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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Райчель Тобиас
Байер Л
0:0
Первый тайм: 9'
Шальке 04
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 119
Байер Л 81.5% (97)
X 14.3% (17)
Шальке 04 4.2% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Байер Л
Ничья
Шальке 04
5.20
7.80
7.53
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Градецки
Лукаш
12
Тапсоба
Эдмон
4
Та
Джонатан
3
Инкапье
Пьеро
30
Фримпонг
Жереми
5
Баккер
Митчел
8
Андрих
Роберт
20
Арангис
Чарлес
19
Диаби
Мусса
17
Хадсон-Одои
Каллум
14
Шик
Патрик
13
Шволов
Александер
27
Бруннер
Седрик
3
Граймль
Лео
4
Йосида
Майя
29
Мор
Тобиас
24
Дрекслер
Доминик
6
Краусс
Том
17
Флик
Флориан
11
Бюльтер
Мариус
9
Теродде
Симон
40
Полтер
Себастьян
Байер Л
3-4-2-1
Шальке 04
4-4-2

История личных встреч

Байер Л
Шальке 04

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

27 матчей

51.9%
22.2%
25.9%
14 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

44.4%
25.9%
29.7%
12 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

29.6%
37%
33.4%
8 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

Б
2:1
Б
0:3
Б
1:1
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
0:2
Б
1:1
Б
1:4
Б
0:1
Б
2:3
Б
1:1
Б
0:1
Б
1:0
Б
1:2
Б
2:0
Б
2:2
Б
2:0
Б
2:0
Б
0:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
0:2
Б
2:2
Б
1:2
Б
2:1
Б
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирбай Керем 3 0.33
Шик Патрик 2 0.22
Фримпонг Жереми 2 0.22
Арангис Чарлес 1 0.11
Паласиос Эксекиэль 1 0.11
Андрих Роберт 0 0
Хадсон-Одои Каллум 0 0
Диаби Мусса 0 0
Коссуну Одилон 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюльтер Мариус 3 (2) 0.33
Теродде Симон 2 0.22
Дрекслер Доминик 1 0.11
Полтер Себастьян 1 0.11
Краусс Том 1 0.11
Саласар Родриго 1 0.11
Мор Тобиас 0 0
Оуведжан Томас 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баккер Митчел 2 1
Инкапье Пьеро 2 1
Та Джонатан 3 0
Градецки Лукаш 0 1
Арангис Чарлес 1 0
Демирбай Керем 1 0
Андрих Роберт 1 0
Азмун Сердар 1 0
Амири Надим 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Диаби Мусса 1 0
Фримпонг Жереми 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бюльтер Мариус 3 0
Дрекслер Доминик 1 1
Теродде Симон 2 0
Тиау Малик 2 0
Латца Данни 1 0
Шволов Александер 1 0
Бруннер Седрик 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Крал Алекс 1 0
Ван дер Берг Сепп 1 0
Краусс Том 1 0
Саласар Родриго 1 0
Флик Флориан 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
3
33%
2
40%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
2
40%
3
43%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Пропущено

7
13
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
29%
2
15%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
1
14%
2
15%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
1
14%
4
31%
76-90

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
22%
16-30
3
33%
3
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
1
11%
3
33%
76-90

Пропущено

16
18
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
4
25%
2
11%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
3
19%
3
17%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
4
25%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Порту - Байер Л 2:0 Бавария - Байер Л 4:0 Байер Л - Вердер 1:1 Байер Л - Атлетико М 2:0
Герта - Байер Л 2:2 Брюгге - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:3 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Байер Л - Аугсбург 1:2 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Эльвeрсберг - Байер Л 4:3 Удинезе - Байер Л 1:2 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Байер Л - Дуйсбург 6:1 Толука - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:4 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Байер Л 1:4
Шальке 04
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шальке 04 - Аугсбург 2:3 Гутерслох - Шальке 04 0:3 Боруссия Д - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Бохум 3:1
Штуттгарт - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Вольфсбург - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Бремер - Шальке 04 0:5 Твенте - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Шальке 04 - Куфштайн 5:0 Салернитана - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Меппен 1:3 Шальке 04 - Ферль 1:0 Лоне - Шальке 04 0:7 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2 Зандхаузен - Шальке 04 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
2. Фрайбург Заявка 8 5 2 1 12 - 6 17
3. Бавария Заявка 8 4 3 1 23 - 6 15
4. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 9 4 3 2 16 - 13 15
5. Вердер Заявка 9 4 3 2 20 - 14 15
6. Боруссия Д Заявка 8 5 0 3 11 - 10 15
7. Хоффенхайм Заявка 9 4 2 3 14 - 10 14
8. Аугсбург 0:0 Заявка 9 4 1 4 8 - 12 13
9. Кёльн Заявка 8 3 4 1 14 - 10 13
10. Майнц 0:0 Заявка 9 3 3 3 8 - 12 12
11. Боруссия М Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
12. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
13. Вольфсбург 0:0 Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
14. Герта Заявка 8 1 4 3 8 - 10 7
15. Шальке 04 0:0 Заявка 9 1 4 4 10 - 17 7
16. Байер Л 0:0 Заявка 9 1 3 5 9 - 16 6
17. Штуттгарт Заявка 8 0 5 3 9 - 13 5
18. Бохум 0:0 Заявка 9 0 2 7 5 - 23 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
2. Унион Берлин Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Хоффенхайм Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
4. Боруссия М Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
5. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
6. Бавария Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
7. Кёльн Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8. Фрайбург Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
10. Вольфсбург 0:0 Заявка 4 1 2 1 7 - 8 5
11. Вердер Заявка 4 1 1 2 10 - 8 4
12. Аугсбург 0:0 Заявка 5 1 1 3 2 - 8 4
13. Шальке 04 0:0 Заявка 4 1 1 2 8 - 12 4
14. Герта Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
15. Майнц 0:0 Заявка 4 0 3 1 1 - 4 3
16. Штуттгарт Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
17. Байер Л 0:0 Заявка 5 0 2 3 4 - 9 2
18. Бохум 0:0 Заявка 5 0 2 3 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
2. Фрайбург Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
3. Аугсбург 0:0 Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Майнц 0:0 Заявка 5 3 0 2 7 - 8 9
5. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
6. Бавария Заявка 4 2 1 1 14 - 3 7
7. Унион Берлин Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
8. Кёльн Заявка 4 1 3 0 8 - 6 6
9. Боруссия Д Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
10. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
11. Байер Л 0:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Герта Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Вольфсбург 0:0 Заявка 5 1 1 3 1 - 6 4
14. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
15. Шальке 04 0:0 Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
16. Боруссия М Заявка 4 0 3 1 4 - 8 3
17. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 5 0 2 3 2 - 10 2
18. Бохум 0:0 Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фуллкруг Никлас 11 (2)
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 8
Бавария Мусиала Джамал 5 (3)
Боруссия М Тюрам Маркус 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вердер Пипер Амос 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 3
Герта Уремович Филип 1 3
Хоффенхайм Фогт Кевин 4
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 11'
    Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • Описание гола
    10'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 10'
    Контроль мяча: Байер Л: 62%, Шальке 04: 38%.
  • 10'
    Та Джонатан выиграл воздушное противоборство у Теродде Симон.
  • Фол, нарушение
    10'
    Пьеро Инкапье из команды Байер Л опасно и грубо сыграл. Бюльтер Мариус пострадал.
  • 10'
    Йосида Майя из команды Шальке 04 перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Фол, нарушение
    9'
    Бюльтер Мариус наказан за толчок Жереми Фримпонг
  • 9'
    Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Удар от ворот произведет Байер Л
  • Фол, нарушение
    8'
    Баккер Митчел наказан за толчок Бруннер Седрик
  • 7'
    Байер Л контролирует мяч.
  • 6'
    Удар от ворот произведет Шальке 04
  • 6'
    Диаби Мусса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 6'
    Жереми Фримпонг создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 2'
      Шальке 04 контролирует мяч.
    • Офсайд
      2'
      Жереми Фримпонг из команды Байер Л в офсайде
    • 2'
      Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Граймль Лео из команды Шальке 04 перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Байер Л контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Сегодня отличная погода для футбола.
    • 1'
      Шальке 04 начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Байер Л 81.5% (97)
    X 14.3% (17)
    Шальке 04 4.2% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Байер Л
    Ничья
    Шальке 04
    5.20
    7.80
    7.53
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Байер Л 0:0 Шальке 04

    Исход игры
    Байер Л
    82.9% (97)
    Ничья
    14.5% (17)
    Шальке 04
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.95% (70)
    Меньше
    38.05% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    72.57% (82)
    Нет
    27.43% (31)
    Популярный счёт
    2:1 Байер Л
    48.7% (57)
    2:0 Байер Л
    20.5% (24)
    1:1 Ничья
    10.3% (12)
    3:2 Байер Л
    5.1% (6)
    1:0 Байер Л
    5.1% (6)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    3:1 Байер Л
    1.7% (2)
    1:2 Шальке 04
    1.7% (2)
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    Байер Л
    Шальке 04
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