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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Зрители: 52067 Главный судья: John Brooks
Ньюкасл
5:1
Конец матча
Брентфорд
0'
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Мбеумо Брайан
1:0
21' Гол
Гимараэс Бруно
2:0
28' Гол
Мёрфи Джейкоб
45' Желтая карточка
Тони Айвен
2:1
54' Пенальти
Тони Айвен
3:1
56' Гол
Гимараэс Бруно
4:1
82' Гол
Альмирон Мигель
5:1
90' Гол в свои ворота
Пиннок Итан
90'+4

Ход матча

10'
 
Мбеумо Брайан
21'
Гимараэс Бруно
(Триппьер Киран)
1:0
28'
Мёрфи Джейкоб
(Уилсон Каллум)
2:0
45'
 
Тони Айвен
46'
 
Янельт Витали
Дасилва Джошуа
54'
2:1
Тони Айвен
56'
Гимараэс Бруно
3:1
62'
 
Висса Йоан
Мбеумо Брайан
63'
 
Ониика Фрэнк
Баптист Шендон
66'
Жоэлинтон
Мёрфи Джейкоб
 
71'
 
Дамсгор Миккель
Ми Бен
78'
Сен-Максимен Аллан
Гимараэс Бруно
 
82'
Альмирон Мигель
4:1
83'
 
Годдос Саман
Хикки Аарон
84'
Таргетт Мэтт
Триппьер Киран
 
84'
Вуд Крис
Уилсон Каллум
 
84'
Андерсон Эллиот
Альмирон Мигель
 
90'
Пиннок Итан
5:1

Статистика матча

  • 5 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Ньюкасл 87.4% (104)
X 9.2% (11)
Брентфорд 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Поуп
Ник
2
Триппьер
Киран
5
Шёр
Фабиан
4
Ботман
Свен
33
Бёрн
Дэн
36
Лонгстафф
Шон
39
Гимараэс
Бруно
28
Уиллок
Джо
24
Альмирон
Мигель
9
Уилсон
Каллум
23
Мёрфи
Джейкоб
1
Райя
Давид
20
Айер
Кристоффер
5
Пиннок
Итан
16
Ми
Бен
2
Хикки
Аарон
3
Генри
Рико
8
Йенсен
Матиас
26
Баптист
Шендон
10
Дасилва
Джошуа
19
Мбеумо
Брайан
17
Тони
Айвен
Ньюкасл
4-3-3
Брентфорд
3-5-2

История личных встреч

Ньюкасл
Брентфорд

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
3:3
КЛ
1:0
Ч
1:2
Ч
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альмирон Мигель 4 0.44
Уилсон Каллум 3 0.33
Гимараэс Бруно 2 0.22
Исак Александр 2 (1) 0.22
Сен-Максимен Аллан 1 0.11
Триппьер Киран 1 0.11
Лонгстафф Шон 1 0.11
Шёр Фабиан 1 0.11
Мёрфи Джейкоб 1 0.11
Уиллок Джо 0 0
Жоэлинтон 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 6 (2) 0.67
Висса Йоан 2 0.22
Мбеумо Брайан 2 0.22
Дасилва Джошуа 2 0.22
Йенсен Матиас 1 0.11
Янельт Витали 1 0.11
Ми Бен 1 0.11
Норгор Кристиан 1 0.11
Генри Рико 0 0
Льюис-Поттер Кин 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шёр Фабиан 3 0
Жоэлинтон 3 0
Триппьер Киран 2 0
Бёрн Дэн 1 0
Фрейзер Райан 1 0
Ласcеллс Джамал 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Гимараэс Бруно 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хикки Аарон 4 0
Тони Айвен 3 0
Ми Бен 1 0
Висса Йоан 1 0
Дамсгор Миккель 1 0
Дасилва Джошуа 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
2
20%
3
43%
76-90

Пропущено

6
10
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
33%
3
30%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
50%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
3
30%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Забито

16
17
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
6%
1
6%
1-15
3
19%
3
18%
16-30
4
25%
3
18%
31-45
4
25%
2
12%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
3
19%
6
35%
76-90

Пропущено

10
16
2 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
10%
1
6%
1-15
0
0%
6
38%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
2
20%
4
25%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фулхэм - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Борнмут 1:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1
Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Транмир - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Ньюкасл - Аталанта 1:0 Бенфика - Ньюкасл 3:2 Майнц - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Мюнхен-1860 3:0 Ньюкасл - Гейтсхед 5:1 Бёрнли - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Арсенал 2:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Норвич - Ньюкасл 0:3
Брентфорд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Борнмут - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 0:3 Брентфорд - Лидс 5:2 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1
Брентфорд - Эвертон 1:1 Колчестер - Брентфорд 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Лестер - Брентфорд 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Брайтон - Брентфорд 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Брентфорд - Страсбург 2:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Борэм Вуд - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Лидс 1:2 Эвертон - Брентфорд 2:3 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 9 7 2 0 33 - 9 23
2. Арсенал Заявка 8 7 0 1 20 - 8 21
3. Тоттенхэм Заявка 8 5 2 1 19 - 10 17
4. Челси Заявка 8 5 1 2 13 - 10 16
5. Ньюкасл Заявка 9 3 5 1 17 - 9 14
6. Брайтон Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
7. Манчестер Юнайтед Заявка 7 4 0 3 11 - 14 12
8. Борнмут Заявка 9 3 3 3 8 - 20 12
9. Фулхэм Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
10. Ливерпуль Заявка 7 2 4 1 18 - 9 10
11. Эвертон Заявка 8 2 4 2 7 - 7 10
12. Брентфорд Заявка 9 2 4 3 16 - 17 10
13. Лидс Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
14. Астон Вилла Заявка 8 2 2 4 6 - 10 8
15. Вест Хэм Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
16. Саутгемптон Заявка 9 2 1 6 8 - 17 7
17. Кристал Пэлас Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
18. Вулверхэмптон Заявка 9 1 3 5 3 - 12 6
19. Лестер Заявка 9 1 1 7 15 - 24 4
20. Ноттингем Форест Заявка 8 1 1 6 6 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 5 5 0 0 24 - 5 15
2. Арсенал Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
3. Тоттенхэм Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
4. Челси Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
5. Ньюкасл Заявка 5 2 3 0 11 - 5 9
6. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 15 - 5 8
7. Лидс Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
8. Борнмут Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
9. Брайтон Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
10. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
11. Фулхэм Заявка 4 2 1 1 8 - 9 7
12. Брентфорд Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
13. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
14. Эвертон Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
15. Вулверхэмптон Заявка 4 1 2 1 2 - 4 5
16. Саутгемптон Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
17. Лестер Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
18. Кристал Пэлас Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
19. Вест Хэм Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
20. Ноттингем Форест Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
2. Манчестер Сити Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
3. Брайтон Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
4. Челси Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
5. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 0 2 5 - 10 6
6. Ньюкасл Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
7. Тоттенхэм Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Фулхэм Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
10. Борнмут Заявка 4 1 1 2 4 - 16 4
11. Вест Хэм Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
12. Саутгемптон Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
13. Брентфорд Заявка 5 0 3 2 6 - 11 3
14. Кристал Пэлас Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Ливерпуль Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Лидс Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
17. Астон Вилла Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18. Ноттингем Форест Заявка 4 0 1 3 1 - 13 1
19. Вулверхэмптон Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
20. Лестер Заявка 5 0 0 5 8 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 8 (1)
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Брентфорд Тони Айвен 8 (2)
Фулхэм Митрович Александар 7
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Борнмут Смит Адам 4
Фулхэм Тете Кенни 4
Лестер Мэддисон Джеймс 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Контроль мяча: Ньюкасл: 65%, Брентфорд: 35%.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Ньюкасл 87.4% (104)
    X 9.2% (11)
    Брентфорд 3.4% (4)
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    Прогнозы на матч Ньюкасл 5:1 Брентфорд

    Исход игры
    Ньюкасл
    87.4% (104)
    Ничья
    9.2% (11)
    Брентфорд
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.93% (73)
    Меньше
    37.07% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    69.83% (81)
    Нет
    30.17% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Ньюкасл
    52.1% (62)
    1:0 Ньюкасл
    19.3% (23)
    2:0 Ньюкасл
    9.2% (11)
    1:1 Ничья
    7.6% (9)
    3:2 Ньюкасл
    3.4% (4)
    1:2 Брентфорд
    1.7% (2)
    3:1 Ньюкасл
    1.7% (2)
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