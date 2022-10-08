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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Зрители: 30000 Главный судья: Райчель Тобиас
Байер Л
4:0
Конец матча
Шальке 04
0'
13' Желтая карточка
Йосида Майя
1:0
38' Гол
Диаби Мусса
2:0
41' Гол
Фримпонг Жереми
3:0
53' Гол
Фримпонг Жереми
58' Желтая карточка
Инкапье Пьеро
4:0
90' Гол
Паулиньо Жозе
90'+3
3:0. Гол Джереми Фримпонга (виде...
2:0. Гол Джереми Фримпонга (виде...
1:0. Гол Мусса Диаби (видео). Че...

Ход матча

13'
 
Йосида Майя
38'
Диаби Мусса
(Андрих Роберт)
1:0
41'
Фримпонг Жереми
(Диаби Мусса)
2:0
46'
 
Оуведжан Томас
Мор Тобиас
46'
 
Айдин Мехмет
Полтер Себастьян
53'
Фримпонг Жереми
(Диаби Мусса)
3:0
58'
Инкапье Пьеро
 
64'
 
Молле Флоран
Дрекслер Доминик
64'
 
Крал Алекс
Флик Флориан
64'
Демирбай Керем
Арангис Чарлес
 
64'
Адли Амин
Диаби Мусса
 
72'
Гложек Адам
Шик Патрик
 
79'
 
Латца Данни
Йосида Майя
88'
Коссуну Одилон
Инкапье Пьеро
 
88'
Паулиньо Жозе
Хадсон-Одои Каллум
 
90'
Паулиньо Жозе
(Адли Амин)
4:0

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Байер Л 81.5% (97)
X 14.3% (17)
Шальке 04 4.2% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Градецки
Лукаш
12
Тапсоба
Эдмон
4
Та
Джонатан
3
Инкапье
Пьеро
30
Фримпонг
Жереми
5
Баккер
Митчел
8
Андрих
Роберт
20
Арангис
Чарлес
19
Диаби
Мусса
17
Хадсон-Одои
Каллум
14
Шик
Патрик
13
Шволов
Александер
27
Бруннер
Седрик
3
Граймль
Лео
4
Йосида
Майя
29
Мор
Тобиас
24
Дрекслер
Доминик
6
Краусс
Том
17
Флик
Флориан
11
Бюльтер
Мариус
9
Теродде
Симон
40
Полтер
Себастьян
Байер Л
3-4-2-1
Шальке 04
4-4-2

История личных встреч

Байер Л
Шальке 04

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

27 матчей

51.9%
22.2%
25.9%
14 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

44.4%
25.9%
29.7%
12 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

29.6%
37%
33.4%
8 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

Б
2:1
Б
0:3
Б
1:1
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
0:2
Б
1:1
Б
1:4
Б
0:1
Б
2:3
Б
1:1
Б
0:1
Б
1:0
Б
1:2
Б
2:0
Б
2:2
Б
2:0
Б
2:0
Б
0:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
0:2
Б
2:2
Б
1:2
Б
2:1
Б
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фримпонг Жереми 4 0.44
Демирбай Керем 3 0.33
Шик Патрик 2 0.22
Диаби Мусса 1 0.11
Арангис Чарлес 1 0.11
Паулиньо Жозе 1 0.11
Паласиос Эксекиэль 1 0.11
Андрих Роберт 0 0
Хадсон-Одои Каллум 0 0
Коссуну Одилон 0 0
Адли Амин 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюльтер Мариус 3 (2) 0.33
Теродде Симон 2 0.22
Дрекслер Доминик 1 0.11
Полтер Себастьян 1 0.11
Краусс Том 1 0.11
Саласар Родриго 1 0.11
Мор Тобиас 0 0
Оуведжан Томас 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инкапье Пьеро 3 1
Баккер Митчел 2 1
Та Джонатан 3 0
Градецки Лукаш 0 1
Арангис Чарлес 1 0
Демирбай Керем 1 0
Андрих Роберт 1 0
Азмун Сердар 1 0
Амири Надим 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Диаби Мусса 1 0
Фримпонг Жереми 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бюльтер Мариус 3 0
Дрекслер Доминик 1 1
Теродде Симон 2 0
Тиау Малик 2 0
Латца Данни 1 0
Йосида Майя 1 0
Шволов Александер 1 0
Бруннер Седрик 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Крал Алекс 1 0
Ван дер Берг Сепп 1 0
Краусс Том 1 0
Саласар Родриго 1 0
Флик Флориан 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
50%
76-90

Пропущено

9
9
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
3
33%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
2
40%
3
43%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Пропущено

7
13
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
29%
2
15%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
1
14%
2
15%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
1
14%
4
31%
76-90

Забито

13
9
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
2
22%
16-30
5
38%
3
33%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
2
15%
3
33%
76-90

Пропущено

16
22
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
4
25%
2
9%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
2
13%
4
18%
31-45
3
19%
4
18%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
4
25%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Порту - Байер Л 2:0 Бавария - Байер Л 4:0 Байер Л - Вердер 1:1 Байер Л - Атлетико М 2:0
Герта - Байер Л 2:2 Брюгге - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:3 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Байер Л - Аугсбург 1:2 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Эльвeрсберг - Байер Л 4:3 Удинезе - Байер Л 1:2 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Байер Л - Дуйсбург 6:1 Толука - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:4 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Байер Л 1:4
Шальке 04
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шальке 04 - Аугсбург 2:3 Гутерслох - Шальке 04 0:3 Боруссия Д - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Бохум 3:1
Штуттгарт - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Вольфсбург - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Бремер - Шальке 04 0:5 Твенте - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Шальке 04 - Куфштайн 5:0 Салернитана - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Меппен 1:3 Шальке 04 - Ферль 1:0 Лоне - Шальке 04 0:7 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2 Зандхаузен - Шальке 04 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
2. Фрайбург Заявка 8 5 2 1 12 - 6 17
3. Бавария Заявка 8 4 3 1 23 - 6 15
4. Вердер Заявка 9 4 3 2 20 - 14 15
5. Боруссия Д Заявка 8 5 0 3 11 - 10 15
6. Хоффенхайм Заявка 9 4 2 3 14 - 10 14
7. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 2 3 16 - 16 14
8. Аугсбург Заявка 9 4 1 4 9 - 13 13
9. Кёльн Заявка 8 3 4 1 14 - 10 13
10. Майнц Заявка 9 3 3 3 9 - 13 12
11. Боруссия М Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
12. РБ Лейпциг Заявка 9 3 3 3 14 - 13 12
13. Вольфсбург Заявка 9 2 3 4 9 - 15 9
14. Байер Л Заявка 9 2 2 5 13 - 16 8
15. Герта Заявка 8 1 4 3 8 - 10 7
16. Шальке 04 Заявка 9 1 3 5 10 - 21 6
17. Штуттгарт Заявка 8 0 5 3 9 - 13 5
18. Бохум Заявка 9 1 1 7 8 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
2. Унион Берлин Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Хоффенхайм Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
4. Боруссия М Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
5. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
6. Бавария Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
7. Кёльн Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8. Фрайбург Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Айнтрахт Фр Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
10. Вольфсбург Заявка 4 1 2 1 7 - 8 5
11. Аугсбург Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
12. Вердер Заявка 4 1 1 2 10 - 8 4
13. Байер Л Заявка 5 1 1 3 8 - 9 4
14. Шальке 04 Заявка 4 1 1 2 8 - 12 4
15. Бохум Заявка 5 1 1 3 5 - 12 4
16. Герта Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
17. Майнц Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
18. Штуттгарт Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
2. Фрайбург Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
3. Аугсбург Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Майнц Заявка 5 3 0 2 7 - 8 9
5. Бавария Заявка 4 2 1 1 14 - 3 7
6. Унион Берлин Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
7. Айнтрахт Фр Заявка 4 2 1 1 8 - 8 7
8. Кёльн Заявка 4 1 3 0 8 - 6 6
9. Боруссия Д Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
10. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
11. Герта Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Байер Л Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Вольфсбург Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
14. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
15. Боруссия М Заявка 4 0 3 1 4 - 8 3
16. Шальке 04 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
17. РБ Лейпциг Заявка 5 0 2 3 3 - 11 2
18. Бохум Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
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Топ бомбардиров
Вердер Фуллкруг Никлас 11 (2)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 9
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
Бавария Мусиала Джамал 5 (3)
Боруссия М Тюрам Маркус 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 5
Аугсбург Бауэр Максимилиан 5
Вердер Пипер Амос 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 3
Герта Уремович Филип 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 93'
    Жереми Фримпонг из команды Байер Л сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 93'
    Байер Л заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Контроль мяча: Байер Л: 57%, Шальке 04: 43%.
  • Фол, нарушение
    92'
    Байер Л контролирует мяч.
  • 92'
    Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Байер Л 81.5% (97)
    X 14.3% (17)
    Шальке 04 4.2% (5)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Байер Л 4:0 Шальке 04

    Исход игры
    Байер Л
    81.5% (97)
    Ничья
    14.3% (17)
    Шальке 04
    4.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.74% (71)
    Меньше
    38.26% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    72.17% (83)
    Нет
    27.83% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Байер Л
    47.9% (57)
    2:0 Байер Л
    20.2% (24)
    1:1 Ничья
    10.1% (12)
    3:2 Байер Л
    5% (6)
    1:0 Байер Л
    5% (6)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    1:2 Шальке 04
    2.5% (3)
    3:1 Байер Л
    1.7% (2)
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