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  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Зрители: 10087 Главный судья: Ван Букель Пол
Спарта Роттердам
3:1
Конец матча
Эммен
0'
1:0
13' Гол
Ван Крой Вито
21' Желтая карточка
Абелс Дирк
47' Желтая карточка
Леуритсен Тобиас
1:1
51' Гол
Ромени Оле
61' Желтая карточка
Араухо Мигель
69' Вторая желтая карточка
Араухо Мигель
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Ван Крой Вито
2:1
82' Гол
Вриндс Барт
90' Желтая карточка
Версейрен Арно
3:1
90' Гол
Энгельс Марио
90' Желтая карточка
Энгельс Марио
90' Желтая карточка
Ассехнун Джасин-Амин
90'+10
1
Олай
Ник
2
Абелс
Дирк
3
Вриндс
Барт
4
Оассар
Адиль
5
Пинту
Мика
8
Версейрен
Арно
6
Де
Гузман
Джонатан
10
Мейнанс
Свен
7
Намли
Юнес
9
Леуритсен
Тобиас
11
Ван
Крой
Вито
1
Элсхлягель
Эрик
2
Веендорп
Кезиа
5
Араухо
Мигель
4
Велдмате
Йерун
18
Бюрнет
Лоренцо
8
Бернаду
Лукас
20
Влак
Яри
77
Ромени
Оле
7
Rui
Mendes
9
Живкович
Рицхайро
10
Димерс
Марк
Спарта Роттердам
4-3-3
Эммен
4-2-3-1

История личных встреч

Спарта Роттердам
Эммен

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

17 матчей

41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
3:1
ТМК
0:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
5:1
Э
2:0
ПДПОЭ
1:3
ПДПОЭ
0:0
ПД
3:2
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
1:2
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Крой Вито 5 (1) 0.56
Леуритсен Тобиас 3 0.33
Мейнанс Свен 2 0.22
Версейрен Арно 2 0.22
Вриндс Барт 1 0.11
Энгельс Марио 1 0.11
Пинту Мика 0 0
Саито Коки 0 0
Де Гузман Джонатан 0 0
Олай Ник 0 0
Намли Юнес 0 0
Эммен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромени Оле 4 0.44
Rui Mendes 1 0.11
Бернаду Лукас 1 0.11
Влак Яри 1 0.11
Димерс Марк 0 0
Бушуари Мохамед 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Версейрен Арно 3 0
Самбо Шуранди 0 1
Де Гузман Джонатан 1 0
Пинту Мика 1 0
Энгельс Марио 1 0
Ван Крой Вито 1 0
Леуритсен Тобиас 1 0
Абелс Дирк 1 0
Maurice Steijn 1 0
Эммен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Мигель 2 1
Веендорп Кезиа 2 0
Бернаду Лукас 2 0
Велдмате Йерун 1 0
Димерс Марк 1 0
Влак Яри 1 0
Rui Mendes 1 0
Ассехнун Джасин-Амин 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
4
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
9%
1
25%
46-60
3
27%
1
25%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Пропущено

6
14
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
33%
2
14%
31-45
2
33%
3
21%
46-60
2
33%
1
7%
61-75
0
0%
6
43%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
40%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

14
8
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
1
7%
3
38%
46-60
4
29%
1
13%
61-75
4
29%
1
13%
76-90

Пропущено

11
20
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
18%
2
10%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
3
27%
4
20%
31-45
3
27%
3
15%
46-60
3
27%
1
5%
61-75
0
0%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Спарта Роттердам - Схевенинген 1:0 Ваалвейк - Спарта Роттердам 2:2 Спарта Роттердам - Де Трефферс 3:1 Амстердамсхе - Спарта Роттердам 2:1
Спарта Роттердам - Остзан 6:0 Спарта Роттердам - Гронинген 2:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 3:0 Ноордвейк - Спарта Роттердам 3:0 Квик Бойс - Спарта Роттердам 3:0 Спарта Роттердам - Волендам 4:0 Спарта Роттердам - Волендам-2 1:1 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:1 Спакенбург - Спарта Роттердам 0:1 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Лиссе 1:1 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 2:3 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 ФОК - Спарта Роттердам 1:5
Эммен
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эммен - Херенвен 0:0 Гоу Эхед Иглс - Эммен 2:0 Эксельсиор - Эммен 2:1 Эммен - АЗ Алкмаар 0:3
Фейеноорд - Эммен 4:0 Эммен - Утрехт 3:2 Эммен - Ваалвейк 1:1 ПСВ - Эммен 4:1 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Де Графсхап - Эммен 3:2 Гронинген - Эммен 2:1 Эммен - ПЕК Зволле 0:0 Хогезанд - Эммен 0:11 Эммен - Эммен 0:1 Эммен - АДО Ден Хааг 3:0 Эйндховен - Эммен 1:0 Эммен - Рода 2:0 Дордрехт - Эммен 0:1 Эммен - АЗ-2 Алкмаар 3:0 Де Графсхап - Эммен 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 9 7 1 1 27 - 8 22
2. АЗ Алкмаар 8 6 2 0 17 - 6 20
3. ПСВ 8 6 0 2 28 - 13 18
4. Фейеноорд 8 5 2 1 21 - 10 17
5. Твенте 8 5 1 2 15 - 5 16
6. Спарта Роттердам 9 4 2 3 14 - 11 14
7. Ваалвейк 9 3 4 2 20 - 14 13
8. Херенвен 8 3 4 1 8 - 7 13
9. Утрехт 8 3 3 2 10 - 10 12
10. НЕК Неймеген 0:0 9 1 7 1 8 - 6 10
11. Эксельсиор 0:0 9 3 1 5 10 - 19 10
12. Гронинген 9 2 2 5 10 - 19 8
13. Гоу Эхед Иглс 8 2 1 5 11 - 16 7
14. Камбюр 8 2 1 5 8 - 14 7
15. Фортуна Ситтард 8 2 1 5 11 - 17 7
16. Витесс 8 1 2 5 7 - 19 5
17. Эммен 9 1 2 6 7 - 21 5
18. Волендам 9 1 2 6 10 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ПСВ 4 4 0 0 16 - 5 12
3. Аякс 4 3 1 0 16 - 2 10
4. Спарта Роттердам 5 3 0 2 11 - 6 9
5. Ваалвейк 5 2 2 1 14 - 8 8
6. АЗ Алкмаар 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Херенвен 4 2 2 0 4 - 2 8
8. Фейеноорд 3 2 1 0 7 - 0 7
9. Фортуна Ситтард 5 2 0 3 9 - 11 6
10. Эксельсиор 0:0 4 2 0 2 6 - 9 6
11. Утрехт 4 1 2 1 1 - 2 5
12. Эммен 4 1 2 1 4 - 6 5
13. Гронинген 5 1 1 3 6 - 10 4
14. НЕК Неймеген 0:0 5 0 4 1 3 - 4 4
15. Камбюр 4 1 0 3 3 - 4 3
16. Гоу Эхед Иглс 4 1 0 3 7 - 10 3
17. Волендам 4 1 0 3 6 - 11 3
18. Витесс 4 0 2 2 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 4 4 0 0 11 - 3 12
2. Аякс 5 4 0 1 11 - 6 12
3. Фейеноорд 5 3 1 1 14 - 10 10
4. Утрехт 4 2 1 1 9 - 8 7
5. ПСВ 4 2 0 2 12 - 8 6
6. НЕК Неймеген 0:0 4 1 3 0 5 - 2 6
7. Херенвен 4 1 2 1 4 - 5 5
8. Спарта Роттердам 4 1 2 1 3 - 5 5
9. Ваалвейк 4 1 2 1 6 - 6 5
10. Твенте 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Гоу Эхед Иглс 4 1 1 2 4 - 6 4
12. Гронинген 4 1 1 2 4 - 9 4
13. Камбюр 4 1 1 2 5 - 10 4
14. Эксельсиор 0:0 5 1 1 3 4 - 10 4
15. Витесс 4 1 0 3 2 - 7 3
16. Волендам 5 0 2 3 4 - 16 2
17. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Эммен 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 10 (6)
ПСВ Симонс Хави 6 (3)
Фейеноорд Перейра Данило II 7 (1)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Спарта Роттердам Ван Крой Вито 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 4
Аякс Альварес Эдсон 4
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Эммен Араухо Мигель 1 2
Весь список
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