Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Г О О О О Л - Жереми Фримпонг забивает с левой ноги!

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Пьеро Инкапье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

45' Мор Тобиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Отличный командный гол!

41' Г О О О О Л - Жереми Фримпонг забивает с правой ноги!

41' Диаби Мусса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Жереми Фримпонг из команды Байер Л перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

40' Пьеро Инкапье из команды Байер Л перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

38' Дрекслер Доминик выиграл воздушное противоборство у Пьеро Инкапье.

37' Андрих Роберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Хорошую попытку сделал Арангис Чарлес . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Арангис Чарлес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Бруннер Седрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Андрих Роберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Краусс Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Краусс Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Арангис Чарлес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Диаби Мусса навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Диаби Мусса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Мор Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

21' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Матч возобновлен

20' Ох, нехорошо это выглядит. Полтер Себастьян получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Полтер Себастьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Жереми Фримпонг из команды Байер Л своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Йосида Майя получил желтую карточку от судьи

13' Безумный фол. Йосида Майя грубо играет против соперника. Пострадал Жереми Фримпонг

12' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

10' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

9' Бюльтер Мариус наказан за толчок Жереми Фримпонг

9' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Диаби Мусса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Жереми Фримпонг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Флик Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Тапсоба Эдмон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Жереми Фримпонг из команды Байер Л в офсайде

2' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.