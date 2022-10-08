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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен английскому футболу. В рамках матча 10-го тура АПЛ сыграют «Брайтон» и «Тоттенхэм».



Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч!