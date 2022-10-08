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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Харрингтон Тони
Брайтон
 
Позже
Тоттенхэм
Прогнозы 123
Брайтон 14.6% (18)
X 25.2% (31)
Тоттенхэм 60.2% (74)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брайтон
Ничья
Тоттенхэм
2.85
3.50
2.96
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Санчес
Роберт
34
Вельтман
Йоел
5
Данк
Льюис
4
Уэбстер
Адам
7
Марч
Соломон
30
Эступиньян
Первис
25
Кайседо
Мойсес
10
Макаллистер
Алексис
13
Гросс
Паскаль
11
Троссар
Леандро
18
Уэлбек
Данни
1
Льорис
Уго
17
Ромеро
Кристиан
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
2
Доэрти
Мэтт
19
Сессеньон
Райан
30
Бентанкур
Родриго
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
38
Биссума
Ив
7
Сон
Хын
Мин
10
Кейн
Гарри
Брайтон
3-4-2-1
Тоттенхэм
3-5-2

История личных встреч

Брайтон
Тоттенхэм

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

13 матчей

23.1%
7.7%
69.2%
3 победы 1 ничья 9 побед

Первый тайм

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
К
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
КЛ
2:0
ТМС
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Троссар Леандро 5 0.71
Макаллистер Алексис 4 (3) 0.57
Гросс Паскаль 3 0.43
Кайседо Мойсес 1 0.14
Уэлбек Данни 0 0
Марч Соломон 0 0
Мвепу Энок 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 7 (1) 0.88
Сон Хын Мин 3 0.38
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.25
Дайер Эрик 2 0.25
Кулушевски Деян 1 0.13
Бентанкур Родриго 1 0.13
Сессеньон Райан 1 0.13
Перишич Иван 0 0
Ришарлисон 0 0
Дэвис Бен 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Алексис 3 0
Эступиньян Первис 2 0
Уэбстер Адам 1 0
Троссар Леандро 1 0
Марч Соломон 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Конте 1 1
Перишич Иван 2 0
Кейн Гарри 2 0
Бентанкур Родриго 2 0
Ришарлисон 2 0
Биссума Ив 2 0
Эмерсон Жуниор 0 1
Дэвис Бен 1 0
Дайер Эрик 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Сессеньон Райан 1 0
Ромеро Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Пропущено

3
7
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
9%
1
8%
1-15
3
27%
2
17%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
3
27%
4
33%
61-75
1
9%
2
17%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

16
17
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
13%
2
12%
1-15
3
19%
2
12%
16-30
1
6%
3
18%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
6
38%
5
29%
29%
61-75
2
13%
4
24%
76-90

Пропущено

6
12
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
2
33%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
33%
2
17%
31-45
2
33%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ливерпуль - Брайтон 3:3 Брайтон - Лестер 5:2 Фулхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Лидс 1:0
Форест Грин - Брайтон 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Брайтон - Эспаньол 5:1 Брайтон - Брентфорд 0:1 Рединг - Брайтон 1:2 Эшторил - Брайтон 1:4 Брайтон - Роял Юнион 0:0 Брайтон - Вест Хэм 3:1 Лидс - Брайтон 1:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Вулверхэмптон - Брайтон 0:3 Брайтон - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0
Тоттенхэм - Марсель 2:0 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Севилья 1:1 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:6 Норвич - Тоттенхэм 0:5 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лестер 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 9 7 2 0 33 - 9 23
2. Арсенал Заявка 8 7 0 1 20 - 8 21
3. Тоттенхэм Заявка 8 5 2 1 19 - 10 17
4. Челси Заявка 8 5 1 2 13 - 10 16
5. Ньюкасл Заявка 9 3 5 1 17 - 9 14
6. Брайтон Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
7. Манчестер Юнайтед Заявка 7 4 0 3 11 - 14 12
8. Борнмут Заявка 9 3 3 3 8 - 20 12
9. Фулхэм Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
10. Ливерпуль Заявка 7 2 4 1 18 - 9 10
11. Эвертон Заявка 8 2 4 2 7 - 7 10
12. Брентфорд Заявка 9 2 4 3 16 - 17 10
13. Лидс Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
14. Астон Вилла Заявка 8 2 2 4 6 - 10 8
15. Вест Хэм Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
16. Саутгемптон Заявка 9 2 1 6 8 - 17 7
17. Кристал Пэлас Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
18. Вулверхэмптон Заявка 9 1 3 5 3 - 12 6
19. Лестер Заявка 9 1 1 7 15 - 24 4
20. Ноттингем Форест Заявка 8 1 1 6 6 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 5 5 0 0 24 - 5 15
2. Арсенал Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
3. Тоттенхэм Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
4. Челси Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
5. Ньюкасл Заявка 5 2 3 0 11 - 5 9
6. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 15 - 5 8
7. Лидс Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
8. Борнмут Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
9. Брайтон Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
10. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
11. Фулхэм Заявка 4 2 1 1 8 - 9 7
12. Брентфорд Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
13. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
14. Эвертон Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
15. Вулверхэмптон Заявка 4 1 2 1 2 - 4 5
16. Саутгемптон Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
17. Лестер Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
18. Кристал Пэлас Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
19. Вест Хэм Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
20. Ноттингем Форест Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
2. Манчестер Сити Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
3. Брайтон Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
4. Челси Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
5. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 0 2 5 - 10 6
6. Ньюкасл Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
7. Тоттенхэм Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Фулхэм Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
10. Борнмут Заявка 4 1 1 2 4 - 16 4
11. Вест Хэм Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
12. Саутгемптон Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
13. Брентфорд Заявка 5 0 3 2 6 - 11 3
14. Кристал Пэлас Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Ливерпуль Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Лидс Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
17. Астон Вилла Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18. Ноттингем Форест Заявка 4 0 1 3 1 - 13 1
19. Вулверхэмптон Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
20. Лестер Заявка 5 0 0 5 8 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 8 (1)
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Брентфорд Тони Айвен 8 (2)
Фулхэм Митрович Александар 7
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Борнмут Смит Адам 4
Фулхэм Тете Кенни 4
Лестер Мэддисон Джеймс 4
Весь список
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Брайтон - Тоттенхэм

Исход игры
Брайтон
14.6% (18)
Ничья
25.2% (31)
Тоттенхэм
60.2% (74)
Тотал 2.5
Больше
64.1% (75)
Меньше
35.9% (42)
Обе команды забьют
Да
82.91% (97)
Нет
17.09% (20)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
38.2% (47)
1:1 Ничья
17.9% (22)
2:1 Брайтон
11.4% (14)
0:2 Тоттенхэм
8.1% (10)
0:1 Тоттенхэм
6.5% (8)
2:2 Ничья
4.9% (6)
1:3 Тоттенхэм
3.3% (4)
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