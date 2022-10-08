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Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Линдхут Аллард
Волендам
2:4
Конец матча
Аякс
0'
0:1
17' Пенальти
Тадич Душан
0:2
39' Гол
Угелумба Кэлвин
0:3
64' Гол
Броббей Брайан
1:3
74' Гол
Lequincio Zeefuik
81' Желтая карточка
Фернандес Франсиско
84' Желтая карточка
Эйтинг Карел
2:3
86' Гол
Эйтинг Карел
87' Желтая карточка
Классен Дэви
88' Желтая карточка
Плат Брайан
90' Желтая карточка
Броббей Брайан
2:4
90' Гол
Классен Дэви
90'+8

Ход матча

17'
0:1
Тадич Душан
39'
0:2
Угелумба Кэлвин
(Бергёйс Стивен)
46'
Бенамар Бенаисса
Буур Оскар
 
60'
Верман Хенк
Мюрен Роберт
 
60'
Ван Мигем Дарил
Achraf Douiri
 
61'
 
Броббей Брайан
Кудус Мохаммед
61'
 
Классен Дэви
Тадич Душан
64'
0:3
Броббей Брайан
(Тимбер Юррьен)
70'
Lequincio Zeefuik
Ористанио Гаэтано
 
73'
 
Гриллич Флориан
Ренсх Девайн
73'
 
Фернандес Франсиско
Бергвейн Стевен
74'
Lequincio Zeefuik
1:3
81'
 
Фернандес Франсиско
82'
 
Бас Юри
Тейлор Кеннет
84'
Эйтинг Карел
 
86'
Эйтинг Карел
(Эль-Кадири Ибрахим)
2:3
87'
 
Классен Дэви
88'
Плат Брайан
 
90'
 
Броббей Брайан
90'
2:4
Классен Дэви
(Фернандес Франсиско)

Статистика матча

  • 2 Голы 4
  • 5 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 6
  • 3 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 28 Владение мячом, % 72

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Филип
Станкович
3
Плат
Брайан
31
Мбуямба
Ксавьер
4
Мирани
Деймон
5
Мёркин
Дерри
2
Буур
Оскар
10
Ористанио
Гаэтано
8
Эйтинг
Карел
24
Achraf
Douiri
21
Мюрен
Роберт
34
Эль-Кадири
Ибрахим
22
Пасвер
Ремко
15
Ренсх
Девайн
2
Тимбер
Юррьен
17
Блинд
Дэйли
3
Угелумба
Кэлвин
7
Бергвейн
Стевен
4
Альварес
Эдсон
8
Тейлор
Кеннет
23
Бергёйс
Стивен
20
Кудус
Мохаммед
10
Тадич
Душан
Волендам
4-3-3
Аякс
4-3-3

История личных встреч

Волендам
Аякс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
К
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Мигем Дарил 2 0.22
Эйтинг Карел 2 0.22
Мюрен Роберт 2 0.22
Lequincio Zeefuik 2 0.22
Бенамар Бенаисса 1 0.11
Верман Хенк 1 0.11
Мирани Деймон 0 0
Мёркин Дерри 0 0
Эль-Кадири Ибрахим 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергвейн Стевен 6 0.67
Броббей Брайан 4 0.44
Кудус Мохаммед 4 0.44
Тейлор Кеннет 3 0.33
Классен Дэви 3 0.33
Бергёйс Стивен 2 (1) 0.22
Ренсх Девайн 2 0.22
Тадич Душан 1 (1) 0.11
Антони 1 0.11
Угелумба Кэлвин 1 0.11
Альварес Эдсон 0 0
Блинд Дэйли 0 0
Коласио Хорхе III 0 0
Тимбер Юррьен 0 0
Фернандес Франсиско 0 0

Карточки

Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Улд-Ших Биляль 1 1
Ван Мигем Дарил 2 0
Эйтинг Карел 2 0
Плат Брайан 2 0
Бенамар Бенаисса 2 0
Филип Станкович 1 0
Мёркин Дерри 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Achraf Douiri 1 0
Walid Ould Chikh 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 4 0
Тадич Душан 2 0
Классен Дэви 1 0
Броббей Брайан 1 0
Тейлор Кеннет 1 0
Ренсх Девайн 1 0
Тимбер Юррьен 1 0
Фернандес Франсиско 1 0
Лукка Лоренцо 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
17%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
17%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
3
50%
1
9%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
5
45%
2
33%
76-90

Забито

5
16
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
2
13%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
2
40%
4
25%
31-45
1
20%
4
25%
46-60
1
20%
3
19%
61-75
0
0%
1
6%
76-90

Пропущено

15
2
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
3
20%
1
50%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
2
13%
1
50%
76-90

Забито

11
27
5 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 8
2 Не забивали 0
1
9%
4
15%
1-15
1
9%
3
11%
16-30
3
27%
7
26%
31-45
1
9%
6
22%
46-60
2
18%
5
19%
61-75
3
27%
2
7%
76-90

Пропущено

26
8
13 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
3
12%
2
25%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
5
19%
2
25%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
4
15%
1
13%
61-75
7
27%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Волендам
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фортуна Ситтард - Волендам 2:0 Витесс - Волендам 1:1 Волендам - Гоу Эхед Иглс 2:3 Спарта Роттердам - Волендам 4:0
ПСВ - Волендам 7:1 Волендам - Твенте 1:0 Волендам - НЕК Неймеген 1:4 Гронинген - Волендам 2:2 Панатинаикос - Волендам 2:1 Волендам - АЕК 1:2 НАК Бреда - Волендам 0:0 Волендам - Генк 3:2 Волендам - Эйндховен 2:2 Дордрехт - Волендам 3:2 Ден Босх - Волендам 1:2 Волендам - Аякс-2 3:1 Волендам - Де Графсхап 3:1 ПСВ-2 - Волендам 2:2 Волендам - Осс 1:2 АДО Ден Хааг - Волендам 1:1
Аякс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аякс - Наполи 1:6 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Аякс 2:1 Ливерпуль - Аякс 2:1
Аякс - Херенвен 5:0 Аякс - Рейнджерс 4:0 Аякс - Камбюр 4:0 Утрехт - Аякс 0:2 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Аякс - Гронинген 6:1 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 Алмере Сити - Аякс 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 Аякс - Эйпен 1:1 Аякс - Локомотив Загреб 3:0 Падерборн - Аякс 5:2 Меппен - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 9 7 1 1 27 - 8 22
2. АЗ Алкмаар 8 6 2 0 17 - 6 20
3. ПСВ 8 6 0 2 28 - 13 18
4. Фейеноорд 8 5 2 1 21 - 10 17
5. Твенте 8 5 1 2 15 - 5 16
6. Ваалвейк 9 3 4 2 20 - 14 13
7. Херенвен 8 3 4 1 8 - 7 13
8. Утрехт 8 3 3 2 10 - 10 12
9. Спарта Роттердам 8 3 2 3 11 - 10 11
10. НЕК Неймеген 8 1 6 1 8 - 6 9
11. Эксельсиор 8 3 0 5 10 - 19 9
12. Гронинген 9 2 2 5 10 - 19 8
13. Гоу Эхед Иглс 8 2 1 5 11 - 16 7
14. Камбюр 8 2 1 5 8 - 14 7
15. Фортуна Ситтард 8 2 1 5 11 - 17 7
16. Витесс 8 1 2 5 7 - 19 5
17. Эммен 8 1 2 5 6 - 18 5
18. Волендам 9 1 2 6 10 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ПСВ 4 4 0 0 16 - 5 12
3. Аякс 4 3 1 0 16 - 2 10
4. Ваалвейк 5 2 2 1 14 - 8 8
5. АЗ Алкмаар 4 2 2 0 6 - 3 8
6. Херенвен 4 2 2 0 4 - 2 8
7. Фейеноорд 3 2 1 0 7 - 0 7
8. Спарта Роттердам 4 2 0 2 8 - 5 6
9. Фортуна Ситтард 5 2 0 3 9 - 11 6
10. Эксельсиор 4 2 0 2 6 - 9 6
11. Утрехт 4 1 2 1 1 - 2 5
12. Эммен 4 1 2 1 4 - 6 5
13. Гронинген 5 1 1 3 6 - 10 4
14. Камбюр 4 1 0 3 3 - 4 3
15. Гоу Эхед Иглс 4 1 0 3 7 - 10 3
16. НЕК Неймеген 4 0 3 1 3 - 4 3
17. Волендам 4 1 0 3 6 - 11 3
18. Витесс 4 0 2 2 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 4 4 0 0 11 - 3 12
2. Аякс 5 4 0 1 11 - 6 12
3. Фейеноорд 5 3 1 1 14 - 10 10
4. Утрехт 4 2 1 1 9 - 8 7
5. ПСВ 4 2 0 2 12 - 8 6
6. НЕК Неймеген 4 1 3 0 5 - 2 6
7. Ваалвейк 4 1 2 1 6 - 6 5
8. Херенвен 4 1 2 1 4 - 5 5
9. Спарта Роттердам 4 1 2 1 3 - 5 5
10. Твенте 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Гоу Эхед Иглс 4 1 1 2 4 - 6 4
12. Гронинген 4 1 1 2 4 - 9 4
13. Камбюр 4 1 1 2 5 - 10 4
14. Витесс 4 1 0 3 2 - 7 3
15. Эксельсиор 4 1 0 3 4 - 10 3
16. Волендам 5 0 2 3 4 - 16 2
17. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Эммен 4 0 0 4 2 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 10 (6)
ПСВ Симонс Хави 6 (3)
Фейеноорд Перейра Данило II 7 (1)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Утрехт Дост Бас 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 4
Аякс Альварес Эдсон 4
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Аякс владели мячом большую часть игры и выиграли.
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Волендам: 28%, Аякс: 72%.
  • 97'
    Команда Аякс забила решающий гол в последние минуты игры!
  • 97'
    Классен Дэви сделал ключевой пас для гола!
  • 96'
    Фернандес Франсиско сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    96'
    Г О О О О Л - Классен Дэви забивает с правой ноги!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Контроль мяча: Волендам: 30%, Аякс: 70%.
    • 48'
      Бергёйс Стивен из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 48'
      Команда Аякс играла лучше в этом тайме.
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Фол, нарушение
      47'
      Судья сигнализирует, что Плат Брайан из команды Волендам поставил подножку. Пострадал Тадич Душан
    • 47'
      Угелумба Кэлвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Achraf Douiri выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • Офсайд
      45'
      Ibrahim El Kadiri из команды Волендам в офсайде
    • 45'
      Контроль мяча: Волендам: 30%, Аякс: 70%.
    • 45'
      Мирани Деймон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      44'
      Судья сигнализирует, что Gaetano Oristanio из команды Волендам поставил подножку. Пострадал Тейлор Кеннет
    • 44'
      Угелумба Кэлвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Офсайд
      43'
      Кудус Мохаммед из команды Аякс в офсайде
    • 42'
      Мирани Деймон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе
    • 42'
      Мюрен Роберт создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 42'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 41'
      Девайн Ренш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Травма, повреждение
      41'
      Девайн Ренш возвращается на поле.
    • 41'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      40'
      Ох, нехорошо это выглядит. Девайн Ренш получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      40'
      Девайн Ренш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 40'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 40'
      Контроль мяча: Волендам: 28%, Аякс: 72%.
    • 40'
      Отличный командный гол!
    • 39'
      Тимбер Юррьен сделал ключевой пас для гола!
    • 39'
      Бергёйс Стивен сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      39'
      Г О О О О О О Л - Угелумба Кэлвин из команды Аякс с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
    • 39'
      Бергёйс Стивен из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 39'
      Бергёйс Стивен из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 38'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 37'
      Gaetano Oristanio бьет ударом через себя, но Ремко Пасвеер блокирует удар!
    • 37'
      Мёркин Дерри из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 37'
      Волендам начинает контратаку
    • 37'
      Мёркин Дерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Угелумба Кэлвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 36'
      Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 36'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 35'
      Контроль мяча: Волендам: 29%, Аякс: 71%.
    • 35'
      Мбуямба Ксавьер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 34'
      Мбуямба Ксавьер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Кудус Мохаммед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Волендам начинает контратаку
    • 34'
      Буур Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 34'
      Шанс! Альварес Эдсон из команды Аякс пробил головой, но мимо
    • Угловой
      34'
      Бергёйс Стивен из команды Аякс подал угловой справа.
    • 33'
      Мбуямба Ксавьер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 33'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 33'
      Плат Брайан выиграл воздушное противоборство у Тадич Душан.
    • 32'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 32'
      Волендам пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      32'
      Судья сигнализирует, что Тадич Душан из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Плат Брайан
    • 32'
      Мбуямба Ксавьер успешно блокирует удар.
    • 32'
      Кудус Мохаммед нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 32'
      Угелумба Кэлвин из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 31'
      Аякс контролирует мяч.
    • 31'
      Мёркин Дерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 30'
      Девайн Ренш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Эйтинг Карел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Контроль мяча: Волендам: 27%, Аякс: 73%.
    • 29'
      Мбуямба Ксавьер нанес удар головой, но Ремко Пасвеер спокойно отбил мяч.
    • Угловой
      29'
      Эйтинг Карел из команды Волендам подал угловой справа.
    • 29'
      Альварес Эдсон успешно блокирует удар.
    • 29'
      Achraf Douiri нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      29'
      Эйтинг Карел из команды Волендам разыграл угловой с правого угла.
    • 28'
      Альварес Эдсон из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      28'
      Блинд Дэйли задерживает мяч рукой
    • 27'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 27'
      Бергвейн Стевен нанес удар чуть мимо. Близко!
    • 27'
      Девайн Ренш создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 27'
      Аякс начинает контратаку
    • 27'
      Альварес Эдсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Эйтинг Карел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      26'
      Судья сигнализирует, что Achraf Douiri из команды Волендам поставил подножку. Пострадал Тейлор Кеннет
    • Офсайд
      26'
      Буур Оскар из команды Волендам в офсайде
    • 26'
      Блинд Дэйли выиграл воздушное противоборство у Мюрен Роберт.
    • 26'
      Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 25'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 25'
      Gaetano Oristanio не смог попасть в створ ударом издали
    • 25'
      Gaetano Oristanio выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Контроль мяча: Волендам: 26%, Аякс: 74%.
    • 25'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 25'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 25'
      Шанс! Альварес Эдсон из команды Аякс пробил головой, но мимо
    • 24'
      Тадич Душан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Угловой
      24'
      Тейлор Кеннет из команды Аякс разыграл угловой с левого угла.
    • 24'
      Хорошую попытку сделал Кудус Мохаммед. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 24'
      Кудус Мохаммед нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 24'
      Тадич Душан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 24'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе
    • Фол, нарушение
      22'
      Тейлор Кеннет из команды Аякс заходит слишком далеко, он валит Мюрен Роберт.
    • 22'
      Альварес Эдсон из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      22'
      Девайн Ренш наказан за толчок Мюрен Роберт
    • 21'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 21'
      Шанс! Кудус Мохаммед из команды Аякс пробил головой, но мимо
    • 21'
      Тадич Душан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 21'
      Блинд Дэйли выиграл воздушное противоборство у Мюрен Роберт.
    • 20'
      Альварес Эдсон выиграл воздушное противоборство у Gaetano Oristanio.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 20'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Волендам: 25%, Аякс: 75%.
    • 19'
      Буур Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе
    • 19'
      Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 19'
      Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 18'
      Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе
    • Фол, нарушение
      18'
      Судья сигнализирует, что Кудус Мохаммед из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Мирани Деймон
    • 17'
      Команда Аякс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • Описание гола
      17'
      Г О О О О О Л - Тадич Душан из команды Аякс забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Филип Станкович прыгнул не в ту сторону.
    • Фол, нарушение
      16'
      ПЕНАЛЬТИ! - Плат Брайан играет рукой в штрафной! Плат Брайан вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
    • 16'
      Бергёйс Стивен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 16'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Тадич Душан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Волендам: 30%, Аякс: 70%.
    • 15'
      Плат Брайан из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 14'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 14'
      Мёркин Дерри из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Кудус Мохаммед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Эйтинг Карел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 13'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 12'
      Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 12'
      Матч возобновлен
    • 11'
      Матч остановлен
    • Фол, нарушение
      11'
      Судья сигнализирует, что Тадич Душан из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Буур Оскар
    • 11'
      Плат Брайан выиграл воздушное противоборство у Тадич Душан.
    • Офсайд
      10'
      Кудус Мохаммед из команды Аякс в офсайде
    • 10'
      Контроль мяча: Волендам: 33%, Аякс: 67%.
    • 10'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 9'
      Мбуямба Ксавьер из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Аякс пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      9'
      Судья сигнализирует, что Achraf Douiri из команды Волендам поставил подножку. Пострадал Тадич Душан
    • 8'
      Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 8'
      Угелумба Кэлвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Achraf Douiri из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Тейлор Кеннет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Аякс контролирует мяч.
    • 6'
      Альварес Эдсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 6'
      Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 6'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 6'
      Ibrahim El Kadiri оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 6'
      Эйтинг Карел нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 5'
      Шанс! Ibrahim El Kadiri из команды Волендам пробил головой, но мимо
    • 5'
      Плат Брайан из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 5'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Волендам: 19%, Аякс: 81%.
    • 5'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 4'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 3'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Плат Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Ibrahim El Kadiri выиграл воздушное противоборство у Девайн Ренш.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 2'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 1'
      Хорошую попытку сделал Мюрен Роберт. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 1'
      Мюрен Роберт создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 1'
      Волендам начинает контратаку
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
    • 1'
      Аякс начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kras Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Волендам 2:4 Аякс онлайн

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