Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Кирнан Дьюсбери-Холл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Лестер имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Тилеманс Юри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Хефферсон Лерма выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Сумаре Бубакари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Кук Льюис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Кристи Райан нанес удар головой, но Дэнни Уорд спокойно отбил мяч.

43' Кук Льюис из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Матч возобновится спорным мячом

41' Дака Патсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Фредерикс Райан получает желтую карточку за нырок

40' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Фредерикс Райан нырнул в штрафной. Спорно!

40' Хефферсон Лерма выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Кристи Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Нето Мурара взял и забрал мяч на выходе

37' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Хорошую попытку сделал Кристи Райан . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Смит Адам из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Хефферсон Лерма выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Хорошую попытку сделал Эванс Джонни . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Мэддисон Джеймс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Сенеси Маркос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Оооо... вот это был удар! Дака Патсон должен был забить с этой позиции.

26' Хорошую попытку сделал Дака Патсон . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Кастань Тимоти создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Лестер идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Соланке Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Кирнан Дьюсбери-Холл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Кирнан Дьюсбери-Холл из команды Лестер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

18' Тавернер Маркус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Фас Ваут выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Фас Ваут выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Матч возобновлен

14' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

14' Кирнан Дьюсбери-Холл задерживает мяч рукой

14' Кирнан Дьюсбери-Холл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Сумаре Бубакари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Удар от ворот произведет Лестер

13' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Лестер будет все-таки засчитан.

11' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

10' Г О О О О Л - Дака Патсон первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

9' Тилеманс Юри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Сенеси Маркос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Кук Льюис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Кастань Тимоти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Сумаре Бубакари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Матч возобновлен

6' Кастань Тимоти на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Мефам Крис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Джастин Джеймс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Борнмут начинает с центра поля