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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Грасcхоппер
2:0
Первый тайм: 27'
Сьон
0'
4' Желтая карточка
Nathanael Saintini
1:0
5' Гол
Нденге Тсии-Виллиам
2:0
8' Гол
Шеттине Гильерме

Ход матча

4'
 
Nathanael Saintini
5'
Нденге Тсии-Виллиам
1:0
8'
Шеттине Гильерме
(Dominik Schmid2)
2:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Грасcхоппер
Ничья
Сьон
3.35
5.52
7.42
Все Коэффициенты
71
Justin
Hammel
77
Болла
Бендегуз
41
Лоосли
Ноа
14
Рибейро
Томас
31
Dominik
Schmid2
6
Абраши
Амир
7
Нденге
Тсии-Виллиам
40
Кавабэ
Хаяо
28
Герц
Кристиан
95
Шеттине
Гильерме
11
Чжон
Сан
Бин
1
Линднер
Хайнц
19
Лаванши
Нума
97
Кавар
Димитри
39
Nathanael
Saintini
90
Мубандже
Жак-Франсуа
20
Араз
Муса
14
Гргич
Анто
22
Поа
Денис
76
Итаитинга
17
Стожилкович
Филип
9
Шуареф
Ильяс
Грасcхоппер
4-3-1-2
Сьон
4-3-3

История личных встреч

Грасcхоппер
Сьон

24 матча

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
14 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.2%
41.7%
4.1%
13 побед 10 ничьих 0 побед

26 матчей

19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 21 победа

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 17 побед

50 матчей

40%
18%
42%
20 побед 9 ничьих 21 победа

Первый тайм

28%
36%
36%
14 побед 18 ничьих 18 побед

Второй тайм

26%
40%
34%
13 побед 20 ничьих 17 побед

История матчей

С
2:2
С
0:1
С
2:0
С
1:3
С
3:1
С
0:3
С
0:0
С
2:1
С
0:2
С
1:3
С
3:0
С
3:2
С
1:1
С
0:1
С
4:2
С
2:1
С
2:1
С
3:0
С
3:2
С
2:0
С
0:0
С
0:5
С
0:0
С
3:1
С
4:2
С
2:0
С
0:0
С
0:4
С
1:1
С
1:1
С
0:2
С
3:2
С
0:2
С
2:1
С
2:0
С
2:0
К
1:2
С
2:0
С
2:0
С
0:4
С
1:0
С
2:0
С
2:3
С
3:1
С
1:4
С
0:2
С
0:0
С
3:1
С
2:0
С
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавабэ Хаяо 3 0.3
Дадашов Ренат 3 0.3
Нденге Тсии-Виллиам 3 0.3
Рибейро Томас 2 0.2
Giotto Morandi 1 (1) 0.1
Francis Momoh 1 0.1
Болла Бендегуз 1 0.1
Dion Kacuri 1 0.1
Пушич Петар 0 0
Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стожилкович Филип 4 0.4
Итаитинга 2 0.2
Поа Денис 1 0.1
Сио Жованни 1 0.1
Кавар Димитри 1 0.1
Шуареф Ильяс 1 0.1
Шмид Йоэль 1 0.1
Балотелли Марио 1 (1) 0.1
Лаванши Нума 0 0
Буа Кевин 0 0
Гргич Анто 0 0
Араз Муса 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоосли Ноа 1 2
Дадашов Ренат 4 0
Секо Аюму 2 1
Болла Бендегуз 3 0
Рибейро Томас 2 0
Абраши Амир 1 0
Марграйттер Георг 1 0
Ли Лэй 1 0
Морейра Андре 1 0
Кассама Элизеу 1 0
Пушич Петар 1 0
Francis Momoh 1 0
Giotto Morandi 1 0
Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальтазар 4 0
Кавар Димитри 2 1
Лаванши Нума 3 0
Сио Жованни 2 0
Гргич Анто 2 0
Араз Муса 2 0
Поа Денис 2 0
Стожилкович Филип 2 0
Nathanael Saintini 2 0
Балотелли Марио 1 0
Линднер Хайнц 1 0
Карлен Гаэтан 1 0
Буа Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
2
29%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
3
75%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

13
9
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
8%
2
22%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
3
23%
1
11%
61-75
2
15%
2
22%
76-90

Забито

14
12
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
4
33%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
5
36%
2
17%
46-60
3
21%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

17
15
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
4
24%
3
20%
1-15
3
18%
1
7%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
3
18%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Грасcхоппер - Цюрих 1:1 Штуттгарт - Грасcхоппер 2:1 FC Goldstern - Грасcхоппер 0:3 Базель - Грасcхоппер 5:1
Грасcхоппер - Винтертур 3:0 Серветт - Грасcхоппер 3:1 Ветсвиль-Бонштеттен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Грасcхоппер 2:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Веен Висбаден - Грасcхоппер 2:3 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Ивердон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:5 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Базель - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Сьон 0:1
Сьон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сьон - Винтертур 1:3 Рапперсвиль-Йона - Сьон 0:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:2 Сьон - Базель 2:1
Люцерн - Сьон 2:0 Ченуа - Сьон 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:2 Цюрих - Сьон 0:3 Сьон - Серветт 0:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лугано - Сьон 2:3 Сьон - Страсбург 1:2 Сьон - Динамо Киев 0:1 Ивердон - Сьон 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:2 Сьон - Люцерн 1:3 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Сьон - Янг Бойз 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 9 6 2 1 22 - 5 20
2. Серветт 9 5 2 2 11 - 8 17
3. Грасcхоппер 2:0 10 4 4 2 17 - 16 16
4. Санкт-Галлен 9 5 0 4 18 - 13 15
5. Сьон 0:2 10 4 2 4 13 - 16 14
6. Лугано 9 4 0 5 15 - 15 12
7. Базель 8 3 3 2 15 - 11 12
8. Люцерн 8 3 2 3 13 - 10 11
9. Винтертур 9 1 2 6 7 - 24 5
10. Цюрих 9 0 3 6 7 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грасcхоппер 2:0 5 4 1 0 11 - 4 13
2. Серветт 4 4 0 0 8 - 3 12
3. Санкт-Галлен 5 4 0 1 11 - 4 12
4. Янг Бойз 4 3 1 0 11 - 1 10
5. Базель 5 2 2 1 9 - 6 8
6. Сьон 0:2 5 1 2 2 5 - 9 5
7. Люцерн 4 1 1 2 4 - 5 4
8. Лугано 4 1 0 3 6 - 8 3
9. Винтертур 5 0 2 3 4 - 17 2
10. Цюрих 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 5 3 1 1 11 - 4 10
2. Сьон 0:2 5 3 0 2 8 - 7 9
3. Лугано 5 3 0 2 9 - 7 9
4. Люцерн 4 2 1 1 9 - 5 7
5. Серветт 5 1 2 2 3 - 5 5
6. Базель 3 1 1 1 6 - 5 4
7. Грасcхоппер 2:0 5 0 3 2 6 - 12 3
8. Санкт-Галлен 4 1 0 3 7 - 9 3
9. Винтертур 4 1 0 3 3 - 7 3
10. Цюрих 5 0 2 3 4 - 11 2
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 6 (4)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 5 (1)
Сьон Стожилкович Филип 4 (2)
Лугано Целар Жан 7 (2)
Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 4
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 3
Грасcхоппер Лоосли Ноа 2 1
Винтертур Samir Ramizi 4
Серветт Дулин Давид 4
Весь список
Лучшие коэффициенты
Грасcхоппер
Ничья
Сьон
3.35
5.52
7.42
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Грасcхоппер 2:0 Сьон онлайн

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