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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Петерсен Мартин
Бохум
0:0
Первый тайм: 8'
Айнтрахт Фр
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 118
Бохум 5.9% (7)
X 17.8% (21)
Айнтрахт Фр 76.3% (90)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бохум
Ничья
Айнтрахт Фр
3.96
4.00
3.95
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
4
Машович
Эрхан
20
Ордец
Иван
3
Данило
Соарес
8
Лосилья
Антони
6
Патрик
Остерхаге
9
Цоллер
Симон
10
Фёрстер
Филипп
17
Хольтманн
Геррит
33
Хофманн
Филипп
1
Трапп
Кевин
6
Якич
Кристиян
35
Тута
2
Н'Дика
Эван
33
Пеллегрини
Лука
26
Эбимбе
Эрик
8
Соу
Джибриль
29
Линдстрём
Йеспер
27
Гётце
Марио
19
Борре
Рафаэль
21
Аларио
Лукас
Бохум
4-2-3-1
Айнтрахт Фр
4-2-3-1

История личных встреч

Бохум
Айнтрахт Фр

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

10 матчей

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

Б
2:1
Б
2:0
К
2:0
Б2
3:0
Б2
0:2
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
4:0
Б
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цоллер Симон 2 0.22
Хофманн Филипп 1 0.11
Штёгер Кевин 1 0.11
Стафилидис Костас 0 0
Хольтманн Геррит 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камада Даити 4 0.44
Коло-Муани Рандаль 2 0.22
Роде Себастьян 2 0.22
Гётце Марио 2 0.22
Линдстрём Йеспер 2 0.22
Тута 1 0.11
Соу Джибриль 1 0.11
Якич Кристиян 1 0.11
Борре Рафаэль 1 (1) 0.11

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосилья Антони 2 0
Стафилидис Костас 2 0
Цоллер Симон 2 0
Данило Соарес 2 0
Риман Мануэль 1 0
Янко Саиди 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Хорн Яннес 1 0
Лабропулос Василис 1 0
Томас Рейс 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соу Джибриль 4 0
Коло-Муани Рандаль 1 1
Тута 1 0
Роде Себастьян 1 0
Трапп Кевин 1 0
Костич Филип 1 0
Н'Дика Эван 1 0
Кнауфф Ансгар 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

12
5
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
17%
2
40%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
42%
2
40%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
2
50%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
20%
2
25%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
2
25%
76-90

Забито

6
16
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
2
33%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
17%
3
19%
31-45
1
17%
3
19%
46-60
2
33%
3
19%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

22
13
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
4
18%
4
31%
1-15
4
18%
2
15%
16-30
3
14%
2
15%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
8
36%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
РБ Лейпциг - Бохум 4:0 Бохум - Кёльн 1:1 Шальке 04 - Бохум 3:1 Бохум - Вердер 0:2
Фрайбург - Бохум 1:0 Бохум - Бавария 0:7 Хоффенхайм - Бохум 3:2 Бохум - Майнц 1:2 Виктория Берлин - Бохум 0:3 Бохум - Антальяспор 6:2 Атлетик Б - Бохум 4:1 Специя - Бохум 1:2 Лечче - Бохум 2:3 Падерборн - Бохум 2:0 Ситтард - Бохум 1:1 Бохольт - Бохум 1:3 Монхайм - Бохум 1:1 Вупперталь - Бохум 0:2 Унион Берлин - Бохум 3:2 Бохум - Арминия 2:1
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 1:3 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1
Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 РВ Вальдорф - Айнтрахт Фр 0:5 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 Виктория Ашаффенбург - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Рейнджерс 1:1 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
2. Фрайбург Заявка 8 5 2 1 12 - 6 17
3. Бавария Заявка 8 4 3 1 23 - 6 15
4. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 9 4 3 2 16 - 13 15
5. Вердер Заявка 9 4 3 2 20 - 14 15
6. Боруссия Д Заявка 8 5 0 3 11 - 10 15
7. Хоффенхайм Заявка 9 4 2 3 14 - 10 14
8. Аугсбург 0:0 Заявка 9 4 1 4 8 - 12 13
9. Кёльн Заявка 8 3 4 1 14 - 10 13
10. Майнц 0:0 Заявка 9 3 3 3 8 - 12 12
11. Боруссия М Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
12. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
13. Вольфсбург 0:0 Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
14. Герта Заявка 8 1 4 3 8 - 10 7
15. Шальке 04 0:0 Заявка 9 1 4 4 10 - 17 7
16. Байер Л 0:0 Заявка 9 1 3 5 9 - 16 6
17. Штуттгарт Заявка 8 0 5 3 9 - 13 5
18. Бохум 0:0 Заявка 9 0 2 7 5 - 23 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
2. Унион Берлин Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Хоффенхайм Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
4. Боруссия М Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
5. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
6. Бавария Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
7. Кёльн Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8. Фрайбург Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
10. Вольфсбург 0:0 Заявка 4 1 2 1 7 - 8 5
11. Вердер Заявка 4 1 1 2 10 - 8 4
12. Аугсбург 0:0 Заявка 5 1 1 3 2 - 8 4
13. Шальке 04 0:0 Заявка 4 1 1 2 8 - 12 4
14. Герта Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
15. Майнц 0:0 Заявка 4 0 3 1 1 - 4 3
16. Штуттгарт Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
17. Байер Л 0:0 Заявка 5 0 2 3 4 - 9 2
18. Бохум 0:0 Заявка 5 0 2 3 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
2. Фрайбург Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
3. Аугсбург 0:0 Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Майнц 0:0 Заявка 5 3 0 2 7 - 8 9
5. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
6. Бавария Заявка 4 2 1 1 14 - 3 7
7. Унион Берлин Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
8. Кёльн Заявка 4 1 3 0 8 - 6 6
9. Боруссия Д Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
10. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
11. Байер Л 0:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Герта Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Вольфсбург 0:0 Заявка 5 1 1 3 1 - 6 4
14. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
15. Шальке 04 0:0 Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
16. Боруссия М Заявка 4 0 3 1 4 - 8 3
17. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 5 0 2 3 2 - 10 2
18. Бохум 0:0 Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фуллкруг Никлас 11 (2)
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 8
Бавария Мусиала Джамал 5 (3)
Боруссия М Тюрам Маркус 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вердер Пипер Амос 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 3
Герта Уремович Филип 1 3
Хоффенхайм Фогт Кевин 4
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 4
Весь список
  • 8'
    Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Н'Дика Эван ослабляет давление, выбив мяч.
  • 8'
    Удар от ворот произведет Бохум
  • 7'
    Удар от ворот произведет Бохум
  • 7'
    Аларио Лукас не смог попасть в створ ударом издали
  • 7'
    Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Фёрстер Филипп ослабляет давление, выбив мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 3'
      Гамбоа Кристиан из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Эбимбе Эрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Патрик Остерхаге ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Гётце Марио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
    • 3'
      Тута ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Хофманн Филипп выиграл воздушное противоборство у Тута.
    • Фол, нарушение
      2'
      Судья сигнализирует, что Якич Кристиян из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Патрик Остерхаге
    • 2'
      Соу Джибриль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Данило Соарес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Тута выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Лосилья Антони ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      1'
      Судья сигнализирует, что Лосилья Антони из команды Бохум поставил подножку. Пострадал Пеллегрини Лука
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Айнтрахт Фр начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Бохум 5.9% (7)
    X 17.8% (21)
    Айнтрахт Фр 76.3% (90)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бохум
    Ничья
    Айнтрахт Фр
    3.96
    4.00
    3.95
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Бохум 0:0 Айнтрахт Фр онлайн

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    Прогнозы на матч Бохум 0:0 Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Бохум
    6% (7)
    Ничья
    17.9% (21)
    Айнтрахт Фр
    76.1% (89)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.52% (65)
    Меньше
    43.48% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    69.57% (80)
    Нет
    30.43% (35)
    Популярный счёт
    1:2 Айнтрахт Фр
    42.7% (50)
    0:2 Айнтрахт Фр
    17.9% (21)
    1:1 Ничья
    12.8% (15)
    0:1 Айнтрахт Фр
    10.3% (12)
    2:1 Бохум
    5.1% (6)
    1:3 Айнтрахт Фр
    4.3% (5)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
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    Айнтрахт Фр
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