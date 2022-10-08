Тур: 12. Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского. Главный судья: Пржибыл Ярослав
1:0
Перерыв
Ход матча
23'
1:0
36'
39'
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
99
Слиш
Бартош
20
Мучи
Эрнест
24
Шмыт
Каетан
99
Зреляк
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пих РобертПолузащитник
-
28 Баку МаканаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Шмыт КаетанПолузащитник
-
99 Зреляк АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
94 Дестан ЭнисНападающий
-
16 Луиш МигелНападающий
-
10 Коррин МиланНападающий
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
История личных встреч
Легия
Варта Познань
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Младенович Филип
|3
|0.25
|Вшолек Павел
|3 (1)
|0.25
|Мучи Эрнест
|2
|0.17
|Капустка Бартош
|1
|0.08
|Жозуэ Филипе
|1 (1)
|0.08
|Йоханссон Маттиас
|1
|0.08
|Роуз Линдси
|1
|0.08
|Карлитос Карлос
|1
|0.08
|Августиняк Рафал
|1
|0.08
|Росолек Мацей
|1
|0.08
|Пих Роберт
|0
|0
|Баку Макана
|0
|0
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|4
|0.33
|Журавски Мачей
|1
|0.08
|Шимонович Давид
|1
|0.08
|Коррин Милан
|1
|0.08
|Гжесик Ян
|1
|0.08
|Дестан Энис
|1
|0.08
|Копчински Михал
|1 (1)
|0.08
|Купчак Матеуш
|0
|0
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Мяйнпя Нило
|0
|0
|Konrad Matuszewski
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|5
|1
|Младенович Филип
|4
|0
|Жозуэ Филипе
|4
|0
|Ветеска Матеуш
|2
|1
|Роуз Линдси
|3
|0
|Капустка Бартош
|3
|0
|Слиш Бартош
|2
|0
|Йоханссон Маттиас
|1
|0
|Вшолек Павел
|1
|0
|Харатин Игорь
|1
|0
|Карлитос Карлос
|1
|0
|Баку Макана
|1
|0
|Навроцкий Майк
|1
|0
|Августиняк Рафал
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зреляк Адам
|4
|0
|Ставропулос Димитрис
|4
|0
|Купчак Матеуш
|2
|0
|Коррин Милан
|2
|0
|Плеснерович Виктор
|2
|0
|Шмыт Каетан
|2
|0
|Лис Адриан
|1
|0
|Копчински Михал
|1
|0
|Кьельб Якуб
|1
|0
|Шимонович Давид
|1
|0
|Косцельны Камиль
|1
|0
|Щепаньски Милош
|1
|0
|Иванов Роберт
|1
|0
|Гжесик Ян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
7
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
3
43%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
9
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
6
67%
1
11%
76-90
Забито
14
11
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
0
0%
1
9%
1-15
3
21%
3
27%
16-30
2
14%
1
9%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
4
29%
3
27%
76-90
Пропущено
13
11
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
15%
1
9%
1-15
2
15%
3
27%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
6
46%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лех - Легия 0:0 Легия - Сталь Жешув 3:0 Легия - Медзь 3:2 Ракув - Легия 4:0
Легия - Радомьяк Радом 1:0 Брук-Бет Термалица - Легия 2:3 Сталь Мелец - Легия 0:1 Легия - Гурник Забже 2:2 Видзев Лодзь - Легия 1:2 Легия - Пяст 2:0 Краковия - Легия 3:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Селтик 2:2 Корона Кельце - Легия 1:1 Легия - Заря 2:1 Легия - Мотор Люблин 2:3 Ред Булл Зальцбург - Легия 3:2 Легия - Сепси 0:1 Легия - Краковия 3:0 Ягеллония - Легия 2:2
Варта Познань
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Шлёнск - Варта Познань 0:2 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Лех 0:1 Варта Познань - Заглембе Любин 2:2
Лехия Гданьск - Варта Познань 0:0 ГКС Ястшембе - Варта Познань 0:2 Краковия - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Видзев Лодзь 0:1 Корона Кельце - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Медзь - Варта Познань 1:2 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Ракув - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Варта Познань - Хойничанка Хойнице 4:2 Варта Познань - Ольборг 1:3 Легница - Варта Познань 0:1 Ягилония - Варта Познань 1:0 Висла Краков - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лех 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|1:0
|12
|7
|3
|2
|15 - 13
|24
|2.
|Ракув
|11
|7
|2
|2
|19 - 9
|23
|3.
|Висла Плоцк
|12
|6
|3
|3
|23 - 13
|21
|4.
|Погонь Щецин
|12
|6
|3
|3
|20 - 16
|21
|5.
|Сталь Мелец
|12
|6
|1
|5
|18 - 19
|19
|6.
|Видзев Лодзь
|11
|5
|2
|4
|14 - 10
|17
|7.
|Краковия
|11
|5
|2
|4
|14 - 9
|17
|8.
|Ягеллония
|12
|4
|5
|3
|20 - 14
|17
|9.
|Заглембе Любин
|11
|4
|4
|3
|11 - 13
|16
|10.
|Шлёнск
|12
|4
|4
|4
|13 - 16
|16
|11.
|Лех
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|12.
|Радомьяк Радом
|11
|4
|2
|5
|11 - 15
|14
|13.
|Варта Познань
|0:1
|12
|4
|2
|6
|10 - 13
|14
|14.
|Гурник Забже
|11
|3
|4
|4
|17 - 20
|13
|15.
|Пяст
|11
|3
|2
|6
|11 - 13
|11
|16.
|Корона Кельце
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|17.
|Медзь
|10
|1
|2
|7
|11 - 20
|5
|18.
|Лехия Гданьск
|10
|1
|2
|7
|9 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Легия
|1:0
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|3.
|Погонь Щецин
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|4.
|Висла Плоцк
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|5.
|Ягеллония
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|6.
|Шлёнск
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|7.
|Сталь Мелец
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|8.
|Краковия
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|9.
|Радомьяк Радом
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|10.
|Лех
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|11.
|Пяст
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|12.
|Видзев Лодзь
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|13.
|Заглембе Любин
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|14.
|Гурник Забже
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|15.
|Корона Кельце
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|16.
|Медзь
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|Лехия Гданьск
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Варта Познань
|0:1
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|0:1
|7
|4
|1
|2
|7 - 3
|13
|2.
|Видзев Лодзь
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|3.
|Заглембе Любин
|6
|3
|1
|2
|7 - 9
|10
|4.
|Сталь Мелец
|6
|3
|0
|3
|9 - 12
|9
|5.
|Легия
|1:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 9
|8
|6.
|Висла Плоцк
|7
|2
|2
|3
|12 - 10
|8
|7.
|Лех
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|8.
|Гурник Забже
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|9.
|Погонь Щецин
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|10.
|Краковия
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|11.
|Ракув
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Корона Кельце
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|13.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|14.
|Шлёнск
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|15.
|Ягеллония
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|16.
|Пяст
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|17.
|Лехия Гданьск
|6
|1
|0
|5
|7 - 15
|3
|18.
|Медзь
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|9 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (1)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|8 (3)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|6 (2)
|Висла Плоцк
|Вольски Рафал
|6 (3)
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 5
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|6
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|5
|Лехия Гданьск
|Налепа Михал
|5