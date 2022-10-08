Тур: 10. Стадион: Стэмфорд Бридж. Главный судья: Хупер Саймон
Позже
14
Чалоба
Трево
19
Маунт
Мэйсон
29
Хаверц
Кай
1
Са
Жозе
24
Гомеш
Тоти
23
Килман
Макс
19
Хонни
Кастро
37
Траоре
Адама
29
Коста
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
5 ЖоржиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
-
29 Хаверц КайНападающий
- Запасные игроки
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
21 Чилуэлл БенЗащитник
-
24 Джеймс РисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимНападающий
- Нападающий
-
18 Броя АрмандоНападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
-
23 Килман МаксЗащитник
-
19 Хонни КастроЗащитник
-
27 Луис МатеусПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Траоре АдамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Коста ДиегоНападающий
- Запасные игроки
-
13 Шаркич МатияВратарь
- Защитник
- Защитник
-
64 Буэно УгоЗащитник
-
25 Ронен КоннорПолузащитник
-
77 Кэмпбелл ЧемПолузащитник
-
11 Хи-Чан ХванНападающий
-
59 Joe Hodge
-
Главный тренер: Steve Davis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Челси
Вулверхэмптон
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
16 матчей
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стерлинг Рахим
|3
|0.43
|Чилуэлл Бен
|1
|0.14
|Джеймс Рис II
|1
|0.14
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0.14
|Кулибали Калиду
|1
|0.14
|Хаверц Кай
|1
|0.14
|Галлахер Конор
|1
|0.14
|Жоржиньо II
|1 (1)
|0.14
|Силва Тьяго
|0
|0
|Кукурелья Марк
|0
|0
|Пулишич Кристиан
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поденсе Даниэл
|2
|0.25
|Невеш Рубен
|1
|0.13
|Гуэдеш Гонсалу
|0
|0
|Хи-Чан Хван
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаверц Кай
|3
|0
|Джеймс Рис II
|3
|0
|Кулибали Калиду
|1
|1
|Галлахер Конор
|1
|1
|Томас Тухель
|1
|1
|Кукурелья Марк
|2
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Ковачич Матео
|1
|0
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Маунт Мэйсон
|1
|0
|Менди Эдуар
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Невеш Рубен
|5
|0
|Коллинз Натан
|1
|1
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Хонни Кастро
|1
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|Поденсе Даниэл
|1
|0
|Семеду Нелсон
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Нету Педру
|1
|0
|Аит-Нури Раян
|1
|0
|Луис Матеус II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
0
0%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
75%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
10
4
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
50%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
3
38%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
4
40%
2
25%
61-75
1
10%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Челси - Милан 3:0 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Динамо Загреб - Челси 1:0
Челси - Вест Хэм 2:1 Саутгемптон - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1 Лидс - Челси 3:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Эвертон - Челси 0:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Арсенал - Челси 4:0 Шарлотт - Челси 2:1 Америка Мехико - Челси 1:2 Челси - Уотфорд 2:1 Челси - Лестер 1:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Лидс - Челси 0:3 Челси - Вулверхэмптон 2:2
Вулверхэмптон
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0
Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон - Престон Норт Энд 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Фаренсе - Вулверхэмптон 1:1 Спортинг Л - Вулверхэмптон 1:1 Вильярреал-2 - Вулверхэмптон 2:1 Бешикташ - Вулверхэмптон 0:3 Леванте - Вулверхэмптон 2:1 Алавес - Вулверхэмптон 0:4 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Норвич 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Челси - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Брайтон 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 8
|21
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|29 - 9
|20
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 10
|17
|4.
|Брайтон
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|5.
|Челси
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 14
|12
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|12 - 8
|11
|8.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 15
|11
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|18 - 9
|10
|10.
|Эвертон
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|15 - 12
|10
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|13.
|Борнмут
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 19
|9
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 13
|7
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|3 - 9
|6
|19.
|Лестер
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|14 - 22
|4
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|20 - 5
|12
|2.
|Арсенал
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|15 - 5
|8
|5.
|Лидс
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|6.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 9
|7
|7.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|9.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|13.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|14.
|Борнмут
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 4
|5
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|17.
|Лестер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|18.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|19.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|3.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|4.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 10
|6
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|Борнмут
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 16
|4
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 13
|1
|20.
|Лестер
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|7 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|15 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|8 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|7
|Ливерпуль
|Фирмино Роберто
|5 (3)
|Арсенал
|Жезус Габриэль
|5 (3)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|5
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|5
|Борнмут
|Смит Адам
|4
|Фулхэм
|Тете Кенни
|4
|Арсенал
|Жезус Габриэль
|4
Прогнозы на матч Челси - Вулверхэмптон
Исход игры
Челси
96.8% (122)
Ничья
2.4% (3)
Вулверхэмптон
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
41.07% (46)
Меньше
58.93% (66)
Обе команды забьют
Да
34.82% (39)
Нет
65.18% (73)
Популярный счёт
2:0 Челси
36.5% (46)
2:1 Челси
21.4% (27)
1:0 Челси
15.1% (19)
3:1 Челси
7.9% (10)
3:0 Челси
5.6% (7)
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