Тур: 9. Стадион: БайАрена. Зрители: 30000 Главный судья: Райчель Тобиас
0'
13' Желтая карточкаЙосида Майя
1:0
38' ГолДиаби Мусса
2:0
41' ГолФримпонг Жереми
3:0
53' ГолФримпонг Жереми
58' Желтая карточкаИнкапье Пьеро
4:0
90' ГолПаулиньо Жозе
90'+3
Бонусы букмекеров
Ход матча
13'
38'
1:0
41'
2:0
53'
3:0
58'
64'
90'
4:0
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
19
Диаби
Мусса
14
Шик
Патрик
29
Мор
Тобиас
17
Флик
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лунёв АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Гложек АдамПолузащитник
-
21 Адли АминНападающий
-
Главный тренер: Xabi Alonso
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Мор ТобиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Флик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Молле ФлоранПолузащитник
-
23 Айдин МехметПолузащитник
-
30 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Крамер Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Байер Л
Шальке 04
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед
27 матчей
51.9%
22.2%
25.9%
14 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
44.4%
25.9%
29.7%
12 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
29.6%
37%
33.4%
8 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фримпонг Жереми
|4
|0.44
|Демирбай Керем
|3
|0.33
|Шик Патрик
|2
|0.22
|Диаби Мусса
|1
|0.11
|Арангис Чарлес
|1
|0.11
|Паулиньо Жозе
|1
|0.11
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0.11
|Андрих Роберт
|0
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|0
|0
|Коссуну Одилон
|0
|0
|Адли Амин
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюльтер Мариус
|3 (2)
|0.33
|Теродде Симон
|2
|0.22
|Дрекслер Доминик
|1
|0.11
|Полтер Себастьян
|1
|0.11
|Краусс Том
|1
|0.11
|Саласар Родриго
|1
|0.11
|Мор Тобиас
|0
|0
|Оуведжан Томас
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инкапье Пьеро
|3
|1
|Баккер Митчел
|2
|1
|Та Джонатан
|3
|0
|Градецки Лукаш
|0
|1
|Арангис Чарлес
|1
|0
|Демирбай Керем
|1
|0
|Андрих Роберт
|1
|0
|Азмун Сердар
|1
|0
|Амири Надим
|1
|0
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0
|Диаби Мусса
|1
|0
|Фримпонг Жереми
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бюльтер Мариус
|3
|0
|Дрекслер Доминик
|1
|1
|Теродде Симон
|2
|0
|Тиау Малик
|2
|0
|Латца Данни
|1
|0
|Йосида Майя
|1
|0
|Шволов Александер
|1
|0
|Бруннер Седрик
|1
|0
|Оуведжан Томас
|1
|0
|Крал Алекс
|1
|0
|Ван дер Берг Сепп
|1
|0
|Краусс Том
|1
|0
|Саласар Родриго
|1
|0
|Флик Флориан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
50%
76-90
Пропущено
9
9
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
3
33%
76-90
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
2
40%
3
43%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Пропущено
7
13
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
29%
2
15%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
1
14%
2
15%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
1
14%
4
31%
76-90
Забито
13
9
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
2
22%
16-30
5
38%
3
33%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
2
15%
3
33%
76-90
Пропущено
16
22
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
4
25%
2
9%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
2
13%
4
18%
31-45
3
19%
4
18%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
4
25%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Порту - Байер Л 2:0 Бавария - Байер Л 4:0 Байер Л - Вердер 1:1 Байер Л - Атлетико М 2:0
Герта - Байер Л 2:2 Брюгге - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:3 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Байер Л - Аугсбург 1:2 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Эльвeрсберг - Байер Л 4:3 Удинезе - Байер Л 1:2 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Байер Л - Дуйсбург 6:1 Толука - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:4 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Байер Л 1:4
Шальке 04
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шальке 04 - Аугсбург 2:3 Гутерслох - Шальке 04 0:3 Боруссия Д - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Бохум 3:1
Штуттгарт - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Вольфсбург - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Бремер - Шальке 04 0:5 Твенте - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Шальке 04 - Куфштайн 5:0 Салернитана - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Меппен 1:3 Шальке 04 - Ферль 1:0 Лоне - Шальке 04 0:7 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2 Зандхаузен - Шальке 04 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|3.
|Бавария
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|23 - 6
|15
|4.
|Вердер
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|20 - 14
|15
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 10
|15
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 10
|14
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 16
|14
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 13
|13
|9.
|Кёльн
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 10
|13
|10.
|Майнц
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 13
|12
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|12.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 13
|12
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|14.
|Байер Л
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 16
|8
|15.
|Герта
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 21
|6
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|9 - 13
|5
|18.
|Бохум
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|6.
|Бавария
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|7.
|Кёльн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|12.
|Вердер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|10 - 8
|4
|13.
|Байер Л
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|14.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 12
|4
|15.
|Бохум
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|16.
|Герта
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|17.
|Майнц
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|18.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Майнц
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|5.
|Бавария
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|14 - 3
|7
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|8.
|Кёльн
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 6
|6
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Герта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Байер Л
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 8
|3
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|18.
|Бохум
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
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|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|11 (2)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|9
|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|6 (3)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|5 (3)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|4 (2)
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|5
|Аугсбург
|Бауэр Максимилиан
|5
|Вердер
|Пипер Амос
|5
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 3
|Герта
|Уремович Филип
|1 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Байер Л 4:0 Шальке 04
Исход игры
Байер Л
81.5% (97)
Ничья
14.3% (17)
Шальке 04
4.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
61.74% (71)
Меньше
38.26% (44)
Обе команды забьют
Да
72.17% (83)
Нет
27.83% (32)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
47.9% (57)
2:0 Байер Л
20.2% (24)
1:1 Ничья
10.1% (12)
3:2 Байер Л
5% (6)
1:0 Байер Л
5% (6)
2:2 Ничья
2.5% (3)
1:2 Шальке 04
2.5% (3)
3:1 Байер Л
1.7% (2)
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