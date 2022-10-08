Тур: 9. Стадион: Спарта. Зрители: 10087 Главный судья: Ван Букель Пол
3:1
Конец матча
0'
1:0
13' ГолВан Крой Вито
21' Желтая карточкаАбелс Дирк
47' Желтая карточкаЛеуритсен Тобиас
1:1
51' ГолРомени Оле
61' Желтая карточкаАраухо Мигель
69' Вторая желтая карточкаАраухо Мигель
79' Undefined phrase: football_event_Ван Крой Вито
2:1
82' ГолВриндс Барт
90' Желтая карточкаВерсейрен Арно
3:1
90' ГолЭнгельс Марио
90' Желтая карточкаЭнгельс Марио
90' Желтая карточкаАссехнун Джасин-Амин
90'+10
Ход матча
13'
1:0
21'
47'
51'
1:1
61'
69'
77'
79'
82'
2:1
90'
90'
3:1
90'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
5 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 7
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
1
Олай
Ник
10
Мейнанс
Свен
20
Влак
Яри
77
Ромени
Оле
10
Димерс
Марк
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мейнанс СвенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Рекик ОмарЗащитник
- Защитник
-
15 Мейерс АронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Саито КокиПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Стейен Морис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Влак ЯриПолузащитник
-
77 Ромени ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Димерс МаркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Хейлен МайклЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Шолте БенПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Спарта Роттердам
Эммен
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
17 матчей
41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Крой Вито
|5 (1)
|0.56
|Леуритсен Тобиас
|3
|0.33
|Мейнанс Свен
|2
|0.22
|Версейрен Арно
|2
|0.22
|Вриндс Барт
|1
|0.11
|Энгельс Марио
|1
|0.11
|Пинту Мика
|0
|0
|Саито Коки
|0
|0
|Де Гузман Джонатан
|0
|0
|Олай Ник
|0
|0
|Намли Юнес
|0
|0
Эммен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромени Оле
|4
|0.44
|Rui Mendes
|1
|0.11
|Бернаду Лукас
|1
|0.11
|Влак Яри
|1
|0.11
|Димерс Марк
|0
|0
|Бушуари Мохамед
|0
|0
Карточки
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Версейрен Арно
|3
|0
|Самбо Шуранди
|0
|1
|Де Гузман Джонатан
|1
|0
|Пинту Мика
|1
|0
|Энгельс Марио
|1
|0
|Ван Крой Вито
|1
|0
|Леуритсен Тобиас
|1
|0
|Абелс Дирк
|1
|0
|Maurice Steijn
|1
|0
Эммен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араухо Мигель
|2
|1
|Веендорп Кезиа
|2
|0
|Бернаду Лукас
|2
|0
|Велдмате Йерун
|1
|0
|Димерс Марк
|1
|0
|Влак Яри
|1
|0
|Rui Mendes
|1
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
4
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
9%
1
25%
46-60
3
27%
1
25%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Пропущено
6
14
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
33%
2
14%
31-45
2
33%
3
21%
46-60
2
33%
1
7%
61-75
0
0%
6
43%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
40%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
14
8
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
1
7%
3
38%
46-60
4
29%
1
13%
61-75
4
29%
1
13%
76-90
Пропущено
11
20
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
18%
2
10%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
3
27%
4
20%
31-45
3
27%
3
15%
46-60
3
27%
1
5%
61-75
0
0%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Спарта Роттердам - Схевенинген 1:0 Ваалвейк - Спарта Роттердам 2:2 Спарта Роттердам - Де Трефферс 3:1 Амстердамсхе - Спарта Роттердам 2:1
Спарта Роттердам - Остзан 6:0 Спарта Роттердам - Гронинген 2:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 3:0 Ноордвейк - Спарта Роттердам 3:0 Квик Бойс - Спарта Роттердам 3:0 Спарта Роттердам - Волендам 4:0 Спарта Роттердам - Волендам-2 1:1 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:1 Спакенбург - Спарта Роттердам 0:1 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Лиссе 1:1 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 2:3 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 ФОК - Спарта Роттердам 1:5
Эммен
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эммен - Херенвен 0:0 Гоу Эхед Иглс - Эммен 2:0 Эксельсиор - Эммен 2:1 Эммен - АЗ Алкмаар 0:3
Фейеноорд - Эммен 4:0 Эммен - Утрехт 3:2 Эммен - Ваалвейк 1:1 ПСВ - Эммен 4:1 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Де Графсхап - Эммен 3:2 Гронинген - Эммен 2:1 Эммен - ПЕК Зволле 0:0 Хогезанд - Эммен 0:11 Эммен - Эммен 0:1 Эммен - АДО Ден Хааг 3:0 Эйндховен - Эммен 1:0 Эммен - Рода 2:0 Дордрехт - Эммен 0:1 Эммен - АЗ-2 Алкмаар 3:0 Де Графсхап - Эммен 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|9
|7
|1
|1
|27 - 8
|22
|2.
|АЗ Алкмаар
|8
|6
|2
|0
|17 - 6
|20
|3.
|ПСВ
|8
|6
|0
|2
|28 - 13
|18
|4.
|Фейеноорд
|8
|5
|2
|1
|21 - 10
|17
|5.
|Твенте
|8
|5
|1
|2
|15 - 5
|16
|6.
|Спарта Роттердам
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|7.
|Ваалвейк
|9
|3
|4
|2
|20 - 14
|13
|8.
|Херенвен
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|9.
|Утрехт
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|10.
|НЕК Неймеген
|0:0
|9
|1
|7
|1
|8 - 6
|10
|11.
|Эксельсиор
|0:0
|9
|3
|1
|5
|10 - 19
|10
|12.
|Гронинген
|9
|2
|2
|5
|10 - 19
|8
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|2
|1
|5
|11 - 16
|7
|14.
|Камбюр
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|15.
|Фортуна Ситтард
|8
|2
|1
|5
|11 - 17
|7
|16.
|Витесс
|8
|1
|2
|5
|7 - 19
|5
|17.
|Эммен
|9
|1
|2
|6
|7 - 21
|5
|18.
|Волендам
|9
|1
|2
|6
|10 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|ПСВ
|4
|4
|0
|0
|16 - 5
|12
|3.
|Аякс
|4
|3
|1
|0
|16 - 2
|10
|4.
|Спарта Роттердам
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|5.
|Ваалвейк
|5
|2
|2
|1
|14 - 8
|8
|6.
|АЗ Алкмаар
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|7.
|Херенвен
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|8.
|Фейеноорд
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|9.
|Фортуна Ситтард
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|10.
|Эксельсиор
|0:0
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|11.
|Утрехт
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|12.
|Эммен
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|13.
|Гронинген
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|14.
|НЕК Неймеген
|0:0
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|15.
|Камбюр
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|17.
|Волендам
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|18.
|Витесс
|4
|0
|2
|2
|5 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|Аякс
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|3.
|Фейеноорд
|5
|3
|1
|1
|14 - 10
|10
|4.
|Утрехт
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|5.
|ПСВ
|4
|2
|0
|2
|12 - 8
|6
|6.
|НЕК Неймеген
|0:0
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|7.
|Херенвен
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|8.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|9.
|Ваалвейк
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|10.
|Твенте
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Гронинген
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|13.
|Камбюр
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|14.
|Эксельсиор
|0:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|15.
|Витесс
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|16.
|Волендам
|5
|0
|2
|3
|4 - 16
|2
|17.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Эммен
|5
|0
|0
|5
|3 - 15
|0
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|10 (6)
|ПСВ
|Симонс Хави
|6 (3)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|7 (1)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|6
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|6 (3)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Ферати Арианит
|4
|Аякс
|Альварес Эдсон
|4
|Фортуна Ситтард
|Эрдоган Доган
|1 2
|Эммен
|Араухо Мигель
|1 2