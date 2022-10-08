Тур: 10. Стадион: Виталити. Главный судья: Michael Salisbury
0'
0:1
10' ГолДака Патсон
40' Желтая карточкаФредерикс Райан
59' Желтая карточкаСумаре Бубакари
1:1
67' ГолБиллинг Филип
2:1
71' ГолКристи Райан
88' Желтая карточкаМэддисон Джеймс
90'+6
Ход матча
10'
0:1
40'
59'
67'
67'
1:1
67'
71'
2:1
88'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 5
-
7 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
13
Нето
Мурара
15
Смит
Адам
10
Кристи
Райан
3
Фас
Ваут
20
Дака
Патсон
- Основной состав
-
13 Нето МурараВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Смит АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кристи РайанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Стэйси ДжекЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Лоу ДжамалНападающий
- Нападающий
-
21 Мур КифферНападающий
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Дака ПатсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Томас ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Прат ДеннисПолузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Борнмут
Лестер
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 8 побед
12 матчей
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биллинг Филип
|3
|0.33
|Соланке Доминик
|1
|0.11
|Кристи Райан
|1
|0.11
|Мур Киффер
|1
|0.11
|Хефферсон Лерма
|1
|0.11
|Энтони Джейдон
|1
|0.11
|Келли Ллойд
|0
|0
|Кук Льюис
|0
|0
|Земура Джордан
|0
|0
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэддисон Джеймс
|5
|0.56
|Дака Патсон
|3
|0.33
|Барнс Харви
|2
|0.22
|Кастань Тимоти
|1
|0.11
|Ихеаначо Келечи
|1
|0.11
|Тилеманс Юри
|1 (1)
|0.11
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|1
|0.11
|Варди Джейми
|0
|0
Карточки
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смит Адам
|4
|0
|Нето Мурара
|2
|0
|Мефам Крис
|2
|0
|Фредерикс Райан
|1
|0
|Кристи Райан
|1
|0
|Пирсон Бен
|1
|0
|Биллинг Филип
|1
|0
|Стэйси Джек
|1
|0
|Хефферсон Лерма
|1
|0
|Тавернер Маркус
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мэддисон Джеймс
|4
|0
|Сумаре Бубакари
|2
|0
|Дака Патсон
|2
|0
|Прат Деннис
|1
|0
|Ндиди Уилфред
|1
|0
|Томас Люк
|1
|0
|Фофана Уэсли
|1
|0
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
1
25%
4
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
2
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
19
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
3
75%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
1
25%
4
21%
46-60
0
0%
7
37%
61-75
0
0%
3
16%
76-90
Забито
6
7
0 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
14
5
10 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
20%
16-30
6
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
14%
2
40%
61-75
2
14%
2
40%
76-90
Забито
10
15
1 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
1
10%
4
27%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
4
40%
3
20%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
18
24
13 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
5
28%
2
8%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
6
33%
1
4%
31-45
1
6%
4
17%
46-60
2
11%
9
38%
61-75
2
11%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Борнмут
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Борнмут - Брентфорд 0:0 Ньюкасл - Борнмут 1:1 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0
Ливерпуль - Борнмут 9:0 Норвич - Борнмут 2:2 Борнмут - Арсенал 0:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Борнмут - Бристоль Сити 0:1 Брага - Борнмут 2:1 Борнмут - Шеффилд Уэнсдей 2:1 Борнмут - Миллуолл 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:0 Блэкберн - Борнмут 0:3 Суонси - Борнмут 3:3 Борнмут - Фулхэм 1:1 Ковентри - Борнмут 0:3 Борнмут - Мидлсбро 0:0
Лестер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Брайтон - Лестер 5:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1
Челси - Лестер 2:1 Стокпорт - Лестер 0:0 Лестер - Саутгемптон 1:2 Арсенал - Лестер 4:2 Лестер - Брентфорд 2:2 Лестер - Севилья 1:0 Престон Норт Энд - Лестер 1:2 Дерби - Лестер 1:3 Хулл - Лестер 0:4 Лёвен - Лестер 3:3 Лестер - Ноттс Каунти 1:2 Лестер - Саутгемптон 4:1 Челси - Лестер 1:1 Уотфорд - Лестер 1:5 Лестер - Норвич 3:0 Лестер - Эвертон 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|33 - 9
|23
|2.
|Арсенал
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 8
|21
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 10
|17
|4.
|Челси
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 10
|16
|5.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|17 - 9
|14
|6.
|Брайтон
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 14
|12
|8.
|Борнмут
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 20
|12
|9.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 15
|11
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|18 - 9
|10
|11.
|Эвертон
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|16 - 17
|10
|13.
|Лидс
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|3 - 12
|6
|19.
|Лестер
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|15 - 24
|4
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|24 - 5
|15
|2.
|Арсенал
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|4.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|5.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 5
|9
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|15 - 5
|8
|7.
|Лидс
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|8.
|Борнмут
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|9.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|11.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 9
|7
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|13.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|14.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 4
|5
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|17.
|Лестер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|18.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|19.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|3.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|4.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 10
|6
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|Борнмут
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 16
|4
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 11
|3
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 13
|1
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|20.
|Лестер
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|8 - 19
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|16 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|8 (1)
|Манчестер Сити
|Фоден Фил
|6 (4)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|8 (2)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|7
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|5
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|5
|Борнмут
|Смит Адам
|4
|Фулхэм
|Тете Кенни
|4
|Лестер
|Мэддисон Джеймс
|4
Прогнозы на матч Борнмут 2:1 Лестер
Исход игры
Борнмут
28.2% (35)
Ничья
28.2% (35)
Лестер
43.5% (54)
Тотал 2.5
Больше
57.39% (66)
Меньше
42.61% (49)
Обе команды забьют
Да
81.74% (94)
Нет
18.26% (21)
Популярный счёт
1:2 Лестер
29.8% (37)
1:1 Ничья
22.6% (28)
2:1 Борнмут
15.3% (19)
1:0 Борнмут
8.1% (10)
0:1 Лестер
4% (5)
0:2 Лестер
2.4% (3)
2:2 Ничья
2.4% (3)
1:3 Лестер
2.4% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!