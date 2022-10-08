Тур: 12. Стадион: Городской стадион Вроцлава. Главный судья: Марциняк Шимон
2:0
Первый тайм: 38'
0'
1:0
11' Гол в свои воротаВрховец Блаж
2:0
20' ГолЭкспозито Эрик
36' Желтая карточкаПодольски Лукас
Ход матча
11'
1:0
20'
2:0
36'
32
Бролль
Кевин
96
Дадок
Роберт
64
Янжа
Эрик
21
Кравчик
Пётр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Кинтана КайеПолузащитник
-
16 Хиек ХавьерПолузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Karol Borys
-
-
-
Главный тренер: Джурджевич Иван
- Основной состав
-
32 Бролль КевинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
64 Янжа ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мвондо ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bartosch Gaul
История личных встреч
Шлёнск
Гурник Забже
13 матчей
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед
27 матчей
22.2%
44.4%
33.4%
6 побед 12 ничьих 9 побед
Первый тайм
29.6%
37%
33.4%
8 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
40.7%
22.2%
37.1%
11 побед 6 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|3 (1)
|0.25
|Шварц Петр
|1
|0.08
|Замора Джон
|1
|0.08
|Гретарссон Даниэль
|1
|0.08
|Лыщаш Адриан
|1
|0.08
|Ястржембски Деннис
|1
|0.08
|Ольсен Патрик
|1 (1)
|0.08
|Гарсия Виктор III
|0
|0
|Бейгер Лукаш
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дадок Роберт
|3
|0.27
|Янжа Эрик
|2
|0.18
|Кравчик Пётр
|2 (1)
|0.18
|Новак Бартош
|2
|0.18
|Палюшек Александр
|2
|0.18
|Kanji Okunuki
|2
|0.18
|Влодарчик Шимон
|2
|0.18
|Йенсен Ричард
|1
|0.09
|Ольковски Павел
|1
|0.09
|Подольски Лукас
|0
|0
|Яницки Рафал
|0
|0
Карточки
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольсен Патрик
|4
|0
|Янасик Патрик
|2
|0
|Замора Джон
|2
|0
|Ястржембски Деннис
|2
|0
|Кончковски Мартин
|1
|0
|Шромник Михал
|1
|0
|Гарсия Виктор III
|1
|0
|Вердаска Диогу
|1
|0
|Кинтана Кайе
|1
|0
|Гретарссон Даниэль
|1
|0
|Экспозито Эрик
|1
|0
|Самец-Талар Пётр
|1
|0
|Хиек Хавьер
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янжа Эрик
|4
|0
|Йенсен Ричард
|2
|1
|Яницки Рафал
|3
|0
|Мвондо Жан
|3
|0
|Палюшек Александр
|3
|0
|Дадок Роберт
|2
|0
|Щесняк Криспин
|2
|0
|Бролль Кевин
|0
|1
|Пачеко Даниэль
|1
|0
|Коцке Йонатан
|1
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Манне Аласана
|1
|0
|Белица Даниэль
|1
|0
|Кравчик Пётр
|1
|0
|Влодарчик Шимон
|1
|0
|Jakub Szymanski
|1
|0
|Dariusz Stalmach
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
50%
76-90
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
2
50%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
5
11
4 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
2
40%
1
9%
16-30
2
40%
5
45%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
10
17
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
1
10%
2
12%
1-15
3
30%
4
24%
16-30
1
10%
4
24%
31-45
3
30%
3
18%
46-60
2
20%
2
12%
61-75
0
0%
2
12%
76-90
Пропущено
14
15
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
21%
2
13%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
2
14%
6
40%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
4
29%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Шлёнск
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Шлёнск - Варта Познань 0:2 Пяст - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Лехия Гданьск 2:1 Сталь Мелец - Шлёнск 2:0
Ruch Wysokie Mazowieckie - Шлёнск 0:4 Шлёнск - Ракув 1:4 Шлёнск - Краковия 1:1 Лех - Шлёнск 0:1 Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Корона Кельце - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Горица - Шлёнск 1:1 Залаэгерсег - Шлёнск 2:3 Радомлье - Шлёнск 1:2 Раднички Ниш - Шлёнск 1:3 Чукарички - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Гурник Забже 3:4 Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1
Гурник Забже
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гурник Забже - Заглембе Любин 2:3 Ракув - Гурник Забже 6:0 Корона Кельце - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Пяст 3:3
Висла Плоцк - Гурник Забже 1:1 Рух Хожув - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:1 Легия - Гурник Забже 2:2 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3 Гурник Забже - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Гурник Забже - Краковия 0:2 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Гурник Забже - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Гурник Забже - Пуща Неполомице 2:1 Шлёнск - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Гурник Ленчна 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|11
|7
|2
|2
|19 - 9
|23
|2.
|Легия
|11
|6
|3
|2
|14 - 13
|21
|3.
|Висла Плоцк
|12
|6
|3
|3
|23 - 13
|21
|4.
|Погонь Щецин
|12
|6
|3
|3
|20 - 16
|21
|5.
|Сталь Мелец
|12
|6
|1
|5
|18 - 19
|19
|6.
|Видзев Лодзь
|11
|5
|2
|4
|14 - 10
|17
|7.
|Краковия
|11
|5
|2
|4
|14 - 9
|17
|8.
|Ягеллония
|12
|4
|5
|3
|20 - 14
|17
|9.
|Заглембе Любин
|11
|4
|4
|3
|11 - 13
|16
|10.
|Шлёнск
|2:0
|12
|4
|4
|4
|11 - 15
|16
|11.
|Лех
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|12.
|Варта Познань
|11
|4
|2
|5
|10 - 12
|14
|13.
|Радомьяк Радом
|11
|4
|2
|5
|11 - 15
|14
|14.
|Гурник Забже
|0:2
|11
|3
|4
|4
|16 - 18
|13
|15.
|Пяст
|11
|3
|2
|6
|11 - 13
|11
|16.
|Корона Кельце
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|17.
|Медзь
|10
|1
|2
|7
|11 - 20
|5
|18.
|Лехия Гданьск
|10
|1
|2
|7
|9 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Погонь Щецин
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|3.
|Висла Плоцк
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|4.
|Легия
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|5.
|Ягеллония
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|6.
|Шлёнск
|2:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|7.
|Сталь Мелец
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|8.
|Краковия
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|9.
|Лех
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|10.
|Пяст
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|11.
|Видзев Лодзь
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|12.
|Радомьяк Радом
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|13.
|Заглембе Любин
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|14.
|Гурник Забже
|0:2
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|15.
|Корона Кельце
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|16.
|Медзь
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|Лехия Гданьск
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Варта Познань
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|6
|4
|1
|1
|7 - 2
|13
|2.
|Видзев Лодзь
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|3.
|Заглембе Любин
|6
|3
|1
|2
|7 - 9
|10
|4.
|Сталь Мелец
|6
|3
|0
|3
|9 - 12
|9
|5.
|Висла Плоцк
|7
|2
|2
|3
|12 - 10
|8
|6.
|Лех
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|7.
|Гурник Забже
|0:2
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|8.
|Легия
|6
|2
|2
|2
|4 - 9
|8
|9.
|Краковия
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|10.
|Ракув
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|11.
|Корона Кельце
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|12.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|13.
|Погонь Щецин
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|14.
|Шлёнск
|2:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|15.
|Ягеллония
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|16.
|Пяст
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|17.
|Лехия Гданьск
|6
|1
|0
|5
|7 - 15
|3
|18.
|Медзь
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|9 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (1)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|8 (3)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|6 (2)
|Висла Плоцк
|Вольски Рафал
|6 (3)
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 5
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|6
|Лехия Гданьск
|Налепа Михал
|5
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|5