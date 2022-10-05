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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Харрингтон Тони
Брайтон
 
Позже
Тоттенхэм

История личных встреч

Брайтон
Тоттенхэм

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

13 матчей

23.1%
7.7%
69.2%
3 победы 1 ничья 9 побед

Первый тайм

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
К
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
КЛ
2:0
ТМС
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Троссар Леандро 5 0.71
Макаллистер Алексис 4 (3) 0.57
Гросс Паскаль 3 0.43
Кайседо Мойсес 1 0.14
Уэлбек Данни 0 0
Марч Соломон 0 0
Мвепу Энок 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 7 (1) 0.88
Сон Хын Мин 3 0.38
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.25
Дайер Эрик 2 0.25
Кулушевски Деян 1 0.13
Бентанкур Родриго 1 0.13
Сессеньон Райан 1 0.13
Перишич Иван 0 0
Ришарлисон 0 0
Дэвис Бен 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Алексис 3 0
Эступиньян Первис 2 0
Уэбстер Адам 1 0
Троссар Леандро 1 0
Марч Соломон 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Конте 1 1
Перишич Иван 2 0
Кейн Гарри 2 0
Бентанкур Родриго 2 0
Ришарлисон 2 0
Биссума Ив 2 0
Эмерсон Жуниор 0 1
Дэвис Бен 1 0
Дайер Эрик 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Сессеньон Райан 1 0
Ромеро Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Пропущено

3
7
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
9%
1
8%
1-15
3
27%
2
17%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
3
27%
4
33%
61-75
1
9%
2
17%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

16
17
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
13%
2
12%
1-15
3
19%
2
12%
16-30
1
6%
3
18%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
6
38%
5
29%
29%
61-75
2
13%
4
24%
76-90

Пропущено

6
12
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
2
33%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
33%
2
17%
31-45
2
33%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ливерпуль - Брайтон 3:3 Брайтон - Лестер 5:2 Фулхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Лидс 1:0
Форест Грин - Брайтон 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Брайтон - Эспаньол 5:1 Брайтон - Брентфорд 0:1 Рединг - Брайтон 1:2 Эшторил - Брайтон 1:4 Брайтон - Роял Юнион 0:0 Брайтон - Вест Хэм 3:1 Лидс - Брайтон 1:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Вулверхэмптон - Брайтон 0:3 Брайтон - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0
Тоттенхэм - Марсель 2:0 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Севилья 1:1 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:6 Норвич - Тоттенхэм 0:5 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лестер 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 8 7 0 1 20 - 8 21
2. Манчестер Сити Заявка 8 6 2 0 29 - 9 20
3. Тоттенхэм Заявка 8 5 2 1 19 - 10 17
4. Брайтон Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
5. Челси Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
6. Манчестер Юнайтед Заявка 7 4 0 3 11 - 14 12
7. Ньюкасл Заявка 8 2 5 1 12 - 8 11
8. Фулхэм Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
9. Ливерпуль Заявка 7 2 4 1 18 - 9 10
10. Эвертон Заявка 8 2 4 2 7 - 7 10
11. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 15 - 12 10
12. Лидс Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
13. Борнмут Заявка 8 2 3 3 6 - 19 9
14. Астон Вилла Заявка 8 2 2 4 6 - 10 8
15. Вест Хэм Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
16. Саутгемптон Заявка 8 2 1 5 8 - 13 7
17. Кристал Пэлас Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
18. Вулверхэмптон Заявка 8 1 3 4 3 - 9 6
19. Лестер Заявка 8 1 1 6 14 - 22 4
20. Ноттингем Форест Заявка 8 1 1 6 6 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 4 4 0 0 20 - 5 12
2. Арсенал Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
3. Тоттенхэм Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
4. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 15 - 5 8
5. Лидс Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
6. Фулхэм Заявка 4 2 1 1 8 - 9 7
7. Брайтон Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
8. Брентфорд Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
9. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
10. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
11. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
12. Ньюкасл Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
13. Эвертон Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
14. Борнмут Заявка 4 1 2 1 2 - 3 5
15. Вулверхэмптон Заявка 4 1 2 1 2 - 4 5
16. Саутгемптон Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
17. Лестер Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
18. Кристал Пэлас Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
19. Вест Хэм Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
20. Ноттингем Форест Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
2. Манчестер Сити Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
3. Брайтон Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
4. Челси Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
5. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 0 2 5 - 10 6
6. Ньюкасл Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
7. Тоттенхэм Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Фулхэм Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
10. Борнмут Заявка 4 1 1 2 4 - 16 4
11. Вест Хэм Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
12. Саутгемптон Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
13. Брентфорд Заявка 4 0 3 1 5 - 6 3
14. Кристал Пэлас Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Ливерпуль Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Лидс Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
17. Вулверхэмптон Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
18. Астон Вилла Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
19. Ноттингем Форест Заявка 4 0 1 3 1 - 13 1
20. Лестер Заявка 4 0 0 4 7 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 15 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 8 (1)
Фулхэм Митрович Александар 7
Ливерпуль Фирмино Роберто 5 (3)
Арсенал Жезус Габриэль 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Борнмут Смит Адам 4
Фулхэм Тете Кенни 4
Арсенал Жезус Габриэль 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 октября 2022, осталось 2 дня 10 часов 55 минут.

    Главный судья: Харрингтон Тони

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 37
    Брайтон 8.1% (3)
    X 21.6% (8)
    Тоттенхэм 70.3% (26)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Тоттенхэм
    2.82
    3.60
    2.80
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Брайтон - Тоттенхэм

    Исход игры
    Брайтон
    8.1% (3)
    Ничья
    21.6% (8)
    Тоттенхэм
    70.3% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.33% (21)
    Меньше
    41.67% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    72.22% (26)
    Нет
    27.78% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    35.1% (13)
    0:2 Тоттенхэм
    18.9% (7)
    1:1 Ничья
    13.5% (5)
    2:1 Брайтон
    8.1% (3)
    2:2 Ничья
    5.4% (2)
    0:1 Тоттенхэм
    5.4% (2)
    1:3 Тоттенхэм
    5.4% (2)
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