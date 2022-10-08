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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Damian Sylwestrzak
Краковия
0:0
Перерыв
Лехия Гданьск
0'
13' Желтая карточка
Хебо Матиас
15' Желтая карточка
Де Кампс Юри
20' Желтая карточка
Гаёс Мацей

Ход матча

13'
Хебо Матиас
 
15'
 
Де Кампс Юри
20'
 
Гаёс Мацей
27'
Лосаж Флорьян
Takuto Oshima
 
Лучшие коэффициенты
Краковия
Ничья
Лехия Гданьск
2.08
3.54
5.10
Все Коэффициенты
23
Немчикски
Карол
24
Югас
Якуб
88
Родин
Матай
5
Гицэ
Вирджил
25
Какабадзе
Отар
3
Сиплак
Михал
18
Takuto
Oshima
8
Хебо
Матиас
38
Мишор
Якуб
11
Ракочи
Михал
9
Кялльман
Беньямин
12
Куцяк
Душан
3
Кастегрен
Хенрик
25
Налепа
Михал
97
Абу-Ханна
Джоэл
2
Петшак
Рафаль
8
Де
Кампс
Юри
17
Клеменс
Кристиан
7
Гаёс
Мацей
6
Кубицки
Ярослав
99
Дурмуш
Илкай
28
Пайшау
Флавиу
Краковия
3-4-2-1
Лехия Гданьск
4-1-4-1

История личных встреч

Краковия
Лехия Гданьск

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

35.3%
52.9%
11.8%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.2%
17.6%
15 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

30 матчей

53.3%
13.3%
33.4%
16 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

20%
53.3%
26.7%
6 побед 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
23.3%
26.7%
15 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

Э
2:0
Э
3:0
Э
1:1
Э
0:3
К
3:2
ЭГА
0:3
Э
1:3
Э
1:0
ЭГА
2:0
Э
4:2
Э
1:0
Э
0:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
4:2
Э
0:1
ЭГА
2:0
Э
3:0
Э
0:1
Э
3:2
Э
1:0
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
1:0
Э
1:0
Э
2:6
OE
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ракочи Михал 4 0.33
Кялльман Беньямин 3 0.25
Patryk Makuch 2 (1) 0.17
Хебо Матиас 1 0.08
Мишор Якуб 1 0.08
Коноплянка Евгений 1 0.08
Лосаж Флорьян 1 0.08
Сиплак Михал 0 0
Какабадзе Отар 0 0
Югас Якуб 0 0
Балай Филип 0 0
Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайшау Флавиу 4 (2) 0.36
Гаёс Мацей 3 0.27
Зволински Лукаш 1 0.09
Дурмуш Илкай 0 0
Петшак Рафаль 0 0
Кубицки Ярослав 0 0
Кристерс Тоберс 0 0

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яблонски Давид 2 1
Рыпэ Корнел 3 0
Какабадзе Отар 3 0
Югас Якуб 3 0
Сиплак Михал 3 0
Takuto Oshima 3 0
Ракочи Михал 2 0
Ярошински Павел 1 0
Хебо Матиас 1 0
Лосаж Флорьян 1 0
Гицэ Вирджил 1 0
Patryk Makuch 1 0
Мишор Якуб 1 0
Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налепа Михал 5 0
Де Кампс Юри 4 0
Штек Давид 4 0
Гаёс Мацей 3 0
Конрадо 3 0
Малоча Марио 1 1
Куцяк Душан 2 0
Клеменс Кристиан 2 0
Кубицки Ярослав 2 0
Бухалик Михал 1 0
Дурмуш Илкай 1 0
Кастегрен Хенрик 1 0
Кристерс Тоберс 1 0
Dominik Pila 1 0
Kacper Sezonienko 1 0
Bassekou Diabate 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Пропущено

5
15
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
3
20%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
40%
2
13%
61-75
2
40%
3
20%
76-90

Забито

6
3
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
2
50%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
10
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
7%
2
20%
1-15
3
21%
2
20%
16-30
4
29%
1
10%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
2
14%
2
20%
76-90

Пропущено

9
20
3 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
11%
4
20%
1-15
1
11%
3
15%
16-30
1
11%
4
20%
31-45
2
22%
4
20%
46-60
2
22%
2
10%
61-75
2
22%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Радомьяк Радом - Краковия 0:2 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Краковия - Ракув 3:0
LKS Lagow - Краковия 1:3 Краковия - Варта Познань 0:2 Шлёнск - Краковия 1:1 Краковия - Пяст 0:1 Сталь Мелец - Краковия 2:0 Краковия - Легия 3:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 3:0 Краковия - Корона Кельце 2:0 Гурник Забже - Краковия 0:2 Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Богемианс - Краковия 2:1 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Олимпиакос - Краковия 0:0 ЛАСК - Краковия 0:2 Легия - Краковия 3:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0
Лехия Гданьск
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Погонь Щецин - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гедания Гданьск 6:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 2:2 Шлёнск - Лехия Гданьск 2:1
Лехия Гданьск - Варта Познань 0:0 Лехия Гданьск - Лех 0:3 Медзь - Лехия Гданьск 2:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Корона Кельце 0:1 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Академия Пандев - Лехия Гданьск 1:2 Лехия Гданьск - Стежица 2:1 Лехия Гданьск - Академия Пандев 4:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:6 Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 12 7 3 2 15 - 13 24
2. Ракув 11 7 2 2 19 - 9 23
3. Висла Плоцк 12 6 3 3 23 - 13 21
4. Погонь Щецин 12 6 3 3 20 - 16 21
5. Сталь Мелец 12 6 1 5 18 - 19 19
6. Краковия 0:0 12 5 3 4 14 - 9 18
7. Видзев Лодзь 11 5 2 4 14 - 10 17
8. Ягеллония 12 4 5 3 20 - 14 17
9. Заглембе Любин 11 4 4 3 11 - 13 16
10. Шлёнск 12 4 4 4 13 - 16 16
11. Лех 10 4 3 3 11 - 9 15
12. Радомьяк Радом 11 4 2 5 11 - 15 14
13. Варта Познань 12 4 2 6 10 - 13 14
14. Гурник Забже 11 3 4 4 17 - 20 13
15. Пяст 11 3 2 6 11 - 13 11
16. Корона Кельце 11 3 2 6 13 - 17 11
17. Лехия Гданьск 0:0 11 1 3 7 9 - 21 6
18. Медзь 10 1 2 7 11 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Легия 6 5 1 0 11 - 4 16
3. Погонь Щецин 6 4 2 0 12 - 6 14
4. Висла Плоцк 5 4 1 0 11 - 3 13
5. Ягеллония 7 4 1 2 14 - 7 13
6. Краковия 0:0 7 3 2 2 9 - 4 11
7. Шлёнск 7 3 2 2 10 - 10 11
8. Сталь Мелец 6 3 1 2 9 - 7 10
9. Лех 6 2 1 3 4 - 6 7
10. Пяст 5 2 1 2 7 - 4 7
11. Видзев Лодзь 5 2 1 2 7 - 6 7
12. Радомьяк Радом 6 2 1 3 7 - 9 7
13. Заглембе Любин 5 1 3 1 4 - 4 6
14. Гурник Забже 6 1 2 3 8 - 12 5
15. Корона Кельце 5 1 1 3 6 - 7 4
16. Медзь 5 1 1 3 5 - 8 4
17. Лехия Гданьск 0:0 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Варта Познань 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 7 4 1 2 7 - 3 13
2. Видзев Лодзь 6 3 1 2 7 - 4 10
3. Заглембе Любин 6 3 1 2 7 - 9 10
4. Сталь Мелец 6 3 0 3 9 - 12 9
5. Легия 6 2 2 2 4 - 9 8
6. Висла Плоцк 7 2 2 3 12 - 10 8
7. Лех 4 2 2 0 7 - 3 8
8. Гурник Забже 5 2 2 1 9 - 8 8
9. Погонь Щецин 6 2 1 3 8 - 10 7
10. Краковия 0:0 5 2 1 2 5 - 5 7
11. Ракув 5 2 1 2 5 - 5 7
12. Корона Кельце 6 2 1 3 7 - 10 7
13. Радомьяк Радом 5 2 1 2 4 - 6 7
14. Шлёнск 5 1 2 2 3 - 6 5
15. Ягеллония 5 0 4 1 6 - 7 4
16. Пяст 6 1 1 4 4 - 9 4
17. Лехия Гданьск 0:0 7 1 1 5 7 - 15 4
18. Медзь 5 0 1 4 6 - 12 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 9 (2)
Ягеллония Имас Хесус 8 (1)
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Сталь Мелец Said Hamulic 6 (2)
Висла Плоцк Вольски Рафал 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Легия Енджейчик Артур 1 5
Ягеллония Цэру Богдан 6
Шлёнск Ольсен Патрик 5
Лехия Гданьск Налепа Михал 5
Весь список
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 27'
    Takuto Oshima уходит с поля. Лосаж Флорьян выходит вместо него
  • Желтая карточка
    20'
    Гаёс Мацей получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Де Кампс Юри получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Хебо Матиас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Краковия
Ничья
Лехия Гданьск
2.08
3.54
5.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Краковия 0:0 Лехия Гданьск онлайн

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Краковия
Лехия Гданьск
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