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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Andrew Madley
Манчестер Сити
 
Позже
Саутгемптон
Прогнозы 39
Манчестер Сити 100% (39)
X 0% (0)
Саутгемптон 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Саутгемптон
13.00
9.60
22.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Манчестер Сити
Саутгемптон

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
11.8%
35.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

22 матча

68.2%
18.2%
13.6%
15 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

40.9%
31.8%
27.3%
9 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
12 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

К
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
5:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
КЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
6:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
4:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 14 (1) 1.75
Фоден Фил 5 0.63
Силва Бернарду 2 0.25
Гюндоган Илкай 2 0.25
Альварес Хулиан 2 0.25
Де Брёйне Кевин 1 0.13
Канселу Жоау 1 0.13
Грилиш Джек 1 0.13
Родри Эрнандес 0 0
Стоунс Джон 0 0
Гомес Серхио 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Че 2 0.25
Арибо Джо 2 0.25
Уорд-Праус Джеймс 1 0.13
Армстронг Адам 1 0.13
Уокер-Питерс Кайл 1 0.13
Лавия Ромео 1 0.13
Перро Ромен 0 0
Дженепо Мусса 0 0
Белла-Котчап Армель 0 0
Мара Секу 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канселу Жоау 2 0
Родри Эрнандес 1 0
Стоунс Джон 1 0
Фоден Фил 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорд-Праус Джеймс 2 0
Салису Мохаммед 2 0
Армстронг Стюарт 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0
Арибо Джо 1 0
Белла-Котчап Армель 1 0
Диалло Ибраима 1 0
Лавия Ромео 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
4
11 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
3
15%
1
25%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
6
30%
0
0%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
5
25%
2
50%
61-75
2
10%
1
25%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
3
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
5
83%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

29
9
15 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
5
17%
1
11%
1-15
3
10%
1
11%
16-30
7
24%
1
11%
31-45
4
14%
1
11%
46-60
8
28%
3
33%
61-75
2
7%
2
22%
76-90

Пропущено

9
12
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
1
11%
3
25%
31-45
2
22%
6
50%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1
Севилья - Манчестер Сити 0:4 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Америка Мехико 2:1 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1
Саутгемптон
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Саутгемптон - Эвертон 1:2 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Челси 2:1
Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Кембридж Юнайтед - Саутгемптон 0:3 Лестер - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Лидс 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Саутгемптон - Монако 3:1 Уотфорд - Саутгемптон 0:0 Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Лестер - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 1:2 Брайтон - Саутгемптон 2:2 Бёрнли - Саутгемптон 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 8 7 0 1 20 - 8 21
2. Манчестер Сити Заявка 8 6 2 0 29 - 9 20
3. Тоттенхэм Заявка 8 5 2 1 19 - 10 17
4. Брайтон Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
5. Челси Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
6. Манчестер Юнайтед Заявка 7 4 0 3 11 - 14 12
7. Ньюкасл Заявка 8 2 5 1 12 - 8 11
8. Фулхэм Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
9. Ливерпуль Заявка 7 2 4 1 18 - 9 10
10. Эвертон Заявка 8 2 4 2 7 - 7 10
11. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 15 - 12 10
12. Лидс Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
13. Борнмут Заявка 8 2 3 3 6 - 19 9
14. Астон Вилла Заявка 8 2 2 4 6 - 10 8
15. Вест Хэм Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
16. Саутгемптон Заявка 8 2 1 5 8 - 13 7
17. Кристал Пэлас Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
18. Вулверхэмптон Заявка 8 1 3 4 3 - 9 6
19. Лестер Заявка 8 1 1 6 14 - 22 4
20. Ноттингем Форест Заявка 8 1 1 6 6 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 4 4 0 0 20 - 5 12
2. Арсенал Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
3. Тоттенхэм Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
4. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 15 - 5 8
5. Лидс Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
6. Фулхэм Заявка 4 2 1 1 8 - 9 7
7. Брайтон Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
8. Брентфорд Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
9. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
10. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
11. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
12. Ньюкасл Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
13. Эвертон Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
14. Борнмут Заявка 4 1 2 1 2 - 3 5
15. Вулверхэмптон Заявка 4 1 2 1 2 - 4 5
16. Саутгемптон Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
17. Лестер Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
18. Кристал Пэлас Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
19. Вест Хэм Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
20. Ноттингем Форест Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
2. Манчестер Сити Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
3. Брайтон Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
4. Челси Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
5. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 0 2 5 - 10 6
6. Ньюкасл Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
7. Тоттенхэм Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Фулхэм Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
10. Борнмут Заявка 4 1 1 2 4 - 16 4
11. Вест Хэм Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
12. Саутгемптон Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
13. Брентфорд Заявка 4 0 3 1 5 - 6 3
14. Кристал Пэлас Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Ливерпуль Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Лидс Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
17. Вулверхэмптон Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
18. Астон Вилла Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
19. Ноттингем Форест Заявка 4 0 1 3 1 - 13 1
20. Лестер Заявка 4 0 0 4 7 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 15 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 8 (1)
Фулхэм Митрович Александар 7
Ливерпуль Фирмино Роберто 5 (3)
Арсенал Жезус Габриэль 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Борнмут Смит Адам 4
Фулхэм Тете Кенни 4
Арсенал Жезус Габриэль 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 октября 2022, осталось 2 дня 8 часов 25 минут.

    Главный судья: Andrew Madley

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Манчестер Сити 100% (39)
    X 0% (0)
    Саутгемптон 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Саутгемптон
    13.00
    9.60
    22.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Саутгемптон

    Исход игры
    Манчестер Сити
    100% (39)
    Ничья
    0% (0)
    Саутгемптон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.86% (24)
    Меньше
    35.14% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    27.03% (10)
    Нет
    72.97% (27)
    Популярный счёт
    3:0 Манчестер Сити
    33.3% (13)
    2:0 Манчестер Сити
    30.8% (12)
    4:1 Манчестер Сити
    12.8% (5)
    3:1 Манчестер Сити
    5.1% (2)
    2:1 Манчестер Сити
    5.1% (2)
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    Манчестер Сити
    Саутгемптон
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