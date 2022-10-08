Тур: 10. Стадион: Летцигрунд.
2:0
Первый тайм: 27'
Ход матча
5'
8'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
41
Лоосли
Ноа
40
Кавабэ
Хаяо
11
Чжон
Сан
Бин
19
Лаванши
Нума
20
Араз
Муса
14
Гргич
Анто
22
Поа
Денис
76
Итаитинга
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Чжон Сан БинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 Ли ЛэйЗащитник
-
10 Пушич ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
22 Поа ДенисПолузащитник
-
76 ИтаитингаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
- Нападающий
-
13 Сио ЖованниНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
История личных встреч
Грасcхоппер
Сьон
24 матча
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
14 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.2%
41.7%
4.1%
13 побед 10 ничьих 0 побед
26 матчей
19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 21 победа
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 17 побед
50 матчей
40%
18%
42%
20 побед 9 ничьих 21 победа
Первый тайм
28%
36%
36%
14 побед 18 ничьих 18 побед
Второй тайм
26%
40%
34%
13 побед 20 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавабэ Хаяо
|3
|0.3
|Дадашов Ренат
|3
|0.3
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0.3
|Рибейро Томас
|2
|0.2
|Giotto Morandi
|1 (1)
|0.1
|Francis Momoh
|1
|0.1
|Болла Бендегуз
|1
|0.1
|Dion Kacuri
|1
|0.1
|Пушич Петар
|0
|0
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стожилкович Филип
|4
|0.4
|Итаитинга
|2
|0.2
|Поа Денис
|1
|0.1
|Сио Жованни
|1
|0.1
|Кавар Димитри
|1
|0.1
|Шуареф Ильяс
|1
|0.1
|Шмид Йоэль
|1
|0.1
|Балотелли Марио
|1 (1)
|0.1
|Лаванши Нума
|0
|0
|Буа Кевин
|0
|0
|Гргич Анто
|0
|0
|Араз Муса
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоосли Ноа
|1
|2
|Дадашов Ренат
|4
|0
|Секо Аюму
|2
|1
|Болла Бендегуз
|3
|0
|Рибейро Томас
|2
|0
|Абраши Амир
|1
|0
|Марграйттер Георг
|1
|0
|Ли Лэй
|1
|0
|Морейра Андре
|1
|0
|Кассама Элизеу
|1
|0
|Пушич Петар
|1
|0
|Francis Momoh
|1
|0
|Giotto Morandi
|1
|0
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальтазар
|4
|0
|Кавар Димитри
|2
|1
|Лаванши Нума
|3
|0
|Сио Жованни
|2
|0
|Гргич Анто
|2
|0
|Араз Муса
|2
|0
|Поа Денис
|2
|0
|Стожилкович Филип
|2
|0
|Nathanael Saintini
|2
|0
|Балотелли Марио
|1
|0
|Линднер Хайнц
|1
|0
|Карлен Гаэтан
|1
|0
|Буа Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
2
29%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
3
75%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
13
9
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
8%
2
22%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
3
23%
1
11%
61-75
2
15%
2
22%
76-90
Забито
14
12
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
4
33%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
5
36%
2
17%
46-60
3
21%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
17
15
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
4
24%
3
20%
1-15
3
18%
1
7%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
3
18%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Грасcхоппер - Цюрих 1:1 Штуттгарт - Грасcхоппер 2:1 FC Goldstern - Грасcхоппер 0:3 Базель - Грасcхоппер 5:1
Грасcхоппер - Винтертур 3:0 Серветт - Грасcхоппер 3:1 Ветсвиль-Бонштеттен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Грасcхоппер 2:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Веен Висбаден - Грасcхоппер 2:3 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Ивердон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:5 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Базель - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Сьон 0:1
Сьон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сьон - Винтертур 1:3 Рапперсвиль-Йона - Сьон 0:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:2 Сьон - Базель 2:1
Люцерн - Сьон 2:0 Ченуа - Сьон 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:2 Цюрих - Сьон 0:3 Сьон - Серветт 0:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лугано - Сьон 2:3 Сьон - Страсбург 1:2 Сьон - Динамо Киев 0:1 Ивердон - Сьон 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:2 Сьон - Люцерн 1:3 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Сьон - Янг Бойз 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|9
|6
|2
|1
|22 - 5
|20
|2.
|Серветт
|9
|5
|2
|2
|11 - 8
|17
|3.
|Грасcхоппер
|2:0
|10
|4
|4
|2
|17 - 16
|16
|4.
|Санкт-Галлен
|9
|5
|0
|4
|18 - 13
|15
|5.
|Сьон
|0:2
|10
|4
|2
|4
|13 - 16
|14
|6.
|Лугано
|9
|4
|0
|5
|15 - 15
|12
|7.
|Базель
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|8.
|Люцерн
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|9.
|Винтертур
|9
|1
|2
|6
|7 - 24
|5
|10.
|Цюрих
|9
|0
|3
|6
|7 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Грасcхоппер
|2:0
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|2.
|Серветт
|4
|4
|0
|0
|8 - 3
|12
|3.
|Санкт-Галлен
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|Янг Бойз
|4
|3
|1
|0
|11 - 1
|10
|5.
|Базель
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|6.
|Сьон
|0:2
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|7.
|Люцерн
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|8.
|Лугано
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|9.
|Винтертур
|5
|0
|2
|3
|4 - 17
|2
|10.
|Цюрих
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|2.
|Сьон
|0:2
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|3.
|Лугано
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|4.
|Люцерн
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|5.
|Серветт
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|6.
|Базель
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|7.
|Грасcхоппер
|2:0
|5
|0
|3
|2
|6 - 12
|3
|8.
|Санкт-Галлен
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|9.
|Винтертур
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|10.
|Цюрих
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|6 (4)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|5 (1)
|Сьон
|Стожилкович Филип
|4 (2)
|Лугано
|Целар Жан
|7 (2)
|Грасcхоппер
|Кавабэ Хаяо
|3 (2)
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 4
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 3
|Грасcхоппер
|Лоосли Ноа
|2 1
|Винтертур
|Samir Ramizi
|4
|Серветт
|Дулин Давид
|4