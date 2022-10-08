Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

48' Команда Ньюкасл играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Дасилва Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Игрок из команды Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

45' Матч возобновлен

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Айер Кристоффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Ньюкасл

41' Ньюкасл идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Удар от ворот произведет Брентфорд

40' Удар от ворот произведет Ньюкасл

39' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Гимараэс Бруно получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Гимараэс Бруно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Райя Давид взял и забрал мяч на выходе

37' Мёрфи Джейкоб навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Удар от ворот произведет Ньюкасл

34' Шёр Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Ньюкасл идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Райя Давид взял и забрал мяч на выходе

32' Триппьер Киран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Триппьер Киран получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Триппьер Киран на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Райя Давид плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

28' Уилсон Каллум создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Уилсон Каллум выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Альмирон Мигель из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Хорошую попытку сделал Баптист Шендон . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Хорошую попытку сделал Уиллок Джо . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Команда Ньюкасл забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

21' Триппьер Киран из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Гимараэс Бруно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Баптист Шендон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Гимараэс Бруно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Йенсен Матиас из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Брентфорд отменен из-за положения "вне игры".

12' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

11' Команда Брентфорд забила мяч, хотя лучше играли соперники

10' Генри Рико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Удар от ворот произведет Брентфорд

8' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Триппьер Киран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Альмирон Мигель пробует нанести удар издали, но Дэвид Райя держит все под контролем

6' Ньюкасл идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Брентфорд начинает с центра поля