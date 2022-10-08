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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Янг Бойз
1:0
Первый тайм: 26'
Санкт-Галлен
0'
1:0
13' Гол
Нсаме Жан-Пьер
21' Желтая карточка
Гёртлер Лукас

Ход матча

13'
Нсаме Жан-Пьер
(Фасснахт Кристиан)
1:0
21'
 
Гёртлер Лукас

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Санкт-Галлен
5.20
4.60
5.15
Все Коэффициенты
26
Фон
Балльмоос
Давид
27
Lewin
Blum
5
Зесигер
Седрик
13
Али
Мохамед
23
Бенито
Лорис
16
Фасснахт
Кристиан
20
Ниассе
Шейх
7
Угриниц
Филип
32
Ридер
Фабиан
18
Нсаме
Жан-Пьер
11
Иттен
Седрик
1
Ати-Зиги
Лоуренс
30
Patrick
Sutter
4
Стеригу
Леонидас
20
Фалльци
Альберт
19
Гиндо
Дауда
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
33
Шмидт
Исаак
23
Карлен
Грегори
77
Аколо
Чадрак
9
Гийемено
Джереми
Янг Бойз
4-3-1-2
Санкт-Галлен
4-3-1-2

История личных встреч

Янг Бойз
Санкт-Галлен

38 матчей

84.2%
15.8%
32 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

73.7%
31.6%
28 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.3%
26.3%
18.4%
21 победа 10 ничьих 0 побед

17 матчей

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 14 побед

55 матчей

58.2%
27.3%
14.5%
32 победы 15 ничьих 8 побед

Первый тайм

50.9%
40%
9.1%
28 побед 22 ничьи 5 побед

Второй тайм

38.2%
36.4%
25.4%
21 победа 20 ничьих 14 побед

История матчей

С
2:1
С
4:1
С
3:3
С
3:1
С
2:1
С
2:0
К
4:1
С
2:2
С
1:2
С
0:0
С
3:1
С
3:3
С
4:3
С
2:3
С
4:1
С
3:2
С
2:3
С
2:0
С
2:4
С
2:0
К
2:1
С
6:1
С
2:2
С
0:2
С
2:2
С
2:2
С
0:2
С
3:1
С
2:3
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
3:1
С
3:1
С
4:2
С
2:2
С
2:0
С
1:1
С
1:0
С
0:0
С
3:1
С
2:0
С
0:0
С
1:1
С
4:2
С
0:2
С
1:1
С
1:2
С
2:1
С
1:2
С
2:3
С
1:1
С
2:0
С
3:0
С
2:7

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсаме Жан-Пьер 6 0.6
Иттен Седрик 5 (1) 0.5
Элиа Мешак 3 0.3
Канга Вилфрид 3 0.3
Ридер Фабиан 2 0.2
Фасснахт Кристиан 1 0.1
Угриниц Филип 1 0.1
Нгамалё Николас 1 0.1
Зесигер Седрик 1 0.1
Ррудхани Донат 0 0
Бенито Лорис 0 0
Фон Балльмоос Давид 0 0
Лефор Жордан 0 0
Гарсия Улиссес 0 0
Ниассе Шейх 0 0
Lewin Blum 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гёртлер Лукас 3 (1) 0.3
Шуберт Фабиан 3 0.3
Гийемено Джереми 2 0.2
Латте Лат Эммануэль 2 0.2
Фон Моос Юлиан 2 0.2
Аколо Чадрак 1 0.1
Шмидт Исаак 1 0.1
Гиндо Дауда 1 0.1
Christian Witzig 1 0.1
Карлен Грегори 1 0.1
Patrick Sutter 0 0
Кинтилья Хорди 0 0
Азеведо Рикардо 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зесигер Седрик 4 1
Гарсия Улиссес 1 1
Нсаме Жан-Пьер 2 0
Али Мохамед 2 0
Ниассе Шейх 2 0
Ридер Фабиан 2 0
Lewin Blum 2 0
Иттен Седрик 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Элиа Мешак 1 0
Нгамалё Николас 1 0
Канга Вилфрид 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 3 1
Matej Maglica 4 0
Латте Лат Эммануэль 3 0
Стильхарт Базиль 1 1
Ати-Зиги Лоуренс 1 1
Шмидт Исаак 1 1
Гиндо Дауда 2 0
Christian Witzig 2 0
Кинтилья Хорди 1 0
Аколо Чадрак 1 0
Шуберт Фабиан 1 0
Гийемено Джереми 1 0
Фалльци Альберт 1 0
Patrick Sutter 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
8
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
9%
3
38%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Пропущено

1
8
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
3
27%
1
10%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
3
27%
1
10%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

22
18
8 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
4
18%
4
22%
1-15
2
9%
4
22%
16-30
2
9%
3
17%
31-45
3
14%
3
17%
46-60
4
18%
3
17%
61-75
7
32%
1
6%
76-90

Пропущено

5
13
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
1
20%
3
23%
1-15
1
20%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
40%
2
15%
46-60
1
20%
3
23%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Люцерн - Янг Бойз 1:2 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Лугано 3:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1
Винтертур - Янг Бойз 1:5 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Schoenberg - Янг Бойз 1:10 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Янг Бойз - Серветт 3:0 Янг Бойз - КуПС 3:0 Базель - Янг Бойз 0:0 КуПС - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лиепая 3:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лиепая - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Янг Бойз - Шаффхаузен 7:0 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0
Санкт-Галлен
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Базель - Санкт-Галлен 3:2 Нюрнберг - Санкт-Галлен 4:3 Этуаль Каруж - Санкт-Галлен 2:4 Санкт-Галлен - Сьон 1:2
Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Лугано - Санкт-Галлен 2:3 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 FC Rorschach-Goldach - Санкт-Галлен 0:15 Брюль - Санкт-Галлен 2:4 Санкт-Галлен - Люцерн 4:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Тун - Санкт-Галлен 3:3 FC Urnaesch - Санкт-Галлен 0:25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1:0 10 7 2 1 23 - 5 23
2. Серветт 9 5 2 2 11 - 8 17
3. Санкт-Галлен 0:1 10 5 0 5 18 - 14 15
4. Сьон 10 4 3 3 17 - 18 15
5. Грасcхоппер 10 3 5 2 19 - 20 14
6. Лугано 9 4 0 5 15 - 15 12
7. Базель 8 3 3 2 15 - 11 12
8. Люцерн 8 3 2 3 13 - 10 11
9. Винтертур 9 1 2 6 7 - 24 5
10. Цюрих 9 0 3 6 7 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1:0 5 4 1 0 12 - 1 13
2. Серветт 4 4 0 0 8 - 3 12
3. Санкт-Галлен 0:1 5 4 0 1 11 - 4 12
4. Грасcхоппер 5 3 2 0 13 - 8 11
5. Базель 5 2 2 1 9 - 6 8
6. Сьон 5 1 2 2 5 - 9 5
7. Люцерн 4 1 1 2 4 - 5 4
8. Лугано 4 1 0 3 6 - 8 3
9. Винтертур 5 0 2 3 4 - 17 2
10. Цюрих 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1:0 5 3 1 1 11 - 4 10
2. Сьон 5 3 1 1 12 - 9 10
3. Лугано 5 3 0 2 9 - 7 9
4. Люцерн 4 2 1 1 9 - 5 7
5. Серветт 5 1 2 2 3 - 5 5
6. Базель 3 1 1 1 6 - 5 4
7. Санкт-Галлен 0:1 5 1 0 4 7 - 10 3
8. Винтертур 4 1 0 3 3 - 7 3
9. Грасcхоппер 5 0 3 2 6 - 12 3
10. Цюрих 5 0 2 3 4 - 11 2
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 6 (1)
Янг Бойз Иттен Седрик 6 (4)
Сьон Стожилкович Филип 5 (2)
Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 4 (2)
Лугано Целар Жан 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 4
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 3
Грасcхоппер Лоосли Ноа 2 1
Сьон Лаванши Нума 4
Винтертур Samir Ramizi 4
Весь список
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Санкт-Галлен
5.20
4.60
5.15
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Янг Бойз 1:0 Санкт-Галлен онлайн

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