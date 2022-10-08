Тур: 10. Стадион: Стад де Суиз.
1:0
Первый тайм: 26'
Ход матча
13'
21'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
27
Lewin
Blum
13
Али
Мохамед
23
Бенито
Лорис
20
Ниассе
Шейх
32
Ридер
Фабиан
11
Иттен
Седрик
19
Гиндо
Дауда
33
Шмидт
Исаак
77
Аколо
Чадрак
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Lewin BlumЗащитник
- Защитник
-
13 Али МохамедЗащитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Полузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Нападающий
-
11 Иттен СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Рюэгг КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Элиа МешакНападающий
-
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Гиндо ДаудаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Шмидт ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Аколо ЧадракНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
История личных встреч
Янг Бойз
Санкт-Галлен
38 матчей
84.2%
15.8%
32 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
73.7%
31.6%
28 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.3%
26.3%
18.4%
21 победа 10 ничьих 0 побед
17 матчей
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 14 побед
55 матчей
58.2%
27.3%
14.5%
32 победы 15 ничьих 8 побед
Первый тайм
50.9%
40%
9.1%
28 побед 22 ничьи 5 побед
Второй тайм
38.2%
36.4%
25.4%
21 победа 20 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсаме Жан-Пьер
|6
|0.6
|Иттен Седрик
|5 (1)
|0.5
|Элиа Мешак
|3
|0.3
|Канга Вилфрид
|3
|0.3
|Ридер Фабиан
|2
|0.2
|Фасснахт Кристиан
|1
|0.1
|Угриниц Филип
|1
|0.1
|Нгамалё Николас
|1
|0.1
|Зесигер Седрик
|1
|0.1
|Ррудхани Донат
|0
|0
|Бенито Лорис
|0
|0
|Фон Балльмоос Давид
|0
|0
|Лефор Жордан
|0
|0
|Гарсия Улиссес
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
|Lewin Blum
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гёртлер Лукас
|3 (1)
|0.3
|Шуберт Фабиан
|3
|0.3
|Гийемено Джереми
|2
|0.2
|Латте Лат Эммануэль
|2
|0.2
|Фон Моос Юлиан
|2
|0.2
|Аколо Чадрак
|1
|0.1
|Шмидт Исаак
|1
|0.1
|Гиндо Дауда
|1
|0.1
|Christian Witzig
|1
|0.1
|Карлен Грегори
|1
|0.1
|Patrick Sutter
|0
|0
|Кинтилья Хорди
|0
|0
|Азеведо Рикардо
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зесигер Седрик
|4
|1
|Гарсия Улиссес
|1
|1
|Нсаме Жан-Пьер
|2
|0
|Али Мохамед
|2
|0
|Ниассе Шейх
|2
|0
|Ридер Фабиан
|2
|0
|Lewin Blum
|2
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Элиа Мешак
|1
|0
|Нгамалё Николас
|1
|0
|Канга Вилфрид
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гёртлер Лукас
|3
|1
|Matej Maglica
|4
|0
|Латте Лат Эммануэль
|3
|0
|Стильхарт Базиль
|1
|1
|Ати-Зиги Лоуренс
|1
|1
|Шмидт Исаак
|1
|1
|Гиндо Дауда
|2
|0
|Christian Witzig
|2
|0
|Кинтилья Хорди
|1
|0
|Аколо Чадрак
|1
|0
|Шуберт Фабиан
|1
|0
|Гийемено Джереми
|1
|0
|Фалльци Альберт
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
8
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
9%
3
38%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Пропущено
1
8
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
3
27%
1
10%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
3
27%
1
10%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
22
18
8 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
4
18%
4
22%
1-15
2
9%
4
22%
16-30
2
9%
3
17%
31-45
3
14%
3
17%
46-60
4
18%
3
17%
61-75
7
32%
1
6%
76-90
Пропущено
5
13
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
1
20%
3
23%
1-15
1
20%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
40%
2
15%
46-60
1
20%
3
23%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Люцерн - Янг Бойз 1:2 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Лугано 3:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1
Винтертур - Янг Бойз 1:5 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Schoenberg - Янг Бойз 1:10 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Янг Бойз - Серветт 3:0 Янг Бойз - КуПС 3:0 Базель - Янг Бойз 0:0 КуПС - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лиепая 3:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лиепая - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Янг Бойз - Шаффхаузен 7:0 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0
Санкт-Галлен
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Базель - Санкт-Галлен 3:2 Нюрнберг - Санкт-Галлен 4:3 Этуаль Каруж - Санкт-Галлен 2:4 Санкт-Галлен - Сьон 1:2
Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Лугано - Санкт-Галлен 2:3 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 FC Rorschach-Goldach - Санкт-Галлен 0:15 Брюль - Санкт-Галлен 2:4 Санкт-Галлен - Люцерн 4:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Тун - Санкт-Галлен 3:3 FC Urnaesch - Санкт-Галлен 0:25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1:0
|10
|7
|2
|1
|23 - 5
|23
|2.
|Серветт
|9
|5
|2
|2
|11 - 8
|17
|3.
|Санкт-Галлен
|0:1
|10
|5
|0
|5
|18 - 14
|15
|4.
|Сьон
|10
|4
|3
|3
|17 - 18
|15
|5.
|Грасcхоппер
|10
|3
|5
|2
|19 - 20
|14
|6.
|Лугано
|9
|4
|0
|5
|15 - 15
|12
|7.
|Базель
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|8.
|Люцерн
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|9.
|Винтертур
|9
|1
|2
|6
|7 - 24
|5
|10.
|Цюрих
|9
|0
|3
|6
|7 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1:0
|5
|4
|1
|0
|12 - 1
|13
|2.
|Серветт
|4
|4
|0
|0
|8 - 3
|12
|3.
|Санкт-Галлен
|0:1
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|Грасcхоппер
|5
|3
|2
|0
|13 - 8
|11
|5.
|Базель
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|6.
|Сьон
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|7.
|Люцерн
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|8.
|Лугано
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|9.
|Винтертур
|5
|0
|2
|3
|4 - 17
|2
|10.
|Цюрих
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1:0
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|2.
|Сьон
|5
|3
|1
|1
|12 - 9
|10
|3.
|Лугано
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|4.
|Люцерн
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|5.
|Серветт
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|6.
|Базель
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|7.
|Санкт-Галлен
|0:1
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|8.
|Винтертур
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|9.
|Грасcхоппер
|5
|0
|3
|2
|6 - 12
|3
|10.
|Цюрих
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
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- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|6 (1)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|6 (4)
|Сьон
|Стожилкович Филип
|5 (2)
|Грасcхоппер
|Кавабэ Хаяо
|4 (2)
|Лугано
|Целар Жан
|7 (2)
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 4
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 3
|Грасcхоппер
|Лоосли Ноа
|2 1
|Сьон
|Лаванши Нума
|4
|Винтертур
|Samir Ramizi
|4