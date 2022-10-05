Тур: 10. Стадион: Этихад Стэдиум. Главный судья: Andrew Madley
Позже
История личных встреч
Манчестер Сити
Саутгемптон
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.9%
11.8%
35.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
22 матча
68.2%
18.2%
13.6%
15 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
40.9%
31.8%
27.3%
9 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
12 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|14 (1)
|1.75
|Фоден Фил
|5
|0.63
|Силва Бернарду
|2
|0.25
|Гюндоган Илкай
|2
|0.25
|Альварес Хулиан
|2
|0.25
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.13
|Канселу Жоау
|1
|0.13
|Грилиш Джек
|1
|0.13
|Родри Эрнандес
|0
|0
|Стоунс Джон
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Че
|2
|0.25
|Арибо Джо
|2
|0.25
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|0.13
|Армстронг Адам
|1
|0.13
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0.13
|Лавия Ромео
|1
|0.13
|Перро Ромен
|0
|0
|Дженепо Мусса
|0
|0
|Белла-Котчап Армель
|0
|0
|Мара Секу
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канселу Жоау
|2
|0
|Родри Эрнандес
|1
|0
|Стоунс Джон
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уорд-Праус Джеймс
|2
|0
|Салису Мохаммед
|2
|0
|Армстронг Стюарт
|1
|0
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|0
|Арибо Джо
|1
|0
|Белла-Котчап Армель
|1
|0
|Диалло Ибраима
|1
|0
|Лавия Ромео
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
4
11 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
3
15%
1
25%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
6
30%
0
0%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
5
25%
2
50%
61-75
2
10%
1
25%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
3
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
5
83%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
29
9
15 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
5
17%
1
11%
1-15
3
10%
1
11%
16-30
7
24%
1
11%
31-45
4
14%
1
11%
46-60
8
28%
3
33%
61-75
2
7%
2
22%
76-90
Пропущено
9
12
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
1
11%
3
25%
31-45
2
22%
6
50%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1
Севилья - Манчестер Сити 0:4 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Америка Мехико 2:1 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1
Саутгемптон
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Саутгемптон - Эвертон 1:2 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Челси 2:1
Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Кембридж Юнайтед - Саутгемптон 0:3 Лестер - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Лидс 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Саутгемптон - Монако 3:1 Уотфорд - Саутгемптон 0:0 Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Лестер - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 1:2 Брайтон - Саутгемптон 2:2 Бёрнли - Саутгемптон 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 8
|21
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|29 - 9
|20
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 10
|17
|4.
|Брайтон
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|5.
|Челси
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 14
|12
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|12 - 8
|11
|8.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 15
|11
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|18 - 9
|10
|10.
|Эвертон
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|15 - 12
|10
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|13.
|Борнмут
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 19
|9
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 13
|7
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|3 - 9
|6
|19.
|Лестер
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|14 - 22
|4
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|20 - 5
|12
|2.
|Арсенал
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|15 - 5
|8
|5.
|Лидс
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|6.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 9
|7
|7.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|9.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|13.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|14.
|Борнмут
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 4
|5
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|17.
|Лестер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|18.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|19.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|3.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|4.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 10
|6
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|Борнмут
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 16
|4
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 13
|1
|20.
|Лестер
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|7 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|15 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|8 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|7
|Ливерпуль
|Фирмино Роберто
|5 (3)
|Арсенал
|Жезус Габриэль
|5 (3)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|5
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|5
|Борнмут
|Смит Адам
|4
|Фулхэм
|Тете Кенни
|4
|Арсенал
|Жезус Габриэль
|4
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Саутгемптон
Исход игры
Манчестер Сити
100% (39)
Ничья
0% (0)
Саутгемптон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
64.86% (24)
Меньше
35.14% (13)
Обе команды забьют
Да
27.03% (10)
Нет
72.97% (27)
Популярный счёт
3:0 Манчестер Сити
33.3% (13)
2:0 Манчестер Сити
30.8% (12)
4:1 Манчестер Сити
12.8% (5)
3:1 Манчестер Сити
5.1% (2)
2:1 Манчестер Сити
5.1% (2)
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