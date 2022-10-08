  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2022-2023

Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Зрители: 4474
Грасcхоппер
4:4
Конец матча
Сьон
0'
4' Желтая карточка
Nathanael Saintini
1:0
5' Гол
Нденге Тсии-Виллиам
2:0
8' Гол
Шеттине Гильерме
2:1
34' Гол
Стожилкович Филип
3:1
36' Гол
Болла Бендегуз
52' Желтая карточка
Лаванши Нума
4:1
69' Гол
Кавабэ Хаяо
4:2
75' Гол
Дзуффи Лука
4:3
82' Гол
Балотелли Марио
4:4
85' Гол
Сио Жованни
86' Желтая карточка
Стожилкович Филип
90'+5
71
Justin
Hammel
77
Болла
Бендегуз
41
Лоосли
Ноа
14
Рибейро
Томас
31
Dominik
Schmid2
6
Абраши
Амир
7
Нденге
Тсии-Виллиам
40
Кавабэ
Хаяо
28
Герц
Кристиан
95
Шеттине
Гильерме
11
Чжон
Сан
Бин
1
Линднер
Хайнц
19
Лаванши
Нума
97
Кавар
Димитри
39
Nathanael
Saintini
90
Мубандже
Жак-Франсуа
20
Араз
Муса
14
Гргич
Анто
22
Поа
Денис
76
Итаитинга
17
Стожилкович
Филип
9
Шуареф
Ильяс
Грасcхоппер
4-3-1-2
Сьон
4-3-3

История личных встреч

Грасcхоппер
Сьон

24 матча

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
14 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.2%
41.7%
4.1%
13 побед 10 ничьих 0 побед

26 матчей

19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 21 победа

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 17 побед

50 матчей

40%
18%
42%
20 побед 9 ничьих 21 победа

Первый тайм

28%
36%
36%
14 побед 18 ничьих 18 побед

Второй тайм

26%
40%
34%
13 побед 20 ничьих 17 побед

История матчей

С
2:2
С
0:1
С
2:0
С
1:3
С
3:1
С
0:3
С
0:0
С
2:1
С
0:2
С
1:3
С
3:0
С
3:2
С
1:1
С
0:1
С
4:2
С
2:1
С
2:1
С
3:0
С
3:2
С
2:0
С
0:0
С
0:5
С
0:0
С
3:1
С
4:2
С
2:0
С
0:0
С
0:4
С
1:1
С
1:1
С
0:2
С
3:2
С
0:2
С
2:1
С
2:0
С
2:0
К
1:2
С
2:0
С
2:0
С
0:4
С
1:0
С
2:0
С
2:3
С
3:1
С
1:4
С
0:2
С
0:0
С
3:1
С
2:0
С
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавабэ Хаяо 4 0.4
Дадашов Ренат 3 0.3
Нденге Тсии-Виллиам 3 0.3
Болла Бендегуз 2 0.2
Рибейро Томас 2 0.2
Giotto Morandi 1 (1) 0.1
Francis Momoh 1 0.1
Шеттине Гильерме 1 0.1
Dion Kacuri 1 0.1
Герц Кристиан 0 0
Пушич Петар 0 0
Dominik Schmid2 0 0
Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стожилкович Филип 5 0.5
Итаитинга 2 0.2
Сио Жованни 2 0.2
Балотелли Марио 2 (1) 0.2
Поа Денис 1 0.1
Дзуффи Лука 1 0.1
Кавар Димитри 1 0.1
Шуареф Ильяс 1 0.1
Шмид Йоэль 1 0.1
Лаванши Нума 0 0
Гргич Анто 0 0
Буа Кевин 0 0
Араз Муса 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоосли Ноа 1 2
Дадашов Ренат 4 0
Секо Аюму 2 1
Болла Бендегуз 3 0
Рибейро Томас 2 0
Абраши Амир 1 0
Марграйттер Георг 1 0
Ли Лэй 1 0
Морейра Андре 1 0
Кассама Элизеу 1 0
Пушич Петар 1 0
Francis Momoh 1 0
Giotto Morandi 1 0
Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаванши Нума 4 0
Бальтазар 4 0
Кавар Димитри 2 1
Стожилкович Филип 3 0
Сио Жованни 2 0
Гргич Анто 2 0
Араз Муса 2 0
Поа Денис 2 0
Nathanael Saintini 2 0
Балотелли Марио 1 0
Линднер Хайнц 1 0
Карлен Гаэтан 1 0
Буа Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
11
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
2
18%
16-30
2
15%
1
9%
31-45
3
23%
2
18%
46-60
3
23%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
3
38%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
3
38%
2
20%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

13
9
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
8%
2
22%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
3
23%
1
11%
61-75
2
15%
2
22%
76-90

Забито

18
16
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
4
25%
16-30
4
22%
2
13%
31-45
5
28%
2
13%
46-60
4
22%
4
25%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Пропущено

21
19
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
4
19%
5
26%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
4
19%
3
16%
31-45
1
5%
3
16%
46-60
4
19%
3
16%
61-75
5
24%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Грасcхоппер - Цюрих 1:1 Штуттгарт - Грасcхоппер 2:1 FC Goldstern - Грасcхоппер 0:3 Базель - Грасcхоппер 5:1
Грасcхоппер - Винтертур 3:0 Серветт - Грасcхоппер 3:1 Ветсвиль-Бонштеттен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Грасcхоппер 2:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Веен Висбаден - Грасcхоппер 2:3 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Ивердон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:5 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Базель - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Сьон 0:1
Сьон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сьон - Винтертур 1:3 Рапперсвиль-Йона - Сьон 0:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:2 Сьон - Базель 2:1
Люцерн - Сьон 2:0 Ченуа - Сьон 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:2 Цюрих - Сьон 0:3 Сьон - Серветт 0:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лугано - Сьон 2:3 Сьон - Страсбург 1:2 Сьон - Динамо Киев 0:1 Ивердон - Сьон 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:2 Сьон - Люцерн 1:3 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Сьон - Янг Бойз 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1:0 10 7 2 1 23 - 5 23
2. Серветт 9 5 2 2 11 - 8 17
3. Санкт-Галлен 0:1 10 5 0 5 18 - 14 15
4. Сьон 10 4 3 3 17 - 18 15
5. Грасcхоппер 10 3 5 2 19 - 20 14
6. Лугано 9 4 0 5 15 - 15 12
7. Базель 8 3 3 2 15 - 11 12
8. Люцерн 8 3 2 3 13 - 10 11
9. Винтертур 9 1 2 6 7 - 24 5
10. Цюрих 9 0 3 6 7 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1:0 5 4 1 0 12 - 1 13
2. Серветт 4 4 0 0 8 - 3 12
3. Санкт-Галлен 0:1 5 4 0 1 11 - 4 12
4. Грасcхоппер 5 3 2 0 13 - 8 11
5. Базель 5 2 2 1 9 - 6 8
6. Сьон 5 1 2 2 5 - 9 5
7. Люцерн 4 1 1 2 4 - 5 4
8. Лугано 4 1 0 3 6 - 8 3
9. Винтертур 5 0 2 3 4 - 17 2
10. Цюрих 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1:0 5 3 1 1 11 - 4 10
2. Сьон 5 3 1 1 12 - 9 10
3. Лугано 5 3 0 2 9 - 7 9
4. Люцерн 4 2 1 1 9 - 5 7
5. Серветт 5 1 2 2 3 - 5 5
6. Базель 3 1 1 1 6 - 5 4
7. Санкт-Галлен 0:1 5 1 0 4 7 - 10 3
8. Винтертур 4 1 0 3 3 - 7 3
9. Грасcхоппер 5 0 3 2 6 - 12 3
10. Цюрих 5 0 2 3 4 - 11 2
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу

Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 6 (1)
Янг Бойз Иттен Седрик 6 (4)
Сьон Стожилкович Филип 5 (2)
Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 4 (2)
Лугано Целар Жан 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 4
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 3
Грасcхоппер Лоосли Ноа 2 1
Сьон Лаванши Нума 4
Винтертур Samir Ramizi 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч Грасcхоппер 4:4 Сьон онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     