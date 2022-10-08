Тур: 12. Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски. Главный судья: Damian Sylwestrzak
0:0
Перерыв
Ход матча
13'
15'
20'
24
Югас
Якуб
88
Родин
Матай
38
Мишор
Якуб
11
Ракочи
Михал
12
Куцяк
Душан
25
Налепа
Михал
99
Дурмуш
Илкай
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Югас ЯкубЗащитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Мишор ЯкубПолузащитник
-
11 Ракочи МихалПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Karol Knap
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дурмуш ИлкайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 КонрадоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
11 Dominik Pila
-
-
-
Главный тренер: Marcin Kaczmarek
История личных встреч
Краковия
Лехия Гданьск
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
35.3%
52.9%
11.8%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.2%
17.6%
15 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
30 матчей
53.3%
13.3%
33.4%
16 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
20%
53.3%
26.7%
6 побед 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
23.3%
26.7%
15 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ракочи Михал
|4
|0.33
|Кялльман Беньямин
|3
|0.25
|Patryk Makuch
|2 (1)
|0.17
|Хебо Матиас
|1
|0.08
|Мишор Якуб
|1
|0.08
|Коноплянка Евгений
|1
|0.08
|Лосаж Флорьян
|1
|0.08
|Сиплак Михал
|0
|0
|Какабадзе Отар
|0
|0
|Югас Якуб
|0
|0
|Балай Филип
|0
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайшау Флавиу
|4 (2)
|0.36
|Гаёс Мацей
|3
|0.27
|Зволински Лукаш
|1
|0.09
|Дурмуш Илкай
|0
|0
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Кубицки Ярослав
|0
|0
|Кристерс Тоберс
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яблонски Давид
|2
|1
|Рыпэ Корнел
|3
|0
|Какабадзе Отар
|3
|0
|Югас Якуб
|3
|0
|Сиплак Михал
|3
|0
|Takuto Oshima
|3
|0
|Ракочи Михал
|2
|0
|Ярошински Павел
|1
|0
|Хебо Матиас
|1
|0
|Лосаж Флорьян
|1
|0
|Гицэ Вирджил
|1
|0
|Patryk Makuch
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Налепа Михал
|5
|0
|Де Кампс Юри
|4
|0
|Штек Давид
|4
|0
|Гаёс Мацей
|3
|0
|Конрадо
|3
|0
|Малоча Марио
|1
|1
|Куцяк Душан
|2
|0
|Клеменс Кристиан
|2
|0
|Кубицки Ярослав
|2
|0
|Бухалик Михал
|1
|0
|Дурмуш Илкай
|1
|0
|Кастегрен Хенрик
|1
|0
|Кристерс Тоберс
|1
|0
|Dominik Pila
|1
|0
|Kacper Sezonienko
|1
|0
|Bassekou Diabate
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
Пропущено
5
15
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
3
20%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
40%
2
13%
61-75
2
40%
3
20%
76-90
Забито
6
3
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
2
50%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
10
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
7%
2
20%
1-15
3
21%
2
20%
16-30
4
29%
1
10%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
2
14%
2
20%
76-90
Пропущено
9
20
3 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
11%
4
20%
1-15
1
11%
3
15%
16-30
1
11%
4
20%
31-45
2
22%
4
20%
46-60
2
22%
2
10%
61-75
2
22%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Радомьяк Радом - Краковия 0:2 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Краковия - Ракув 3:0
LKS Lagow - Краковия 1:3 Краковия - Варта Познань 0:2 Шлёнск - Краковия 1:1 Краковия - Пяст 0:1 Сталь Мелец - Краковия 2:0 Краковия - Легия 3:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 3:0 Краковия - Корона Кельце 2:0 Гурник Забже - Краковия 0:2 Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Богемианс - Краковия 2:1 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Олимпиакос - Краковия 0:0 ЛАСК - Краковия 0:2 Легия - Краковия 3:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0
Лехия Гданьск
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Погонь Щецин - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гедания Гданьск 6:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 2:2 Шлёнск - Лехия Гданьск 2:1
Лехия Гданьск - Варта Познань 0:0 Лехия Гданьск - Лех 0:3 Медзь - Лехия Гданьск 2:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Корона Кельце 0:1 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Академия Пандев - Лехия Гданьск 1:2 Лехия Гданьск - Стежица 2:1 Лехия Гданьск - Академия Пандев 4:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:6 Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|12
|7
|3
|2
|15 - 13
|24
|2.
|Ракув
|11
|7
|2
|2
|19 - 9
|23
|3.
|Висла Плоцк
|12
|6
|3
|3
|23 - 13
|21
|4.
|Погонь Щецин
|12
|6
|3
|3
|20 - 16
|21
|5.
|Сталь Мелец
|12
|6
|1
|5
|18 - 19
|19
|6.
|Краковия
|0:0
|12
|5
|3
|4
|14 - 9
|18
|7.
|Видзев Лодзь
|11
|5
|2
|4
|14 - 10
|17
|8.
|Ягеллония
|12
|4
|5
|3
|20 - 14
|17
|9.
|Заглембе Любин
|11
|4
|4
|3
|11 - 13
|16
|10.
|Шлёнск
|12
|4
|4
|4
|13 - 16
|16
|11.
|Лех
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|12.
|Радомьяк Радом
|11
|4
|2
|5
|11 - 15
|14
|13.
|Варта Познань
|12
|4
|2
|6
|10 - 13
|14
|14.
|Гурник Забже
|11
|3
|4
|4
|17 - 20
|13
|15.
|Пяст
|11
|3
|2
|6
|11 - 13
|11
|16.
|Корона Кельце
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|17.
|Лехия Гданьск
|0:0
|11
|1
|3
|7
|9 - 21
|6
|18.
|Медзь
|10
|1
|2
|7
|11 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Легия
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|3.
|Погонь Щецин
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|4.
|Висла Плоцк
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|5.
|Ягеллония
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|6.
|Краковия
|0:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 4
|11
|7.
|Шлёнск
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|8.
|Сталь Мелец
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|9.
|Лех
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|10.
|Пяст
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|11.
|Видзев Лодзь
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|12.
|Радомьяк Радом
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|13.
|Заглембе Любин
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|14.
|Гурник Забже
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|15.
|Корона Кельце
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|16.
|Медзь
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|Лехия Гданьск
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Варта Познань
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|7
|4
|1
|2
|7 - 3
|13
|2.
|Видзев Лодзь
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|3.
|Заглембе Любин
|6
|3
|1
|2
|7 - 9
|10
|4.
|Сталь Мелец
|6
|3
|0
|3
|9 - 12
|9
|5.
|Легия
|6
|2
|2
|2
|4 - 9
|8
|6.
|Висла Плоцк
|7
|2
|2
|3
|12 - 10
|8
|7.
|Лех
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|8.
|Гурник Забже
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|9.
|Погонь Щецин
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|10.
|Краковия
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|11.
|Ракув
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Корона Кельце
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|13.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|14.
|Шлёнск
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|15.
|Ягеллония
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|16.
|Пяст
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|17.
|Лехия Гданьск
|0:0
|7
|1
|1
|5
|7 - 15
|4
|18.
|Медзь
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|9 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (1)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|8 (3)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|6 (2)
|Висла Плоцк
|Вольски Рафал
|6 (3)
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 5
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|6
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|5
|Лехия Гданьск
|Налепа Михал
|5