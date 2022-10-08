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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Пржибыл Ярослав
Легия
1:0
Перерыв
Варта Познань
0'
1:0
23' Гол
Росолек Мацей
36' Желтая карточка
Мучи Эрнест
39' Желтая карточка
Слиш Бартош

Ход матча

23'
Росолек Мацей
1:0
36'
Мучи Эрнест
 
39'
Слиш Бартош
 
Лучшие коэффициенты
Легия
Ничья
Варта Познань
1.92
5.55
4.50
Все Коэффициенты
1
Тобиаш
Кацпер
8
Августиняк
Рафал
55
Енджейчик
Артур
17
Навроцкий
Майк
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
99
Слиш
Бартош
5
Рибейру
Юри
39
Росолек
Мацей
19
Карлитос
Карлос
20
Мучи
Эрнест
1
Лис
Адриан
21
Купчак
Матеуш
44
Шимонович
Давид
4
Иванов
Роберт
2
Гжесик
Ян
22
Konrad
Matuszewski
30
Щепаньски
Милош
6
Журавски
Мачей
15
Копчински
Михал
24
Шмыт
Каетан
99
Зреляк
Адам
Легия
3-4-3
Варта Познань
5-4-1

История личных встреч

Легия
Варта Познань

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

Э
0:1
Э
0:2
Э
3:2
Э
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Младенович Филип 3 0.25
Вшолек Павел 3 (1) 0.25
Мучи Эрнест 2 0.17
Капустка Бартош 1 0.08
Жозуэ Филипе 1 (1) 0.08
Йоханссон Маттиас 1 0.08
Роуз Линдси 1 0.08
Карлитос Карлос 1 0.08
Августиняк Рафал 1 0.08
Росолек Мацей 1 0.08
Пих Роберт 0 0
Баку Макана 0 0
Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 4 0.33
Журавски Мачей 1 0.08
Шимонович Давид 1 0.08
Коррин Милан 1 0.08
Гжесик Ян 1 0.08
Дестан Энис 1 0.08
Копчински Михал 1 (1) 0.08
Купчак Матеуш 0 0
Кьельб Якуб 0 0
Мяйнпя Нило 0 0
Konrad Matuszewski 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 5 1
Младенович Филип 4 0
Жозуэ Филипе 4 0
Ветеска Матеуш 2 1
Роуз Линдси 3 0
Капустка Бартош 3 0
Слиш Бартош 2 0
Йоханссон Маттиас 1 0
Вшолек Павел 1 0
Харатин Игорь 1 0
Карлитос Карлос 1 0
Баку Макана 1 0
Навроцкий Майк 1 0
Августиняк Рафал 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зреляк Адам 4 0
Ставропулос Димитрис 4 0
Купчак Матеуш 2 0
Коррин Милан 2 0
Плеснерович Виктор 2 0
Шмыт Каетан 2 0
Лис Адриан 1 0
Копчински Михал 1 0
Кьельб Якуб 1 0
Шимонович Давид 1 0
Косцельны Камиль 1 0
Щепаньски Милош 1 0
Иванов Роберт 1 0
Гжесик Ян 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
7
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
3
43%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
9
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
6
67%
1
11%
76-90

Забито

14
11
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
0
0%
1
9%
1-15
3
21%
3
27%
16-30
2
14%
1
9%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
4
29%
3
27%
76-90

Пропущено

13
11
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
15%
1
9%
1-15
2
15%
3
27%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
6
46%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лех - Легия 0:0 Легия - Сталь Жешув 3:0 Легия - Медзь 3:2 Ракув - Легия 4:0
Легия - Радомьяк Радом 1:0 Брук-Бет Термалица - Легия 2:3 Сталь Мелец - Легия 0:1 Легия - Гурник Забже 2:2 Видзев Лодзь - Легия 1:2 Легия - Пяст 2:0 Краковия - Легия 3:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Селтик 2:2 Корона Кельце - Легия 1:1 Легия - Заря 2:1 Легия - Мотор Люблин 2:3 Ред Булл Зальцбург - Легия 3:2 Легия - Сепси 0:1 Легия - Краковия 3:0 Ягеллония - Легия 2:2
Варта Познань
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Шлёнск - Варта Познань 0:2 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Лех 0:1 Варта Познань - Заглембе Любин 2:2
Лехия Гданьск - Варта Познань 0:0 ГКС Ястшембе - Варта Познань 0:2 Краковия - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Видзев Лодзь 0:1 Корона Кельце - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Медзь - Варта Познань 1:2 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Ракув - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Варта Познань - Хойничанка Хойнице 4:2 Варта Познань - Ольборг 1:3 Легница - Варта Познань 0:1 Ягилония - Варта Познань 1:0 Висла Краков - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лех 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 1:0 12 7 3 2 15 - 13 24
2. Ракув 11 7 2 2 19 - 9 23
3. Висла Плоцк 12 6 3 3 23 - 13 21
4. Погонь Щецин 12 6 3 3 20 - 16 21
5. Сталь Мелец 12 6 1 5 18 - 19 19
6. Видзев Лодзь 11 5 2 4 14 - 10 17
7. Краковия 11 5 2 4 14 - 9 17
8. Ягеллония 12 4 5 3 20 - 14 17
9. Заглембе Любин 11 4 4 3 11 - 13 16
10. Шлёнск 12 4 4 4 13 - 16 16
11. Лех 10 4 3 3 11 - 9 15
12. Радомьяк Радом 11 4 2 5 11 - 15 14
13. Варта Познань 0:1 12 4 2 6 10 - 13 14
14. Гурник Забже 11 3 4 4 17 - 20 13
15. Пяст 11 3 2 6 11 - 13 11
16. Корона Кельце 11 3 2 6 13 - 17 11
17. Медзь 10 1 2 7 11 - 20 5
18. Лехия Гданьск 10 1 2 7 9 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Легия 1:0 6 5 1 0 11 - 4 16
3. Погонь Щецин 6 4 2 0 12 - 6 14
4. Висла Плоцк 5 4 1 0 11 - 3 13
5. Ягеллония 7 4 1 2 14 - 7 13
6. Шлёнск 7 3 2 2 10 - 10 11
7. Сталь Мелец 6 3 1 2 9 - 7 10
8. Краковия 6 3 1 2 9 - 4 10
9. Радомьяк Радом 6 2 1 3 7 - 9 7
10. Лех 6 2 1 3 4 - 6 7
11. Пяст 5 2 1 2 7 - 4 7
12. Видзев Лодзь 5 2 1 2 7 - 6 7
13. Заглембе Любин 5 1 3 1 4 - 4 6
14. Гурник Забже 6 1 2 3 8 - 12 5
15. Корона Кельце 5 1 1 3 6 - 7 4
16. Медзь 5 1 1 3 5 - 8 4
17. Лехия Гданьск 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Варта Познань 0:1 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 0:1 7 4 1 2 7 - 3 13
2. Видзев Лодзь 6 3 1 2 7 - 4 10
3. Заглембе Любин 6 3 1 2 7 - 9 10
4. Сталь Мелец 6 3 0 3 9 - 12 9
5. Легия 1:0 6 2 2 2 4 - 9 8
6. Висла Плоцк 7 2 2 3 12 - 10 8
7. Лех 4 2 2 0 7 - 3 8
8. Гурник Забже 5 2 2 1 9 - 8 8
9. Погонь Щецин 6 2 1 3 8 - 10 7
10. Краковия 5 2 1 2 5 - 5 7
11. Ракув 5 2 1 2 5 - 5 7
12. Корона Кельце 6 2 1 3 7 - 10 7
13. Радомьяк Радом 5 2 1 2 4 - 6 7
14. Шлёнск 5 1 2 2 3 - 6 5
15. Ягеллония 5 0 4 1 6 - 7 4
16. Пяст 6 1 1 4 4 - 9 4
17. Лехия Гданьск 6 1 0 5 7 - 15 3
18. Медзь 5 0 1 4 6 - 12 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 9 (2)
Ягеллония Имас Хесус 8 (1)
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Сталь Мелец Said Hamulic 6 (2)
Висла Плоцк Вольски Рафал 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Легия Енджейчик Артур 1 5
Ягеллония Цэру Богдан 6
Шлёнск Ольсен Патрик 5
Лехия Гданьск Налепа Михал 5
Весь список
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Слиш Бартош получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Мучи Эрнест получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Maciej Rosolek бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Легия
Ничья
Варта Познань
1.92
5.55
4.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Легия 1:0 Варта Познань онлайн

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