Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Бергёйс Стивен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

90' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

87' Рефери не любит споров - именно за это Классен Дэви сейчас получил желтую

87' Забив гол, Волендам сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

86' Ibrahim El Kadiri сделал результативную передачу.

86' Г О О О О Л - Эйтинг Карел забивает с левой ноги!

86' Ibrahim El Kadiri создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Lequincio Zeefuik выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Удар от ворот произведет Волендам

85' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Бергёйс Стивен пробил со штрафного прямо в стенку

84' Эйтинг Карел - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

84' Блинд Дэйли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Бергёйс Стивен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Матч возобновлен

81' Мёркин Дерри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Бергёйс Стивен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Филип Станкович из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

77' Удар от ворот произведет Аякс

76' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Эйтинг Карел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Удар от ворот произведет Аякс

76' Мёркин Дерри не смог попасть в створ ударом издали

75' Хорошую попытку сделал Ван Мигем Дарил . Удар в створ, но вратарь начеку

75' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Пасвер Ремко плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

74' Г О О О О Л - Lequincio Zeefuik забивает ударом с правой ноги!

74' Lequincio Zeefuik выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Тактическая замена. Девайн Ренш уходит с поля и его заменяет Гриллич Флориан

71' Удар от ворот произведет Аякс

71' Верман Хенк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Мирани Деймон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Тактическая замена. Gaetano Oristanio уходит с поля и его заменяет Lequincio Zeefuik

69' Бергёйс Стивен пробует нанести удар издали, но Филип Станкович держит все под контролем

69' Альварес Эдсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Мбуямба Ксавьер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Удар от ворот произведет Волендам

67' Классен Дэви из команды Аякс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

64' Г О О О О Л - Броббей Брайан забивает с правой ноги!

64' Тимбер Юррьен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Удар от ворот произведет Волендам

63' Филип Станкович делает важнейший сейв!

63' Угелумба Кэлвин пробует нанести удар издали, но Филип Станкович ловит мяч

63' Бергёйс Стивен из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

60' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Альварес Эдсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Эйтинг Карел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Альварес Эдсон выиграл воздушное противоборство у Gaetano Oristanio.

58' Удар от ворот произведет Волендам

58' Бергёйс Стивен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Тейлор Кеннет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Удар от ворот произведет Волендам

57' Бергвейн Стевен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Бергёйс Стивен пробует нанести удар издали, но Филип Станкович держит все под контролем

55' Бергвейн Стевен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Волендам

53' Бергёйс Стивен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' ШТАНГА! Так было близко к голу - Бергёйс Стивен нанес удар в каркас ворот!

52' Тимбер Юррьен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Эйтинг Карел из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Филип Станкович из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

49' Удар от ворот произведет Аякс

49' Ibrahim El Kadiri нанес удар чуть мимо. Близко!

49' Ibrahim El Kadiri создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

47' Gaetano Oristanio выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля