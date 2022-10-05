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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Челси
 
Позже
Вулверхэмптон
Прогнозы 39
Челси 92.3% (36)
X 5.1% (2)
Вулверхэмптон 2.6% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Вулверхэмптон
9.20
5.00
9.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Челси
Вулверхэмптон

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

16 матчей

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:5
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
К
0:2
КЛ
6:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стерлинг Рахим 3 0.43
Чилуэлл Бен 1 0.14
Джеймс Рис II 1 0.14
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.14
Кулибали Калиду 1 0.14
Хаверц Кай 1 0.14
Галлахер Конор 1 0.14
Жоржиньо II 1 (1) 0.14
Силва Тьяго 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Пулишич Кристиан 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поденсе Даниэл 2 0.25
Невеш Рубен 1 0.13
Гуэдеш Гонсалу 0 0
Хи-Чан Хван 0 0
Луис Матеус II 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 3 0
Джеймс Рис II 3 0
Кулибали Калиду 1 1
Галлахер Конор 1 1
Томас Тухель 1 1
Кукурелья Марк 2 0
Силва Тьяго 1 0
Ковачич Матео 1 0
Стерлинг Рахим 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Маунт Мэйсон 1 0
Менди Эдуар 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невеш Рубен 5 0
Коллинз Натан 1 1
Моутинью Жоау 2 0
Хонни Кастро 1 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Поденсе Даниэл 1 0
Семеду Нелсон 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Нету Педру 1 0
Аит-Нури Раян 1 0
Луис Матеус II 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
0
0%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
75%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

10
4
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
50%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
3
38%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
4
40%
2
25%
61-75
1
10%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Челси - Милан 3:0 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Динамо Загреб - Челси 1:0
Челси - Вест Хэм 2:1 Саутгемптон - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1 Лидс - Челси 3:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Эвертон - Челси 0:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Арсенал - Челси 4:0 Шарлотт - Челси 2:1 Америка Мехико - Челси 1:2 Челси - Уотфорд 2:1 Челси - Лестер 1:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Лидс - Челси 0:3 Челси - Вулверхэмптон 2:2
Вулверхэмптон
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0
Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон - Престон Норт Энд 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Фаренсе - Вулверхэмптон 1:1 Спортинг Л - Вулверхэмптон 1:1 Вильярреал-2 - Вулверхэмптон 2:1 Бешикташ - Вулверхэмптон 0:3 Леванте - Вулверхэмптон 2:1 Алавес - Вулверхэмптон 0:4 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Норвич 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Челси - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Брайтон 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 8 7 0 1 20 - 8 21
2. Манчестер Сити Заявка 8 6 2 0 29 - 9 20
3. Тоттенхэм Заявка 8 5 2 1 19 - 10 17
4. Брайтон Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
5. Челси Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
6. Манчестер Юнайтед Заявка 7 4 0 3 11 - 14 12
7. Ньюкасл Заявка 8 2 5 1 12 - 8 11
8. Фулхэм Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
9. Ливерпуль Заявка 7 2 4 1 18 - 9 10
10. Эвертон Заявка 8 2 4 2 7 - 7 10
11. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 15 - 12 10
12. Лидс Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
13. Борнмут Заявка 8 2 3 3 6 - 19 9
14. Астон Вилла Заявка 8 2 2 4 6 - 10 8
15. Вест Хэм Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
16. Саутгемптон Заявка 8 2 1 5 8 - 13 7
17. Кристал Пэлас Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
18. Вулверхэмптон Заявка 8 1 3 4 3 - 9 6
19. Лестер Заявка 8 1 1 6 14 - 22 4
20. Ноттингем Форест Заявка 8 1 1 6 6 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 4 4 0 0 20 - 5 12
2. Арсенал Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
3. Тоттенхэм Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
4. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 15 - 5 8
5. Лидс Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
6. Фулхэм Заявка 4 2 1 1 8 - 9 7
7. Брайтон Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
8. Брентфорд Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
9. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
10. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
11. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
12. Ньюкасл Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
13. Эвертон Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
14. Борнмут Заявка 4 1 2 1 2 - 3 5
15. Вулверхэмптон Заявка 4 1 2 1 2 - 4 5
16. Саутгемптон Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
17. Лестер Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
18. Кристал Пэлас Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
19. Вест Хэм Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
20. Ноттингем Форест Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
2. Манчестер Сити Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
3. Брайтон Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
4. Челси Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
5. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 0 2 5 - 10 6
6. Ньюкасл Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
7. Тоттенхэм Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Фулхэм Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
10. Борнмут Заявка 4 1 1 2 4 - 16 4
11. Вест Хэм Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
12. Саутгемптон Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
13. Брентфорд Заявка 4 0 3 1 5 - 6 3
14. Кристал Пэлас Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Ливерпуль Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Лидс Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
17. Вулверхэмптон Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
18. Астон Вилла Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
19. Ноттингем Форест Заявка 4 0 1 3 1 - 13 1
20. Лестер Заявка 4 0 0 4 7 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 15 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 8 (1)
Фулхэм Митрович Александар 7
Ливерпуль Фирмино Роберто 5 (3)
Арсенал Жезус Габриэль 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Борнмут Смит Адам 4
Фулхэм Тете Кенни 4
Арсенал Жезус Габриэль 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Вулверхэмптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 октября 2022, осталось 2 дня 8 часов 25 минут.

    Главный судья: Хупер Саймон

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Челси 92.3% (36)
    X 5.1% (2)
    Вулверхэмптон 2.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Вулверхэмптон
    9.20
    5.00
    9.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Челси - Вулверхэмптон онлайн

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    Прогнозы на матч Челси - Вулверхэмптон

    Исход игры
    Челси
    92.3% (36)
    Ничья
    5.1% (2)
    Вулверхэмптон
    2.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.05% (20)
    Меньше
    45.95% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    48.65% (18)
    Нет
    51.35% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Челси
    33.3% (13)
    2:0 Челси
    33.3% (13)
    1:0 Челси
    7.7% (3)
    3:1 Челси
    7.7% (3)
    3:0 Челси
    5.1% (2)
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    Челси
    Вулверхэмптон
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