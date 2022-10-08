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  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Sander van der Eijk
НЕК Неймеген
0:0
Первый тайм: 3'
Эксельсиор
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Лучшие коэффициенты
НЕК Неймеген
Ничья
Эксельсиор
1.58
4.50
6.00
Все Коэффициенты
22
Силлессен
Яспер
28
Ван
Рой
Барт
4
Маркес
Иван
24
Вердонк
Калвин
16
Эль-Каруани
Суфьян
71
Пропер
Дирк
20
Шоне
Лассе
7
Тавшан
Элаис
14
Таннан
Уссама
11
Маттссон
Магнус
19
Димата
Ландри
1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
4
Эль-Яакуби
Редуан
34
Сеймор
Серано
28
Чу-А-Он
Натан
33
Бас
Юлиан
21
Аюб
Яссин
10
Азаркан
Маруан
8
Гаудмейн
Кензо
14
Дриауех
Каухайб
29
Ван
Дёйнен
Майк
НЕК Неймеген
4-2-3-1
Эксельсиор
4-2-3-1

История личных встреч

НЕК Неймеген
Эксельсиор

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

15 матчей

46.7%
6.7%
46.6%
7 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

46.7%
6.7%
46.6%
7 побед 1 ничья 7 побед

История матчей

ПД
2:1
ПД
3:2
ПД
2:1
К
4:2
К
2:3
Э
0:1
Э
2:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
0:2
Э
2:0
Э
2:0
Э
4:2
К
2:1
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркес Иван 2 0.22
Таннан Уссама 1 0.11
Дуэлунд Миккель 1 0.11
Маркеш Педру 1 0.11
Брюин Джорди 1 0.11
Тавшан Элаис 1 0.11
Сиссоко Ибрагим I 1 0.11
Шоне Лассе 0 0
Димата Ландри 0 0
Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бас Юлиан 2 0.22
Хархаух Реда 2 0.22
Хореман Сибе 1 0.11
Гаудмейн Кензо 1 0.11
Азаркан Маруан 1 0.11
Чу-А-Он Натан 1 0.11
Эль-Яакуби Редуан 1 0.11
Сеймор Серано 1 0.11
Лампру Лазарос 0 0
Дриауех Каухайб 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шоне Лассе 1 0
Таннан Уссама 1 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Брюин Джорди 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Тавшан Элаис 1 0
Эль-Каруани Суфьян 1 0
Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хореман Сибе 2 0
Эйгенрам Йосуа 2 0
Аюб Яссин 1 0
Файн Адриан 1 0
Эль-Яакуби Редуан 1 0
Хархаух Реда 1 0
Дриауех Каухайб 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

4
10
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
50%
1
10%
61-75
1
25%
4
40%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
50%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
3
30%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
50%
2
20%
76-90

Пропущено

6
19
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
17%
3
16%
1-15
1
17%
2
11%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
1
17%
4
21%
46-60
2
33%
1
5%
61-75
1
17%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 Утрехт - НЕК Неймеген 0:0 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:0
АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Волендам - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Хераклес - НЕК Неймеген 1:3 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - Бохольт 4:0 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:1 ДИО '30 Друтен - НЕК Неймеген 0:7 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2
Эксельсиор
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эксельсиор - Утрехт 0:1 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - Эммен 2:1 Ваалвейк - Эксельсиор 5:2
Твенте - Эксельсиор 4:0 Эксельсиор - ПСВ 1:6 Эксельсиор - Витесс 3:1 Камбюр - Эксельсиор 0:2 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Дордрехт 3:2 НАК Бреда - Эксельсиор 1:1 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 4:4 Эксельсиор - АДО Ден Хааг 1:1 Хераклес - Эксельсиор 1:3 Эксельсиор - Хераклес 3:0 Рода - Эксельсиор 0:2 Эксельсиор - Рода 2:2 Эксельсиор - НАК Бреда 2:2 ВВВ-Венло - Эксельсиор 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 9 7 1 1 27 - 8 22
2. АЗ Алкмаар 8 6 2 0 17 - 6 20
3. ПСВ 8 6 0 2 28 - 13 18
4. Фейеноорд 8 5 2 1 21 - 10 17
5. Твенте 8 5 1 2 15 - 5 16
6. Спарта Роттердам 9 4 2 3 14 - 11 14
7. Ваалвейк 9 3 4 2 20 - 14 13
8. Херенвен 8 3 4 1 8 - 7 13
9. Утрехт 8 3 3 2 10 - 10 12
10. НЕК Неймеген 0:0 9 1 7 1 8 - 6 10
11. Эксельсиор 0:0 9 3 1 5 10 - 19 10
12. Гронинген 9 2 2 5 10 - 19 8
13. Гоу Эхед Иглс 8 2 1 5 11 - 16 7
14. Камбюр 8 2 1 5 8 - 14 7
15. Фортуна Ситтард 8 2 1 5 11 - 17 7
16. Витесс 8 1 2 5 7 - 19 5
17. Эммен 9 1 2 6 7 - 21 5
18. Волендам 9 1 2 6 10 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ПСВ 4 4 0 0 16 - 5 12
3. Аякс 4 3 1 0 16 - 2 10
4. Спарта Роттердам 5 3 0 2 11 - 6 9
5. Ваалвейк 5 2 2 1 14 - 8 8
6. АЗ Алкмаар 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Херенвен 4 2 2 0 4 - 2 8
8. Фейеноорд 3 2 1 0 7 - 0 7
9. Фортуна Ситтард 5 2 0 3 9 - 11 6
10. Эксельсиор 0:0 4 2 0 2 6 - 9 6
11. Утрехт 4 1 2 1 1 - 2 5
12. Эммен 4 1 2 1 4 - 6 5
13. Гронинген 5 1 1 3 6 - 10 4
14. НЕК Неймеген 0:0 5 0 4 1 3 - 4 4
15. Камбюр 4 1 0 3 3 - 4 3
16. Гоу Эхед Иглс 4 1 0 3 7 - 10 3
17. Волендам 4 1 0 3 6 - 11 3
18. Витесс 4 0 2 2 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 4 4 0 0 11 - 3 12
2. Аякс 5 4 0 1 11 - 6 12
3. Фейеноорд 5 3 1 1 14 - 10 10
4. Утрехт 4 2 1 1 9 - 8 7
5. ПСВ 4 2 0 2 12 - 8 6
6. НЕК Неймеген 0:0 4 1 3 0 5 - 2 6
7. Херенвен 4 1 2 1 4 - 5 5
8. Спарта Роттердам 4 1 2 1 3 - 5 5
9. Ваалвейк 4 1 2 1 6 - 6 5
10. Твенте 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Гоу Эхед Иглс 4 1 1 2 4 - 6 4
12. Гронинген 4 1 1 2 4 - 9 4
13. Камбюр 4 1 1 2 5 - 10 4
14. Эксельсиор 0:0 5 1 1 3 4 - 10 4
15. Витесс 4 1 0 3 2 - 7 3
16. Волендам 5 0 2 3 4 - 16 2
17. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Эммен 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 10 (6)
ПСВ Симонс Хави 6 (3)
Фейеноорд Перейра Данило II 7 (1)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Спарта Роттердам Ван Крой Вито 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 4
Аякс Альварес Эдсон 4
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Эммен Араухо Мигель 1 2
Весь список
  • 1'
    НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    НЕК Неймеген пытается что-то создать.
  • 1'
    Сеймор Серано ошибается в защите.
  • 1'
    Эксельсиор контролирует мяч.
  • 1'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
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    Лучшие коэффициенты
    НЕК Неймеген
    Ничья
    Эксельсиор
    1.58
    4.50
    6.00
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