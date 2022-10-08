Тур: 9. Стадион: Крас. Главный судья: Линдхут Аллард
0'
0:1
17' ПенальтиТадич Душан
0:2
39' ГолУгелумба Кэлвин
0:3
64' ГолБроббей Брайан
1:3
74' ГолLequincio Zeefuik
81' Желтая карточкаФернандес Франсиско
84' Желтая карточкаЭйтинг Карел
2:3
86' ГолЭйтинг Карел
87' Желтая карточкаКлассен Дэви
88' Желтая карточкаПлат Брайан
90' Желтая карточкаБроббей Брайан
2:4
90' ГолКлассен Дэви
90'+8
Ход матча
17'
0:1
39'
64'
0:3
74'
82'
84'
86'
87'
88'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 4
-
5 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 8
-
3 Угловые 6
-
3 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
28 Владение мячом, % 72
Владение мячом
21
Мюрен
Роберт
22
Пасвер
Ремко
15
Ренсх
Девайн
17
Блинд
Дэйли
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Мюрен РобертНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лауэрс БарриВратарь
- Защитник
-
15 Джеймс ДеанЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Imran Nazih
-
-
-
Главный тренер: Wim Jonk
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Гортер ДжейВратарь
- Защитник
-
25 Бас ЮриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Схрёдер Альфред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Волендам
Аякс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Мигем Дарил
|2
|0.22
|Эйтинг Карел
|2
|0.22
|Мюрен Роберт
|2
|0.22
|Lequincio Zeefuik
|2
|0.22
|Бенамар Бенаисса
|1
|0.11
|Верман Хенк
|1
|0.11
|Мирани Деймон
|0
|0
|Мёркин Дерри
|0
|0
|Эль-Кадири Ибрахим
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергвейн Стевен
|6
|0.67
|Броббей Брайан
|4
|0.44
|Кудус Мохаммед
|4
|0.44
|Тейлор Кеннет
|3
|0.33
|Классен Дэви
|3
|0.33
|Бергёйс Стивен
|2 (1)
|0.22
|Ренсх Девайн
|2
|0.22
|Тадич Душан
|1 (1)
|0.11
|Антони
|1
|0.11
|Угелумба Кэлвин
|1
|0.11
|Альварес Эдсон
|0
|0
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Коласио Хорхе III
|0
|0
|Тимбер Юррьен
|0
|0
|Фернандес Франсиско
|0
|0
Карточки
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Улд-Ших Биляль
|1
|1
|Ван Мигем Дарил
|2
|0
|Эйтинг Карел
|2
|0
|Плат Брайан
|2
|0
|Бенамар Бенаисса
|2
|0
|Филип Станкович
|1
|0
|Мёркин Дерри
|1
|0
|Ористанио Гаэтано
|1
|0
|Achraf Douiri
|1
|0
|Walid Ould Chikh
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|4
|0
|Тадич Душан
|2
|0
|Классен Дэви
|1
|0
|Броббей Брайан
|1
|0
|Тейлор Кеннет
|1
|0
|Ренсх Девайн
|1
|0
|Тимбер Юррьен
|1
|0
|Фернандес Франсиско
|1
|0
|Лукка Лоренцо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
17%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
17%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
3
50%
1
9%
76-90
Пропущено
11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
5
45%
2
33%
76-90
Забито
5
16
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
2
13%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
2
40%
4
25%
31-45
1
20%
4
25%
46-60
1
20%
3
19%
61-75
0
0%
1
6%
76-90
Пропущено
15
2
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
3
20%
1
50%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
2
13%
1
50%
76-90
Забито
11
27
5 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 8
2 Не забивали 0
1
9%
4
15%
1-15
1
9%
3
11%
16-30
3
27%
7
26%
31-45
1
9%
6
22%
46-60
2
18%
5
19%
61-75
3
27%
2
7%
76-90
Пропущено
26
8
13 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
3
12%
2
25%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
5
19%
2
25%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
4
15%
1
13%
61-75
7
27%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Волендам
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фортуна Ситтард - Волендам 2:0 Витесс - Волендам 1:1 Волендам - Гоу Эхед Иглс 2:3 Спарта Роттердам - Волендам 4:0
ПСВ - Волендам 7:1 Волендам - Твенте 1:0 Волендам - НЕК Неймеген 1:4 Гронинген - Волендам 2:2 Панатинаикос - Волендам 2:1 Волендам - АЕК 1:2 НАК Бреда - Волендам 0:0 Волендам - Генк 3:2 Волендам - Эйндховен 2:2 Дордрехт - Волендам 3:2 Ден Босх - Волендам 1:2 Волендам - Аякс-2 3:1 Волендам - Де Графсхап 3:1 ПСВ-2 - Волендам 2:2 Волендам - Осс 1:2 АДО Ден Хааг - Волендам 1:1
Аякс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аякс - Наполи 1:6 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Аякс 2:1 Ливерпуль - Аякс 2:1
Аякс - Херенвен 5:0 Аякс - Рейнджерс 4:0 Аякс - Камбюр 4:0 Утрехт - Аякс 0:2 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Аякс - Гронинген 6:1 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 Алмере Сити - Аякс 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 Аякс - Эйпен 1:1 Аякс - Локомотив Загреб 3:0 Падерборн - Аякс 5:2 Меппен - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|9
|7
|1
|1
|27 - 8
|22
|2.
|АЗ Алкмаар
|8
|6
|2
|0
|17 - 6
|20
|3.
|ПСВ
|8
|6
|0
|2
|28 - 13
|18
|4.
|Фейеноорд
|8
|5
|2
|1
|21 - 10
|17
|5.
|Твенте
|8
|5
|1
|2
|15 - 5
|16
|6.
|Ваалвейк
|9
|3
|4
|2
|20 - 14
|13
|7.
|Херенвен
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|8.
|Утрехт
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|9.
|Спарта Роттердам
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|10.
|НЕК Неймеген
|8
|1
|6
|1
|8 - 6
|9
|11.
|Эксельсиор
|8
|3
|0
|5
|10 - 19
|9
|12.
|Гронинген
|9
|2
|2
|5
|10 - 19
|8
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|2
|1
|5
|11 - 16
|7
|14.
|Камбюр
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|15.
|Фортуна Ситтард
|8
|2
|1
|5
|11 - 17
|7
|16.
|Витесс
|8
|1
|2
|5
|7 - 19
|5
|17.
|Эммен
|8
|1
|2
|5
|6 - 18
|5
|18.
|Волендам
|9
|1
|2
|6
|10 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|ПСВ
|4
|4
|0
|0
|16 - 5
|12
|3.
|Аякс
|4
|3
|1
|0
|16 - 2
|10
|4.
|Ваалвейк
|5
|2
|2
|1
|14 - 8
|8
|5.
|АЗ Алкмаар
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|6.
|Херенвен
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|7.
|Фейеноорд
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|8.
|Спарта Роттердам
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|9.
|Фортуна Ситтард
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|10.
|Эксельсиор
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|11.
|Утрехт
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|12.
|Эммен
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|13.
|Гронинген
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|14.
|Камбюр
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|15.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|16.
|НЕК Неймеген
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Волендам
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|18.
|Витесс
|4
|0
|2
|2
|5 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|Аякс
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|3.
|Фейеноорд
|5
|3
|1
|1
|14 - 10
|10
|4.
|Утрехт
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|5.
|ПСВ
|4
|2
|0
|2
|12 - 8
|6
|6.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|7.
|Ваалвейк
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Херенвен
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|9.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|10.
|Твенте
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Гронинген
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|13.
|Камбюр
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|14.
|Витесс
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|15.
|Эксельсиор
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|16.
|Волендам
|5
|0
|2
|3
|4 - 16
|2
|17.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Эммен
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|10 (6)
|ПСВ
|Симонс Хави
|6 (3)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|7 (1)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|6
|Утрехт
|Дост Бас
|5 (1)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Ферати Арианит
|4
|Аякс
|Альварес Эдсон
|4
|Фортуна Ситтард
|Эрдоган Доган
|1 2
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|3