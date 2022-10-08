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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Зрители: 24850 Главный судья: Петерсен Мартин
Бохум
3:0
Конец матча
Айнтрахт Фр
0'
40' Желтая карточка
Цоллер Симон
54' Желтая карточка
Ордец Иван
57' Желтая карточка
Эбимбе Эрик
1:0
71' Гол
Хофманн Филипп
2:0
87' Гол в свои ворота
Н'Дика Эван
3:0
90' Гол
Фёрстер Филипп
90'+5
1:0. Гол Филиппа Хофмана (видео)...

Ход матча

40'
Цоллер Симон
 
46'
 
Чендлер Тимоти
Якич Кристиян
54'
Ордец Иван
 
57'
 
Эбимбе Эрик
60'
Стафилидис Костас
Патрик Остерхаге
 
60'
 
Роде Себастьян
Соу Джибриль
61'
 
Камада Даити
Гётце Марио
71'
Хофманн Филипп
(Фёрстер Филипп)
1:0
72'
Антви-Аджей Кристофер
Цоллер Симон
 
78'
 
Ленц Кристофер
Пеллегрини Лука
78'
 
Алиду Фариде
Линдстрём Йеспер
81'
Ганвула Сильвер
Хофманн Филипп
 
81'
Осей-Туту Джорди
Хольтманн Геррит
 
87'
Н'Дика Эван
2:0
90'
Фёрстер Филипп
(Антви-Аджей Кристофер)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 9
  • 5 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Бохум 5.9% (7)
X 17.8% (21)
Айнтрахт Фр 76.3% (90)
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
4
Машович
Эрхан
20
Ордец
Иван
3
Данило
Соарес
8
Лосилья
Антони
9
Цоллер
Симон
6
Патрик
Остерхаге
10
Фёрстер
Филипп
17
Хольтманн
Геррит
33
Хофманн
Филипп
1
Трапп
Кевин
6
Якич
Кристиян
35
Тута
2
Н'Дика
Эван
33
Пеллегрини
Лука
29
Линдстрём
Йеспер
26
Эбимбе
Эрик
8
Соу
Джибриль
27
Гётце
Марио
19
Борре
Рафаэль
21
Аларио
Лукас
Бохум
4-1-4-1
Айнтрахт Фр
4-4-2

История личных встреч

Бохум
Айнтрахт Фр

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

10 матчей

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

Б
2:1
Б
2:0
К
2:0
Б2
3:0
Б2
0:2
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
4:0
Б
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Филипп 2 0.22
Цоллер Симон 2 0.22
Штёгер Кевин 1 0.11
Фёрстер Филипп 1 0.11
Стафилидис Костас 0 0
Хольтманн Геррит 0 0
Антви-Аджей Кристофер 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камада Даити 4 0.44
Коло-Муани Рандаль 2 0.22
Роде Себастьян 2 0.22
Гётце Марио 2 0.22
Линдстрём Йеспер 2 0.22
Тута 1 0.11
Соу Джибриль 1 0.11
Якич Кристиян 1 0.11
Борре Рафаэль 1 (1) 0.11

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цоллер Симон 3 0
Лосилья Антони 2 0
Стафилидис Костас 2 0
Данило Соарес 2 0
Ордец Иван 1 0
Риман Мануэль 1 0
Янко Саиди 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Хорн Яннес 1 0
Лабропулос Василис 1 0
Томас Рейс 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соу Джибриль 4 0
Коло-Муани Рандаль 1 1
Тута 1 0
Роде Себастьян 1 0
Трапп Кевин 1 0
Костич Филип 1 0
Н'Дика Эван 1 0
Эбимбе Эрик 1 0
Кнауфф Ансгар 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Пропущено

13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
15%
2
29%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
6
46%
3
43%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
2
50%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
20%
2
25%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
2
25%
76-90

Забито

8
17
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
2
25%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
13%
3
18%
31-45
1
13%
3
18%
46-60
3
38%
3
18%
61-75
1
13%
3
18%
76-90

Пропущено

23
15
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
4
17%
4
27%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
3
13%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
9
39%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
РБ Лейпциг - Бохум 4:0 Бохум - Кёльн 1:1 Шальке 04 - Бохум 3:1 Бохум - Вердер 0:2
Фрайбург - Бохум 1:0 Бохум - Бавария 0:7 Хоффенхайм - Бохум 3:2 Бохум - Майнц 1:2 Виктория Берлин - Бохум 0:3 Бохум - Антальяспор 6:2 Атлетик Б - Бохум 4:1 Специя - Бохум 1:2 Лечче - Бохум 2:3 Падерборн - Бохум 2:0 Ситтард - Бохум 1:1 Бохольт - Бохум 1:3 Монхайм - Бохум 1:1 Вупперталь - Бохум 0:2 Унион Берлин - Бохум 3:2 Бохум - Арминия 2:1
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 1:3 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1
Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 РВ Вальдорф - Айнтрахт Фр 0:5 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 Виктория Ашаффенбург - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Рейнджерс 1:1 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
2. Фрайбург Заявка 8 5 2 1 12 - 6 17
3. Бавария Заявка 8 4 3 1 23 - 6 15
4. Вердер Заявка 9 4 3 2 20 - 14 15
5. Боруссия Д Заявка 8 5 0 3 11 - 10 15
6. Хоффенхайм Заявка 9 4 2 3 14 - 10 14
7. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 2 3 16 - 16 14
8. Аугсбург Заявка 9 4 1 4 9 - 13 13
9. Кёльн Заявка 8 3 4 1 14 - 10 13
10. Майнц Заявка 9 3 3 3 9 - 13 12
11. Боруссия М Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
12. РБ Лейпциг Заявка 9 3 3 3 14 - 13 12
13. Вольфсбург Заявка 9 2 3 4 9 - 15 9
14. Байер Л Заявка 9 2 2 5 13 - 16 8
15. Герта Заявка 8 1 4 3 8 - 10 7
16. Шальке 04 Заявка 9 1 3 5 10 - 21 6
17. Штуттгарт Заявка 8 0 5 3 9 - 13 5
18. Бохум Заявка 9 1 1 7 8 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
2. Унион Берлин Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Хоффенхайм Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
4. Боруссия М Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
5. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
6. Бавария Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
7. Кёльн Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8. Фрайбург Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Айнтрахт Фр Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
10. Вольфсбург Заявка 4 1 2 1 7 - 8 5
11. Аугсбург Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
12. Вердер Заявка 4 1 1 2 10 - 8 4
13. Байер Л Заявка 5 1 1 3 8 - 9 4
14. Шальке 04 Заявка 4 1 1 2 8 - 12 4
15. Бохум Заявка 5 1 1 3 5 - 12 4
16. Герта Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
17. Майнц Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
18. Штуттгарт Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
2. Фрайбург Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
3. Аугсбург Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Майнц Заявка 5 3 0 2 7 - 8 9
5. Бавария Заявка 4 2 1 1 14 - 3 7
6. Унион Берлин Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
7. Айнтрахт Фр Заявка 4 2 1 1 8 - 8 7
8. Кёльн Заявка 4 1 3 0 8 - 6 6
9. Боруссия Д Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
10. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
11. Герта Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Байер Л Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Вольфсбург Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
14. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
15. Боруссия М Заявка 4 0 3 1 4 - 8 3
16. Шальке 04 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
17. РБ Лейпциг Заявка 5 0 2 3 3 - 11 2
18. Бохум Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фуллкруг Никлас 11 (2)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 9
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
Бавария Мусиала Джамал 5 (3)
Боруссия М Тюрам Маркус 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 5
Аугсбург Бауэр Максимилиан 5
Вердер Пипер Амос 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 3
Герта Уремович Филип 1 3
Весь список
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    Прогнозы 118
    Бохум 5.9% (7)
    X 17.8% (21)
    Айнтрахт Фр 76.3% (90)
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    Прогнозы на матч Бохум 3:0 Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Бохум
    5.9% (7)
    Ничья
    17.8% (21)
    Айнтрахт Фр
    76.3% (90)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.9% (66)
    Меньше
    43.1% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    68.97% (80)
    Нет
    31.03% (36)
    Популярный счёт
    1:2 Айнтрахт Фр
    42.4% (50)
    0:2 Айнтрахт Фр
    17.8% (21)
    1:1 Ничья
    12.7% (15)
    0:1 Айнтрахт Фр
    10.2% (12)
    2:1 Бохум
    5.1% (6)
    1:3 Айнтрахт Фр
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
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