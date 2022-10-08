Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

87' Фёрстер Филипп навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Сегодняшная посещаемость составляет 24850 болельщиков

86' Игрок из команды Бохум вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

85' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Игрок из команды Бохум вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

84' Игрок из команды Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

83' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Ганвула Сильвер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Игрок из команды Бохум вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

83' Матч возобновлен

83' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

82' Удар от ворот произведет Бохум

80' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Лосилья Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Эбимбе Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Удар от ворот произведет Бохум

77' Тута создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Удар от ворот произведет Бохум

76' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Игрок из команды Бохум вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

74' Пеллегрини Лука пробует нанести удар издали, но Мануэль Риманн держит все под контролем

73' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Игрок из команды Бохум вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

70' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Тута выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Машович Эрхан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Фёрстер Филипп навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Удар от ворот произведет Бохум

67' Матч возобновлен

67' Игра в одни ворота сейчас. Айнтрахт Фр доминирует и владеет мячом

67' Хольтманн Геррит на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Линдстрём Йеспер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Эбимбе Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

65' Цоллер Симон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

64' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Лосилья Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' ШТАНГА! Так было близко к голу - Борре Рафаэль нанес удар в каркас ворот!

63' Игрок из команды Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

62' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Матч возобновлен

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Удар от ворот произведет Бохум

60' Тактическая замена. Патрик Остерхаге уходит с поля и его заменяет Стафилидис Костас

60' Фёрстер Филипп решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

59' Матч возобновлен

58' Патрик Остерхаге на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Эбимбе Эрик получил желтую карточку от судьи

57' Безумный фол. Эбимбе Эрик грубо играет против соперника. Пострадал Патрик Остерхаге

57' Матч возобновится спорным мячом

57' Матч возобновлен

57' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

56' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Бохум

55' Гётце Марио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Патрик Остерхаге ослабляет давление, выбив мяч.

55' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Ордец Иван получил желтую карточку от судьи

54' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Игрок из команды Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

52' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Игрок из команды Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

52' Эбимбе Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Тута выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Идеальный солнечный день для футбола

50' Матч возобновится спорным мячом

50' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Цоллер Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Фёрстер Филипп навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Фёрстер Филипп навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Фёрстер Филипп навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Лосилья Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.