Тур: 10. Стадион: Фалмер. Главный судья: Харрингтон Тони
История личных встреч
Брайтон
Тоттенхэм
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
13 матчей
23.1%
7.7%
69.2%
3 победы 1 ничья 9 побед
Первый тайм
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Троссар Леандро
|5
|0.71
|Макаллистер Алексис
|4 (3)
|0.57
|Гросс Паскаль
|3
|0.43
|Кайседо Мойсес
|1
|0.14
|Уэлбек Данни
|0
|0
|Марч Соломон
|0
|0
|Мвепу Энок
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|7 (1)
|0.88
|Сон Хын Мин
|3
|0.38
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0.25
|Дайер Эрик
|2
|0.25
|Кулушевски Деян
|1
|0.13
|Бентанкур Родриго
|1
|0.13
|Сессеньон Райан
|1
|0.13
|Перишич Иван
|0
|0
|Ришарлисон
|0
|0
|Дэвис Бен
|0
|0
|Эмерсон Жуниор
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаллистер Алексис
|3
|0
|Эступиньян Первис
|2
|0
|Уэбстер Адам
|1
|0
|Троссар Леандро
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонио Конте
|1
|1
|Перишич Иван
|2
|0
|Кейн Гарри
|2
|0
|Бентанкур Родриго
|2
|0
|Ришарлисон
|2
|0
|Биссума Ив
|2
|0
|Эмерсон Жуниор
|0
|1
|Дэвис Бен
|1
|0
|Дайер Эрик
|1
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Сессеньон Райан
|1
|0
|Ромеро Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Пропущено
3
7
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
11
12
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
9%
1
8%
1-15
3
27%
2
17%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
3
27%
4
33%
61-75
1
9%
2
17%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
16
17
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
13%
2
12%
1-15
3
19%
2
12%
16-30
1
6%
3
18%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
6
38%
5
29%
29%
61-75
2
13%
4
24%
76-90
Пропущено
6
12
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
2
33%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
33%
2
17%
31-45
2
33%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ливерпуль - Брайтон 3:3 Брайтон - Лестер 5:2 Фулхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Лидс 1:0
Форест Грин - Брайтон 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Брайтон - Эспаньол 5:1 Брайтон - Брентфорд 0:1 Рединг - Брайтон 1:2 Эшторил - Брайтон 1:4 Брайтон - Роял Юнион 0:0 Брайтон - Вест Хэм 3:1 Лидс - Брайтон 1:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Вулверхэмптон - Брайтон 0:3 Брайтон - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0
Тоттенхэм - Марсель 2:0 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Севилья 1:1 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:6 Норвич - Тоттенхэм 0:5 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лестер 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 8
|21
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|29 - 9
|20
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 10
|17
|4.
|Брайтон
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|5.
|Челси
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 14
|12
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|12 - 8
|11
|8.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 15
|11
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|18 - 9
|10
|10.
|Эвертон
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|15 - 12
|10
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|13.
|Борнмут
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 19
|9
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 13
|7
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|3 - 9
|6
|19.
|Лестер
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|14 - 22
|4
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|20 - 5
|12
|2.
|Арсенал
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|15 - 5
|8
|5.
|Лидс
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|6.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 9
|7
|7.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|9.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|13.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|14.
|Борнмут
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 4
|5
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|17.
|Лестер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|18.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|19.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|3.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|4.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 10
|6
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|Борнмут
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 16
|4
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 13
|1
|20.
|Лестер
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|7 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|15 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|8 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|7
|Ливерпуль
|Фирмино Роберто
|5 (3)
|Арсенал
|Жезус Габриэль
|5 (3)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|5
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|5
|Борнмут
|Смит Адам
|4
|Фулхэм
|Тете Кенни
|4
|Арсенал
|Жезус Габриэль
|4
Прогнозы на матч Брайтон - Тоттенхэм
Исход игры
Брайтон
8.1% (3)
Ничья
21.6% (8)
Тоттенхэм
70.3% (26)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (21)
Меньше
41.67% (15)
Обе команды забьют
Да
72.22% (26)
Нет
27.78% (10)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
35.1% (13)
0:2 Тоттенхэм
18.9% (7)
1:1 Ничья
13.5% (5)
2:1 Брайтон
8.1% (3)
2:2 Ничья
5.4% (2)
0:1 Тоттенхэм
5.4% (2)
1:3 Тоттенхэм
5.4% (2)
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