Тур: 9. Стадион: Ревирпауэрштадион. Зрители: 24850 Главный судья: Петерсен Мартин
3:0
Конец матча
0'
40' Желтая карточкаЦоллер Симон
54' Желтая карточкаОрдец Иван
57' Желтая карточкаЭбимбе Эрик
1:0
71' ГолХофманн Филипп
2:0
87' Гол в свои воротаН'Дика Эван
3:0
90' ГолФёрстер Филипп
90'+5
Бонусы букмекеров
Ход матча
40'
54'
57'
71'
1:0
87'
2:0
90'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
4 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 2
-
9 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
20
Ордец
Иван
35
Тута
26
Эбимбе
Эрик
27
Гётце
Марио
21
Аларио
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Оерманн ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Муссе ЛиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Эбимбе ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Нападающий
-
21 Аларио ЛукасНападающий
- Запасные игроки
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Алиду ФаридеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Бохум
Айнтрахт Фр
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
10 матчей
20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед
Первый тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Филипп
|2
|0.22
|Цоллер Симон
|2
|0.22
|Штёгер Кевин
|1
|0.11
|Фёрстер Филипп
|1
|0.11
|Стафилидис Костас
|0
|0
|Хольтманн Геррит
|0
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камада Даити
|4
|0.44
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0.22
|Роде Себастьян
|2
|0.22
|Гётце Марио
|2
|0.22
|Линдстрём Йеспер
|2
|0.22
|Тута
|1
|0.11
|Соу Джибриль
|1
|0.11
|Якич Кристиян
|1
|0.11
|Борре Рафаэль
|1 (1)
|0.11
Карточки
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цоллер Симон
|3
|0
|Лосилья Антони
|2
|0
|Стафилидис Костас
|2
|0
|Данило Соарес
|2
|0
|Ордец Иван
|1
|0
|Риман Мануэль
|1
|0
|Янко Саиди
|1
|0
|Ганвула Сильвер
|1
|0
|Хорн Яннес
|1
|0
|Лабропулос Василис
|1
|0
|Томас Рейс
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соу Джибриль
|4
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|1
|Тута
|1
|0
|Роде Себастьян
|1
|0
|Трапп Кевин
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Н'Дика Эван
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
|Кнауфф Ансгар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
22%
76-90
Пропущено
13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
15%
2
29%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
6
46%
3
43%
76-90
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
2
50%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
20%
2
25%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
2
25%
76-90
Забито
8
17
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
2
25%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
13%
3
18%
31-45
1
13%
3
18%
46-60
3
38%
3
18%
61-75
1
13%
3
18%
76-90
Пропущено
23
15
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
4
17%
4
27%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
3
13%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
9
39%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Бохум
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
РБ Лейпциг - Бохум 4:0 Бохум - Кёльн 1:1 Шальке 04 - Бохум 3:1 Бохум - Вердер 0:2
Фрайбург - Бохум 1:0 Бохум - Бавария 0:7 Хоффенхайм - Бохум 3:2 Бохум - Майнц 1:2 Виктория Берлин - Бохум 0:3 Бохум - Антальяспор 6:2 Атлетик Б - Бохум 4:1 Специя - Бохум 1:2 Лечче - Бохум 2:3 Падерборн - Бохум 2:0 Ситтард - Бохум 1:1 Бохольт - Бохум 1:3 Монхайм - Бохум 1:1 Вупперталь - Бохум 0:2 Унион Берлин - Бохум 3:2 Бохум - Арминия 2:1
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 1:3 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1
Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 РВ Вальдорф - Айнтрахт Фр 0:5 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 Виктория Ашаффенбург - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Рейнджерс 1:1 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|3.
|Бавария
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|23 - 6
|15
|4.
|Вердер
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|20 - 14
|15
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 10
|15
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 10
|14
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 16
|14
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 13
|13
|9.
|Кёльн
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 10
|13
|10.
|Майнц
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 13
|12
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|12.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 13
|12
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|14.
|Байер Л
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 16
|8
|15.
|Герта
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 21
|6
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|9 - 13
|5
|18.
|Бохум
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|6.
|Бавария
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|7.
|Кёльн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|12.
|Вердер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|10 - 8
|4
|13.
|Байер Л
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|14.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 12
|4
|15.
|Бохум
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|16.
|Герта
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|17.
|Майнц
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|18.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Майнц
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|5.
|Бавария
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|14 - 3
|7
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|8.
|Кёльн
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 6
|6
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Герта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Байер Л
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 8
|3
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|18.
|Бохум
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
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|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|11 (2)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|9
|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|6 (3)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|5 (3)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|4 (2)
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|5
|Аугсбург
|Бауэр Максимилиан
|5
|Вердер
|Пипер Амос
|5
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 3
|Герта
|Уремович Филип
|1 3
Прогнозы на матч Бохум 3:0 Айнтрахт Фр
Исход игры
Бохум
5.9% (7)
Ничья
17.8% (21)
Айнтрахт Фр
76.3% (90)
Тотал 2.5
Больше
56.9% (66)
Меньше
43.1% (50)
Обе команды забьют
Да
68.97% (80)
Нет
31.03% (36)
Популярный счёт
1:2 Айнтрахт Фр
42.4% (50)
0:2 Айнтрахт Фр
17.8% (21)
1:1 Ничья
12.7% (15)
0:1 Айнтрахт Фр
10.2% (12)
2:1 Бохум
5.1% (6)
1:3 Айнтрахт Фр
4.2% (5)
2:2 Ничья
3.4% (4)
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