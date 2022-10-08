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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Челси
 
Позже
Вулверхэмптон
Прогнозы 126
Челси 96.8% (122)
X 2.4% (3)
Вулверхэмптон 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Вулверхэмптон
7.55
4.90
8.50
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Аррисабалага
Кепа
28
Аспиликуэта
Сесар
14
Чалоба
Трево
26
Кулибали
Калиду
32
Кукурелья
Марк
5
Жоржиньо
II
12
Лофтус-Чик
Рубен
23
Галлахер
Конор
10
Пулишич
Кристиан
19
Маунт
Мэйсон
29
Хаверц
Кай
1
Са
Жозе
22
Семеду
Нелсон
24
Гомеш
Тоти
23
Килман
Макс
19
Хонни
Кастро
27
Луис
Матеус
II
28
Моутинью
Жоау
37
Траоре
Адама
10
Поденсе
Даниэл
17
Гуэдеш
Гонсалу
29
Коста
Диего
Челси
4-3-2-1
Вулверхэмптон
4-2-3-1

История личных встреч

Челси
Вулверхэмптон

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

16 матчей

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:5
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
К
0:2
КЛ
6:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стерлинг Рахим 3 0.43
Чилуэлл Бен 1 0.14
Джеймс Рис II 1 0.14
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.14
Кулибали Калиду 1 0.14
Хаверц Кай 1 0.14
Галлахер Конор 1 0.14
Жоржиньо II 1 (1) 0.14
Силва Тьяго 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Пулишич Кристиан 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поденсе Даниэл 2 0.25
Невеш Рубен 1 0.13
Гуэдеш Гонсалу 0 0
Хи-Чан Хван 0 0
Луис Матеус II 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 3 0
Джеймс Рис II 3 0
Кулибали Калиду 1 1
Галлахер Конор 1 1
Томас Тухель 1 1
Кукурелья Марк 2 0
Силва Тьяго 1 0
Ковачич Матео 1 0
Стерлинг Рахим 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Маунт Мэйсон 1 0
Менди Эдуар 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невеш Рубен 5 0
Коллинз Натан 1 1
Моутинью Жоау 2 0
Хонни Кастро 1 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Поденсе Даниэл 1 0
Семеду Нелсон 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Нету Педру 1 0
Аит-Нури Раян 1 0
Луис Матеус II 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
0
0%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
75%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

10
4
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
50%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
3
38%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
4
40%
2
25%
61-75
1
10%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Челси - Милан 3:0 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Динамо Загреб - Челси 1:0
Челси - Вест Хэм 2:1 Саутгемптон - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1 Лидс - Челси 3:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Эвертон - Челси 0:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Арсенал - Челси 4:0 Шарлотт - Челси 2:1 Америка Мехико - Челси 1:2 Челси - Уотфорд 2:1 Челси - Лестер 1:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Лидс - Челси 0:3 Челси - Вулверхэмптон 2:2
Вулверхэмптон
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0
Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон - Престон Норт Энд 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Фаренсе - Вулверхэмптон 1:1 Спортинг Л - Вулверхэмптон 1:1 Вильярреал-2 - Вулверхэмптон 2:1 Бешикташ - Вулверхэмптон 0:3 Леванте - Вулверхэмптон 2:1 Алавес - Вулверхэмптон 0:4 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Норвич 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Челси - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Брайтон 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 8 7 0 1 20 - 8 21
2. Манчестер Сити Заявка 8 6 2 0 29 - 9 20
3. Тоттенхэм Заявка 8 5 2 1 19 - 10 17
4. Брайтон Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
5. Челси Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
6. Манчестер Юнайтед Заявка 7 4 0 3 11 - 14 12
7. Ньюкасл Заявка 8 2 5 1 12 - 8 11
8. Фулхэм Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
9. Ливерпуль Заявка 7 2 4 1 18 - 9 10
10. Эвертон Заявка 8 2 4 2 7 - 7 10
11. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 15 - 12 10
12. Лидс Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
13. Борнмут Заявка 8 2 3 3 6 - 19 9
14. Астон Вилла Заявка 8 2 2 4 6 - 10 8
15. Вест Хэм Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
16. Саутгемптон Заявка 8 2 1 5 8 - 13 7
17. Кристал Пэлас Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
18. Вулверхэмптон Заявка 8 1 3 4 3 - 9 6
19. Лестер Заявка 8 1 1 6 14 - 22 4
20. Ноттингем Форест Заявка 8 1 1 6 6 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 4 4 0 0 20 - 5 12
2. Арсенал Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
3. Тоттенхэм Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
4. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 15 - 5 8
5. Лидс Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
6. Фулхэм Заявка 4 2 1 1 8 - 9 7
7. Брайтон Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
8. Брентфорд Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
9. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
10. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
11. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
12. Ньюкасл Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
13. Эвертон Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
14. Борнмут Заявка 4 1 2 1 2 - 3 5
15. Вулверхэмптон Заявка 4 1 2 1 2 - 4 5
16. Саутгемптон Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
17. Лестер Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
18. Кристал Пэлас Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
19. Вест Хэм Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
20. Ноттингем Форест Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
2. Манчестер Сити Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
3. Брайтон Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
4. Челси Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
5. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 0 2 5 - 10 6
6. Ньюкасл Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
7. Тоттенхэм Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Фулхэм Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
10. Борнмут Заявка 4 1 1 2 4 - 16 4
11. Вест Хэм Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
12. Саутгемптон Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
13. Брентфорд Заявка 4 0 3 1 5 - 6 3
14. Кристал Пэлас Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Ливерпуль Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Лидс Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
17. Вулверхэмптон Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
18. Астон Вилла Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
19. Ноттингем Форест Заявка 4 0 1 3 1 - 13 1
20. Лестер Заявка 4 0 0 4 7 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 15 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 8 (1)
Фулхэм Митрович Александар 7
Ливерпуль Фирмино Роберто 5 (3)
Арсенал Жезус Габриэль 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Борнмут Смит Адам 4
Фулхэм Тете Кенни 4
Арсенал Жезус Габриэль 4
Весь список
  • До матча
  • Приветствую вас на матче АПЛ "Челси" - "Вулверхэмптон". Работать для вас сегодня буду я, Константин Лицин. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Вулверхэмптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 октября 2022, осталось 17 минут.

    Главный судья: Хупер Саймон

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 126
Челси 96.8% (122)
X 2.4% (3)
Вулверхэмптон 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Вулверхэмптон
7.55
4.90
8.50
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Челси - Вулверхэмптон онлайн

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Прогнозы на матч Челси - Вулверхэмптон

Исход игры
Челси
96.8% (122)
Ничья
2.4% (3)
Вулверхэмптон
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
41.07% (46)
Меньше
58.93% (66)
Обе команды забьют
Да
34.82% (39)
Нет
65.18% (73)
Популярный счёт
2:0 Челси
36.5% (46)
2:1 Челси
21.4% (27)
1:0 Челси
15.1% (19)
3:1 Челси
7.9% (10)
3:0 Челси
5.6% (7)
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