  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Марциняк Шимон
Шлёнск
2:0
Первый тайм: 38'
Гурник Забже
0'
1:0
11' Гол в свои ворота
Врховец Блаж
2:0
20' Гол
Экспозито Эрик
36' Желтая карточка
Подольски Лукас
12
Лещыньски
Рафал
34
Поправа
Конрад
2
Вердаска
Диогу
6
Гретарссон
Даниэль
4
Бейгер
Лукаш
8
Ольсен
Патрик
15
Науэль
Матиас
23
Гарсия
Виктор
III
7
Замора
Джон
9
Экспозито
Эрик
11
Ястржембски
Деннис
32
Бролль
Кевин
5
Щесняк
Криспин
13
Бергстрём
Эмиль
3
Йенсен
Ричард
33
Kanji
Okunuki
96
Дадок
Роберт
8
Врховец
Блаж
64
Янжа
Эрик
25
Коцке
Йонатан
21
Кравчик
Пётр
10
Подольски
Лукас
Шлёнск
3-4-3
Гурник Забже
3-4-3

История личных встреч

Шлёнск
Гурник Забже

13 матчей

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

27 матчей

22.2%
44.4%
33.4%
6 побед 12 ничьих 9 побед

Первый тайм

29.6%
37%
33.4%
8 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

40.7%
22.2%
37.1%
11 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

Э
3:4
Э
3:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
0:0
ЭГБ
1:2
Э
0:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:2
ЭГБ
2:1
Э
0:0
Э
2:0
ЭГА
1:1
Э
3:3
Э
2:0
Э
1:1
Э
3:2
Э
2:1
Э
4:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
3:1
Э
4:0
OE
1:1
OE
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Шлёнск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 3 (1) 0.25
Шварц Петр 1 0.08
Замора Джон 1 0.08
Гретарссон Даниэль 1 0.08
Лыщаш Адриан 1 0.08
Ястржембски Деннис 1 0.08
Ольсен Патрик 1 (1) 0.08
Гарсия Виктор III 0 0
Бейгер Лукаш 0 0
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дадок Роберт 3 0.27
Янжа Эрик 2 0.18
Кравчик Пётр 2 (1) 0.18
Новак Бартош 2 0.18
Палюшек Александр 2 0.18
Kanji Okunuki 2 0.18
Влодарчик Шимон 2 0.18
Йенсен Ричард 1 0.09
Ольковски Павел 1 0.09
Подольски Лукас 0 0
Яницки Рафал 0 0

Карточки

Шлёнск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольсен Патрик 4 0
Янасик Патрик 2 0
Замора Джон 2 0
Ястржембски Деннис 2 0
Кончковски Мартин 1 0
Шромник Михал 1 0
Гарсия Виктор III 1 0
Вердаска Диогу 1 0
Кинтана Кайе 1 0
Гретарссон Даниэль 1 0
Экспозито Эрик 1 0
Самец-Талар Пётр 1 0
Хиек Хавьер 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янжа Эрик 4 0
Йенсен Ричард 2 1
Яницки Рафал 3 0
Мвондо Жан 3 0
Палюшек Александр 3 0
Дадок Роберт 2 0
Щесняк Криспин 2 0
Бролль Кевин 0 1
Пачеко Даниэль 1 0
Коцке Йонатан 1 0
Холевяк Матеуш 1 0
Манне Аласана 1 0
Белица Даниэль 1 0
Кравчик Пётр 1 0
Влодарчик Шимон 1 0
Jakub Szymanski 1 0
Dariusz Stalmach 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
50%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
2
50%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

5
11
4 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
2
40%
1
9%
16-30
2
40%
5
45%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

10
17
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
1
10%
2
12%
1-15
3
30%
4
24%
16-30
1
10%
4
24%
31-45
3
30%
3
18%
46-60
2
20%
2
12%
61-75
0
0%
2
12%
76-90

Пропущено

14
15
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
21%
2
13%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
2
14%
6
40%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
4
29%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Шлёнск
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Шлёнск - Варта Познань 0:2 Пяст - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Лехия Гданьск 2:1 Сталь Мелец - Шлёнск 2:0
Ruch Wysokie Mazowieckie - Шлёнск 0:4 Шлёнск - Ракув 1:4 Шлёнск - Краковия 1:1 Лех - Шлёнск 0:1 Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Корона Кельце - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Горица - Шлёнск 1:1 Залаэгерсег - Шлёнск 2:3 Радомлье - Шлёнск 1:2 Раднички Ниш - Шлёнск 1:3 Чукарички - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Гурник Забже 3:4 Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1
Гурник Забже
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гурник Забже - Заглембе Любин 2:3 Ракув - Гурник Забже 6:0 Корона Кельце - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Пяст 3:3
Висла Плоцк - Гурник Забже 1:1 Рух Хожув - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:1 Легия - Гурник Забже 2:2 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3 Гурник Забже - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Гурник Забже - Краковия 0:2 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Гурник Забже - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Гурник Забже - Пуща Неполомице 2:1 Шлёнск - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Гурник Ленчна 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 11 7 2 2 19 - 9 23
2. Легия 11 6 3 2 14 - 13 21
3. Висла Плоцк 12 6 3 3 23 - 13 21
4. Погонь Щецин 12 6 3 3 20 - 16 21
5. Сталь Мелец 12 6 1 5 18 - 19 19
6. Видзев Лодзь 11 5 2 4 14 - 10 17
7. Краковия 11 5 2 4 14 - 9 17
8. Ягеллония 12 4 5 3 20 - 14 17
9. Заглембе Любин 11 4 4 3 11 - 13 16
10. Шлёнск 2:0 12 4 4 4 11 - 15 16
11. Лех 10 4 3 3 11 - 9 15
12. Варта Познань 11 4 2 5 10 - 12 14
13. Радомьяк Радом 11 4 2 5 11 - 15 14
14. Гурник Забже 0:2 11 3 4 4 16 - 18 13
15. Пяст 11 3 2 6 11 - 13 11
16. Корона Кельце 11 3 2 6 13 - 17 11
17. Медзь 10 1 2 7 11 - 20 5
18. Лехия Гданьск 10 1 2 7 9 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Погонь Щецин 6 4 2 0 12 - 6 14
3. Висла Плоцк 5 4 1 0 11 - 3 13
4. Легия 5 4 1 0 10 - 4 13
5. Ягеллония 7 4 1 2 14 - 7 13
6. Шлёнск 2:0 7 3 2 2 8 - 9 11
7. Сталь Мелец 6 3 1 2 9 - 7 10
8. Краковия 6 3 1 2 9 - 4 10
9. Лех 6 2 1 3 4 - 6 7
10. Пяст 5 2 1 2 7 - 4 7
11. Видзев Лодзь 5 2 1 2 7 - 6 7
12. Радомьяк Радом 6 2 1 3 7 - 9 7
13. Заглембе Любин 5 1 3 1 4 - 4 6
14. Гурник Забже 0:2 6 1 2 3 8 - 12 5
15. Корона Кельце 5 1 1 3 6 - 7 4
16. Медзь 5 1 1 3 5 - 8 4
17. Лехия Гданьск 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Варта Познань 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 6 4 1 1 7 - 2 13
2. Видзев Лодзь 6 3 1 2 7 - 4 10
3. Заглембе Любин 6 3 1 2 7 - 9 10
4. Сталь Мелец 6 3 0 3 9 - 12 9
5. Висла Плоцк 7 2 2 3 12 - 10 8
6. Лех 4 2 2 0 7 - 3 8
7. Гурник Забже 0:2 5 2 2 1 8 - 6 8
8. Легия 6 2 2 2 4 - 9 8
9. Краковия 5 2 1 2 5 - 5 7
10. Ракув 5 2 1 2 5 - 5 7
11. Корона Кельце 6 2 1 3 7 - 10 7
12. Радомьяк Радом 5 2 1 2 4 - 6 7
13. Погонь Щецин 6 2 1 3 8 - 10 7
14. Шлёнск 2:0 5 1 2 2 3 - 6 5
15. Ягеллония 5 0 4 1 6 - 7 4
16. Пяст 6 1 1 4 4 - 9 4
17. Лехия Гданьск 6 1 0 5 7 - 15 3
18. Медзь 5 0 1 4 6 - 12 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 9 (2)
Ягеллония Имас Хесус 8 (1)
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Сталь Мелец Said Hamulic 6 (2)
Висла Плоцк Вольски Рафал 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Легия Енджейчик Артур 1 5
Ягеллония Цэру Богдан 6
Лехия Гданьск Налепа Михал 5
Радомьяк Радом Машаду Луиш 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Шлёнск
Ничья
Гурник Забже
2.80
8.91
2.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шлёнск 2:0 Гурник Забже онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Шлёнск
Гурник Забже
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 