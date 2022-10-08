Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Майнц имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Г О О О О Л - Ингвартсен Маркус забивает с правой ноги!

45' Стах Антон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Онисиво Карим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

43' Айдара Амаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Фернандес Эдимилсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Кор Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Игра в одни ворота сейчас. РБ Лейпциг доминирует и владеет мячом

38' Удар от ворот произведет Майнц

36' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Стах Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Стах Антон не смог попасть в створ ударом издали

34' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Онисиво Карим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Хенрихс Бенджамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Форсберг Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Шлагер Ксавер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

30' Кор Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Вернер Тимо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Онисиво Карим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

27' Каси Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Айдара Амаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Хорошую попытку сделал Ли Чхэ-Сон II . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Видмер Сильван создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Кор Доминик из команды Майнц наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

25' Кор Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Аарон Мартин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Хорошую попытку сделал Онисиво Карим . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Аарон Мартин из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Видмер Сильван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Майнц

18' Форсберг Эмиль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' ШТАНГА! Пробил головой Айдара Амаду прямо в каркас ворот!

18' Нкунку Кристофер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Майнц

14' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

12' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Каси Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Айдара Амаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

10' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

9' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Матч возобновлен

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Хенрихс Бенджамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Орбан Вилли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Фернандес Эдимилсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

3' Аарон Мартин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

2' Хальстенберг Марсель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Фернандес Эдимилсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Майнц начинает с центра поля