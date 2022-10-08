Тур: 10. Стадион: Сент-Джеймс Парк. Зрители: 52067 Главный судья: John Brooks
0'
10' Undefined phrase: football_event_Мбеумо Брайан
1:0
21' ГолГимараэс Бруно
2:0
28' ГолМёрфи Джейкоб
45' Желтая карточкаТони Айвен
2:1
54' ПенальтиТони Айвен
3:1
56' ГолГимараэс Бруно
4:1
82' ГолАльмирон Мигель
5:1
90' Гол в свои воротаПиннок Итан
90'+4
Ход матча
10'
21'
1:0
28'
2:0
45'
54'
2:1
56'
3:1
82'
4:1
90'
5:1
Статистика матча
-
5 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 3
-
9 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
22
Поуп
Ник
33
Бёрн
Дэн
28
Уиллок
Джо
16
Ми
Бен
17
Тони
Айвен
- Основной состав
-
22 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Кариус ЛорисВратарь
- Защитник
-
12 Льюис ДжамалЗащитник
-
13 Таргетт МэттЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Вуд КрисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Тони АйвенНападающий
- Запасные игроки
-
34 Кокс МэттьюВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Висса ЙоанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ньюкасл
Брентфорд
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альмирон Мигель
|4
|0.44
|Уилсон Каллум
|3
|0.33
|Гимараэс Бруно
|2
|0.22
|Исак Александр
|2 (1)
|0.22
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0.11
|Триппьер Киран
|1
|0.11
|Лонгстафф Шон
|1
|0.11
|Шёр Фабиан
|1
|0.11
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.11
|Уиллок Джо
|0
|0
|Жоэлинтон
|0
|0
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|6 (2)
|0.67
|Висса Йоан
|2
|0.22
|Мбеумо Брайан
|2
|0.22
|Дасилва Джошуа
|2
|0.22
|Йенсен Матиас
|1
|0.11
|Янельт Витали
|1
|0.11
|Ми Бен
|1
|0.11
|Норгор Кристиан
|1
|0.11
|Генри Рико
|0
|0
|Льюис-Поттер Кин
|0
|0
Карточки
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шёр Фабиан
|3
|0
|Жоэлинтон
|3
|0
|Триппьер Киран
|2
|0
|Бёрн Дэн
|1
|0
|Фрейзер Райан
|1
|0
|Ласcеллс Джамал
|1
|0
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0
|Лонгстафф Шон
|1
|0
|Гимараэс Бруно
|1
|0
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хикки Аарон
|4
|0
|Тони Айвен
|3
|0
|Ми Бен
|1
|0
|Висса Йоан
|1
|0
|Дамсгор Миккель
|1
|0
|Дасилва Джошуа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
2
20%
3
43%
76-90
Пропущено
6
10
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
33%
3
30%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Забито
6
10
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
50%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
3
30%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
17%
76-90
Забито
16
17
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
6%
1
6%
1-15
3
19%
3
18%
16-30
4
25%
3
18%
31-45
4
25%
2
12%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
3
19%
6
35%
76-90
Пропущено
10
16
2 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
10%
1
6%
1-15
0
0%
6
38%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
2
20%
4
25%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фулхэм - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Борнмут 1:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1
Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Транмир - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Ньюкасл - Аталанта 1:0 Бенфика - Ньюкасл 3:2 Майнц - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Мюнхен-1860 3:0 Ньюкасл - Гейтсхед 5:1 Бёрнли - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Арсенал 2:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Норвич - Ньюкасл 0:3
Брентфорд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Борнмут - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 0:3 Брентфорд - Лидс 5:2 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1
Брентфорд - Эвертон 1:1 Колчестер - Брентфорд 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Лестер - Брентфорд 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Брайтон - Брентфорд 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Брентфорд - Страсбург 2:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Борэм Вуд - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Лидс 1:2 Эвертон - Брентфорд 2:3 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|33 - 9
|23
|2.
|Арсенал
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 8
|21
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 10
|17
|4.
|Челси
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 10
|16
|5.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|17 - 9
|14
|6.
|Брайтон
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 14
|12
|8.
|Борнмут
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 20
|12
|9.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 15
|11
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|18 - 9
|10
|11.
|Эвертон
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|16 - 17
|10
|13.
|Лидс
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|3 - 12
|6
|19.
|Лестер
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|15 - 24
|4
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|24 - 5
|15
|2.
|Арсенал
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|4.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|5.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 5
|9
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|15 - 5
|8
|7.
|Лидс
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|8.
|Борнмут
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|9.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|11.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 9
|7
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|13.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|14.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 4
|5
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|17.
|Лестер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|18.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|19.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|3.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|4.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 10
|6
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|Борнмут
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 16
|4
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 11
|3
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 13
|1
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|20.
|Лестер
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|8 - 19
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|16 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|8 (1)
|Манчестер Сити
|Фоден Фил
|6 (4)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|8 (2)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|7
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|5
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|5
|Борнмут
|Смит Адам
|4
|Фулхэм
|Тете Кенни
|4
|Лестер
|Мэддисон Джеймс
|4
Прогнозы на матч Ньюкасл 5:1 Брентфорд
Исход игры
Ньюкасл
87.4% (104)
Ничья
9.2% (11)
Брентфорд
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
62.93% (73)
Меньше
37.07% (43)
Обе команды забьют
Да
69.83% (81)
Нет
30.17% (35)
Популярный счёт
2:1 Ньюкасл
52.1% (62)
1:0 Ньюкасл
19.3% (23)
2:0 Ньюкасл
9.2% (11)
1:1 Ничья
7.6% (9)
3:2 Ньюкасл
3.4% (4)
1:2 Брентфорд
1.7% (2)
3:1 Ньюкасл
1.7% (2)
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