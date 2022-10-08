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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Michael Salisbury
Борнмут
2:1
Конец матча
Лестер
0'
0:1
10' Гол
Дака Патсон
40' Желтая карточка
Фредерикс Райан
59' Желтая карточка
Сумаре Бубакари
1:1
67' Гол
Биллинг Филип
2:1
71' Гол
Кристи Райан
88' Желтая карточка
Мэддисон Джеймс
90'+6

Ход матча

10'
0:1
Дака Патсон
40'
Фредерикс Райан
 
59'
 
Сумаре Бубакари
67'
 
Варди Джейми
Дака Патсон
67'
 
Кастань Тимоти
67'
Биллинг Филип
1:1
67'
 
Амарти Даниэль
71'
Кристи Райан
(Соланке Доминик)
2:1
72'
Стэйси Джек
Фредерикс Райан
 
77'
Энтони Джейдон
Биллинг Филип
 
79'
 
Ихеаначо Келечи
Сумаре Бубакари
86'
 
Перес Айосе
Джастин Джеймс
88'
 
Мэддисон Джеймс
90'
Мур Киффер
Соланке Доминик
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Борнмут 28.2% (35)
X 28.2% (35)
Лестер 43.5% (54)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
13
Нето
Мурара
2
Фредерикс
Райан
6
Мефам
Крис
25
Сенеси
Маркос
15
Смит
Адам
8
Хефферсон
Лерма
4
Кук
Льюис
29
Биллинг
Филип
10
Кристи
Райан
9
Соланке
Доминик
16
Тавернер
Маркус
1
Уорд
Дэнни
II
27
Кастань
Тимоти
3
Фас
Ваут
6
Эванс
Джонни
2
Джастин
Джеймс
8
Тилеманс
Юри
42
Сумаре
Бубакари
22
Дьюсбери-Холл
Кирнан
10
Мэддисон
Джеймс
20
Дака
Патсон
7
Барнс
Харви
Борнмут
4-3-3
Лестер
4-3-3

История личных встреч

Борнмут
Лестер

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 8 побед

12 матчей

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
Ч
0:1
Ч
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биллинг Филип 3 0.33
Соланке Доминик 1 0.11
Кристи Райан 1 0.11
Мур Киффер 1 0.11
Хефферсон Лерма 1 0.11
Энтони Джейдон 1 0.11
Келли Ллойд 0 0
Кук Льюис 0 0
Земура Джордан 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэддисон Джеймс 5 0.56
Дака Патсон 3 0.33
Барнс Харви 2 0.22
Кастань Тимоти 1 0.11
Ихеаначо Келечи 1 0.11
Тилеманс Юри 1 (1) 0.11
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0.11
Варди Джейми 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смит Адам 4 0
Нето Мурара 2 0
Мефам Крис 2 0
Фредерикс Райан 1 0
Кристи Райан 1 0
Пирсон Бен 1 0
Биллинг Филип 1 0
Стэйси Джек 1 0
Хефферсон Лерма 1 0
Тавернер Маркус 1 0
Земура Джордан 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэддисон Джеймс 4 0
Сумаре Бубакари 2 0
Дака Патсон 2 0
Прат Деннис 1 0
Ндиди Уилфред 1 0
Томас Люк 1 0
Фофана Уэсли 1 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
1
25%
4
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
2
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
19
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
3
75%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
1
25%
4
21%
46-60
0
0%
7
37%
61-75
0
0%
3
16%
76-90

Забито

6
7
0 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

14
5
10 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
20%
16-30
6
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
14%
2
40%
61-75
2
14%
2
40%
76-90

Забито

10
15
1 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
1
10%
4
27%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
4
40%
3
20%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

18
24
13 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
5
28%
2
8%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
6
33%
1
4%
31-45
1
6%
4
17%
46-60
2
11%
9
38%
61-75
2
11%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Борнмут - Брентфорд 0:0 Ньюкасл - Борнмут 1:1 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0
Ливерпуль - Борнмут 9:0 Норвич - Борнмут 2:2 Борнмут - Арсенал 0:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Борнмут - Бристоль Сити 0:1 Брага - Борнмут 2:1 Борнмут - Шеффилд Уэнсдей 2:1 Борнмут - Миллуолл 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:0 Блэкберн - Борнмут 0:3 Суонси - Борнмут 3:3 Борнмут - Фулхэм 1:1 Ковентри - Борнмут 0:3 Борнмут - Мидлсбро 0:0
Лестер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Брайтон - Лестер 5:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1
Челси - Лестер 2:1 Стокпорт - Лестер 0:0 Лестер - Саутгемптон 1:2 Арсенал - Лестер 4:2 Лестер - Брентфорд 2:2 Лестер - Севилья 1:0 Престон Норт Энд - Лестер 1:2 Дерби - Лестер 1:3 Хулл - Лестер 0:4 Лёвен - Лестер 3:3 Лестер - Ноттс Каунти 1:2 Лестер - Саутгемптон 4:1 Челси - Лестер 1:1 Уотфорд - Лестер 1:5 Лестер - Норвич 3:0 Лестер - Эвертон 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 9 7 2 0 33 - 9 23
2. Арсенал Заявка 8 7 0 1 20 - 8 21
3. Тоттенхэм Заявка 8 5 2 1 19 - 10 17
4. Челси Заявка 8 5 1 2 13 - 10 16
5. Ньюкасл Заявка 9 3 5 1 17 - 9 14
6. Брайтон Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
7. Манчестер Юнайтед Заявка 7 4 0 3 11 - 14 12
8. Борнмут Заявка 9 3 3 3 8 - 20 12
9. Фулхэм Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
10. Ливерпуль Заявка 7 2 4 1 18 - 9 10
11. Эвертон Заявка 8 2 4 2 7 - 7 10
12. Брентфорд Заявка 9 2 4 3 16 - 17 10
13. Лидс Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
14. Астон Вилла Заявка 8 2 2 4 6 - 10 8
15. Вест Хэм Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
16. Саутгемптон Заявка 9 2 1 6 8 - 17 7
17. Кристал Пэлас Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
18. Вулверхэмптон Заявка 9 1 3 5 3 - 12 6
19. Лестер Заявка 9 1 1 7 15 - 24 4
20. Ноттингем Форест Заявка 8 1 1 6 6 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 5 5 0 0 24 - 5 15
2. Арсенал Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
3. Тоттенхэм Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
4. Челси Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
5. Ньюкасл Заявка 5 2 3 0 11 - 5 9
6. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 15 - 5 8
7. Лидс Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
8. Борнмут Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
9. Брайтон Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
10. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
11. Фулхэм Заявка 4 2 1 1 8 - 9 7
12. Брентфорд Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
13. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
14. Эвертон Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
15. Вулверхэмптон Заявка 4 1 2 1 2 - 4 5
16. Саутгемптон Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
17. Лестер Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
18. Кристал Пэлас Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
19. Вест Хэм Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
20. Ноттингем Форест Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
2. Манчестер Сити Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
3. Брайтон Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
4. Челси Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
5. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 0 2 5 - 10 6
6. Ньюкасл Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
7. Тоттенхэм Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Фулхэм Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
10. Борнмут Заявка 4 1 1 2 4 - 16 4
11. Вест Хэм Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
12. Саутгемптон Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
13. Брентфорд Заявка 5 0 3 2 6 - 11 3
14. Кристал Пэлас Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Ливерпуль Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Лидс Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
17. Астон Вилла Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18. Ноттингем Форест Заявка 4 0 1 3 1 - 13 1
19. Вулверхэмптон Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
20. Лестер Заявка 5 0 0 5 8 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 8 (1)
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Брентфорд Тони Айвен 8 (2)
Фулхэм Митрович Александар 7
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Борнмут Смит Адам 4
Фулхэм Тете Кенни 4
Лестер Мэддисон Джеймс 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 93'
    Борнмут начинает контратаку
  • 93'
    Хефферсон Лерма ослабляет давление, выбив мяч.
  • Угловой
    93'
    Мэддисон Джеймс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Лестер
  • 92'
    Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Тактическая замена. Соланке Доминик уходит с поля и его заменяет Мур Киффер
  • 91'
    Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
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    Прогнозы 124
    Борнмут 28.2% (35)
    X 28.2% (35)
    Лестер 43.5% (54)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Борнмут 2:1 Лестер

    Исход игры
    Борнмут
    28.2% (35)
    Ничья
    28.2% (35)
    Лестер
    43.5% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.39% (66)
    Меньше
    42.61% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    81.74% (94)
    Нет
    18.26% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Лестер
    29.8% (37)
    1:1 Ничья
    22.6% (28)
    2:1 Борнмут
    15.3% (19)
    1:0 Борнмут
    8.1% (10)
    0:1 Лестер
    4% (5)
    0:2 Лестер
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    1:3 Лестер
    2.4% (3)
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