматия 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2 Герта - Майнц 1:2 Майнц - Бавария 3:1 Вольфсбург - Майнц 5:0 Майнц - Штуттгарт 0:0 Кёльн - Майнц 3:2
РБ Лейпциг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
РБ Лейпциг - Селтик 3:1 РБ Лейпциг - Бохум 4:0 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0
РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Тевтония Оттензен - РБ Лейпциг 0:8 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
2. Фрайбург Заявка 8 5 2 1 12 - 6 17
3. Бавария Заявка 8 4 3 1 23 - 6 15
4. Вердер Заявка 9 4 3 2 20 - 14 15
5. Боруссия Д Заявка 8 5 0 3 11 - 10 15
6. Хоффенхайм Заявка 9 4 2 3 14 - 10 14
7. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 2 3 16 - 16 14
8. Аугсбург Заявка 9 4 1 4 9 - 13 13
9. Кёльн Заявка 8 3 4 1 14 - 10 13
10. Майнц Заявка 9 3 3 3 9 - 13 12
11. Боруссия М Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
12. РБ Лейпциг Заявка 9 3 3 3 14 - 13 12
13. Вольфсбург Заявка 9 2 3 4 9 - 15 9
14. Байер Л Заявка 9 2 2 5 13 - 16 8
15. Герта Заявка 8 1 4 3 8 - 10 7
16. Шальке 04 Заявка 9 1 3 5 10 - 21 6
17. Штуттгарт Заявка 8 0 5 3 9 - 13 5
18. Бохум Заявка 9 1 1 7 8 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
2. Унион Берлин Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Хоффенхайм Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
4. Боруссия М Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
5. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
6. Бавария Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
7. Кёльн Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8. Фрайбург Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Айнтрахт Фр Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
10. Вольфсбург Заявка 4 1 2 1 7 - 8 5
11. Аугсбург Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
12. Вердер Заявка 4 1 1 2 10 - 8 4
13. Байер Л Заявка 5 1 1 3 8 - 9 4
14. Шальке 04 Заявка 4 1 1 2 8 - 12 4
15. Бохум Заявка 5 1 1 3 5 - 12 4
16. Герта Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
17. Майнц Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
18. Штуттгарт Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
2. Фрайбург Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
3. Аугсбург Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Майнц Заявка 5 3 0 2 7 - 8 9
5. Бавария Заявка 4 2 1 1 14 - 3 7
6. Унион Берлин Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
7. Айнтрахт Фр Заявка 4 2 1 1 8 - 8 7
8. Кёльн Заявка 4 1 3 0 8 - 6 6
9. Боруссия Д Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
10. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
11. Герта Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Байер Л Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Вольфсбург Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
14. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
15. Боруссия М Заявка 4 0 3 1 4 - 8 3
16. Шальке 04 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
17. РБ Лейпциг Заявка 5 0 2 3 3 - 11 2
18. Бохум Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фуллкруг Никлас 11 (2)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 9
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
Бавария Мусиала Джамал 5 (3)
Боруссия М Тюрам Маркус 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 5
Аугсбург Бауэр Максимилиан 5
Вердер Пипер Амос 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 3
Герта Уремович Филип 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Команда Майнц сравняла счет.
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 26100 болельщиков
  • 95'
    Контроль мяча: Майнц: 38%, РБ Лейпциг: 62%.
  • 95'
    Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе
  • 95'
    Хенрихс Бенджамин из команды РБ Лейпциг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 94'
    РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 91'
      Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе
    • Фол, нарушение
      90'
      Судья сигнализирует, что Онисиво Карим из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Орбан Вилли
    • 90'
      Орбан Вилли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 90'
      Кор Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 90'
      РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 90'
      Контроль мяча: Майнц: 38%, РБ Лейпциг: 62%.
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MEWA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Майнц 13.3% (16)
    X 20.8% (25)
    РБ Лейпциг 65.8% (79)
    Все прогнозы
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Майнц 1:1 РБ Лейпциг онлайн

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    Прогнозы на матч Майнц 1:1 РБ Лейпциг

    Исход игры
    Майнц
    13.3% (16)
    Ничья
    20.8% (25)
    РБ Лейпциг
    65.8% (79)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.24% (78)
    Меньше
    32.76% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    84.48% (98)
    Нет
    15.52% (18)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    46.7% (56)
    1:1 Ничья
    17.5% (21)
    2:1 Майнц
    6.7% (8)
    0:1 РБ Лейпциг
    5.8% (7)
    1:0 Майнц
    5% (6)
    1:3 РБ Лейпциг
    4.2% (5)
    2:3 РБ Лейпциг
    3.3% (4)
    0:2 РБ Лейпциг
    3.3% (4)
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